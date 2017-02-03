Чистый кишечник – залог безупречной работы всех внутренних систем, красивой кожи, крепкого иммунитета. Продукты распада, аллергены, токсины и другие вредные вещества должны выходить из организма. Но так происходит не всегда. Со временем в толстом кишечнике скапливается огромное количество гнилостных бактерий, грязи, на стенках образуются залежи каловых масс, усложняющих его работу. Способов очищения органа много, один из самых эффективных, бережных и натуральных – семя льна.

Механизм очищения кишечника семенами льна

Тонкий кишечник не склонен к засорению. В нем присутствует много жидкости, которая постоянно омывает стенки, удаляет загрязнения и выносит все лишнее. Переработанная еда движется быстро и легко. С этой частью органа проблемы возникают крайне редко, она имеет гладкие и ровные стенки, на них не скапливается грязь. В толстой кишке идет формирование твердых каловых масс, она представляет собой трубу с ребристой поверхностью. Вода всасывается в верхнем отделе, далее пища превращается в плотную массу. В складках и углублениях собираются микробы, гнилостные бактерии, токсины, яйца глистов и другие паразиты. Вычистить все это не так просто.

Механизм очищения семенами льна:

Продукт разбухает в пищеварительной системе, продвигается в толстую кишку. Труба растягивается, выравниваются бороздки. Лен усиливает сокращения кишечника, одновременно захватывает загрязнения и выносит из организма вместе с каловыми массами естественным образом. Слизь, выделенная семенами, делает процедуру мягкой, защищает стенки кишки от возможных повреждений и предотвращает раздражение.

Механизм понятный, но на самом деле все не так просто. Чтобы действительно получить пользу от процедуры и не навредить организму, нужно ознакомиться со всеми нюансами, рекомендациями, противопоказаниями. Не менее важно пройти весь курс от начала до конца, заранее подготовиться к нему, выбрать подходящее время, исключить отвлекающие факторы.

Показания к использованию семян

Чистить кишечник семенами льна нужно далеко не всем людям. Должны иметься показания. Общими признаками являются частые головные боли, метеоризм, запоры, зловонный запах изо рта. Процедура необходима при следующих косметических проблемах: прыщи, угревая сыпь, воспалительные процессы на коже, повышенная ломкость волос.

Основные показания:

Заболевания желудка. Средство действует мягко, слизь льняного семени обволакивает слизистые и идет органу только на пользу. Это один из немногих разрешенных способов очистки, который разрешен при проблемах с пищеварительной системой. Избыточная масса тела. Эффективен для похудения, выводит из организма продукты распада, помогает снизить вес. Заболевания дыхательной системы (астма, хронические бронхиты). Сахарный диабет неинсулинозависимый, сердечно-сосудистые заболевания, повышенный уровень холестерина. Различные патологии мочевыводящих путей, урологические заболевания, например, цистит, пиелит.

Прямо или косвенно кишечник связан со всеми этими заболеваниями. Чистота органа имеет немаловажное значение. Если она не поможет полностью избавиться от проблемы, то в любом случае улучшит состояние, усилит действие медикаментозных средств и ускорит выздоровление. Результаты прохождения очищающего курса будут видны очень скоро, они проявятся в самочувствии, внешнем виде, состоянии здоровья.

Видео: Льняное семя: продукт-защитник в программе «Жить здорово»

Белые и темные семена льна

В продаже можно встретить белые и коричневые семечки. Они имеют одинаковую форму, размер, отличаются только цветом и имеют незначительную разницу во вкусе при сравнивании. Светлый лен нежнее, мягче. В нем содержится больше полифенолов, лигнанов. Эти вещества особенно полезны женскому организму и детям. Их добавляют в кашу или в выпечку, но дозировано. В сутки можно съедать не более ¼ стакана семян. Это максимальная доза, на деле однократная порция редко превышает 2 ч. л.

Для очищения кишечника подходят любые сорта льна. Легче в продаже найти продукт темного цвета, только поэтому его используют чаще. Приобрести семечки можно в любой аптеке. Также они встречаются в некоторых продуктовых магазинах, нужно смотреть в отделах диетического питания или для хлебопечения.

Внимание! Если приобретается мука из семян льна, нужно уделить внимание составу. Никаких дополнительных ингредиентов не должно присутствовать. Иначе будет сложно определить верную дозировку.

Повышение эффективности процедуры

Очень важно не только правильно применять семена льна для очищения кишечника, но и исключить факторы, препятствующие качественному проведению процедуры. Все они основаны на принципах грамотного пищевого поведения, исключаются продукты, которые способствуют появлению запоров либо подавляют действие лечебного средства.

Основные рекомендации:

Из рациона полностью исключаются жирные продукты независимо от их группы и происхождения. Отдается предпочтение легкой пище. Жареные блюда заменяются тушеными, отварными, печеными. Копчености, консервы, полуфабрикаты и еда быстрого приготовления также на время чистки кишечника семенами льна исключаются из рациона. Рафинированный сахар желательно убрать из рациона. Если становится тяжело, то можно заменять его натуральным пчелиным медом, но в разумном количестве. Хлеб, сдоба, кондитерские изделия и другие мучные продукты также попадают под запрет. Исключением станет лишь отрубной хлеб, его можно употреблять, но не больше 1-2 кусочков в сутки. Алкогольные напитки на период очищения льном полностью исключаются независимо от крепости и состава продукта.

Важно! Любое очищение организма требует достаточного поступления жидкости. Нужно выпивать не меньше 2 литров очищенной воды, дополнительно употреблять травяные чаи, отвар шиповника.

Однокомпонентные средства

Семена льна для мягкого очищения используются по-разному. Самый простой вариант – водный настой. Это средство не требует дополнительных ингредиентов, имеет несколько способов применения. Можно выбрать наиболее подходящий по времени употребления (утро, вечер), сложности приготовления, длительности курса.

Однокомпонентный рецепт № 1

Достоинством этого способа является отсутствие варки или запаривания основного продукта. На приготовление лечебного средства уйдет не больше минуты. Основной недостаток – длительность курса.

Состав:

Семя льна – 1 ч. л.

Вода очищенная – 200 мл

Применение:

Семена измельчить на кофемолке либо растереть в ступке. Смешать с очищенной холодной водой, оставить на 12 часов для образования слизи. Выпить утром натощак сразу после пробуждения. Завтракать, принимать воду можно через час после употребления средства. Принимать семена льна для очищения кишечника нужно ежедневно не меньше 4 недель.

Однокомпонентный рецепт № 2

Это средство работает сильнее, чем предыдущее, но и требует большего участия. Используется слизистый отвар семян. Достоинством рецепта является вечернее употребление, так как с утра не у всех людей имеется возможность заниматься приготовлением лечебного средства.

Состав:

Семя льна – 2 ч. л.

Вода – 250 мл

Применение:

Семена залить водой, измельчать лен не нужно. Поставить на плиту, прокипятить 10 минут, остудить. Можно процедить, но необязательно. В семенах содержится клетчатка и другие полезные вещества, которые пойдут на благо организму. Выпить средство на ночь через 2 часа после приема пищи, можно перед самым сном. Курс такой чистки кишечника семенами льна 2-3 недели.

Совет! Склизкий отвар льняного семени у некоторых людей вызывает рвотный рефлекс. Поэтому желательно сразу приготовить дольку лимона, которая поможет избавиться от неприятного ощущения.

Видео: Приготовление льняного киселя

Однокомпонентный рецепт № 3

Еще одна рецептура очищающего средства, предназначенная для утреннего употребления. Настой склизкий, но готовится вечером, это будет удобно для работающих и учащихся в первую смену людей.

Состав:

Семена – 2 ч. л.

Вода – 300 мл

Применение:

Семена перемолоть или слегка размять, поместить в термос, залить горячей водой. Закрыть, оставить на ночь. Утром перелить кисель в чашку, выпить натощак. Курс приема от 2 недели, но ничем не ограничен. Можно употреблять средство 2-3 месяца.

Семя льна с кефиром

Льняное семя выводит из толстой кишки скопления, кефир наполняет его полезными бактериями. Вместе эти два продукта прекрасно работают, за 3 недели полностью освобождают орган от вредных веществ, снимают отложения со стенок, но при этом не травмируют слизистые оболочки.

Рецепт с кефиром

Очищение кишечника происходит по схеме. Длительность - 3 недели. Семя льна можно использовать темное или светлое, подойдет готовая перемолотая мука. Важно уделить внимание кефиру. Напиток непременно должен быть свежим, желательно 1-2 дневной давности. Если в составе присутствуют пребиотики и стоит пометка «Био», то это дополнительный плюс. Жирность кисломолочного продукта не имеет значения.

Схема приема:

1 неделя: ежедневно 3 ч. л. молотого льна и 100 мл свежего кефира

2 неделя: 6 ч. л. льна и 100 мл кефира, пить ежедневно

3 неделя: 9 ч. л. молотого льна и 150-200 мл кефира

Пить смесь вместо завтрака с утра натощак. Порцию кефира можно увеличивать до 0,5 литров, если после приема средства чувствуется голод или он появляется раньше следующего приема пищи. При необходимости повторно курс можно пройти через месяц, считать от последнего дня.

Семя льна с маслом

Это средство используют не только для очищения, но и для заживления слизистых в ЖКТ, снятия раздражения. Оно эффективно в лечении запоров, удобно в использовании, не требует ежедневного приготовления. Этот способ противопоказан при камнях в желчном пузыре, гепатите, панкреатите.

Рецепт с маслом

Масло используется подсолнечное нерафинированное либо натуральное оливковое. Нельзя за основу брать льняной продукт, дабы избежать передозировки определенных веществ.

Состав:

Семена льна – 100 г

Масло растительное – 250 мл

Применение:

Семена размолоть, смешать с рецептурным маслом, перелить в стеклянную банку, плотно закрыть и оставить на неделю в темном месте. Ежедневно банку встряхивать, достаточно одного раза в сутки. При употреблении тоже размешивать. Пить по 1 ст. л. за час перед основными приемами пищи (завтрак, обед, ужин). Курс - ровно 10 дней. Повторить можно через 3 месяца.

Противопоказания

Несмотря на огромную пользу льняного семени для организма, использовать его нужно правильно и подходить к процессу чистки грамотно. Если продукт ни разу не употреблялся, нужно начинать с малых доз и проследить за реакцией организма. Возможно, она будет негативной. В этом случае придется подыскать другое средство для решения проблемы.

Противопоказания:

индивидуальная непереносимость;

острые заболевания ЖКТ;

аденома простаты;

мочекаменная болезнь;

диарея, склонность к расстройству кишечника;

инсулинозависимый диабет;

мастопатия, миома и другие доброкачественные новообразования.

Чистка кишечника запрещена в детском возрасте. Не рекомендуется проводить процедуру во время беременности, так как лен усиливает моторику, может спровоцировать понос, что нежелательно в этом положении.