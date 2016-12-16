Пшено – крупа, которую получают в результате очистки проса. Каша из этого продукта получается ароматная и яркая, а еще очень полезная и вкусная. Ее можно использовать для похудения, очищения, оздоровления. В косметологии также немало способов применения крупы, которые помогают выгладить моложе и красивее. Пшенная каша – замечательное блюдо для людей любого возраста, но употреблять ее нужно правильно.

Польза пшенной каши

В пшене содержатся растительные жиры и аминокислоты. Продукт богат клетчаткой, способен выводить из организма ионы тяжелых металлов и другие вредные соединения. Кашу полезно употреблять после перенесенных простудных заболеваний, лечения антибиотиками, при нарушении кишечной микрофлоры. Пшено необходимо вводить в рацион людям, проживающим в загрязненной и неблагоприятной с точки зрения экологии местности.

Основные полезные свойства:

Содержит магний и калий. Эти вещества необходимы для правильного функционирования сердечно-сосудистой системы. Содержит медь, которая поможет предотвратить раннее появление морщин и продлит молодость. В пшенной каше содержится много кремния, который поможет сохранить свежесть и чистоту кожи, крепость костей, зубов, волос, предотвратит ломкость суставов. Железо, содержащееся в пшенной каше, участвует в формировании кровяных телец. Витамин B1, которого также много в пшене, способствует улучшению памяти, нормализации сна, помогает справиться с раздражением, плохим настроением и депрессивными состояниями. Витамин PP восстанавливает защитные функции кожи и слизистых, помогает им противостоять микробам и вирусам, оставаться здоровыми. Пшено полезно при сахарном диабете. Эта крупа не вызывает резких скачков уровня сахара в крови, при этом углеводы надолго насыщают.

Все эти свойства характерны для очищенного, но целого проса. Чем мельче помол, тем ниже содержание клетчатки и других полезных веществ.

Видео: О полезных свойствах пшена в программе «Жить здорово»

Возможный вред пшена, противопоказания

Не рекомендуется часто употреблять пшенную кашу людям, имеющим склонность к повышенному газообразованию. Обилие клетчатки может ухудшить ситуацию.

Вред пшенная каша нанесет, если имеется:

гипотиреоидизм;

пониженная кислотность желудка;

йододефицит;

индивидуальная непереносимость.

С осторожностью следует употреблять кашу людям с избыточной массой тела. В этом случае варить блюдо только на воде, недопустимо добавление сахара, масла, молочных продуктов. В противном случае калорийность продукта вырастет более чем в 2 раза.

Особенности приготовления пшенной каши

Правильно приготовленная пшенная каша имеет приятный вкус и красивый цвет. Но часто в блюде бывает специфическая горечь. Причина скрывается в низкокачественной крупе либо в неправильной обработке. Просо нужно тщательно перебирать и промывать несколько раз. Желательно перед варкой пшенной каши вымочить продукт в холодной воде около часа, можно залить на всю ночь. В этом случае добавлять жидкости придется меньше.

В основном из очищенного проса варят вязкое блюдо на молоке или на воде. Такая каша идеально подходит для завтрака. Если пшено нужно использовать в качестве гарнира, то при варке к промытому продукту добавляют не более 2,5 частей воды. Получится рассыпчатая каша.

Совет! Осталась пшенная каша? Она может стать прекрасной добавкой в запеканку, заменит рис в тефтелях или голубцах, рассыпчатой крупой можно дополнять салаты.

Пшенная каша для детей

Пшено не содержит глютен, при этом богато полезными веществами и микроэлементами. Крупа поможет укрепить кости и зубы ребенка, снабдит организм железом, поспособствует нормальному росту и развитию. В детский рацион вводят кашу на первом году жизни. Очищенное просо перед варкой нужно тщательно вымыть, просушить и измельчить. Либо пюрировать уже приготовленное блюдо. В противном случае грубые волокна могут спровоцировать повышенное образование газов, дискомфорт и незначительные боли в животе.

Детям до 10 месяцев можно ввести в рацион покупную кашу. Сухой продукт для разведения проходит специальную обработку, имеет удобную консистенцию, не требует много времени на приготовление и полностью безопасен для ребенка.

Пшенная каша для кишечника

Пшенная каша используется для очищения кишечника и устранения запоров. При регулярном употреблении блюда можно забыть о застоях каловых масс, проблема уйдет сама собой. Но при этом важно использовать блюдо правильно.

Особенности лечения запоров:

Кашу употреблять с утра натощак, до еды можно пить только воду. Следующий прием пищи через 1,5 часа. Блюдо готовить на воде, консистенция значения не имеет. На каждую порцию добавить 15 мл растительного масла, лучше отдавать предпочтение льняному или тыквенному продукту.

Курс лечения запоров ничем не ограничен. Польза пшенной каши будет больше, если блюдо употреблять ежедневно.

Совет! Чтобы усилить слабительный и очищающий эффект, можно добавить в кашу 30 г чернослива или кураги. Сухофрукты промыть, порезать, засыпать в готовое блюдо перед употреблением. Проваривать добавки нежелательно.

Пшенная каша для похудения

Энергетическая ценность очищенного проса составляет 380 ккал на 100 г, каши (сваренной на воде) - 90 ккал. Продукт имеет низкий гликемический индекс, не повышает аппетит, что характерно для многих других злаков. В каше содержится витамин B6 (пиридоксин), ускоряющий метаболизм и помогающий быстрее расходовать энергию. Есть несколько видов диеты на пшенной каше, каждый вариант отличается продолжительностью и результативностью.

Пшенная диета на 5 дней

Суть этой диеты - в обязательном употреблении каши 3 раза в день. Блюдо готовится на воде без масла, но с добавлением соли. В качестве заправки можно использовать томатный сок. Дополнительно употребляются кисломолочные продукты с низкой жирностью и овощи. Яйца, сладости, мясо, мучные изделия из рациона исключаются. Обязательно употребление 1,5 литров чистой воды без учета чая и кофе. Эти напитки разрешены в любом количестве, но без добавления сахара. За 5 дней диеты можно сбросить до 4 кг.

Примерное меню на день

Завтрак: порция каши, 1 фрукт (яблоко, груша, апельсин или грейпфрут), чай

Обед: овощной суп, щи или борщ, порция каши пшенной, овощной салат

Ужин: пшенная каша, стакан кефира или йогурт

Разрешается за день сделать 2 перекуса: например, полдник и второй завтрак или ужин. Для них используют свежие овощи или обезжиренные молочные продукты. Фрукты употребляются только в первой половине дня на завтрак.

Совет! Результативность диеты можно усилить, если употреблять пшенку с продуктами-жиросжигателями. Например, сельдереем, ананасом, грейпфрутом. Пользы от такого рациона будет намного больше.

Видео: Пшенная каша с сельдереем

Пшенная диета на неделю

Вариант строгой пшенной диеты, с помощью которой можно потерять до 7 кг. Важное условие – полный отказ от соли. Но зато разрешены приправы: сок лимона, перец, куркума, свежая и сухая зелень. В кашу можно добавлять оливковое масло, но не более 1 ч. л. в день. Для разбавления рациона используются некрахмалистые свежие овощи и зеленые яблоки. Иногда их заменяют апельсином небольшого размера. В день съедают не более 200 г пшена, сваренного в 3 стаканах воды. Количество овощей произвольное, можно есть до сытости. Яблоко употребляется только одно в день.

Примерное меню на день

Завтрак: каша, яблоко

Обед: каша, огурцы свежие, зелень

Ужин: пшенка, помидоры или капуста, зелень

Разгрузочный день на пшенной каше

Пшенная каша идеально подходит для разгрузочного дня. За сутки можно потерять 1 кг веса, очистить кишечник и устроить пищеварительной системе небольшой отдых. Из рациона полностью исключается соль. За день нужно съесть кашу из 150 г пшена и выпить не меньше 2 л жидкости. Это может быть очищенная или минеральная вода без газа, зеленый чай, отвары трав. Желательно чередовать приемы пищи и напитков. Также важно не набрасываться на еду после разгрузочного дня. В противном случае весь сброшенный вес вернется назад.

Лечение почек пшеном

Пшено имеет способность выводить песок из почек, желчного пузыря. Продукт издавна использовали для лечения женских заболеваний и цистита. Для прочистки мочеточников применяют водный настой пшенной крупы. Для очищения почек от песка используют немного другой способ.

Видео: Лечение почек сырым пшеном

Рецепт от песка в почках

Состав:

Пшено – 100 г

Вода – 500 мл

Применение:

Пшено тщательно промыть, перебрать, высыпать в чистую банку. Воду прокипятить минуту, залить пшено. Банку накрыть, завернуть теплым полотенцем, настоять ночь. Открыть банку, размешать пшено, сцедить жидкость и выпить натощак. В набухшую крупу добавить 150 мл воды, сварить кашу, съесть через час после употребления водного настоя. Курс очищения почек - 5-7 дней.

Пшено для мужчин

Пшенка полезна людям любого возраста, но не пола. Мужчинам не рекомендуется употреблять крупу более трех раз в неделю. В противном случае пшенная каша принесет не пользу, а вред: негативно скажется на половом влечении, уменьшит либидо. Возможно, для армии это хорошо, но не для повседневной жизни.

В умеренном же количестве каша будет полезна. Продукт нужно вводить в меню спортсменов и физически активных людей. Пшено поспособствует росту мышечной массы, усиливает выносливость организма, дарит силы, повышает эффективность тренировок.