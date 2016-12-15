Слабокислая среда влагалища и его естественная микрофлора препятствуют развитию болезнетворных микроорганизмов, которые попадают туда извне. Защитой от проникновения инфекции дальше, в матку и яичники, служит слизь в шейке матки. У здоровой женщины выведение слизи наружу - это нормальное физиологическое явление. Ее вид лишь меняется в разных фазах менструального цикла. В некоторых случаях появление у женщины водянистых выделений является нормой. Но иногда их причиной служат серьезные заболевания, успех лечения которых зависит от своевременной диагностики.

Что может явиться причиной естественных жидких выделений у женщин

Консистенция и объем выделений меняются в зависимости от стадии цикла. Плотность слизи, вырабатываемой железами шейки, зависит от соотношения женских половых гормонов, обеспечивающих выработку и созревание яйцеклеток. Сразу после окончания менструации наступает “cухой” период. Содержание эстрогенов минимальное, слизистая пробка наиболее плотная, выделения почти отсутствуют.

По мере роста уровня эстрогенов и созревания яйцеклетки выделения становятся более водянистыми, и к моменту овуляции выделения приобретают консистенцию яичного белка. Наименьшая плотность наблюдается в течение нескольких дней после овуляции (выхода созревшей яйцеклетки из защитного пузыря). Жидкая консистенция среды обеспечивает свободное прохождение сперматозоидов по направлению к яйцеклетке, а также ее дальнейшее перемещение в матку. В этой фазе содержание эстрогенов понижается, главную роль играет прогестерон, функцией которого является обеспечение условий для дальнейшего развития зародыша.

Для лучшего закрепления оплодотворенной яйцеклетки в матке ее эпителиальный слой набухает и разрыхляется. При этом в тканях увеличивается содержание жидкости. Все это приводит к появлению у женщины прозрачных жидких выделений из половых органов. В конце менструального цикла слизь начинает густеть. Если беременность не наступила, происходит отторжение эндометрия (эпителиального слоя), наступает менструация, начинается новый цикл.

Таким образом, появление жидких, как вода, выделений без запаха ближе к середине и во второй половине цикла является физиологической нормой. При этом у женщины не наблюдается каких-либо неприятных ощущений.

Жидкие, как вода, выделения могут появляться также в следующих случаях:

при беременности;

во время полового акта (вследствие увеличения объема естественной смазки при половом возбуждении);

в результате частой смены половых партнеров (за счет изменения микрофлоры влагалища);

при гормональных изменениях, причиной которых может стать отсутствие регулярной половой жизни, предохранение от беременности, а также употребление гормоносодержащих лекарств и антибиотиков;

из-за стрессов, перемены климата, влияющих на биохимические процессы в организме женщины, в том числе и на выработку гормонов.

Видео: Какую роль играют прозрачные выделения перед месячными

Водянистые выделения во время беременности

В первом триместре беременности уровень прогестерона остается высоким. Благодаря этому предотвращается созревание новых яйцеклеток, а зародыш прочно удерживается в матке. Поэтому водянистых выделений обычно не бывает.

На 12-13 неделе начинается увеличение концентрации эстрогенов, обеспечивающих создание новых клеток плода и подготавливающих организм женщины к родам (меняется состояние тканей шейки матки, разжижается слизистая пробка). Появление у женщин водянистых выделений во 2 и 3 триместре беременности естественно, если они бесцветные, не имеют запаха, не сопровождаются жжением, зудом.

В конце беременности жидкие, как вода, выделения появляются из-за смешивания слизи с мочой. Матка и плод давят на мочевой пузырь, в результате чего он не закрывается полностью.

Когда водянистые выделения при беременности являются признаком патологии

Опасными симптомами у женщин являются:

появление водянистых выделений с первых недель беременности;

наличие неприятного запаха (гнилостного, кислого или рыбного);

зеленая, желтая, серая окраска (свидетельствует о присутствии бактерий);

коричневые или красные выделения (признаки внутреннего кровотечения);

раздражение и зуд кожи в промежности, жжение во влагалище;

пенистая или другая необычная структура выделений;

повышение температуры;

боли внизу живота.

Эти признаки могут указывать на возникновение воспалительных процессов, заражение венерическими инфекциями. Создается угроза выкидыша или осложнений при родах, велика вероятность заражения плода во время прохождения через родовые пути.

Дополнение: Если всех этих грозных признаков у женщины нет, но выделения, как вода, имеют желтый цвет и сладковатый запах, это может говорить о подтекании жидкости из плодного пузыря. Такое состояние опасно в середине беременности, становится причиной преждевременных родов, гибели плода. В самом конце беременности подтекание свидетельствует о начале родов.

При каких заболеваниях у женщин возникают жидкие выделения

Причиной водянистых выделений могут быть воспаление и инфекционное поражение половых путей, матки и придатков.

Сальпингоофорит – воспалительный процесс в фаллопиевых трубах и яичниках. В результате происходит повреждение, нагрубание и рубцевание слизистой оболочки, возникают отеки тканей. Происходит сужение просвета маточных труб, нарушение их проходимости. Затрудняется захват яйцеклеток и передвижение их по трубам в матку. Выделяющаяся в участках воспаления жидкость скапливается в полости матки и выходит наружу в виде обильных слизистых выделений.

Если воспаление не лечить, то оно становится хроническим, при этом выделения загустевают, приобретают зелено-желтую окраску из-за примеси гноя.

Бактериальный вагиноз (гарднереллез). Это заболевание связано с размножением во влагалище патогенных микробов гарднерелл вследствие нарушения естественной микрофлоры. Причиной нарушения может стать неправильное спринцевание, смена половых партнеров (незащищенный секс), использование неподходящих контрацептивов, употребление антибиотиков.

Воспаление в дальнейшем распространяется на матку и придатки. Характерным признаком гарднереллеза являются водянистые, чаще желтые выделения с запахом рыбы.

Примечание: Гарднереллы в умеренных количествах в норме всегда присутствуют у женщины. Дисбактериоз способствует их усиленному размножению.

Кандидоз (молочница) - грибковое поражение влагалища. Размножение грибков, присутствующих в микрофлоре, происходит из-за дисбактериоза. При этом возникает вагинит (воспаление слизистой влагалища) или вульвовагинит (одновременное поражение наружной части половых органов). При этом выделения у женщины бывают творожистого вида, имеют кислый запах. Ощущается сильное жжение, отеки половых органов, общая слабость. Становится болезненным и частым мочеиспускание.

Видео: Симптомы и лечение молочницы

Эрозия шейки матки. Причины возникновения эрозии многообразны: воспалительные и инфекционные заболевания, травмирование шейки при абортах и родах. Слизистые жидкие выделения могут иметь примеси крови. В запущенной стадии они становятся слизисто-гнойными.

Цервицит. Воспаление шейки матки, нередко сопровождающее эрозию. Существует большая опасность распространения инфекции по восходящему пути в матку и придатки.

Рак шейки матки. Обильные выделения, жидкие, как вода, появляются из-за того, что через поврежденные ткани просачивается лимфа.

Эндометрит - патология, связанная с чрезмерным разрастанием внутренней оболочки матки, ее распространением в трубы и даже в брюшную полость. При этом нарушаются процессы, связанные с работой яичников, и выработка гормонов. Водянистые выделения имеют прожилки крови, неприятный запах. Они усиливаются перед месячными, появляются сразу после них.

Венерические заболевания (возбудители инфекции передаются половым путем). К ним относятся: гонорея, хламидиоз, трихомониаз и другие. Выделения в начальной стадии обильные, водянистые, с неприятным запахом. Последствиями у женщин являются обширные воспалительные процессы с тяжелыми осложнениями. Лечиться должны одновременно оба половых партнера.

Видео: Заболевания, при которых возникают патологические выделения из влагалища