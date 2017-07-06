В яичниках происходит выработка женских половых гормонов, от которых зависит не только репродуктивная способность организма, но и общее здоровье женщины. Нарушение баланса эстрогенов и прогестеронов, возникающее при заболеваниях яичников, может привести к бесплодию и к другим неприятным последствиям. Дисбаланс гормонов нередко является причиной опухолей в матке, молочных железах. О неблагополучии в состоянии яичников говорят нарушения цикла. Некоторые патологии обнаруживаются случайно во время профилактического осмотра.

Что такое киста яичника, ее разновидности

Киста представляет собой полость, образовавшуюся в тканях органов. Она бывает заполнена кровью или слизистой массой. В отличие от кистомы (доброкачественной опухоли), киста увеличивается только за счет накопления жидкости внутри ее полости. При этом не происходит деление опухолевых клеток из-за которого увеличивается размер кистомы.

Киста яичников способна в некоторых случаях к обратному развитию и может даже самостоятельно исчезнуть. Возникновение кисты яичника происходит непосредственно в нем самом, а также в его придатке.

Функциональные кисты и причины их образования

Возникновение кист непосредственно связано с регулярными циклическими изменениями, происходящими в яичниках. Особенность состоит в том, что они могут рассасываться самостоятельно (иногда исчезают бесследно уже в следующем цикле, но в некоторых случаях образуются вновь). Такие новообразования возникают у женщин репродуктивного возраста и в период пременопаузы. После исчезновения менструаций появление таких кист невозможно.

Они образуются в самом яичнике: в фолликуле (фолликулярная) и в желтом теле (киста желтого тела). Если происходит накопление крови в полости за счет разрыва сосудов, то образуется так называемая геморрагическая киста.

Фолликулярная киста. Такая патология возникает в том случае, когда зрелый фолликул не разрывается (овуляция в середине цикла не происходит), а накопление секреторной жидкости приводит к растягиванию стенок и образованию кистозной полости.

Киста желтого тела. Образуется, если в результате гормональных нарушений желтое тело не исчезает, а на его месте образуется полость, заполненная жидкостью.

Основной причиной возникновения функциональных кист яичника является нарушение гормонального баланса в организме. Фолликулярная кистозная полость образуется при избытке эстрогенов (гиперэстрогения), когда происходит чрезмерное увеличение размеров фолликула. Киста желтого тела формируется при избыточной выработке лютеинизирующего гормона гипофиза, который стимулирует овуляцию и рост желтого тела. Одной из причин образования функциональных полостей является нарушение кровообращения в тканях яичников.

Подобные кисты образуются в результате нарушения функции яичников:

аборты;

отсутствие половой жизни или частая смена сексуальных партнеров;

заболевания гипофиза или щитовидной железы;

прием гормональных препаратов для лечения от бесплодия, облегчения климактерических симптомов;

оральная контрацепция с помощью неправильно выбранных средств;

воспалительные процессы в половых органах;

инфекционные заболевания органов репродуктивной системы (в том числе, венерические);

стрессы и повышенные физические нагрузки;

контакт с вредными веществами на производстве.

Видео: Причины образования функциональных кист

Кисты, не связанные с процессами цикла

Возможно появление образований нефункционального типа. Их формирование происходит независимо от процессов цикла. Они обнаруживаются у женщин любого возраста (нередко перерождаются в злокачественную опухоль, особенно у женщин старше 50 лет). Такие кисты достигают 30 см в диаметре. Самостоятельно они не исчезают, требуется обязательное лечение.

Эндометриоидная. Она образуется в яичнике при попадании на него частиц патологически разросшегося эндометрия (при эндометриозе). У некоторых женщин существует генетическая предрасположенность к развитию этого процесса и образованию таких патологий. Чем больше у женщины бывает беременностей и родов, тем реже наступают менструации, то есть отмирание эндометрия и его обновление. Поэтому дефекты развития эндометрия гораздо чаще возникают у нерожавших женщин.

Возникновению эндометриоидных кист способствуют любые факторы, связанные с вмешательством в естественное протекание репродуктивных процессов (искусственное прерывание беременности, отказ от кормления грудью, половое воздержание). Причиной неправильного развития эндометрия становятся воспалительные процессы в матке, повреждение слизистой во время лечебных процедур.

Параовариальная – развивается в придатках яичника. Этот тип новообразования появляется у женщин репродуктивного, а также менопаузального возраста. Поскольку увеличение новообразования происходит только за счет растяжения стенок, без формирования новых клеток, то такие кисты даже у пожилых женщин в рак не перерождаются. Причинами развития таких новообразований является бесконтрольное употребление гормональных препаратов, воспалительные заболевания, раннее половое созревание, эндокринные нарушения, прием горячих ванн, частое посещение сауны, воздействие неблагоприятной экологии.

Серозная цистаденома. Образование с плотной оболочкой, формирующееся из клеток стенки яичника, заполненное серозной жидкостью (лимфой). Такая опухоль может состоять из одной или нескольких камер. Образуется в одном или обоих органах. Причины возникновения кисты – гормональные нарушения и патологии в матке и яичниках.

Муцинозная цистаденома. Киста состоит из нескольких соединенных между собой капсул, в которых образуется слой эпителиальных клеток, вырабатывающих муцин (слизь, заполняющую полости). Часто образуется одновременно в обоих яичниках. Обычно возникает у женщин старше 30 лет. Нередко такие опухоли наблюдаются при позднем наступлении менопаузы. Провоцирующими факторами образования кисты являются ослабление иммунитета в результате различных воспалительных заболеваний, гормональные нарушения. Имеет значение фактор наследственности.

Папиллярная цистаденома. На внутренней и наружной поверхности кистозной полости имеются наросты в виде сосочков. Такие кисты чаще других перерождаются в раковую опухоль. Цистаденома может разрастаться в кишечник, мочевой пузырь, что вызывает появление таких симптомов, как диарея или расстройство мочеиспускания. Возможно образование асцита (скопления жидкости в брюшной полости). Причем подобный признак обычно появляется при раке яичников.

Поэтому нередко возникает сомнение в природе опухоли. Для уточнения характера проводятся УЗИ, анализ крови на онкологию. Обычно такую кисту удаляют методом лапароскопии с последующим гистологическим исследованием содержимого.

Дермоидная. Она представляет собой округлое доброкачественное новообразование, содержащее внутренний эпителий, заполненное слизью и фрагментами костной, зубной, жировой ткани, частичками кожи и волос. Тератома (дермоидная киста) закладывается еще в период внутриутробного развития в результате хромосомного сбоя. Рост новообразования начинается в любом возрасте. Причинами развития кисты яичника являются травмы, а также гормональные изменения, происходящие в организме в период полового созревания, во время беременности или при климаксе. В редких случаях новообразование перерождается в рак.

Видео: Виды кисты яичников. Когда необходима операция

Симптомы и осложнения

Симптомы образования кисты проявляются в том случае, когда она достигает достаточно большого размера и начинает давить на соседние органы. При этом живот может иметь асимметричную форму, в области пораженного яичника чувствуется тянущая боль. Возникают нарушения цикла. У женщины появляются запоры (если опухоль давит на кишечник), боли при мочеиспускании (если сдавливается мочевой пузырь). Давление на сосуды ведет к варикозному расширению вен на ногах.

Опасность кисты яичников, даже имеющей небольшие размеры, состоит в том, что возможен ее разрыв. При этом содержимое может попасть в брюшную полость, что приведет к перитониту. Если произойдет внутреннее кровоизлияние в яичник, происходит его разрыв (апоплексия). Возможно скручивание ножки кисты, вызывающее некроз тканей.

Симптомами осложнений является резкая боль. Требуется немедленная хирургическая помощь. Врачи рекомендуют удалять кисту яичника, если она не рассосалась самостоятельно в течение 3 месяцев, увеличивается в размерах, УЗИ показывает, что имеются признаки воспалительного процесса. Избавиться от кисты желательно до наступления беременности, чтобы ее протекание прошло без осложнений.

Удаление небольших новообразований производится медикаментозным методом с помощью гормональных таблеток. Осложненные кисты удаляют наименее травмирующими хирургическими методами.