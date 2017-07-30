Некоторые заболевания шейки матки протекают скрытно, без явных симптомов. Однако они представляют серьезную угрозу репродуктивному здоровью женщины вследствие нарушения защитных функций этого органа. Последствиями патологических изменений в состоянии слизистых оболочек шейки становятся воспалительные процессы в полости матки, трубах и яичниках. При некоторых патологиях даже средней степени тяжести, например при дисплазии шейки матки 2 степени, требуются серьезные диагностика и лечение, так как существует вероятность возникновения предракового состояния.

Что такое дисплазия 2 степени

Шейка матки представляет собой сужение в ее нижней части (цервикальный канал), которое заканчивается зевом, выходящим во влагалище. Поверхность органа покрыта слизистой оболочкой, защищающей ее от повреждения. Причем структура эпителия в ее отделах неодинакова. В цервикальном канале клетки эпителия имеют цилиндрическую форму и уложены в 1 слой. Во влагалищной части шейки клетки эпителия плоские, составляют 3 слоя: базальный (граничащий с мышцами), внутренний и поверхностный.

Дисплазией называют состояние, при котором происходит неправильное развитие клеток в одном или нескольких слоях слизистой оболочки зева шейки матки. Если при таком заболевании, как эрозия, происходит образование язвочек и трещин только на поверхности слизистой, то дисплазия – это глубинный процесс, связанный с образование атипичных клеток.

Начинается патологический процесс с самого глубокого слоя (1 степень повреждения, или легкая дисплазия). Дисплазией шейки матки 2 степени называют атипичное перерождение клеток нижнего и внутреннего слоя (умеренная). При патологии 3 степени (тяжелой) процесс охватывает все три слоя слизистой оболочки.

Возникает такое нарушение чаще всего у молодых женщин. Примерно у 1/3 пациенток заболевание проходит без осложнений, и структура слизистой восстанавливается без лечения. Лишь в отдельных случаях умеренная патология переходит в тяжелую форму, которую называют неинвазивным раком.

Примечание: От рака это заболевание отличается тем, что атипичное перерождение не распространяется за пределы эпителия, не затрагивает другие органы. Однако если не остановить процесс, то возможно перерождение атипичных клеток (неправильной формы, с ядрами крупнее обычных) в раковые.

Причины возникновения патологии

Основной причиной возникновения дисплазии шейки матки является заражение женщины вирусами папилломы человека (ВПЧ). Микроорганизмы такого типа могут годами существовать, не вызывая никаких изменений в организме. При определенных условиях они начинают размножаться.

Для питания вируса необходимы белки определенного вида. Они накапливаются, в частности, в базальном (нижнем) слое эпителия. В результате нехватки белка клетки развиваются неправильно. Начинается процесс, который переходит в умеренную дисплазию.

Факторами, способствующими возникновению этой патологии, являются:

развитие хронических воспалительных процессов (вульвовагинита, цервицита);

наличие инфекционных заболеваний, в том числе венерических;

начало половой жизни до 18 лет, когда формирование половых органов и слизистых оболочек еще не закончено, а также ранняя беременность;

контакт с канцерогенными, радиоактивными и ядовитыми веществами, находящимися в воздухе, почве, воде и пищевых продуктах;

применение химиотерапии и лучевой терапии;

нарушение гормонального фона в организме в связи с наступлением беременности или периода менопаузы, а также из-за употребления некоторых лекарств или контрацептивов;

травмирование матки при абортах, родах и гинекологических процедурах;

ослабление иммунитета;

курение, употребление наркотиков.

Предупреждение: Устранение факторов риска, своевременное лечение заболеваний, защищенный секс, отказ от вредных привычек и укрепление иммунитета являются основными мерами профилактики возникновения заболевания.

Видео: Почему возникает дисплазия, чем она опасна

Симптомы и проявления заболевания

При 2 степени дисплазии шейки матки симптомов, характерных именно для этого состояния, не существует. Примерно у 10% женщин заболевание протекает бессимптомно, обнаруживается случайно.

Подозрения на наличие такой патологии возникает, если у женщины имеются признаки заражения ВПЧ (остроконечные кондиломы в области наружных половых органов или заднего прохода). При обнаружении у женщины хламидиоза, гонореи и других венерических инфекций риск возникновения дисплазии повышен, поэтому требуется проведение тщательного обследования.

Обнаружить патологию 2 степени нередко удается, если у женщины имеются симптомы сопутствующих инфекционных и воспалительных заболеваний. При этом появляются вагинальные выделения необычной окраски, консистенции, с неприятным запахом. Возникают ощущения зуда и жжения в наружных половых органах, нарушение мочеиспускания. Болевые ощущения в нижней части живота для дисплазии шейки матки нехарактерны и возникают только при наличии сопутствующих заболеваний или травм.

Методы диагностики

Если при осмотре с помощью гинекологических зеркал обнаруживаются отек шейки, необычный блеск поверхности, какие-либо пятна, то проводится углубленное обследование следующими методами:

Кольпоскопия. Поверхность зева матки обрабатывают йодом (раствор люголя) или уксусной кислоты. При этом, если есть участки поражения, они остаются бледными, хорошо заметными на фоне здоровой ткани. Метод дает возможность осмотреть поверхность при многократном увеличении. ПАП-тест (цитологическое исследование мазка). Под микроскопом в образце можно обнаружить атипичные изменения, наличие клеток с характерными признаками локализации в них папилломавируса (со сморщенными ядрами и ободком). Биопсия матки, взятие пробы слизистой для гистологического исследования на наличие дисплазии, установления ее степени. ПЦР анализ для установления типа ВПЧ, обнаружения его онкогенной разновидности. Метод позволяет оценить «вирусную нагрузку», то есть определить концентрацию вирусов в крови.

Видео: Причины дисплазии, значение вакцинации против ВПЧ

Способы лечения

Способ лечения выбирается в зависимости от степени поражения, сопутствующих заболеваний, возраста женщины, ее планов на рождение детей.

Медикаментозная терапия

При отсутствии симптомов, если обнаружена легкая или умеренная патология 2 степени, нет серьезных нарушений в состоянии здоровья, врач нередко придерживается выжидательной тактики. Если у женщины достаточно крепкий иммунитет, то организм может справиться с воздействием вируса, происходит обратное развитие дисплазии вплоть до полного исчезновения атипичных клеток.

Каждые 3-4 месяца делается повторное обследование. Проводится лечение сопутствующих гинекологических заболеваний и назначается прием противозачаточных таблеток для восстановления гормонального баланса.

Если обнаруживается, что процесс дисплазии шейки матки достигает 2 степени, после чего болезнь приобретает затяжной характер, без ухудшения состояния пациентки, то используется лекарственная терапия с помощью препаратов, стимулирующих укрепление иммунитета (иммуномодуляторов, интерферонов). Назначается прием витаминов А, С, Е, В6, В9, В12 в виде комплексных препаратов, содержащих также селен – микроэлемент с антиканцерогенными свойствами.

Хирургическое лечение

При неэффективности медикаментозного лечения, возникновении рецидивов, увеличении площади поражения, появлении признаков перехода дисплазии в более тяжелую стадию, проводится хирургическое лечение.

Для разрушения (деструкции) поврежденных клеток применяются такие методы, как криотерапия (вымораживание жидким азотом), электрокоагуляция (воздействие постоянного электрического тока), радиоволновое или лазерное выпаривание.

Более радикальное лечение (например, конизация шейки матки) проводится только в случае перехода патологии в следующую, более тяжелую степень.

Лечение при беременности

Наступление беременности при 1 и 2 степени дисплазии шейки вполне возможно, однако во избежание осложнений врачи рекомендуют пройти обследование заранее, до ее наступления. Это поможет избежать осложнений в период вынашивания плода и родов.

Если дисплазия шейки обнаружена у беременной женщины, то лечение обычно откладывается и проводится после родов. Однако женщина должна находиться под усиленным наблюдением врача, чтобы вовремя заметить угрозу выкидыша.

Видео: Дисплазия при беременности