Целлюлит, или «апельсиновая корка» является довольно распространенной проблемой, причем не только среди женщин с избыточной массой тела, иногда он встречается даже у худеньких девушек. Основные причины его появления – это неправильное питание, малоподвижный образ жизни, гормональный дисбаланс и болезни эндокринной системы. В салонах красоты для борьбы с ним предлагается процедура обертывания проблемных зон, позволяющая повысить упругость кожи и сделать ее более гладкой. Однако добиться такого же результата можно и в домашних условиях, сэкономив при этом немалую сумму.

Виды обертываний и их действие

Обертывания оказывают очень благоприятное воздействие на кожу. Они эффективны при дряблости, отечности, потере упругости и эластичности, помогают при целлюлите и избытке жировых отложений.

По воздействию

Различают следующие виды обертываний:

холодные;

горячие;

изотермические.

Наиболее действенными считаются горячие обертывания от целлюлита, которые в домашних условиях способны помочь даже в самых запущенных случаях. Они позволяют активным веществам более глубоко и быстро проникать в кожу, способствуют расширению пор и капилляров, усиливают кровообращение, активизируют обменные процессы и поступление кислорода к тканям.

При изотермических обертываниях не происходит изменений температуры тела в месте нанесения. Их действие обусловлено только свойствами компонентов наносимого состава.

Холодные обертывания от целлюлита оказывают сосудосуживающее и лимфодренажное действие, повышают тонус кожи, ускоряют вывод токсинов через лимфу и органы выделительной системы организма, уменьшают отеки, помогают при тяжести в ногах.

По составу

По составу обертывание может быть:

медовое – увлажняет и питает кожу, повышает ее защитные свойства, избавляет от шлаков и токсинов, оказывает бактерицидное действие;

шоколадное – увлажняет, очищает и подтягивает кожу, усиливает кровообращение, оказывает расслабляющее действие, обесцвечивает пигментные пятна;

глиняное – очищает кожу и насыщает ее микроэлементами, оказывает антиоксидантное действие, восстанавливает солевой баланс, активизирует метаболизм в клетках, выводит лишнюю жидкость;

кофейное – очищает и тонизирует кожу, устраняет отеки, сжигает жировые клетки, усиливает кровообращение, помогает при растяжках;

масляное – ускоряет метаболизм, замедляет процессы старения кожи, питает ее, делает мягкой и бархатистой;

водорослевое – восстанавливает водно-солевой баланс, усиливает обмен веществ в тканях, улучшает кровообращение, выводит лишнюю жидкость.

Совет: Для успешной борьбы с целлюлитом обертывания необходимо сочетать с правильным питанием, избавлением от вредных привычек и регулярными физическими упражнениями.

Видео: Как проводить обертывание

Правила выполнения обертываний

Чтобы обертывание в домашних условиях оказалось максимально эффективным, делать его следует, придерживаясь определенных правил. К ним относятся следующие:

Перед выполнением процедуры нужно принять ванну или душ и очистить кожу при помощи покупного или самостоятельно сделанного скраба (из морской или обычной соли, сахара, перемолотых круп или зерен кофе и других ингредиентов). Во время и до нанесения состава рекомендуется массажировать проблемные зоны руками или специальными массажерами. Оборачивать участки тела пищевой пленкой нужно по спирали в направлении снизу вверх, при этом пленка должна достаточно плотно прилегать к телу, но не сильно сдавливать, чтобы не создавать препятствий для нормальной циркуляции крови. Поверх пленки для дополнительной ее фиксации следует надевать обтягивающую одежду. После окончания процедуры необходимо массажными движениями смазать проблемные зоны антицеллюлитным кремом.

Рецепты домашних обертываний от целлюлита

Обертывания от целлюлита, правильно выполненные в домашних условиях, по своей эффективности могут составить достойную конкуренцию салонным процедурам. Они очень просты в изготовлении и не требуют наличия дома какого-то специального оборудования. Обычно для достижения заметного уменьшения выраженности целлюлита достаточно курса из 10–12 обертываний, выполняемых с интервалом в 1-3 дня.

Шоколадное обертывание

Для этого обертывания можно взять обычную плитку горького шоколада или какао-порошок. Плитку надо растопить, затем полученную массу остудить до температуры 38–40°C, намазать на проблемные места, обернуть пленкой и надеть поверх теплые вещи, выдержать в течение 40–60 минут. Для усиления эффекта в растопленный шоколад добавляют молотый имбирь, эфирные масла, паприку.

При использовании для обертывания какао-порошка процедуру проводят аналогично, только предварительно его разводят водой до консистенции густой сметаны.

Видео: Шоколадное обертывание дома

Медовое обертывание с эфирными маслами

Состав:

Мед (лучше жидкий) – 100 г

Эфирное масло можжевельника, лаванды, эвкалипта или цитрусовых – 5 капель

Применение:

Смешать мед с выбранным эфирным маслом, нанести состав на чистую сухую кожу зон с целлюлитом и обернуть пищевой пленкой. Выдержать 20–40 минут, после чего смыть теплой водой.

Глиняное обертывание

Состав:

Глина голубая или черная – 2 ст. л.

Эфирное масло розмарина, тимьяна или лемонграсса – 3–4 капли

Мед – 1 ч. л.

Вода – 3–4 ст. л.

Применение:

Глину разбавить подогретой водой до получения состояния густого крема. Затем добавить мед и эфирное масло, тщательно перемешать и тонким слоем распределить по коже. Обернуть тело сверху пленкой, надеть теплые вещи и по желанию укрыться одеялом. Через 30 минут снять пленку и вымыть остатки обертывания водой.

Обертывание с имбирем

Состав:

Молоко – 50 мл

Тертый имбирь – 3 ст. л.

Применение:

Имбирь измельчить на мелкой терке и соединить с нагретым молоком. Нанести состав на зоны с целлюлитом, обернуть пленкой, утеплить и выдержать 20–30 минут, после чего смыть водой.

Обертывание с белой глиной и кофеином

Состав:

Глина белая – 2 ст. л.

Вода – 3–4 ст. л.

Кофеин – 2 ампулы

Оливковое (кукурузное или льняное) масло – 1 ч. л.

Эфирное масло мандарина или апельсина – 2 капли

Применение:

Глину смешать с подогретой водой до консистенции сметаны, добавить содержимое ампул, оливковое и эфирные масла, тщательно перемешать до однородного состояния. Полученный состав нанести на проблемные участки, обернуть пленкой, надеть утепленные штаны или лечь в кровать и укутаться одеялом. Спустя 40–50 минут пленку снять и помыться.

Важно: При приготовлении домашних обертываний от целлюлита с глиной допустимо использовать только керамическую или эмалированную посуду.

Обертывание с зеленым чаем

Состав:

Зеленый чай крупнолистовой – 50 г

Мед – 2 ст. л.

Корица молотая – ½ ч. л.

Вода

Применение:

Высушенные листья зеленого чая измельчить при помощи кофемолки и развести крутым кипятком так, чтобы получилась густая кашица. Немного остудить, добавить корицу и жидкий мед. Нанести состав для обертывания на проблемные места с целлюлитом, обернуть пленкой и укрыть одеялом. Выдержать полчаса и смыть.

Водорослевое обертывание

Состав:

Любое растительное масло – 200 мл

Свежевыжатый сок апельсина или грейпфрута – 100 мл

Зеленый чай – 50 г

Фукус или ламинария – 50 г

Применение:

Зеленый чай и морские водоросли измельчить в кофемолке. Растительное масло подогреть на водяной бане, добавить к полученному порошку, перемешать, накрыть крышкой и настоять смесь в течение получаса. Затем добавить цитрусовый сок, перемешать до однородности и нанести на зоны с целлюлитом, обернуть пленкой, утеплить, выдержать 30-40 минут, после чего принять душ.

Обертывание с водорослями и медом

Состав:

Бурые водоросли (фукус или ламинария) – 2 ст. л.

Мед – 2 ст. л.

Желток – 1 шт.

Эфирное масло цитрусовых – 10 капель

Камфорное масло – 20 капель

Вода – 100 мл

Применение:

Водоросли залить теплой водой и оставить на 20–30 минут, чтобы они набухли, добавить подогретый на водяной бане мед, взбитый желток и масла. Тщательно перемешать и обильно намазать на проблемные области, обернуть пленкой и полежать, укрывшись теплым одеялом 30–40 минут, а затем вымыть кожу.

Обертывание с настойкой стручкового перца

Состав:

Перцовая настойка – 50 г

Яичный белок – 1 шт.

Мука – 3 ст. л.

Применение:

Тщательно перемешать до однородного состояния указанные ингредиенты. Распределить средство по зонам с целлюлитом. Выдержать 15 минут (в дальнейшем время обертывания постепенно увеличивают до 30 минут), применять не чаще двух раз в неделю.

Обертывание с медом и горчицей

Состав:

Горчичный порошок – 2 ст. л.

Мед жидкий – 2 ст. л.

Вода

Применение:

Горчичный порошок развести водой до получения густой массы, добавить мед и тщательно перемешать. Тонким слоем нанести состав для обертывания на проблемные места, обернуть сверху пленкой, утеплить и выдержать 30 минут, (для усиления эффекта рекомендуется активно двигаться), после чего смыть остатки средства.

Видео: Медовый массаж и обертывание от специалиста по домашней косметике

Обертывание с картофелем

Состав:

Картофель – 2 шт.

Эфирное масло мяты – 5–6 капель

Применение:

Картошку очистить от кожуры, измельчить на мелкой терке и в полученную кашицу добавить масло мяты. Равномерно распределить смесь по коже, обернуть пленкой, выдержать 1 час и смыть.

Кофейное обертывание

Состав:

Молотый кофе – ½ стакана

Крем для рук или тела – 2–3 ст. л.

Вода

Применение:

Кофе разбавить горячей водой до состояния пасты, добавить крем, перемешать и дать настояться, плотно закрыв крышкой, 15 минут. Нанести состав на области с целлюлитом, обернуть пленкой и накрыть одеялом. Выдержать 30-40 минут, после чего смыть средство теплой водой.

Вместо разбавленного водой молотого кофе для этого обертывания можно использовать гущу, остающуюся после заваривания натурального кофе.

Меры предосторожности

Перед применением обертываний от целлюлита в домашних условиях стоит проконсультироваться со специалистом, который поможет подобрать оптимальный вариант с учетом особенностей кожи и состояния здоровья. К противопоказаниям для таких процедур относятся:

беременность, лактация и период менструаций;

аллергия на любой из компонентов наносимого на кожу состава;

варикозное расширение вен;

сердечно-сосудистые или онкологические болезни;

раздражение, воспаление, сыпь или нарушение целостности кожного покрова в месте нанесения обертывания (царапины, раны, укусы насекомых);

воспалительные заболевания органов малого таза.

При нарушениях функций щитовидной железы противопоказаны только обертывания с водорослями.

Видео: Отзыв: есть ли смысл в обертываниях