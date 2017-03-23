Многих женщин интересует, почему вместо нормальной менструации вдруг появляются скудные коричневые выделения. Если это признак заболевания, то насколько оно опасно. Характер месячных является показателем репродуктивного здоровья женщины. Но подобные симптомы бывают не только из-за болезни. Причиной нарушений становится даже стресс. Если есть сомнения по поводу состояния здоровья, появились признаки заболеваний матки или придатков, надо посетить врача и пройти обследование.

Какие менструации считаются нормальными

В норме менструации должны повторяться регулярно и продолжаться от 3 до 5 дней. Цвет нормальных выделений бордово-красный, их общий объем за все дни месячных – около 80 мл. У кого-то они приходят через 21 день, у других – через 35, но главное, чтобы интервал был примерно постоянным. Цвет обусловлен присутствием свернувшейся крови из сосудов, поврежденных во время отслоения эндометрия. Консистенция объясняется наличием в выделениях отмершего эпителия и слизи, вырабатываемой железами шейки матки.

Могут возникать различные отклонения в характере месячных, в том числе по объему, продолжительности и цвету. Причины разнообразные: от индивидуальных особенностей организма до серьезных заболеваний.

При жалобах пациентки на гипоменорею (коричневую мазню вместо менструаций) врач устанавливает причину, учитывая возраст женщины, общее состояние здоровья, наличие половой жизни. Важно знать, рожала женщина или нет, были ли аборты и другие операции на матке и придатках.

Естественные причины гипоменореи

В некоторых случаях появление коричневых выделений вместо месячных не является патологией:

В первые 1.5-2 года после появления у девочек первых менструаций цикл чаще всего бывает неустановившимся, они то обильные, то мажущие, коричневого цвета. Это объясняется колебаниями соотношения половых гормонов, вырабатываемых незрелыми яичниками. Патологией является существование подобных отклонений в дальнейшем, спустя 2 года. Мажущие бурые выделения иногда появляются в начале беременности в момент прикрепления зародыша к стенке матки. При этом повреждаются мелкие кровеносные сосуды в эндометрии. Окислившаяся кровь, выделяющаяся в небольшом количестве, придает обычной слизи коричневый оттенок. Женщина, еще не зная о своей беременности, может подумать, что выделения появились вместо месячных. Если тест на беременность дал положительный результат, но скудные коричневые месячные продолжают появляться и дальше, это говорит о недостаточной выработке прогестерона, необходимого для поддержания беременности. В таком случае выделения являются предупреждением об угрозе выкидыша. Необходимо сдать анализ на гормоны и провести лечение. При климаксе за 2-3 года до наступления последней менструации цикл также нарушается, овуляции происходят не каждый месяц. Поэтому интенсивность выделений и время их наступления могут сильно колебаться. Чем ближе к менопаузе, тем менструации становятся более скудными, постепенно приобретают слабый коричневый оттенок, а затем исчезают совсем. После родов и в период кормления грудью, а также после прекращения лактации менструации восстанавливаются не сразу. Вначале они могут иметь коричневатый цвет.

Видео: Причины появления коричневых выделений вместо месячных

Причины аномальных месячных

Причинами менструальных нарушений, не связанных с естественными физиологическими процессами, являются, как правило, заболевания различных органов, аномальные изменения гормонального фона. Существуют факторы, которые способствуют возникновению аменореи.

Внематочная беременность. Если тест показал наличие беременности, но скудные коричневатые выделения продолжают появляться в то время, когда должны прийти месячные, это может говорить о том, что эмбрион закрепился не в матке, а в трубах. При этом происходит частичное отслоение эндометрия, появляются слабые розовато-коричневые выделения. Такое опасное состояние необходимо диагностировать как можно раньше.

Резкие изменения массы тела. Месячные становятся коричневыми, если женщина резко худеет путем голодания или усиленных занятий спортом. Подобное отклонение возникает при авитаминозе, недостатке железа в организме. Резкое прибавление массы тела также чревато нарушением менструального цикла и появления мажущих выделений вместо месячных.

Нарушение обмена веществ в результате заболеваний печени, кишечника, поджелудочной и щитовидной желез.

Отравление организма пищевыми или промышленными токсинами, алкоголем, никотином.

Стрессовые ситуации, нервно-психические заболевания. Они влияют на выработку гормонов и ведут к изменениям в характере месячных. Стресс может быть результатом травмы, болезни, неправильного образа жизни.

Хирургические операции (аборты, кесарево сечение, частичное удаление матки). Такие операции приводят к нарушению протекания гормональных процессов в организме. Поэтому после них первые месячные могут быть скудными, а их цвет – коричнево-бурым. Если нет осложнений, то через какое-то время характер менструаций восстанавливается.

Примечание: Коричневые выделения вместо месячных и отклонения в цикле могут быть у женщины результатом неправильного развития половых органов или их повреждения во время родов.

Инфекционные заболевания и воспалительные процессы в органах мочеполовой системы. Поражение скрытыми инфекциями (трихомонадами, гонококками, гарднереллами, вирусами генитального герпеса и другими), а также воспаление органов в результате размножения грибка, стрептококков, стафилококков приводят к нарушению работы яичников. Это сказывается на протекании циклических процессов, связанных с появлением месячных.

Гормональные нарушения. В результате приема гормональных препаратов, использования противозачаточных таблеток, внутриматочной спирали нарушается соотношение половых гормонов. Если уровень эстрогенов значительно понижается, то менструации задерживаются, а интенсивность их уменьшается вплоть до появления мажущих коричневых выделений. Причинами гормональных нарушений становятся заболевания органов эндокринной системы, эмоциональные перегрузки, отсутствие половой жизни, нарушение режима кормления грудью, прерывание беременности.

Дополнение: Коричневые месячные могут появиться из-за приема некоторых лекарств, например, антидепрессантов, вызывающих нарушение свертываемости крови.

Видео: Выделения на ранних сроках беременности

Когда следует обратиться к врачу

Не стоит откладывать визит к гинекологу в следующих случаях:

Когда коричневатые выделения появляются не только в дни менструации, но и продолжаются в течение последующей недели. Это может быть признаком серьезных заболеваний: эрозии шейки матки, кисты яичников, эндометрита (разрастания эндометрия), эндометриоза (воспаления эпителия матки), миомы или раковой опухоли. Коричневые выделения имеют зеленоватый оттенок, неприятно пахнут. При этом имеются боли внизу живота, зуд во влагалище, рези при мочеиспускании. Такие симптомы характерны для венерических заболеваний. Коричневые выделения появляются при возможной беременности и свидетельствуют об угрозе ее прерывания.

Следует срочно вызвать врача, если во время месячных с коричневыми выделениями повышается температура тела, возникают тянущие боли в области яичников и в пояснице. Такое состояние говорит о наличии воспалительного заболевания яичников (оофорита).

Что делать, если вместо менструации появились коричневые выделения

Прежде всего, женщине необходимо сделать тест на беременность. Врач рекомендует сдать анализ крови на свертываемость, содержание гемоглобина, а также на гормоны. При использовании гормональных контрацептивов потребуется с помощью гинеколога подобрать более подходящее средство. При обследовании берется мазок из влагалища для установления типа возбудителей инфекции. Делается УЗИ для обнаружения воспалительных процессов или опухолей. Если такие выделения появляются у женщины после 40 лет, то ей рекомендуется прием препаратов заместительной гормональной терапии.