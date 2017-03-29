Старение организма – это закон природы, который, к сожалению, отменить невозможно. У женщин этот процесс выражается в постепенном снижении способности к деторождению, нарушении выработки половых гормонов, замедлении обмена веществ. Появляются проблемы со здоровьем, меняется внешность. Женщине приходится тратить больше усилий для того, чтобы оставаться привлекательной и активной. Поэтому важно знать, сколько времени длится этот переходный период. Отсрочить его наступление можно с помощью специальных медицинских препаратов. Важно настроиться позитивно.

Факторы, влияющие на продолжительность климакса

Климактерические изменения в организме начинаются примерно в возрасте 40-45 лет. Возможны и довольно значительные отклонения, которые не считаются патологическими. У некоторых женщин уже в 35 лет могут появиться характерные признаки старения организма, у других же и до 52 лет они незаметны. Кроме того, существуют и такие понятия, как «ранний» (в возрасте 35 лет и моложе), а также «поздний» климакс (в возрасте 55 лет и старше). Такие аномалии чаще всего являются результатом гормональных нарушений.

Продолжительность климакса может значительно отклоняться в большую или меньшую сторону. В среднем перестройка организма при климаксе длится от 2 до 10 лет. Существует ряд факторов, которые влияют на силу проявления симптомов и длительность климактерического периода. К ним относятся:

возраст наступления менопаузы;

общее состояние здоровья, в частности, наличие или отсутствие эндокринных заболеваний, сердечно-сосудистых патологий;

состояние иммунной системы;

репродуктивное здоровье (наличие заболеваний органов половой системы, активность половой жизни, сколько у женщины было беременностей, родов, абортов, операций на матке и яичниках);

наследственность, возраст наступления менопаузы у матери, бабушки;

образ жизни, который ведет женщина (эмоциональные и физические нагрузки, вредные привычки, бытовые условия).

Как долго длится климакс, зависит также от того, во сколько лет у женщины началось половое созревание, как рано она начала жить половой жизнью.

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Какие изменения происходят в организме в период климакса

В результате возрастного старения в этот переходный период наступают необратимые изменения в состоянии органов и систем.

Гормональный фон. Происходит старение яичников. Они уменьшаются в объеме от 4,5 куб. см (в пременопаузе) до 2.5 куб. см (через 5 лет после окончания месячных), а затем до 1.5 куб. см (через 10 лет). Соответственно меняется их вес от 9.5 г (в возрасте 40 лет) до 4.5 г (60 лет). Они сморщиваются, фолликулы перестают развиваться и исчезают. Остается в основном соединительная ткань. При этом резко снижается выработка половых гормонов, которые влияют на протекание биохимических реакций, связанных с обновлением клеток.

В результате прекращается детородная функция, возникают изменения внешности (появляются морщины, седина, изменения осанки из-за нарушения состава костной ткани). Гормональные изменения приводят к снижению полового влечения.

Обмен веществ. Его замедление приводит к увеличению массы тела, накоплению жира в области живота. Таким путем организм пытается восполнить недостаток эстрогенов, которые раньше вырабатывались в яичниках (жировая ткань также способна их продуцировать).

Сосудистые изменения. Стенки сосудов становятся тоньше, уменьшается их эластичность. Это, а также износ мышечной ткани сердца приводит к колебаниям артериального давления, появлению сердечной аритмии. Ухудшается кровоснабжение мозга (отсюда проблемы с памятью, слухом, зрением) и других органов.

Нервно-психические расстройства. Меняется характер, происходит непредсказуемая смена настроения. Нарушается работа вегетативной нервной системы. Последствиями неправильной терморегуляции становятся приливы и повышенная потливость. Появляются головные боли и головокружение.

Снижение иммунитета. Ослабление сопротивляемости организма приводит к повышению риска воспалительных заболеваний половых органов. Этому способствует также возрастное снижение их защиты от проникновения инфекции из-за ухудшения работы желез, вырабатывающих слизь в шейке матки.

Стадии климакса. Сколько времени они длятся

Климактерические изменения в организме происходят в несколько стадий различной продолжительности.

Пременопауза – это стадия, при которой яичники еще функционируют, но созревание яйцеклеток происходит с перебоями, становятся все более редкими овуляции, что снижает вероятность зачатия. Обычно такие процессы длятся 2-3 года, но у некоторых женщин пременопауза начинается в возрасте около 40 лет, а месячные прекращаются, когда женщине уже под 50. При этом появляются недомогания, нарушается цикл менструаций, что может навести на мысль о заболеваниях репродуктивных органов.

При обследовании врач первым делом выясняет, не являются ли такие перебои признаками климакса. Для этого делается анализ крови на гормоны. С началом климакса постепенно повышается уровень фолликулостимулирующего гормона (ФСГ), что говорит о прекращении созревания фолликулов. В репродуктивном периоде содержание этого гормона все время колеблется в соответствии с фазами цикла. При менопаузе оно вырастает до возможного максимума и остается стабильно высоким. Как правило, пременопауза длится от 2 до 10 лет.

Менопауза. Так называют период, когда наступление месячных полностью прекратилось. Он длится 1 год. Только отсутствие менструации в течение всего этого времени означает полное прекращение функционирования яичников. Недостаток половых гормонов ведет к усилению симптомов климакса. Возрастает дефицит витаминов, кальция и других необходимых организму веществ. Это проявляется в появлении болезней суставов и позвоночника в результате остеопороза. В этот период чаще возникают опухоли молочных желез. Усиливается сухость влагалища. Женщину беспокоят жжение и зуд во влагалище, воспаление мочевого пузыря, недержание мочи.

Постменопауза является завершающей стадией климакса. Она длится до конца жизни. Закончилась перестройка гормонального фона, проявления климакса (приливы, головокружение, потливость, головные боли) исчезают, но прогрессирует остеопороз, сердечно-сосудистые заболевания. Еще более слабым становится иммунитет. Поэтому пожилые люди, так же как и дети, больше, чем молодые, подвержены заражению инфекциями.

Происходит инволюция молочных желез, снижается тонус мышц и содержание подкожного жира на руках, становится сухой кожа, выпадают зубы.

Видео: Особенности симптомов при климаксе. Как улучшить качество жизни

Как ослабить симптомы и отодвинуть старение

Для того чтобы подготовить организм к наступлению климакса и сделать его протекание более спокойным, женщина после 40 лет должна усиленно беречь свое здоровье, 1-2 раза в год проходить гинекологическое и маммологическое обследование. Это позволит поддерживать в здоровом состоянии органы репродуктивной системы, вовремя обнаружить изменения в молочных железах, предотвратить гормональные нарушения.

Если все же проявления климакса очень беспокоят (возникают частые и мучительные приливы, женщина сильно потеет, наблюдаются признаки депрессии, резко снижается работоспособность), то помочь может лечение методом заместительной гормональной терапии. Оно заключается в том, что женщина строго по назначению врача принимает гормональные препараты, содержащие эстрогены и прогестерон.

При этом предварительно проводится полное обследование, чтобы исключить возможность побочного действия гормонов. Дозы препаратов и соотношение эстрогенов и прогестерона подбираются индивидуально в зависимости от результатов анализа крови на гормоны. Этим же методом борются с патологическим ранним климаксом.

Применяются также препараты природного происхождения (фитоэстрогены и гомеопатические средства), помогающие ослабить приливы, успокоить нервную систему, улучшить состав костной ткани.

Рекомендация: Врачи подчеркивают, что немаловажную роль в том, как женщина переносит климакс, играет ее внутренний настрой и физическая форма. Чем более активна женщина на работе и в семье, тем быстрее и незаметнее проходит период перестройки организма. Прогулки и посильные занятия спортом закаляют организм, снижают чувствительность к негативным факторам.

Чтобы отодвинуть появление неприятных проявлений климакса женщине нужно постараться улучшить обмен веществ, работу кишечника. Для этого необходимо есть продукты, содержащие клетчатку (фрукты, овощи, крупы, хлеб из серой муки), избегать сладостей, печеного. Организму после 40 лет для регенерации клеток всех тканей особенно необходим витамин Е. Он содержится в орехах. Полезно принимать поливитамины с кальцием, магнием, цинком, селеном и другими необходимыми организму компонентами.

Видео: Как можно отодвинуть старение женского организма