Нормальные месячные приходят регулярно и длятся 3-5 дней. В эти дни женщина быстро устает, ощущает недомогание. Однако слишком большого дискомфорта это не доставляет, не мешает привычному образу жизни. Вместе с тем, некоторые чувствуют сильную боль в животе. Иногда она так мучительна, что женщина вынуждена забросить все дела, оставаться дома, пить обезболивающие таблетки. Такая боль во время менструации – это признак патологии. Причиной могут быть заболевания и гормональные нарушения. Терпеть и надеяться, что недомогание пройдет само, нельзя. Надо сходить к врачу.

Когда боли при менструациях считаются патологией

Слизистая оболочка матки (эндометрий) регулярно обновляется, в результате чего появляются месячные. Выведение отмершего эпителия из матки осуществляется путем сокращения ее мышц. При этом происходит сдавливание нервных окончаний и сжатие сосудов, что вызывает появление болезненных ощущений в нижней части живота. Боли отдаются в крестец и поясницу. Обычно они появляются накануне месячных и в первые 2 дня после их прихода.

Болезненные менструации (дисменорея) – это патология. Кроме боли в нижней части живота и спине, появляются сопутствующие недомогания различной степени выраженности. Если цикл у женщины регулярный, характер месячных соответствует норме, то неприятные симптомы быстро проходят, не доставляя ей особых мучений. В тяжелых случаях требуется серьезное лечение.

Виды дисменореи

Встречается дисменорея двух видов:

Первичная (функциональная), не связанная с какими-либо заболеваниями. Обычно болезненными менструации становятся через 1.5-2 года после начала полового созревания, когда цикл нормализуется, регулярно наступают овуляции. Нередко болевые ощущения при месячных значительно ослабевают после первых родов. Вторичная (приобретенная), связанная с патологическими изменениями в половых органах и различными заболеваниями. Возникает чаще всего у женщин старше 30 лет. Обычно сопровождается вегето-сосудистыми нарушениями (головокружением, повышенной потливостью и другими), а также тахикардией и сердечной аритмией.

Если с годами интенсивность болевых ощущений при месячных остается постоянной, то такую дисменорею называют компенсированной. Если боли во время менструаций с каждым годом становятся сильнее, то ее называют декомпенсированной.

Степени дисменореи

Различают 4 степени дисменореи, отличающиеся интенсивностью болевых ощущений.

0 степень. Боли в животе слабые, обезболивающие препараты не требуются.

1 степень. Болевые ощущения умеренные, вполне терпимые. Естественными сопутствующими симптомами являются легкая депрессия, головная боль, расстройство пищеварения. Недомогание вполне можно устранить, приняв обезболивающий препарат.

2 степень. Боли при месячных сильные, сопровождаются такими симптомами, как тошнота, головокружение, озноб, общая слабость, мигрень, раздражительность. Продолжительность недомоганий увеличивается. Обезболивающие препараты и успокаивающие средства помогают улучшить самочувствие.

3 степень. Сильные боли в животе появляются у женщины за 2-3 дня до начала менструации, продолжаются до ее окончания. При этом повышается температура, очень болит голова (до рвоты), возникает тахикардия и боли в сердце. Возможно появление обмороков. Женщина совершенно неработоспособна. Улучшить состояние обычными средствами не удается.

Дополнение: Боли при месячных могут отличаться по характеру (схваткообразные, тянущие, ноющие, колющие), отдавать в поясницу, бедра.

Причины болезненных менструаций

Функциональные боли при месячных могут возникать в результате патологического расположения матки, образования спаек и рубцов после аборта, повышенной чувствительности организма женщины к происходящим в нем изменениям, эмоциональной возбудимости. Немаловажную роль играет наследственность. Возникновение болей может спровоцировать авитаминоз и недостаток магния и кальция в организме. Малоподвижный образ жизни также является причиной прогрессирующей дисменореи. Способствует возникновению боли при менструациях и такой фактор, как гормональные нарушения в организме. Избыток гормона простагландина вызывает усиление сокращений матки, сужение кровеносных сосудов.

Появлению первичной дисменореи способствует использование внутриматочной спирали. Вторичная дисменорея может появиться в результате таких патологий, как эндометриоз, миома матки, внематочная беременность, воспалительные заболевания органов малого таза. Сильные боли при месячных появляются из-за образования полипов и кист в матке.

Видео: В чем причины болезненных месячных

Как уменьшить боль при месячных

Если боли умеренные, цикл регулярный, месячные нормальные по объему и продолжительности, то с помощью некоторых приемов можно ослабить болезненные ощущения.

Рекомендация: При сильных болях рекомендуется посетить врача и убедиться в отсутствии заболеваний, протекающих бессимптомно. В ряде случаев хронические воспалительные заболевания и даже опухоли могут ничем себя не проявлять. Болевой симптом может быть единственным сигналом неблагополучия.

Если после гинекологического обследования у женщины не выявлено никаких заболеваний, то в домашних условиях облегчить состояние можно следующими способами:

Сделать массаж мышц живота в направлении движения часовой стрелки, что поможет снять напряжение в них и ослабить спазмы. Хорошо также сделать массаж поясницы. Принять теплый душ, способствующий расслаблению мышц, расширению кровеносных сосудов. Полежать на боку с поджатыми к животу ногами (поза эмбриона). Принять но-шпу для устранения спазм в матке, кетонал или ибупрофен (оказывают сильное обезболивающее действие), валерьянку (в качестве успокоительного средства). Сделать легкие физические упражнения (наклоны, вращение корпуса). Хорошо помогают от болей при месячных занятия йогой. Прикладывать во время менструации компрессы с морской солью на низ живота. Перед месячными и после них полезно принимать расслабляющие непродолжительные (15-20 минут) ванны с добавкой такой соли. Пить успокаивающий чай из ромашки и мяты (добавить 1-2 ч. л. меда на 1 стакан чая). Полезно принимать настой петрушки, земляники. Если нет аллергии, можно втирать в кожу в области крестца и нижней части живота эфирное масло. Процедуру проводят 2 раза в день за 2 дня до месячных и в первые 2-3 дня после их начала. Хорошо помогает снимать сильные боли при месячных смесь, содержащая 50 мл масла зверобоя, по 5 капель масла тысячелистника и шалфея. При боли и обильном кровотечении на низ живота надо приложить на 15 минут лед (поверх одежды, положить его в пакет).

Рекомендуется заниматься плаванием. Во время плавания мышцы расслабляются, снимается нервное напряжение. В организме усиленно вырабатываются эндорфины (так называемые гормоны радости, вещества обезболивающего действия).

Видео: Упражнения против болей при месячных

Когда обратиться к врачу

Явными признаками серьезных патологий чаще всего являются сильные боли, продолжающиеся долго (больше 2 дней). Причем болезненные ощущения настолько сильны, что женщина вынуждена отложить все свои дела и остаться дома. Боли в животе при этом сопровождаются диареей, тошнотой и рвотой. Головокружение, головная боль, колющие боли в животе могут быть признаками чрезмерной кровопотери и анемии.

Сильная схваткообразная боль в животе возникает при внематочной беременности. При этом женщине требуется срочная операция.

Когда не помогают обезболивающие лекарства и но-шпа, боль и объем выделений усиливаются, консультация врача просто необходима. Если же сильные боли появились во время менструации внезапно на фоне нарушения цикла, снижения массы тела, это может быть признаком опухоли. Обследоваться у гинеколога нужно срочно.

Препараты, назначаемые при дисменорее

Для устранения патологических болей при месячных врач назначает наряду со спазмолитическими препаратами также нестероидные противовоспалительные средства. Они способны подавлять выработку простагландинов, тем самым снижая сократимость матки.

Для лечения дисменореи широко применяются оральные контрацептивы – гормональные низкодозированные препараты, препятствующие образованию избытка простагландинов. Используются также растительные препараты на основе фитоэстрогенов, способствующих улучшению гормонального фона, а также гомеопатические средства негормонального действия (менальгин). Постепенно накапливаясь в организме, они помогают отрегулировать менструальный цикл, снизить боль и улучшить состояние нервной системы.

Назначаются комплексные препараты, содержащие витамины, кальций, железо, магний, а также экстракты растений (например, тайм-фактор). Рекомендуется начинать прием лекарств заранее, до начала месячных. Тогда к моменту их наступления в организме накапливается необходимая доза, препарат действует эффективнее.

Уменьшить боли при месячных помогают методы физиотерапии – УВЧ и электрофорез. При этом процедура проводится заранее. Перед наступлением месячных на живот наносятся специальные растворы (новокаин, бромид натрия) и производится воздействие ультразвуком или электрическими импульсами. Происходит прогревание и обезболивание.

Профилактика дисменореи

Для того чтобы месячные были менее болезненными, рекомендуется отказаться от приема алкоголя в критические дни, избегать стрессов, не простужаться, больше двигаться, заняться йогой. Необходимо ограничить употребление в эти дни сахара, продуктов, вызывающих вздутие кишечника. Полезно есть шоколад, стимулирующий выработку эндорфинов, а также продукты, содержащие кальций и магний.

Видео: Занятия йогой при менструации