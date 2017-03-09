В течение нескольких недель после рождения ребенка у женщины восстанавливается нормальное состояние матки, выводятся остатки отмирающего эндометрия, заживает поверхность раны на месте расположения плаценты. О благополучном выздоровлении женщины или появлении каких-то осложнений можно судить по характеру выделений из половых органов. Важно знать, какими они должны быть в норме. При этом имеет значение продолжительность и обилие выделений, а также их цвет, запах и консистенция. В случае неблагополучия необходимо обратиться к врачу как можно раньше.

Какими должны быть лохии

Выделения, которые возникают у женщины после рождения ребенка, называют лохиями. Их появление вызвано тем, что во время родов происходит повреждение слизистой оболочки и сосудов матки, особенно на месте прикрепления плаценты. Выделения после родов связаны с очищением матки от остатков плодного пузыря, отслоившегося эпителия, сгустков крови. В них содержится также слизь, вырабатывающаяся в канале шейки.

Лохии существуют до тех пор, пока не произойдет заживление раны в полости матки и она не вернется к своему обычному состоянию (восстановится размер, обновится эпителий). Если процесс очищения полости матки проходит без осложнений, то лохии прекращаются примерно через 5-8 недель.

Как долго продолжается очищение матки и образуются лохии, зависит от следующих факторов:

способность матки к сокращению (индивидуальна для каждой женщины);

возраст женщины, состояние тканей матки;

свертываемость крови, состояние системы кроветворения;

физическая активность женщины;

кормление грудью.

По виду лохии в первые 3 дня напоминают менструацию. Объем их постепенно уменьшается от 500 мл до 100 мл в сутки.

Видео: Какими бывают выделения в послеродовой период

Виды нормальных послеродовых выделений

Кровянистые лохии. Первые послеродовые выделения бывают ярко-красного цвета, имеют запах свежей крови. Состоят из кровяных сгустков и частиц отмерших тканей. Цвет обусловлен высоким содержанием эритроцитов.

Серозные лохии. Более светлые коричневато-розовые выделения появляются примерно на 4 день. Содержание эритроцитов падает, зато растет количество лейкоцитов. Выделения имеют затхлый запах.

Белые лохии. Выделения становятся желтовато-белыми на 10 день с момента родов. Они имеют более жидкую консистенцию. Запах отсутствует. Постепенно они становятся все более скудными, мажущими. После 5-6 недели в них уже содержится только слизь из цервикального канала шейки.

Сокращения матки, вызывающие выведение лохий из ее полости, приводят к появлению у женщин в первые дни после родов болей в нижней части живота. Боли напоминают схватки. Причем болевые ощущения бывают более сильными после повторных родов.

Иногда у женщин появляются после 3-й недели черные лохии. Если отсутствуют болезненные симптомы и неприятный запах, то такие выделения не считаются патологией. Они могут появляться в результате происходящих в организме гормональных процессов и изменения состава слизи, выделяемой железами цервикального канала шейки матки.

Послеродовое маточное кровотечение и его причины

В первые 2 часа после родов существует опасность возникновения сильного маточного кровотечения (гипотонического), причиной которого может стать плохое сокращение мышц матки после ее расслабления во время беременности. Чтобы этого не произошло, женщине вводят препарат для повышения сократимости матки (окситоцин). Кроме того, через катетер опорожняют мочевой пузырь, укладывают грелку со льдом на нижнюю часть живота. Во время сокращения матки пережимаются поврежденные кровеносные сосуды, предотвращается опасная потеря крови, признаками которой являются усиливающаяся слабость, головокружение, головная боль.

Причиной непрекращающегося кровотечения в первые часы после рождения ребенка могут быть также разрывы шейки матки, если они остались незамеченными или были плохо зашиты. При этом происходят местные кровоизлияния в тканях влагалища и промежности. При наличии кровотечения врач после внимательного осмотра обнаруживает и вскрывает эти гематомы, зашивает разрывы повторно.

Последствием маточного кровотечения является анемия – недостаток гемоглобина, нарушение питания тканей организма кислородом. Если женщина в таком состоянии кормит ребенка грудью, то анемия появится и у него.

Профилактика послеродовых кровотечений

Сокращению матки и снижению выделений крови после родов способствует частое опорожнение мочевого пузыря.

Важно кормить ребенка грудью. При раздражении сосков вырабатывается окситоцин – гормон гипофиза, усиливающий сокращение матки. Во время кормления из-за этого у женщины появляются боли внизу живота, напоминающие схватки. Причем болевые ощущения сильнее у тех женщин, которые уже рожали ранее.

При непрекращающемся кровотечении нижнюю часть живота охлаждают льдом.

Опасность застоя выделений в матке

За медицинской помощью надо обращаться срочно не только, если у женщины кровотечение слишком сильное, но и в том случае, когда выделения крови внезапно полностью прекращаются через несколько дней.

Застой лохий в матке называется лохиометра. Если его не ликвидировать, то может возникнуть воспаление эндометрия (эндометрит). Отсутствие лохий – это симптом серьезного послеродового осложнения. Чтобы добиться восстановления кровянистых выделений, женщине вводится окситоцин, усиливающий сокращения, и вводят но-шпу, чтобы снять спазм шейки матки.

Для того чтобы не возникал застой выделений в матке, женщине полезно лежать на животе. Вследствие ослабления тонуса мышц живота после беременности и родов матка отклоняется назад, при этом нарушается отток крови. Когда женщина лежит на животе, матка принимает такое положение, при котором отток улучшается.

Патологические выделения при послеродовых осложнениях

Признаками осложнений в этот период являются:

Желтый цвет и резкий неприятный запах выделений. Они свидетельствуют либо о застое лохий в матке и их нагноении, либо об инфекционном заражении женщины во время родов. Воспалительный процесс в слизистой оболочке матки (эндометрит) обычно сопровождается повышением температуры и болью в нижней части живота. Если визит к врачу откладывать надолго, то из-за появления гноя в выделениях они становятся зелеными. Выделения крови после родов усиливаются вместо того, чтобы ослабевать. Иногда они вновь появляются. Это происходит даже через 2 месяца после рождения ребенка. Возможно, что это первая менструация (вероятность раннего прихода месячных велика у женщин, которые не кормят ребенка грудью). Однако нередко такие выделения свидетельствуют о неполном удалении последа из матки, за счет чего ее сокращения затруднены. Белые творожистые выделения могут появляться, если женщина принимает по состоянию здоровья антибиотики, провоцирующие возникновение дефицита лактобактерий во влагалище и появление молочницы. Женщину беспокоят зуд и жжение в наружных половых органах и во влагалище.

Видео: Молочница, методы лечения

Факторы, способствующие возникновению эндометрита

Во время беременности и родов у женщины резко снижается иммунитет. Это провоцирует возникновение воспалительного процесса в эндометрии матки после родов. Сопротивляемость организма к инфекциям начинает повышаться к концу первой недели у женщин, родивших естественным способом и на 10 день после кесарева сечения.

Вероятность возникновения эндометрита увеличивается, если у женщины имеются другие серьезные заболевания (эндокринных желез, почек, дыхательных путей). Возникновению эндометрита способствуют ожирение, анемия, авитаминоз, курение. Кроме того, воспаление возникает нередко у женщин, которые перенесли много абортов или делали выскабливание по медицинским показаниям.

Иногда причиной застоя лохий и возникновения воспалительного процесса является низкое расположение плаценты в матке, когда перекрывается выход в цервикальный канал. Если роды длятся слишком долго, при том что воды уже отошли, также существует повышенный риск возникновения эндометрита.

Лечение этого заболевания проводится только в стационаре. Применяются антибиотики, усилители сокращений матки. В полость вводятся обеззараживающие растворы. В отдельных случаях производится вакуумная аспирация или выскабливание матки с целью полного удаления эндометрия.

Выделения после кесарева сечения

Кровотечения длятся дольше и осложнения возникают чаще, если женщина родила путем кесарева сечения. Сократимость матки затрудняется из-за наложенного шва, отечности окружающих его тканей. Повышается риск проникновения инфекции во время родов и возникновения воспаления слизистой оболочки полости матки.

Однако, несмотря на особенности такого способа родоразрешения, кровянистые выделения после родов должны появляться в течение 2 недель, но не более. Так же, как и при обычных родах, цвет выделений постепенно меняется от ярко-красного до бледно-коричневого, а затем становятся белыми.

Обычные менструации после кесарева сечения наступают примерно в то же время, что и после рождения ребенка естественным способом. Они возникают позднее, если у женщины были послеродовые осложнения (маточное кровотечение, эндометрит, заражение крови) или имеются заболевания щитовидной железы, печени.

Видео: Особенности выделений после кесарева сечения

Профилактика осложнений

Для того чтобы снизить риск возникновения осложнений после родов, состояние женщины с самого начала беременности должен контролировать врач. Регулярное обследование позволяет наблюдать за составом крови, обнаруживать и лечить гинекологические и другие заболевания, укреплять иммунитет.

Если после начала родов выясняется, что сократимость матки недостаточная, то используются препараты, усиливающие родовую деятельность. Они же способствуют ускорению очищения полости матки после рождения ребенка.

Для того чтобы не возникал застой выделений в матке, женщине рекомендуется начинать уже через 4-5 часов после обычных родов подниматься с постели, ходить. После кесарева сечения это можно делать через 10 часов.

Перед выпиской из роддома делается УЗИ для изучения состояния полости матки и оценки ее размеров, чтобы проследить за процессом восстановления. В течение нескольких недель женщине рекомендуется больше отдыхать, избегать занятий, связанных с напряжение брюшного пресса, подъемом тяжестей.

Большое значение имеет соблюдение правил гигиенического ухода за телом и половыми органами (частое подмывание теплой водой, ежедневное купание под душем).

Предупреждение: В течение нескольких недель женщине нельзя принимать ванну. Прогревание тела, во-первых, усиливает кровоток, во вторых, при таком купании возрастает вероятность занесения инфекции во внутренние половые органы.

Спринцевание в этот период может принести большой вред. Оно также способствует быстрому распространению инфекции и возникновению эндометрита.

В первые сутки вместо гигиенических прокладок рекомендуется использовать пеленки, чтобы избежать протекания. Кроме того, так легче проследить за характером и объемом выделений. В дальнейшем прокладки надо менять не реже, чем через 2 часа.

Пользоваться тампонами запрещено категорически в течение всего периода существования лохий. Перекрывая выход из матки, они задерживают отток выделений и процесс восстановления, создавая большую угрозу возникновения воспалительного процесса.

При резком изменении характера выделений, усилении боли внизу живота, повышении температуры тела, головокружении женщине требуется срочная медицинская помощь.

Видео: Рекомендации врача по поводу гигиены после родов