Мастопатия – это доброкачественное заболевание груди. В его возникновении виновато обычно нарушение баланса женских половых гормонов в организме. При самообследовании груди женщина может обнаружить довольно явные признаки патологии. Отличить мастопатию от рака молочной железы по внешнему виду не всегда возможно. Существуют специальные методы, позволяющие врачу точно узнать, что это за болезнь. Главное, чтобы женщина не медлила и не слушала ничьих советов, как избавиться от уплотнений самостоятельно. Момент, когда с болезнью можно справиться, может быть упущен.

Общая характеристика заболевания

Мастопатия представляет собой патологическое состояние молочной железы, связанное с чрезмерным разрастанием железистой и соединительной тканей.

На развитие и состояние женской груди влияют половые гормоны – эстрогены и прогестерон, вырабатываемые в яичниках. К патологическим изменениям в тканях приводит избыток эстрогенов и недостаток прогестеронов. Причиной нарушения гормонального состава могут быть заболевания половых органов, длительное лечение или контрацепция гормональными препаратами.

Дисбаланс образуется при нарушении естественного хода физиологических процессов в организме (прерывание беременности, нерегулярная половая жизнь и другие), а также после операций на матке и яичниках. Образованию мастопатии способствует также избыток пролактина – гормона, регулирующего выработку молока и состояние железистой ткани.

В основном все подобные процессы происходят в возрасте 18-45 лет. В группе риска находятся женщины 30-40 лет, так именно в этом возрасте появляются первые признаки ослабления функционирования яичников, возникают изменения в соотношении гормонов.

Видео: Что такое мастопатия, насколько она опасна

Виды заболевания

Различают 2 формы мастопатии: диффузную и узловую. Узловая форма более опасна, так как в запущенной стадии на месте узловых новообразований может появиться раковая опухоль.

Диффузная мастопатия

Ее считают начальной стадией заболевания. Разрастание клеток соединительной ткани происходит неравномерно, что приводит к появлению мелких узелков, растяжению отдельных участков тканей, образованию кист. Нарушается также развитие клеток железистой ткани. В результате этих изменений у женщины в груди появляется тянущая боль, молочная железа становится плотной. Болезненные симптомы усиливаются перед менструацией, когда происходит набухание груди.

Существует несколько разновидностей диффузной мастопатии молочной железы:

Железистая (аденоз) – с преобладающим развитием железистой ткани по сравнению с соединительной. Железисто-кистозная. Аномально развивается преимущественно железистая ткань, и в ней образуются множественные кисты. Фиброзно-кистозная. Происходит разрастание соединительной (фиброзной) ткани, в которой появляются кисты.

При смешанной мастопатии кисты образуются в обеих тканях. Разрастание происходит с преобладанием фиброзной ткани.

Узловая мастопатия

Она обычно развивается на фоне диффузной мастопатии. Происходит увеличение узлов в каком-либо участке молочной железы из-за наличия внутрипротоковой папиилломы, образования крупной кисты или опухоли (фиброаденомы, липомы). Аномальные изменения происходят преимущественно в фиброзной ткани.

Признаками узловой мастопатии являются уплотнения, появляющиеся на одном из участков железы, отек и покраснение кожи над этим участком, наличие выделений из соска (прозрачных, белых, розоватых).

В зависимости от того, какое новообразование явилось причиной узловой мастопатии, ее подразделяют на следующие типы:

фиброзно-кистозная (с кистами в фиброзной ткани);

фиброзная, когда узлы появляются на определенном участке соединительной ткани;

дольковая (железистая) – прорастание соединительной ткани в эпителий долек молочной железы.

Разрастание тканей приводит к появлению папиллом (сосочков) на эпителии протоков, образованию многослойного эпителия, сужающего просвет протоков, а также к возникновению крупных кистозных полостей.

В зависимости от того, насколько выражены такие изменения в эпителии, мастопатию делят на простую (происходит увеличение количества клеток без изменения их структуры) и пролиферирующую (происходит изменение структуры клеток). В результате пролиферации появляются так называемые атипичные клетки с более крупными ядрами, неправильным делением. Эти клетки могут перерождаться в раковые, поэтому пролиферирующая узловая мастопатия молочной железы считается предраковым заболеванием. Особенно опасно образование в ткани молочной железы листовидных кист (плоских многослойных полостей с разросшимися слоями эпителия). Мастопатия такого вида перерождается в саркому.

Видео: Причины, симптомы и диагностика мастопатии

Симптомы и признаки

Характер симптомов зависит от формы мастопатии, ее стадии и особенностей организма самой пациентки.

Боль в груди перед месячными. Вначале женщина может воспринимать ее как обычный предменструальный симптом, тем более что по окончании месячных она проходит. Но в следующий раз тянущая боль может перейти в резкую, колющую, более сильную. Она начинает отдаваться в руке, под лопаткой.

Набухание молочной железы во второй половине цикла. Разрастающиеся ткани начинают сдавливать сосуды, нарушается кровообращение, что приводит к отеканию, увеличению объема железы.

Выделения из сосков. Они появляются при надавливании. Цвет выделений может быть практически любым. Зеленоватые выделения возникают, если в протоках или дольках протекает воспалительный процесс. Наиболее опасными являются кровянистые выделения, которые могут быть признаком появления злокачественной опухоли.

Появление уплотнений в груди. Узлы образуются в одной или обеих молочных железах, в единственном количестве или сразу несколько.

При диффузной мастопатии прощупываются мелкозернистые уплотнения за счет увеличения размеров долек в молочной железе. При узловой мастопатии уплотнения могут достигать размера 7 см. Они не имеют четких границ. У крупной кисты, наоборот, уплотнение имеет хорошо очерченный контур. Новообразование подвижное, не связано с кожей.

В чем опасность мастопатии

Заболевание надо обязательно устранить. Как правило, используются гормоносодержащие препараты. В запущенных случаях проводится хирургическая операция по удалению опасного узла. Самостоятельно мастопатия не проходит. Если болезнь не контролировать, уплотнение может увеличиться в размерах, превратиться в раковую опухоль. Одним из признаков мастопатии молочной железы, указывающих на опасное перерождение, является появление множества мелких кальцинатов в молочной железе.

Опасность представляет также возникновение воспалительных процессов в участках с поврежденной структурой тканей, нагноение жидкости в кистах. Кисты могут лопнуть, что приведет к обширному воспалению молочной железы.

Диагностика мастопатии

Маммологическое обследование заключается прежде всего в пальпации и визуальном осмотре железы. Важными методами диагностики являются маммография (рентген молочных желез, который проводится женщинам старше 35 лет), а также УЗИ. Этим методом можно обнаружить новообразования размером в 1-2 мм.

Характер уплотнения уточняется с помощью биопсии – отбора пробы и исследования его под микроскопом для обнаружения атипичных или раковых клеток.

Видео: Профилактика мастопатии

Профилактика мастопатии и ее осложнений

Основой профилактики является регулярное самостоятельное обследование молочных желез. Оно проводится на 5-7 день от начала месячных, когда грудь наиболее мягкая. Его проводят в положении стоя и лежа.

При обнаружении уплотнений любого размера, увеличении объема желез, появлении выделений из сосков, покраснения и припухлости кожи и других симптомов мастопатии молочной железы необходимо срочно пройти обследование у маммолога. Важным поводом для этого является появление характерных болей в груди.

Профилактика мастопатии заключается также в своевременном лечении гинекологических и эндокринных заболеваний. Необходимо с осторожностью относиться к употреблению гормональных препаратов. Их должен индивидуально назначить врач. Используются препараты нового поколения, содержащие кроме эстрогенов еще и прогестерон. Это снижает риск возникновения онкологических заболеваний груди.