С наступлением половой зрелости в организме женщины происходят биологические процессы, связанные с подготовкой к возможному зачатию и вынашиванию ребенка. При этом матка и ее придатки надежно защищены от инфекции специальной слизью, вырабатываемой в шейке. Естественно, что часть слизи выделяется наружу. Физиологические выделения не доставляют женщине неудобства. Требуется лишь соблюдение гигиенических правил, чтобы избежать размножения болезнетворных бактерий и возникновения воспалительных процессов.

Состав и причины физиологических выделений

В возрасте 9-12 лет (начало полового созревания) и до 50-52 лет (окончание менопаузы) у женщин в норме между месячными появляются прозрачные или белые слизистые выделения. Их наличие так же естественно, как и других физиологических жидкостей в организме: слез, слюны, слизи в носу.

В состав влагалищных выделений входят:

Слизь, вырабатываемая специальными железами в шейке матки. Она образует пробку, которая не пропускает инфекцию во внутренние половые органы. Кроме того, изменение консистенции и среды этой слизи позволяет организму регулировать процесс проникновения сперматозоидов в маточные трубы, где происходит оплодотворение яйцеклетки. В течение нескольких дней после овуляции (выхода созревшей яйцеклетки из защитной оболочки) возможно зачатие. В это время защитная пробка разжижается, ее среда становится слабощелочной, благоприятной для жизнеспособности сперматозоидов. В других фазах менструального цикла слизь имеет кислую реакцию, губительную для них. Полезные лактобактерии, продуктом жизнедеятельности которых является молочная кислота. Кроме них, здесь присутствуют так называемые условно-патогенные микроорганизмы (грибы кандида, гарднереллы, стрептококки). Они не являются опасными до тех пор, пока для их развития не наступит благоприятный момент (например, переохлаждение организма, необычная стрессовая ситуация, заболевания других органов или травмы, а также употребление женщиной некоторых лекарств). Отмершие клетки эпителиальной оболочки, выстилающей половые органы. На смену им постоянно приходят новые клетки. Физиологические жидкости, проникающие через стенки органов (плазма, лимфа).

Отличие нормальных выделений от патологических

Нормальные выделения имеют непосредственную связь с менструальным циклом или изменением физиологического состояния. Их объем и консистенция изменяются. Они, как правило, прозрачные или белого цвета. Могут иметь бледный оттенок (кремовый, желтоватый). У них отсутствует запах, иногда из-за присутствия молочной кислоты он может быть слегка кисловатым. Такие выделения не связаны с ощущениями боли, жжения или зуда, не вызывают раздражения кожи.

Патологией является появление окрашенных в зеленый, ярко-желтый, черный, коричневый цвет выделений. Причем их вид не зависит от фазы цикла. Нередко они имеют неоднородную структуру, появляется неприятный запах (рыбный, кислого молока, сладковатый). Патологические выделения возникают при заболеваниях половых органов (воспалительных или опухолевых процессах).

Физиологические слизистые выделения появляются у девочек примерно за 1 год до начала менструаций. В более раннем возрасте никаких выделений из половых путей у девочек быть не должно. Если они появились, это признак заболевания (например, врожденного поражения грибками, трихомонадами). Заразиться можно и через постельное белье. Во время прохождения ребенка через родовые пути возможно инфицирование герпесом.

Иногда воспаление возникает из-за травмы наружных половых органов или попадания в них посторонних предметов (например, песка в песочнице). Причиной заболевания может быть плохой гигиенический уход за ребенком.

Патологией являются также любые виды выделений из половых путей в постменопаузе, когда репродуктивная система полностью перестает функционировать. В этот период выделения (как правило, с примесью крови) возникают либо из-за повреждения слизистой влагалища в результате истончения и сухости, либо как симптом онкологии.

Предупреждение: В случае появления выделений у маленькой девочки необходимо обязательно проконсультироваться с детским гинекологом, так как в дальнейшем недолеченная болезнь обернется бесплодием и другими осложнениями. Пожилым женщинам своевременное посещение врача и постановка диагноза иногда спасает жизнь.

Видео: Выделения у женщин. Норма и патология

Виды естественных выделений

Характер физиологических выделений зависит не только от стадии менструального цикла, но и от возраста женщины, гормональных изменений, наличия или отсутствия половой жизни.

Выделения, связанные с циклом месячных

Сразу после менструации наступает так называемый сухой период, когда объем выделений минимальный. К моменту овуляции (в середине цикла) количество слизи, напоминающей по виду сырой яичный белок, увеличивается, может доходить до 4 мл в сутки. По этому признаку женщина узнает о наступлении овуляции. Через 2-3 дня объем выделений уменьшается.

Непосредственно перед менструацией выделения становятся похожи на рисовый отвар, интенсивность слегка возрастает.

Видео: Нормальные выделения в течение менструального цикла

Возникающие после начала половой жизни или смене полового партнера

В половых путях женщины меняется микробиологический состав за счет попадания бактерий, входящих в естественную микрофлору гениталий полового партнера. В течение периода адаптации к этим изменениям количество выделений увеличивается, у них меняется оттенок и консистенция. При этом никакого дискомфорта женщина не испытывает.

После полового акта, если не использовался презерватив, выделения бывают киселеобразные со сгустками. Они бесцветны или слабо окрашены в белый с желтым оттенком цвет. По прошествии еще нескольких часов интенсивность выделений увеличивается, они становятся более жидкими, белыми. Если половой акт был защищенным, то после него возникают белые скудные выделения.

При беременности

За счет изменения гормонального фона усиливается кровоснабжение половых органов, при этом в слизь попадает больше плазмы через стенки влагалища, поэтому она разжижается, возрастает интенсивность выделений. Предвестником скорых родов является еще большее увеличение их объема за счет усиленной работы желез, вырабатывающих слизь для смазки родовых путей.

Предупреждение: Во второй половине беременности появление очень жидких и обильных выделений, особенно с примесью крови, может означать начало преждевременных родов. Требуется немедленное обращение к врачу. При нормальной беременности увеличение объема выделений на последних неделях может быть связано с отхождением околоплодных вод. Оставлять без внимания подобные изменения нельзя.

После аборта

Характер выделений зависит от способа искусственного прерывания беременности, от ее срока, а также особенностей организма.

После хирургического аборта (выскабливания) в течение нескольких дней наблюдаются кровавые выделения со сгустками. Они являются нормальными и связаны с повреждением мелких кровеносных сосудов. Затем они темнеют и прекращаются. На смену приходят обычные выделения.

Медикаментозный аборт проводится с помощью гормональных препаратов. При этом в матке возникает кровотечение, происходит отслоение плодного яйца. Через 2 дня состояние женщины возвращается к норме.

Вакуумный аборт наименее травматичен, выделения после него незначительные, быстро восстанавливается их обычный характер.

Видео: Восстановление менструального цикла после аборта

После родов

В это время появляются лохии - физиологические выделения, состоящие из сгустков крови, отслоившегося эпителия матки и шеечной слизи. Они могут существовать примерно до 6-8 недели, затем постепенно слабеет их интенсивность, они светлеют. В первые дни лохии похожи на месячные, затем примеси крови исчезают, цвет становится желтовато-белым. Консистенция слизи подобна яичному белку.

Впоследствии, если женщина кормит ребенка грудью, то при отсутствии у нее месячных наблюдаются незначительные выделения до тех пор, пока период вскармливания не заканчивается. Затем они становятся обычными, регулярно меняющимися по характеру.

В период пременопаузы, во время использования и после отмены гормональной контрацепции

Из-за снижения уровня эстрогенов в организме выработка слизи в канале шейки матки уменьшается, истончается эпителиальный слой. Возрастает сухость влагалища. Уменьшение объема выделений повышает риск возникновения воспалительных заболеваний.

Гормональная контрацепция подавляет овуляцию. При этом выделения становятся незначительными. Если женщина перестает пить противозачаточные таблетки, то характер выделений восстанавливается.

Нормальные выделения из половых путей являются признаком, по которому оценивается репродуктивное здоровье женщины. Попытка избавиться от них путем спринцевания или с помощью неподходящих гигиенических средств может привести к изменению состава микрофлоры, стать причиной воспалительных заболеваний или аллергии. Изменение характера выделений даже при отсутствии сопутствующих негативных симптомов должно насторожить женщину, так как может быть проявлением скрытых болезней.