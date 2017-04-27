Рак груди занимает лидирующую позицию среди онкологических заболеваний, приводящих к высокой смертности женщин. Вызвано это тем, что на начальных стадиях он протекает бессимптомно, а клинические признаки, заставляющие пациентку обратиться к врачу, проявляются слишком поздно. Раннее обнаружение патологических новообразований улучшает прогноз, позволяет предупредить развитие опухоли и снизить риск хирургического вмешательства. В связи с этим женщинам после 35–40 лет в целях профилактики настоятельно рекомендуется обследование молочных желез с помощью маммографии или УЗИ.

Маммография: суть и разновидности метода

Маммография является неинвазивным методом обследования молочных желез, который на протяжении уже многих лет во всем мире считается «золотым стандартом» для ранней диагностики рака груди. Он позволяет с высокой точностью и достоверностью выявить злокачественные патологические изменения, оценить их формы, количество, размеры и характер.

Маммография относится к рентгенологическим исследованиям и проводится в амбулаторных условиях на специальном рентгенодиагностическом аппарате (маммографе) в положении пациентки сидя или стоя. Живот прикрывается защитным свинцовым фартуком или халатом. Длительность процедуры составляет 15–30 минут. Для получения снимка грудь фиксируется и слегка зажимается между рабочим столом прибора и компрессионной пластиной, что позволяет уменьшить толщину тканей и устранить некоторые дефекты снимка. Затем направляется пучок излучения в прямой (вертикальной) и косой (под углом 45°) проекциях. Исследование проводится для каждой молочной железы по отдельности.

Аналоговая и цифровая маммографии

Полученные данные записываются на пленку (аналоговая маммография) или электронные носители (цифровая). На снимках оценивают состояние долей, протоков, окружающей их жировой ткани, характер контуров. При необходимости делают прицельные снимки определенных участков грудных желез при помощи специальных тубусов.

Основные преимущества цифровой маммографии:

высокое разрешение снимка;

возможность обработки полученного изображения (увеличение, изменение яркости, контраста);

сокращение времени исследования;

возможность создания многочисленных копий;

меньший уровень излучения;

возможность анализа современными программами компьютерной диагностики.

Томосинтез

Одним из наиболее современных вариантов маммографии считается томосинтез, позволяющий получать 3D-снимки. В ходе такой процедуры рентгеновские трубки крутятся вокруг груди, что приводит к получению изображения в виде серии срезов под разными углами. Полученная информация передается на компьютер, который строит на ее основе трехмерное изображение изучаемого объекта.

Дуктография (галактография)

При подозрении на патологические образования в млечных протоках проводится дуктография, или галактография – разновидность маммографии, при которой в протоки вводится рентгеноконтрастное вещество. Данный метод позволяет визуализировать проток, установить его тип, строение, толщину, локализацию и увидеть самые мелкие образования (папилломы) внутри него.

Оценить результаты маммографии может только специалист, поэтому в дополнение к снимкам обязательно прилагается описание с заключением. Правильность результата во многом зависит от квалификации врача, описывающего полученные снимки. Он может быть положительным, отрицательным, ложноположительным или ложноотрицательным. При выявлении каких-либо отклонений для подтверждения диагноза может потребоваться проведение дополнительных исследований (УЗИ, МРТ, КТ и другие).

По показаниям при помощи маммографии производят забор тканей подозрительных образований для гистологического анализа.

Видео: Суть маммографического исследования. Как проводится

УЗИ: суть и разновидности метода

Ультразвуковое исследование является безопасным, простым и широкодоступным методом диагностики, который используется для выявления и контроля течения многих заболеваний различных органов и систем. Высокая разрешающая способность современных аппаратов эхографии позволяет применять их для профилактических осмотров и обнаружения патологий в тканях молочной железы.

Суть метода заключается в том, что, проходя через ткани организма, имеющие различную плотность, ультразвуковые волны по-разному отражаются от них (преломляются, поглощаются, рассеиваются). Все эти изменения регистрируются датчиком, переводящим их в графическое серошкальное изображение, появляющееся на мониторе.

Во время проведения УЗИ молочной железы доктор оценивает формирующие ее ткани, степень их четкости и дифференциации, наличие образований или зон с несоответствующей эхоплотностью. УЗИ является эффективным и высокоточным при доброкачественных образованиях: кистах, фиброаденомах, липомах, а также при других образованиях, содержащих жидкостные включения. Однако при диагностике злокачественных образований часто дает ложноотрицательные результаты.

Длительность процедуры УЗИ составляет около получаса. Исследование проводится в положении лежа, с отведенной за голову рукой со стороны той молочной железы, которая обследуется. На кожу наносится специальный гель, улучшающий скольжение датчика и проводимость ультразвуковых волн, после чего врач начинает перемещать датчик по определенным линиям, получая на мониторе изображения различных участков. После окончания обследования он интерпретирует результаты и дает заключение.

Метод УЗИ с использованием эффекта Допплера позволяет визуализировать сосуды в области груди, оценивать их количество, измерять скорость кровотока, проводить сравнительную характеристику кровоснабжения в здоровой и пораженной молочной железе.

Под контролем УЗИ, как и маммографии, по показаниям осуществляют пункцию и биопсию патологических образований, причем сделать это можно более точно.

Видео: Как проводится ультразвуковая диагностика

Показания

В общем случае УЗИ молочной железы является предпочтительным методом исследования для женщин до 40 лет, а маммография лучше для женщин старше этого возраста. Это обусловлено тем, что у молодых пациенток ткани груди имеют плотную структуру, и рентгенологическое исследование оказывается не всегда достаточно информативным.

В обязательном порядке обследование груди при помощи инструментальных методов рекомендуется проходить один раз в 2 года после 40 лет и один раз в год после 50 лет. Если женщина находится в группе риска с точки зрения вероятности развития онкологических заболеваний, то ежегодная маммография ей рекомендуется уже с 35 лет. В такую группу включают пациенток с наследственной предрасположенностью, нарушениями гормонального фона, с диагностированными ранее маститом, мастопатией или доброкачественными образованиями, с проведенными операциями на молочной железе.

Показания для маммографии

Показаниями для проведения исследования у женщин после 40 лет являются:

изменение цвета кожи и появление неровностей (впадин, выпячивания) на поверхности груди;

наличие болевых ощущений, отека, узлов или любых уплотнений в молочных железах;

хронические гинекологические заболевания;

необходимость контроля динамики развития и оценки эффективности лечения доброкачественных или злокачественных новообразований;

выделения из сосков, изменение их цвета или формы.

Показания для проведения УЗИ

Также проводится при перечисленных выше показаниях, если возраст пациентки менее 40 лет. Кроме этого, его выполняют в случае необходимости:

оценки целостности силиконовых грудных имплантов и состояния тканей вокруг них;

обследования молочных желез после травмы или острого воспалительного процесса;

контроля за ростом кистозных образований;

оценки состояния груди у беременных или кормящих женщин;

установления причины увеличения лимфатических узлов, локализованных в области молочных желез (подмышечных, над- и подключичных).

Кроме того, исследование проводят для уточнения структуры плотных образований, выявленных другими методами.

Подготовка к исследованиям

УЗИ или маммография не требуют какой-либо особой подготовки. Главным условием успешного проведения исследования является выполнение его с 7 по 14 день менструального цикла, так как в эти сроки проще разглядеть патологические изменения ввиду отсутствия физиологического отека. Однако при необходимости срочного уточнения диагноза обследование проводят независимо от фазы цикла с учетом возможных отклонений. Для женщин в период менопаузы такую диагностику разрешается проводить в любой день. При нарушениях гормонального фона и нерегулярных менструациях о времени проведения исследования лучше проконсультироваться с врачом.

В день проведения процедуры не следует пользоваться дезодорантами, кремами, лосьонами и любыми косметическими средствами в исследуемой зоне, так как они могут снизить четкость снимка или проявиться в виде затемнений и пятен, что приведет к неправильной постановке диагноза. Непосредственно перед процедурой нужно снять украшения, мешающие ее проведению. Если исследование делается не в первый раз, то необходимо взять с собой результаты прошлых исследований. Это поможет доктору уделить особое внимание проблемным местам и провести сравнительный анализ.

Преимущества и недостатки

В отличие от маммографии, УЗИ абсолютно безболезненно и безвредно.

Во время рентгенологического исследования женщина может испытывать некоторый дискомфорт, обусловленный сдавливанием молочных желез. Также пациентка получает небольшую дозу рентгеновского излучения. Современные маммографы используют очень малые дозы, и польза, полученная от исследования и своевременной постановки диагноза, намного превышает риски.

Однако при необходимости динамического наблюдения за выявленными ранее патологиями УЗИ явно лучше, так как его можно проводить многократно, даже по несколько раз в день, не опасаясь каждый раз получить дополнительную лучевую нагрузку. Преимуществом УЗИ является обследование груди с различных ракурсов и безопасность для беременных и кормящих женщин.

К недостаткам маммографии относится ее меньшая эффективность для обследования женщин с плотной молочной железой, при наличии имплантов, при диффузных мастопатиях, фиброаденоме и постмаститных состояниях. Она практически не дает возможности увидеть прилегающие лимфоузлы с целью выявления метастазов, а также оценить кровоток. Но, в отличие от УЗИ, этот метод позволяет выявить образования внутри млечных протоков, оценить общее состояние груди в мелких деталях, имеет большую эффективность при диагностике плотных патологических образований любого размера и микрокальцинатов.

Стоимость процедур

Стоимость УЗИ или маммографии зависит от ряда факторов: современности и качества оборудования, места проведения исследования (государственная или частная клиника), уровня квалификации специалиста. В среднем маммография с записью снимков на пленку стоит примерно в два раза меньше, чем ультразвуковое исследование. Цифровая маммография намного дороже, и ее стоимость в разы превышает стоимость УЗИ.

Безусловно, однозначно ответить на вопрос, что же лучше - маммография или УЗИ, нельзя. Каждый метод имеет свои достоинства и недостатки, а главное, разные возможности. И что будет лучше в каждой отдельной ситуации, должен решать только врач с учетом возраста пациентки и предполагаемого диагноза. Маммография и УЗИ дополняют, но не заменяют друг друга, поэтому очень часто применяются совместно.

Видео: Мнения специалистов о диагностике заболеваний груди