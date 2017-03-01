После аборта женщина физически ослаблена, у нее могут появиться осложнения. Каким бы способом ни производилось прерывание, оно всегда связано с повреждением или даже полным удалением эпителия. Выводятся остатки плодного яйца и кровь из поврежденных сосудов. Кровянистые выделения после любого аборта бывают обязательно. По их характеру судят о том, насколько эффективно и безопасно прошла операция. Если выделения слишком быстро прекращаются или, наоборот, являются чересчур длительными и обильными – это ненормально, требуется врачебное вмешательство.

Особенности различных способов проведения аборта

В зависимости от сроков беременности аборт делается одним из трех способов: медикаментозным (на сроке 4-7 недель), вакуумным (до 6-7) или хирургическим (от 7 до 12 недель включительно). Чем больше срок, тем больше вероятность осложнений (неполного удаления плодного яйца, повреждения тканей, возникновения воспалительных процессов).

Медикаментозный аборт. С помощью стероидного препарата производится искусственное снижение уровня прогестерона, необходимого для закрепления зародыша в матке. Затем женщина принимает другой препарат, усиливающий сокращения матки. Происходит отслоение плодного яйца и его самопроизвольное выведение.

Вакуумный аборт – это вытягивание из матки плодного яйца вместе с эндометрием с помощью вакуумного устройства. Поскольку производится такая операция на маленьком сроке, ее еще называют мини-абортом.

Хирургический аборт проводится путем выскабливания матки, удаления плодного яйца вместе с ближайшими слоями эндометрия.

Наиболее опасным является аборт методом хирургического выскабливания. При вакуумном аборте риск осложнений гораздо меньше.

Видео: Виды аборта и их особенности

Какие выделения считаются нормальными

На то, какими будут выделения после аборта, влияют следующие факторы:

способ его осуществления;

срок прерываемой беременности;

особенности организма женщины (способность матки сокращаться, а также свертываемость и состав крови).

В течение 5-10 дней после аборта кровянистые или коричневые выделения постепенно убывающей интенсивности являются нормой. В конце они становятся мажущими. Цвет им придают примеси свернувшейся крови.

Патологические выделения. Когда обращаться к врачу

Если коричневые выделения появляются больше, чем через 10 дней после аборта, это может свидетельствовать о наличии в матке кист или полипов. Небольшие наросты опасности не представляют, однако могут быть причиной болей внизу живота или во время полового акта. Женщине необходимо периодически проходить гинекологическое обследование, чтобы контролировать состояние матки.

Коричневые выделения после аборта бывают признаком и более серьезных заболеваний. Если они появляются перед и после первых месячных, это может говорить о воспалении слизистой оболочки матки (эндометрите). Впоследствии такие выделения появляются и в середине циклов, даже если они регулярные. У выделений имеется неприятный резкий запах. Воспалительные заболевания половых органов необходимо обязательно устранять. Чем раньше приступить к лечению, тем меньше неприятных последствий аборта, выкидыши или внематочная беременность, в будущем.

Осложнения после аборта могут появиться примерно на 2-3 день. Женщина замечает, что выделения изменили цвет или усилились. Например, появилась обильная желтая слизь с гнилостным запахом. Это верный признак того, что в матку попала инфекция, начался воспалительный процесс. Возбудителями могут быть стрептококки, стафилококки или кишечная палочка. Желтые пенистые выделения с неприятным запахом появляются при заражении хламидиями или трихомонадами (источниками венерических болезней).

В том случае, когда примерно на 3-4 день у женщины появляются боли в животе, поднимается температура, выделения становятся гнойными, она должна поскорее отправиться в больницу, чтобы ей сделали УЗИ органов малого таза, назначили лечение антибиотиками.

К врачу надо обращаться срочно в следующих случаях:

имеются явные признаки маточного кровотечения;

продолжается свыше 4 дней отхождение крупных сгустков;

нарастает слабость, появляется головокружение.

Это состояние представляет угрозу для жизни, требует немедленной госпитализации и выяснения причины кровотечения. Возможно хирургическое вмешательство.

Если в 1-2 день выделения скудные, а затем и вовсе прекращаются, это, скорее всего, результат спазма мышц в области канала шейки матки. Такое состояние также очень опасно, так как кровь не выходит из матки, скапливается там и может загноиться. В этом случае канал шейки должен быть расширен искусственно. Иногда приходится делать выскабливание.

Выделения после вакуумного прерывания беременности

Хотя у такой процедуры есть свои преимущества (не требуется использование металлических расширителей, травмирующих шейку матки, применяется местная анестезия), осложнения также возможны. Кровянистые выделения после такого аборта появляются в течение 3-4 дней. Если они похожи по виду на обычные месячные, то волноваться не стоит. В первое время в них могут содержаться сгустки – остатки плодного яйца и эпителия, затем выделения становятся более однородными, бледнеют, становятся обычными.

Примерно через 1 месяц приходят нормальные месячные. Отклонения в сроке начала менструаций связаны с индивидуальными особенностями организма (зависят от длительности цикла, состояния здоровья и нервной системы женщины). Чаще всего первые циклы наступают нерегулярно, так как организму требуется время на устранение гормонального сбоя.

Полное восстановление характера месячных после такого аборта происходит через 3-4 месяца у рожавших ранее женщин, а у нерожавших процесс восстановления может быть еще больше.

Предупреждение: В этот период надо обязательно использовать контрацептивы, так как из-за нерегулярности цикла предсказать сроки возможного зачатия невозможно.

Выделения после медикаментозного прерывания беременности

Кровотечение после такого прерывания беременности является нормой. Оно представляет собой искусственно вызванную менструацию. С кровью должно выйти отслоившееся плодное яйцо. Чем меньше срок беременности, тем слабее изменения гормонального фона и тем больше кровотечение будет напоминать обычную менструацию.

Начало кровотечения после приема лекарства считается началом последующего менструального цикла. Наступления менструаций ожидается через месяц. Если они не приходят, то можно предполагать, что женщина вновь забеременела, так как зачатие возможно уже через 2 недели после аборта. Если выделения слишком обильны, не прекращаются через 4 дня – это патология. Такое состояние означает, что плодное яйцо удалено не полностью. Кровотечение также возможно из-за сердечной недостаточности, появившейся в результате приема препарата, или из-за сосудистых нарушений.

Видео: Выделения после медикаментозного вмешательства, возможные осложнения

Выделения после хирургического вмешательства

Во время хирургического вмешательства происходит повреждение кровеносных сосудов в матке. Поэтому в течение нескольких дней алые выделения после аборта не являются чем-то неожиданным. Они могут постепенно становиться бордовыми или коричневыми, содержать комки. Волноваться стоит, если выделения не ослабевают, продолжаются больше 10 дней.

Если по прошествии 10 дней в выделениях все еще имеются сгустки, необходимо обратиться к врачу, так как это признак неполного удаления плода. Обязательно делается УЗИ. Скорее всего, понадобится повторная чистка.

Обильные непрекращающиеся выделения крови означают, что в полости матки имеются порезы. Такое кровотечение опасно для жизни. Иногда спасти женщину может лишь полное удаление матки.

Если выделения не красные, а зеленовато-желтые с прожилками крови, имеют неприятный запах – это также ненормально, означает, что в матке имеется очаг воспаления.

Предупреждение: После любого аборта женщины должна через 15 дней посетить гинеколога. Врач проводит осмотр, берет мазок для исследования на инфекции, а также дает рекомендации по применению контрацептивов.