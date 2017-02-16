После родов женщине требуется несколько недель на восстановление здоровья. За время беременности ослабевает иммунитет. Значит, и возможность возникновения инфекционных заболеваний половых органов возрастает. Дают о себе знать скрытые недуги. Если роды прошли с осложнениями (пришлось зашивать разрывы, например), то может образоваться или обостриться эрозия шейки матки. Важно знать, когда и как ее лечить, будут ли какие-либо негативные последствия. Насколько гладко пройдет следующая беременность и роды, во многом зависит от способа лечения.

Причины возникновения послеродовой эрозии

Эрозия – это патологическое состояние слизистой оболочки, покрывающей влагалищную область шейки матки. Обычно она образуется в результате либо механического воздействия на слизистую матки (при травме или аборте), либо вследствие воспалительного процесса, связанного с проникновением инфекции.

Во время прохождения ребенка через родовые пути шейка матки должна раскрыться настолько, чтобы через ее выходное отверстие могла пройти головка. Если она раскрывается слишком медленно, происходят стремительные роды, то возникает разрыв ткани на выходе из шейки матки во влагалище. То же самое происходит при нормально протекающих родах, если плод крупный и имеет большую головку.

Разрывы появляются также из-за того, что женщина перехаживает обычный срок беременности, вследствие чего размеры плода увеличиваются, роды осложняются. Риск разрывов повышается при нарушении структуры шеечной ткани и образовании рубцов в ходе предшествующих лечебных манипуляций (чистки матки, абортов) или травм.

После родов основными причинами появления дефектов слизистой шейки матки и образования эрозии являются:

Попадание инфекции в область разрывов, если они недостаточно тщательно зашиты и плохо обработаны антисептиками. Мелкие разрывы могут остаться при этом незамеченными. Пониженная сопротивляемость организма инфекциям способствует быстрому развитию микроорганизмов и воспалению тканей шейки матки. Наличие не вылеченных ранее заболеваний матки и других половых органов. Изменение состава и уменьшение толщины эпителиального слоя в результате гормональных сдвигов, происходящих во время беременности.

Видео: Как лечат эрозию шейки матки. Причины ее возникновения

Признаки наличия эрозии

Лечение эрозии шейки матки, обнаруженной во время беременности, обычно оставляют на последующий период, так как на состоянии плода она не сказывается. После лечения могут остаться рубцы, снижающие эластичность тканей, в результате чего появляются разрывы. В некоторых случаях эрозия проходит после родов без лечения. Этому способствует квалифицированная обработка поверхности шейки после рождения ребенка, а также восстановление гормонального фона в организме.

Если же излечения не происходит или эрозия образуется в результате травмирования шейки, то обнаруживается она при последующем плановом гинекологическом осмотре. Признаком эрозии является покраснение и отек зева шейки матки, появление гноя в выделениях.

Обычно кровянистые выделения (лохии) существуют у женщины еще в течение 6-8 недель после рождения ребенка. Постепенно они светлеют и приобретают обычный вид. Существование мажущих коричневых выделений может быть после родов признаком эрозии. В любом случае, если появляются необычные выделения, вызывающие зуд и жжение, а также беспокоят боли в спине или крестце, женщине необходимо обратиться к врачу. Это позволит вовремя выявить эрозию и другие заболевания репродуктивных органов.

Чем опасно заболевание

Обычно болевые ощущения при наличии эрозии у женщины отсутствуют. Рекомендуется в профилактических целях через 3 месяца после родоразрешения пройти гинекологический осмотр. Если женщина пренебрегает советами врачей, то может не знать о появлении эрозии. Если вовремя не начать лечение, то площадь повреждения увеличивается, в эпителии образуются клетки с аномальной структурой (атипичные). Их дальнейшее перерождение становится причиной возникновения рака.

Дополнение: Если женщина планирует впоследствии родить еще детей, то для нее выбирается наиболее щадящий метод лечения, исключающий рубцевание ткани шейки матки.

Диагностика эрозии

Для того чтобы диагностировать эрозию после родов, установить причину и выбрать методику лечения, проводится обследование, включающее в себя:

Кольпоскопию (осмотр органов при оптическом увеличении и освещении отдельных участков). Исследование мазка, взятого из влагалища и шейки матки для определения под световым микроскопом так называемой степени чистоты влагалища, то есть состава его микрофлоры. Чистота первой степени соответствует норме. 4 степень – это полное нарушение состава влагалищной микрофлоры: преобладание болезнетворных бактерий (стафилококков, трихомонад и других) над полезными, щелочная среда, повышенное содержание лейкоцитов. Такие показатели характерны для запущенного воспалительного процесса. Обнаружение в мазке возбудителей скрытых заболеваний, передающихся половым путем (гонореи, трихомониаза, кандидоза, сифилиса и других). Для этого применяется ПЦР исследование мазка методами молекулярной биологии. Определяется ДНК микроорганизмов, что позволяет точно установить их тип, а также рассчитать, в каком количестве они присутствуют. Бактериологический посев содержимого мазка для установления вида бактерий, их чувствительности к лекарственным препаратам.

Кроме прочего, производится исследование под микроскопом тканей шейки матки. При эрозии таким путем устанавливается характер изменений в клетках, наличие или отсутствие атипичных процессов.

Лечение эрозии

При лечении эрозии в первую очередь устраняется заболевание, вызвавшее ее появление. Для этого используются медикаментозные препараты соответствующего типа (антибиотики, противогрибковые и противопаразитарные средства).

Лечить непосредственно эрозию можно начинать через 10 недель после родоразрешения. При выборе метода учитываются общее состояние здоровья, возраст пациентки, наличие предыдущих родов, планирование беременности в будущем.

Диатермия (электрокоагуляция) – прижигание поврежденного эпителия электрическим током. Метод применяется для лечения уже рожавших женщин. Имеет достаточно много недостатков: болезненность, образование струпьев, которые нескоро отпадают, оставляя рубцы. При последующих родах шейка может не раскрыться, нормальное родоразрешение станет невозможным. Появятся травмы на шейке и осложнения репродуктивного здоровья. Преимуществами являются простота исполнения, дешевизна способа. Однако применяется он в основном при запущенной эрозии.

Криотерапия – прижигание жидким азотом. Процедура менее болезненная, но так же, как и прижигание током, связана с рубцеванием тканей шейки, поэтому применение метода ограничено.

Лазерная терапия – разрушение поврежденных клеток с помощью лазерного луча. Это бесконтактный способ лечения эрозии. Эффективность метода велика, требуется большая точность наведения луча, чтобы избежать повреждения соседних тканей. Лечение можно применять нерожавшим женщинам, оно безопасно, безвредно, требует лишь местной анестезии. Из-за сложности оборудования такое лечение стоит недешево.

Химическая коагуляция – обработка пораженного эрозией участка специальными препаратами, содержащими кислоты (солковагином или ваготилом). Лечение недорогое, но не всегда эффективное. Нередко возникают рецидивы, так как разрушаются лишь поверхностные клетки в области эрозии. Для точности воздействия используется кольпоскоп.

Радиоволновой метод. Используется так называемый радиоволновой нож, с помощью которого пораженные клетки разрушаются и испаряются. Операция занимает 15 минут, непосредственного контакта с тканью нет, травмирование невозможно, болевые ощущения отсутствуют. Метод наиболее эффективен. Его можно использовать при лечении женщин, планирующих беременность и роды в будущем.

Примечание: На ранней стадии эрозия шейки матки после родов может быть вылечена с помощью свечей противовоспалительного действия, восстанавливающих микрофлору влагалища, способствующих регенерации эпителия (тержинан, гексикон).

Видео: Почему не проводится лечение эрозии у беременных

Беременность после лечения эрозии

Если женщина планирует в будущем рожать, то она должна предупредить об этом лечащего врача, назначающего способ лечения от эрозии. Выбираются наиболее щадящие способы, после которых на шейке не остается рубцов. В случае, когда их появления избежать не удалось, смягчить ткани шейки можно с помощью облепихового масла.

Предупреждение: Между излечением от эрозии и следующими родами должно пройти не меньше 1.5 лет.

В большинстве случаев после лечения женщинам удается благополучно выносить и родить естественным способом следующего ребенка, если они регулярно проходит профилактические осмотры, позволяющие контролировать состояние репродуктивных органов.

Видео: Можно ли прижигать эрозию при лечении нерожавших женщин