С наступлением климакса в организме женщины постепенно снижается содержание половых гормонов. В менопаузе становится невозможным зачатие. Прекращаются менструации, так как больше не происходят циклические изменения, связанные с обновлением слизистой оболочки в полости матки. Однако это не означает, что у женщины не может быть проблем со здоровьем репродуктивных органов. Наоборот, с наступлением менопаузы значительно повышается вероятность появления многих серьезных болезней, таких как гиперплазия эндометрия, рак матки. Важно их обнаружить и вовремя начать лечение.

Каким должно быть нормальное состояние эндометрия

Слизистая оболочка полости матки предохраняет стенки от повреждения и слипания, а после наступления беременности она удерживает и питает зародыш. Эндометрий состоит из наружного (функционального) и внутреннего (базального) слоев. У женщины репродуктивного возраста функциональный эпителий периодически отслаивается (если зачатия не произошло) и выводится в виде менструаций. После этого появляется новый эндометрий из развивающихся базальных клеток.

С наступлением менопаузы у него остается только защитная функция. Начинается его атрофия (уменьшение объема и толщины). Если раньше к началу менструаций толщина доходила до 18 мм, то при менопаузе она составляет 5 мм. Такие изменения считаются физиологической нормой. Однако иногда толщина слизистой не уменьшается, а увеличивается. Гиперплазия эндометрия в менопаузе приводит к серьезным осложнениям.

У молодых женщин патологией считается также гипоплазия эндометрия (аномальное уменьшение толщины слизистой). Она также приводит к бесплодию. Однако во время климакса гипоплазия является нормальным физиологическим процессом, никакому лечению не подлежит.

Виды гиперплазии

Существуют следующие разновидности заболевания:

Железистая. Толщина эпителиального слоя увеличивается за счет роста и нарушения формы расположенных в нем желез. Разрастание происходит в направлении мышечной ткани матки.

Кистозная. Клетки эпителия перекрывают выходные отверстия желез, которые начинают раздуваться, образуя полости (кисты). При такой форме заболевания возможно злокачественное перерождение клеток.

Базальная. Редкая форма гиперплазии, связанная с прорастанием вглубь матки внутреннего (базального) слоя эпителиальной оболочки.

Полиповидная (очаговая). Из клеток желез формируются наросты на тонкой ножке (полипы). На месте их образования появляются отдельные участки разрастания эндометрия.

Атипическая. В период менопаузы эта форма встречается редко, так как процессы в организме замедляются. Между тем, атипическая гиперплазия связана с быстрым аномальным изменением формы и размеров клеток эндометрия, активно разрастающихся в другие ткани. Эта форма наиболее опасна, так как переходит в рак. Гиперплазию такого вида не лечат, матка удаляется.

Видео: Виды гиперплазии эндометрия, признаки. Методы лечения

Причины гиперплазии эндометрия в период климакса

Возникновению этой патологии способствуют нарушения в работе некоторых систем организма. Проблемы со здоровьем могут появляться еще до наступления климакса, а старение лишь усугубляет последствия.

Гормональные нарушения. Основным фактором, влияющим на состояние эндометрия, является содержание эстрогенов в крови. Гиперплазия эндометрия возникает, если уровень этого гормона превышает норму. В свою очередь содержание эстрогенов регулируется вторым женским половым гормоном – прогестероном, который подавляет синтез избыточного количества эстрогенов. Во время климакса происходит снижение выработки обоих этих гормонов. Однако нарушение их соотношения в пользу эстрогенов вызывает патологическое разрастание слизистой в матке.

Гиперплазия эндометрия в менопаузе может возникать, например, если женщина пользуется для облегчения симптомов климакса препаратами заместительной гормональной терапии. Возникновению заболевания способствует употребление препаратов, содержащих только эстрогены. Более безопасными являются комбинированные средства, в которых содержится также прогестерон. Они восстанавливают правильное соотношение гормонов, предотвращая появление гиперплазии.

Используя гормональную контрацепцию, женщина должна посоветоваться с врачом по поводу действия противозачаточных препаратов на организм. Необходимо подбирать средства в соответствии с гормональным фоном, который необходимо постоянно контролировать.

Эндокринные заболевания. Гормоны, вырабатываемые щитовидной железой, надпочечниками и другими органами эндокринной системы, также влияют на гормональный фон организма. Нарушения в работе этих органов могут привести к аномальному росту содержания эстрогенов.

Нарушение обмена веществ, ожирение. Кроме яичников, эстрогены вырабатываются также в жировой ткани. При ожирении их уровень превышает уровень прогестерона, что приводит к возникновению патологий в матке, а также к заболеваниям молочных желез, печени и других органов.

Старение тканей организма. В результате старения организма слизистые оболочки половых органов становятся более чувствительными к повреждениям и инфицированию. Возрастное ослабление иммунитета способствует возникновению воспалительных процессов в матке и придатках. В результате может нарушаться развитие клеток, в том числе и в эндометрии.

Травмы и операции на матке. Во время выскабливания и аборта происходит разрушение слизистой оболочки матки, что создает предпосылки для неправильного формирования клеток и появления новообразований различного характера.

Наследственность. У некоторых женщин имеется генетическая предрасположенность к появлению подобных заболеваний.

Дополнение: Риск заболевания повышен у нерожавших женщин, а также тех, у которых менструации появились в слишком юном возрасте. Раннее и позднее наступление климакса также являются провоцирующими факторами.

Видео: Причины разрастания эндометрия в климакс. Признаки и опасность

Признаки гиперплазии при климаксе

Характерные симптомы у этого заболевания, как правило, отсутствуют. В период пременопаузы, когда месячные у женщины еще есть, при наличии гиперплазии нарушается регулярность цикла, появляются кровянистые выделения из половых органов в промежутках между менструациями. Менструации могут стать очень болезненными, обильными и продолжительными.

В менопаузе, если менструация наступила вновь после перерыва в 0.5-1 год, это тоже может быть признаком гиперплазии. В период постменопаузы, когда появление каких-либо выделений крови является аномалией, их возобновление явно свидетельствует о возникновении гиперплазии эндометрия или злокачественной опухоли в матке. В этот период ослабление иммунной защиты организма и осложнения хронических заболеваний создают дополнительный риск перехода гиперплазии в рак.

Примечание: Вероятность возникновения гиперпластических процессов в матке повышается у слишком полных женщин, а также имевших миому или мастопатию. При сахарном диабете, заболеваниях печени, при гипертонии риск заболевания тоже велик.

Методы диагностики

Если имеются подозрения на наличие у женщины гиперплазии эндометрия, то ей назначается обследование следующими методами:

Трансвагинальное УЗИ. С помощью специального приспособления, вводимого во влагалище, измеряется толщина эндометрия. Если при климаксе ее значение составляет 5-8 мм, то в течение полугода измерение повторяется еще 2-3 раза. При толщине 8-10 мм назначается лечение препаратами или выскабливание в зависимости от вида гиперплазии. Выскабливание полости матки. Оно проводится, если риск перерождения в рак слишком велик. Но процедура эта еще и диагностическая. Удаленный эндометрий отправляется на гистологический анализ на содержание раковых клеток. Биопсия. Этот метод применяется только для диагностики диффузной гиперплазии (процесс распространяется на весь эндометрий). При очаговой форме получить информацию не удается, так как невозможно точно отобрать пробу ткани. Для этого применяется специальная трубка с поршнем (пайпель). Рентген матки с применением контрастного раствора. Этим методом удается увидеть полипы в матке, изменение структуры эндометрия, желез.

Лечение гиперплазии при менопаузе

В менопаузе лечение гиперплазии эндометрия проводится обязательно, так как она является предраковым заболеванием с повышенной вероятностью перерождения.

Медикаментозное лечение

Если процесс не запущен, не обнаружены атипичные клетки, то восстановление эндометрия производится медикаментозным способом. Применяются гормональные препараты на основе прогестерона. Лечение длится около полугода. Все препараты принимаются исключительно по назначению врача. Проводится постоянный контроль толщины эндометрия посредством УЗИ. По результатам корректируется доза лекарства.

Предупреждение: После медикаментозного лечения возможны рецидивы болезни, поэтому женщина должна делать УЗИ каждые 3-6 месяцев.

Нередко такое лечение проводят перед тем, как делать операцию. Тогда она становится менее травматичной, заживление происходит быстрее. Для профилактики гормональные препараты могут быть назначены и после операции.

Хирургическое лечение

Оно проводится в тех случаях, когда болезнь рецидивирует после медикаментозного лечения, в эндометрии обнаружены полипы или атипичные клетки. Применяются выскабливание, различные методы прижигания или ампутация матки.

Выскабливание (кюретаж). Его производят для удаления слизистой оболочки толщиной больше 10 мм. Операция проводится под местным наркозом, длится около получаса.

Прижигание особенно эффективно, если имеются отдельные очаги гиперплазии. Используются такие способы, как криодеструкция (прижигание холодом), лазерная деструкция, диатермокоагуляция (с помощью электрического тока).

Гистерэктомия – ампутация матки, производится при атипичном перерождении клеток эндометрия, большой глубине поражения матки и повышенной угрозе рака. В некоторых случаях при менопаузе женщине удаляют яичники, если они также поражены, что часто бывает в период постменопаузы.

Видео: Особенности лечения гиперплазии эндометрия

Профилактика

С наступлением менопаузы женщине необходимо проходить гинекологический осмотр 1-2 раза в год, при этом наибольшую информацию о состоянии эндометрия дает УЗИ. Это позволит также вовремя выявлять и лечить воспалительные заболевания половых органов.

Совет: В пожилом возрасте женщинам не рекомендуется пить пиво, а также чрезмерно увлекаться молочными продуктами. Они являются источниками эстрогенов. Полезно есть помидоры, свеклу, ананасы, оливковое масло и другие «противораковые» продукты.

С большой осторожностью следует употреблять гормональные и фитопрепараты, повышающие уровень эстрогенов в организме. Необходимо контролировать питание, не допуская значительного повышения массы тела.