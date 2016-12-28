Эффективные рецепты обертываний при целлюлите домашнего приготовления
Целлюлит, или «апельсиновая корка» является довольно распространенной проблемой, причем не только среди женщин с избыточной массой тела, иногда он встречается даже у худеньких девушек. Основные причины его появления – это неправильное питание, малоподвижный образ жизни, гормональный дисбаланс и болезни эндокринной системы. В салонах красоты для борьбы с ним предлагается процедура обертывания проблемных зон, позволяющая повысить упругость кожи и сделать ее более гладкой. Однако добиться такого же результата можно и в домашних условиях, сэкономив при этом немалую сумму.
Содержание:
- Виды обертываний и их действие
- Правила выполнения обертываний
- Рецепты домашних обертываний от целлюлита
- Меры предосторожности
Виды обертываний и их действие
Обертывания оказывают очень благоприятное воздействие на кожу. Они эффективны при дряблости, отечности, потере упругости и эластичности, помогают при целлюлите и избытке жировых отложений.
По воздействию
Различают следующие виды обертываний:
- холодные;
- горячие;
- изотермические.
Наиболее действенными считаются горячие обертывания от целлюлита, которые в домашних условиях способны помочь даже в самых запущенных случаях. Они позволяют активным веществам более глубоко и быстро проникать в кожу, способствуют расширению пор и капилляров, усиливают кровообращение, активизируют обменные процессы и поступление кислорода к тканям.
При изотермических обертываниях не происходит изменений температуры тела в месте нанесения. Их действие обусловлено только свойствами компонентов наносимого состава.
Холодные обертывания от целлюлита оказывают сосудосуживающее и лимфодренажное действие, повышают тонус кожи, ускоряют вывод токсинов через лимфу и органы выделительной системы организма, уменьшают отеки, помогают при тяжести в ногах.
По составу
По составу обертывание может быть:
- медовое – увлажняет и питает кожу, повышает ее защитные свойства, избавляет от шлаков и токсинов, оказывает бактерицидное действие;
- шоколадное – увлажняет, очищает и подтягивает кожу, усиливает кровообращение, оказывает расслабляющее действие, обесцвечивает пигментные пятна;
- глиняное – очищает кожу и насыщает ее микроэлементами, оказывает антиоксидантное действие, восстанавливает солевой баланс, активизирует метаболизм в клетках, выводит лишнюю жидкость;
- кофейное – очищает и тонизирует кожу, устраняет отеки, сжигает жировые клетки, усиливает кровообращение, помогает при растяжках;
- масляное – ускоряет метаболизм, замедляет процессы старения кожи, питает ее, делает мягкой и бархатистой;
- водорослевое – восстанавливает водно-солевой баланс, усиливает обмен веществ в тканях, улучшает кровообращение, выводит лишнюю жидкость.
Совет: Для успешной борьбы с целлюлитом обертывания необходимо сочетать с правильным питанием, избавлением от вредных привычек и регулярными физическими упражнениями.
Видео: Как проводить обертывание
Правила выполнения обертываний
Чтобы обертывание в домашних условиях оказалось максимально эффективным, делать его следует, придерживаясь определенных правил. К ним относятся следующие:
- Перед выполнением процедуры нужно принять ванну или душ и очистить кожу при помощи покупного или самостоятельно сделанного скраба (из морской или обычной соли, сахара, перемолотых круп или зерен кофе и других ингредиентов).
- Во время и до нанесения состава рекомендуется массажировать проблемные зоны руками или специальными массажерами.
- Оборачивать участки тела пищевой пленкой нужно по спирали в направлении снизу вверх, при этом пленка должна достаточно плотно прилегать к телу, но не сильно сдавливать, чтобы не создавать препятствий для нормальной циркуляции крови.
- Поверх пленки для дополнительной ее фиксации следует надевать обтягивающую одежду.
- После окончания процедуры необходимо массажными движениями смазать проблемные зоны антицеллюлитным кремом.
Рецепты домашних обертываний от целлюлита
Обертывания от целлюлита, правильно выполненные в домашних условиях, по своей эффективности могут составить достойную конкуренцию салонным процедурам. Они очень просты в изготовлении и не требуют наличия дома какого-то специального оборудования. Обычно для достижения заметного уменьшения выраженности целлюлита достаточно курса из 10–12 обертываний, выполняемых с интервалом в 1-3 дня.
Шоколадное обертывание
Для этого обертывания можно взять обычную плитку горького шоколада или какао-порошок. Плитку надо растопить, затем полученную массу остудить до температуры 38–40°C, намазать на проблемные места, обернуть пленкой и надеть поверх теплые вещи, выдержать в течение 40–60 минут. Для усиления эффекта в растопленный шоколад добавляют молотый имбирь, эфирные масла, паприку.
При использовании для обертывания какао-порошка процедуру проводят аналогично, только предварительно его разводят водой до консистенции густой сметаны.
Видео: Шоколадное обертывание дома
Медовое обертывание с эфирными маслами
Состав:
Мед (лучше жидкий) – 100 г
Эфирное масло можжевельника, лаванды, эвкалипта или цитрусовых – 5 капель
Применение:
Смешать мед с выбранным эфирным маслом, нанести состав на чистую сухую кожу зон с целлюлитом и обернуть пищевой пленкой. Выдержать 20–40 минут, после чего смыть теплой водой.
Глиняное обертывание
Состав:
Глина голубая или черная – 2 ст. л.
Эфирное масло розмарина, тимьяна или лемонграсса – 3–4 капли
Мед – 1 ч. л.
Вода – 3–4 ст. л.
Применение:
Глину разбавить подогретой водой до получения состояния густого крема. Затем добавить мед и эфирное масло, тщательно перемешать и тонким слоем распределить по коже. Обернуть тело сверху пленкой, надеть теплые вещи и по желанию укрыться одеялом. Через 30 минут снять пленку и вымыть остатки обертывания водой.
Обертывание с имбирем
Состав:
Молоко – 50 мл
Тертый имбирь – 3 ст. л.
Применение:
Имбирь измельчить на мелкой терке и соединить с нагретым молоком. Нанести состав на зоны с целлюлитом, обернуть пленкой, утеплить и выдержать 20–30 минут, после чего смыть водой.
Обертывание с белой глиной и кофеином
Состав:
Глина белая – 2 ст. л.
Вода – 3–4 ст. л.
Кофеин – 2 ампулы
Оливковое (кукурузное или льняное) масло – 1 ч. л.
Эфирное масло мандарина или апельсина – 2 капли
Применение:
Глину смешать с подогретой водой до консистенции сметаны, добавить содержимое ампул, оливковое и эфирные масла, тщательно перемешать до однородного состояния. Полученный состав нанести на проблемные участки, обернуть пленкой, надеть утепленные штаны или лечь в кровать и укутаться одеялом. Спустя 40–50 минут пленку снять и помыться.
Важно: При приготовлении домашних обертываний от целлюлита с глиной допустимо использовать только керамическую или эмалированную посуду.
Обертывание с зеленым чаем
Состав:
Зеленый чай крупнолистовой – 50 г
Мед – 2 ст. л.
Корица молотая – ½ ч. л.
Вода
Применение:
Высушенные листья зеленого чая измельчить при помощи кофемолки и развести крутым кипятком так, чтобы получилась густая кашица. Немного остудить, добавить корицу и жидкий мед. Нанести состав для обертывания на проблемные места с целлюлитом, обернуть пленкой и укрыть одеялом. Выдержать полчаса и смыть.
Водорослевое обертывание
Состав:
Любое растительное масло – 200 мл
Свежевыжатый сок апельсина или грейпфрута – 100 мл
Зеленый чай – 50 г
Фукус или ламинария – 50 г
Применение:
Зеленый чай и морские водоросли измельчить в кофемолке. Растительное масло подогреть на водяной бане, добавить к полученному порошку, перемешать, накрыть крышкой и настоять смесь в течение получаса. Затем добавить цитрусовый сок, перемешать до однородности и нанести на зоны с целлюлитом, обернуть пленкой, утеплить, выдержать 30-40 минут, после чего принять душ.
Обертывание с водорослями и медом
Состав:
Бурые водоросли (фукус или ламинария) – 2 ст. л.
Мед – 2 ст. л.
Желток – 1 шт.
Эфирное масло цитрусовых – 10 капель
Камфорное масло – 20 капель
Вода – 100 мл
Применение:
Водоросли залить теплой водой и оставить на 20–30 минут, чтобы они набухли, добавить подогретый на водяной бане мед, взбитый желток и масла. Тщательно перемешать и обильно намазать на проблемные области, обернуть пленкой и полежать, укрывшись теплым одеялом 30–40 минут, а затем вымыть кожу.
Обертывание с настойкой стручкового перца
Состав:
Перцовая настойка – 50 г
Яичный белок – 1 шт.
Мука – 3 ст. л.
Применение:
Тщательно перемешать до однородного состояния указанные ингредиенты. Распределить средство по зонам с целлюлитом. Выдержать 15 минут (в дальнейшем время обертывания постепенно увеличивают до 30 минут), применять не чаще двух раз в неделю.
Обертывание с медом и горчицей
Состав:
Горчичный порошок – 2 ст. л.
Мед жидкий – 2 ст. л.
Вода
Применение:
Горчичный порошок развести водой до получения густой массы, добавить мед и тщательно перемешать. Тонким слоем нанести состав для обертывания на проблемные места, обернуть сверху пленкой, утеплить и выдержать 30 минут, (для усиления эффекта рекомендуется активно двигаться), после чего смыть остатки средства.
Видео: Медовый массаж и обертывание от специалиста по домашней косметике
Обертывание с картофелем
Состав:
Картофель – 2 шт.
Эфирное масло мяты – 5–6 капель
Применение:
Картошку очистить от кожуры, измельчить на мелкой терке и в полученную кашицу добавить масло мяты. Равномерно распределить смесь по коже, обернуть пленкой, выдержать 1 час и смыть.
Кофейное обертывание
Состав:
Молотый кофе – ½ стакана
Крем для рук или тела – 2–3 ст. л.
Вода
Применение:
Кофе разбавить горячей водой до состояния пасты, добавить крем, перемешать и дать настояться, плотно закрыв крышкой, 15 минут. Нанести состав на области с целлюлитом, обернуть пленкой и накрыть одеялом. Выдержать 30-40 минут, после чего смыть средство теплой водой.
Вместо разбавленного водой молотого кофе для этого обертывания можно использовать гущу, остающуюся после заваривания натурального кофе.
Меры предосторожности
Перед применением обертываний от целлюлита в домашних условиях стоит проконсультироваться со специалистом, который поможет подобрать оптимальный вариант с учетом особенностей кожи и состояния здоровья. К противопоказаниям для таких процедур относятся:
- беременность, лактация и период менструаций;
- аллергия на любой из компонентов наносимого на кожу состава;
- варикозное расширение вен;
- сердечно-сосудистые или онкологические болезни;
- раздражение, воспаление, сыпь или нарушение целостности кожного покрова в месте нанесения обертывания (царапины, раны, укусы насекомых);
- воспалительные заболевания органов малого таза.
При нарушениях функций щитовидной железы противопоказаны только обертывания с водорослями.