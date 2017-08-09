Овуляция – это процесс, без которого у женщины не может произойти зачатие. Женщины стараются уловить момент, когда она происходит. Одни считают эти дни опасными, так как боятся забеременеть, другие с нетерпением вычисляют, когда наступит благоприятное время. Заметить момент овуляции можно по некоторым признакам, в частности, по изменению характера белей. По их виду даже определяют, произошло после овуляции зачатие или нет. Для этого необходимо знать, какими должны быть выделения в норме и что влияет на их изменения.

Нормальные выделения во второй фазе цикла

Менструальный цикл состоит из двух фаз. В первой фазе происходит созревание доминантного фолликула вместе с содержащейся в нем яйцеклеткой, а во второй фазе фолликул разрывается, «выпуская» яйцеклетку, после чего возможно ее оплодотворение. Момент разрыва фолликула называют овуляцией. Она наступает примерно на 12-14 день цикла (отклонения могут быть, если у женщины продолжительность месячных больше или меньше обычной).

При этом циклические изменения возникают не только в яичниках, но и в матке: изменяется структура ее слизистой оболочки (эндометрия), а также состав и консистенция слизи, вырабатываемой железами, расположенными в шейке. Выделения у женщины существуют постоянно, но в зависимости от процессов цикла и соотношения гормонов эстрогенов и прогестерона их количество и вид меняются.

Сразу после менструации их меньше всего («сухой период»), так как консистенция слизи самая плотная. В шейке образуется так называемая пробка, из-за которой сперматозоиды не могут попасть в матку. Затем начинается постепенное разжижение слизи (происходит увеличение объема белей). К моменту овуляции они напоминают яичный белок. При овуляции к выделениям могут примешиваться капельки крови, из-за чего незначительно меняется их цвет.

В течение двух дней выделения после овуляции остаются обильными и жидкими. Благодаря разжижению слизи становится возможным проникновение сперматозоидов в маточные трубы для осуществления оплодотворения. Именно в эти несколько дней до и после овуляции вероятность наступления беременности считается максимальной.

Если происходит оплодотворение, то после того, как плодное яйцо попадет в матку и закрепится в ней, начинает «работать» прогестерон, который производится желтым телом яичника во второй фазе цикла. Происходит сгущение слизи и образование пробки. Таким путем создаются условия для нормального развития нового организма.

Если оплодотворение не происходит, то слизь сгущается, отторгается эндометрий, наступает менструация.

Таким образом, в норме обильные мутноватые бели продолжают появляться в течение недели. Если они остаются жидкими перед месячными и после них, имеют необычный запах, оттенок, это уже патология.

Нормальными считаются следующего вида выделения после овуляции:

Белые прозрачные, могут иметь розоватый или кремовый оттенок. Иногда наблюдаются небольшие прожилки крови. Такие выделения появляются в результате разрыва фолликулярной оболочки. Коричневатые мажущие бели примерно через неделю после предполагаемой овуляции (за несколько дней до менструации). Они возникают в момент имплантации зародыша в матке, когда происходит небольшое повреждение мелких кровеносных сосудов эндометрия. Постепенно густеющие слегка желтоватые выделения, не имеющие запаха. При этом они не вызывают раздражения кожи в области половых органов, появления жжения и зуда или других неприятных симптомов. Их существование объясняется действием прогестерона в организме.

Видео: Как меняется характер белей в ходе менструального цикла

Патологические выделения

Причиной появления патологических выделений после овуляции может быть либо нарушение выработки гормонов, либо заболевания половых органов. Патология выражается в изменении характера белей и появлении болезненных ощущений в нижней части живота.

Гормональные нарушения

Женские половые гормоны эстрогены и прогестерон вырабатываются в основном в яичниках, поэтому любые заболевания этих органов (воспаление, киста, опухоль) вызывают гормональный дисбаланс. Чаще всего это приводит к нарушениям менструального цикла, появлению кровянистых мажущих выделений между менструациями. После овуляции за счет этого появляются скудные коричневые выделения, плавно переходящие в месячные и продолжающиеся после них. При этом у женщины возникает ощущение, что менструации становятся более продолжительными.

Временный гормональный дисбаланс образуется, если женщина начинает принимать противозачаточные таблетки, пользоваться контрацептивами в виде специальных пластырей, ей устанавливается внутриматочная спираль. Все они содержат средства, подавляющие развитие фолликула и яйцеклетки (овуляцию). Поэтому у женщины во второй фазе цикла, когда должна быть овуляция, появляются выделения крови. Это продолжается в течение 2-3 месяцев, пока организм не приспособится к новому гормональному фону. Если ситуация не меняется и дальше, то следует заменить контрацептивное средство на другое.

Причиной гормональных нарушений могут быть эндокринные заболевания, пережитые женщиной стрессы, авитаминоз и другие факторы, влияющие на выработку женских половых гормонов.

Примечание: В некоторых случаях при жалобах пациентки на появление мажущих коричневых белей между месячными требуется проведение специального лечения препаратами, способными восстановить гормональный фон (например, дюфастоном или утрожестаном).

Заболевания репродуктивных органов

Гормональные нарушения в организме могут привести к неправильному развитию эндометрия (гиперплазии). В результате у женщин репродуктивного возраста возникают такие болезни, как эндометриоз (разрастание эндометрия в соседние органы) и аденомиоз (прорастание слизистой оболочки матки в ее стенки). Проявлением этих заболеваний является повреждение сосудов, что приводит к появлению в середине цикла, а также после овуляции выделений мажущего характера, имеющих коричневый цвет.

Характер белей изменяется при наличии у женщин инфекционных заболеваний половых органов. Так, при молочнице выделения бывают обычно обильными, имеющими творожистую консистенцию, белый цвет и кислый запах. Пенящиеся обильные желто-зеленые выделения с неприятным запахом и примесью гноя бывают при трихомониазе, хламидиозе, гонорее и других венерических заболеваниях.

Надо отметить: Перед месячными, как правило, инфекционные заболевания обостряются. Поэтому примерно за неделю до них рези и зуд во влагалище, а также необычные выделения усиливаются.

Обильные выделения серого цвета с рыбным запахом бывают при гарднереллезе (дисбактериозе влагалища, причиной которого становится употребление антибиотиков, неправильный гигиенический уход и другие факторы).

В половых органах (влагалище, различных отделах матки, в яичниках) воспалительные процессы возникают в связи с абортами, гинекологическими операциями, повреждением тканей при родах. Типичными симптомами всех этих заболеваний являются желто-зеленые выделения после овуляции, имеющие неприятный запах.

При появлении необычных белей, которые вызывают неприятные ощущения, имеющих примеси крови, гноя, сгустков или пены, женщина должна обязательно обратиться к гинекологу для установления причины таких изменений. Особое внимание на характер выделений должна обращать женщина, планирующая беременность.

Видео: Какими и почему бывают выделения после овуляции