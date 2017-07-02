Причиной заболеваний молочной железы, как правило, являются нарушение гормонального фона или травмы. Нередко женщина сама обнаруживает у себя в груди уплотнение или выделения из соска, после чего в большой тревоге приходит к врачу на обследование. УЗИ и маммография помогают обнаружить, какого вида аномалии имеются в груди, сколько там уплотнений и какой у них размер. Но не всегда удается определить, насколько опасно состояние женщины. Пункция молочной железы – это метод, который дает максимум информации о характере патологии и о том, какое лечение предпочтительнее.

Цель проведения

Пункционная биопсия проводится для отбора тканей непосредственно из новообразования, обнаруженного в молочной железе. Такое вмешательство может производиться со следующими целями:

Диагностика опухоли, установление ее доброкачественного или злокачественного характера. Для этого проводится гистологическое исследование взятого образца ткани. Под микроскопом ее исследуют на содержание раковых клеток. Лечение – удаление жидкости из кисты, стенки которой после проведения аспирации слипаются, она перестает оказывать болезненное давление на соседние ткани и сосуды.

Эта процедура считается малоинвазивной, производится с минимальным оперативным вмешательством. Недостатком метода является то, что существует вероятность получения ложноотрицательного результата, если отбор произведен неточно (без УЗИ контроля) или в шприц случайно попала здоровая ткань. В сомнительных случаях чаще всего проводится частичное или полное удаление опухолевого узла и гистологическое исследование его ткани. Это важно для определения необходимости дальнейшей противораковой терапии.

Процедуру проводят обычно в первой фазе менструального цикла (на 7-14 день). Особой подготовки не требуется. Женщина должна лишь за неделю до проведения пункции прекратить прием препаратов, разжижающих кровь, а также отказаться от употребления алкогольных напитков.

Показания к проведению пункции

Показаниями для проведения пункции молочных желез является наличие таких явных признаков аномалии, как наличие плотных узлов в груди, изменение ее формы или размеров, нарушение симметрии сосков, выделение из них какой-либо жидкости (если это не молоко в период после родов), видоизменение поверхности молочных желез. Некоторые признаки могут вызывать сомнение в природе новообразования. Так, например, покраснение кожи, появление уплотнений и бугров, асимметрия сосков, выделения появляются как при наличии фиброаденомы (доброкачественной опухоли), так и рака молочной железы.

При диагностике опухолей пункция не проводится в следующих случаях:

если на маммограмме явно видно наличие метастаз;

женщине недавно уже удалили раковую опухоль, а новообразование является ее рецидивом, это уже подтверждено анализами крови или другими исследованиями;

когда у женщины имеются индивидуальные противопоказания к проведению пункции молочной железы;

когда результаты биопсии не могут существенно повлиять на характер лечения (например, опухоль имеет очень большие размеры).

Видео: Назначение и виды пункционной биопсии груди

Методы проведения пункции

Различные методики отбора материала отличаются между собой степенью хирургического воздействия на ткани молочной железы и объемом пробы.

Тонкоигольная пункция. Небольшое количество материала отсасывается из опухоли длинной тонкой иглой с помощью обычного шприца. Проводится так называемая аспирация. Метод применяется в том случае, когда уплотнение расположено близко к поверхности и легко прощупывается. Преимущество в том, что процедуру можно провести срочно. Контроль проводится визуально, поэтому возможно получение ошибочного результата, после чего возникает необходимость проведения пункции более сложным способом.

Процедура практически безболезненна, не требуется даже местная анестезия. После укола не образуются рубцы ни снаружи, ни внутри тканей железы. Это имеет большое значение, так как не создаются помехи, искажающие впоследствии результаты УЗИ и маммографии.

Толстоигольная пункция. Для отбора пробы используется толстая игла с режущим устройством на конце, что дает возможность исследовать более объемный фрагмент опухоли и получить более точный результат. Метод применяется в том случае, когда опухоль не имеет четкого очертания. Он используется также для полного удаления содержимого кисты.

Стереотаксическая пункция. Метод используется для отбора материала из нескольких участков железы. Во время процедуры женщина лежит на спине. Процесс обязательно контролируется с помощью УЗИ-аппарата или маммографа. Предварительно делаются снимки под несколькими углами, что позволяет достигать точного попадания иглы в уплотнения. При проведении пункции молочной железы таким способом используются как тонкие, так и толстые иглы.

Инцизионная пункция. В отличие от аспирационных методов, здесь производится отсечение кусочка опухоли, имеющей большой размер (больше 2.5 см в диаметре). Операция производится с помощью специального инструмента (игла Палинки), в котором имеется шток с резцом и мягкая трубка, вводимая в ткань опухоли через небольшой разрез. Процедура проводится под местным или общим наркозом.

Эксцизионная пункция. Используется то же самое приспособление, однако опухоль отсекают полностью (если ее размеры меньше 2.5 см). Эта процедура является не столько лечебной, сколько диагностической. Если после исследования иссеченной ткани окажется, что в ней имеются раковые клетки, то необходима дополнительная операция по удалению близлежащих лимфатических узлов. Процедура проводится под наркозом, назначается, как правило, в наиболее серьезных случаях.

Возможные осложнения

Поскольку при отборе материала разрезов не производится, то вероятность повреждения крупных сосудов и возникновения сильного кровотечения исключается. К возможным осложнениям можно отнести образование небольшого отека и гематомы на месте прокола. Во время процедуры возможно появление болезненных ощущений, поэтому ее проводят под местной, а иногда и под общей анестезией.

В редких случаях возможно проявление аллергии на обезболивающий препарат. Последствия проведения такого вмешательства ощущаются обычно не дольше 2-3 дней. Как и при любой другой подобной процедуре, возможно случайное инфицирование ранки. В случае ее покраснения и воспаления женщине необходимо немедленно сообщить об этом врачу.

В любом случае такие осложнения не сопоставимы с возможными последствиями отказа от проведения пункции.

Следует заметить: Если врач назначает проведение биопсии, это не означает, что опасный диагноз подтвердится. В 80% случаев опухоль оказывается доброкачественной.

Ослабить неприятные ощущения после проведения пункции можно, приложив лед к месту прокола. В течение нескольких последующих дней врач рекомендует женщине принимать легкие обезболивающие средства.

Видео: Цель пункции молочной железы, подготовка и проведение

Противопоказания к проведению пункционного обследования

Противопоказаниями к проведению пункции молочной железы являются наличие у женщины любого воспалительного заболевания в острой стадии (например, гриппа, ангины), а также повышенной температуры тела. В этом случае пункция проводится после выздоровления.

Противопоказанием также является пониженная свертываемость крови. Процедуру, как правило, не проводят во время беременности и кормления грудью. Бывают исключения, когда требуется провести диагностирование опухоли срочно. В этом случае, принимая решение о неотложности обследования, врач сопоставляет риск возможных осложнений в случае его немедленного проведения или отсрочки.