Если у женщины обнаружена эрозия шейки матки и встает вопрос о лечении, ее волнует, насколько эффективны различные методы, какие способы менее болезненны. И конечно, ее интересует, как быстро идет заживление, какие могут быть осложнения в процессе выздоровления. О том, насколько успешной оказалась процедура, можно судить по выделениям после прижигания эрозии. Если их консистенция, запах и цвет не отличаются от нормы, значит, лечение прошло успешно. Требуется лишь соблюдение определенных правил, чтобы не травмировать обработанный участок, не занести инфекцию.

Характер повреждения тканей в месте прижигания эрозии

После устранения эрозии на шейке матки образуется струп, который отпадает при заживлении расположенной ниже ткани. Сколько времени займет этот процесс и каков характер повреждения, зависит от размеров ранки и способа прижигания эрозии.

Так, при обработке раны электрическим током (диатермокоагуляции) воздействуют не только на разрушенную эрозией ткань, но и на окружающую область. На месте прижигания остаются рубцы, суживающие канал шейки матки, уменьшающие растяжимость. Поэтому к этому методу обычно не прибегают при лечении нерожавших женщин.

Криодеструкция (прижигание холодом), а также химическое прижигание в этом отношении более безопасны, так как не вызывают столь глубокого повреждения тканей.

Во время лазерной деструкции глубина обработки контролируется с помощью кольпоскопа, поэтому травмирование здоровых тканей исключено.

Быстрее всего идет заживление после радиоволновой коагуляции. С помощью радиоэлектрода производится практически безболезненное запаивание поврежденных нервов в месте эрозии. При этом рубцы отсутствуют.

Но в любом случае требуется время, чтобы прекратилось кровотечение из поврежденных сосудов, произошла регенерация тканей и восстановилась работа желез. Их повреждение приводит к усиленной выработке слизи.

Видео: Преимущества лазерного лечения эрозии

Нормальные выделения после прижигания

В течение примерно 2-3 недель после процедуры у женщины имеются выделения, характер которых меняется в процессе заживления. Считается нормой, если появляются выделения следующего вида:

Прозрачные, бесцветные, слабой интенсивности. Иногда в них можно заметить небольшие сгустки крови. Такие выделения появляются обычно в первые 2-10 дней. Розовые (от кремово-розовых до красных). Интенсивность выделений увеличивается, они становятся более густыми, отмечаются примерно до конца 2-й недели. Скудные коричневые (мазня). Они постепенно все более густеют, примерно через неделю исчезают.

В течение всего периода заживления в выделениях можно заметить кусочки постепенно отпадающего струпа. Если корочка была большой, то после ее отпадения (к концу 2-3 недели) женщина может заметить появление крови. При этом кровотечение через пару часов прекращается. Но если оно продолжается с прежней интенсивностью и дальше, то надо идти к врачу, потому что причиной может быть повреждение крупного сосуда в момент отпадения струпа. Остановить кровотечение можно лишь путем перевязки сосуда.

Как правило, выделения сопровождаются слабой болью в животе, не вызывающей особого беспокойства. Нормальные выделения после прижигания эрозии не имеют неприятного запаха.

После восстановления организма у женщины наблюдаются обычные бели, присущие различным фазам менструального цикла. Перед проведением прижигания врач предупреждает пациентку о том, как долго могут продолжаться выделения при использовании данного метода, какие возможны отклонения.

Предупреждение: Если кровянистые выделения после прижигания усиливаются, у женщины повышается температура, возникает слабость и головокружение, это означает, что открылось опасное кровотечение. Требуется немедленно вызвать скорую помощь.

Возможные осложнения после прижигания эрозии

Эта процедура, как и любая операция на женских половых органах, всегда связана с определенным риском, так как после вмешательства возможно возникновение последствий как в первые недели, так и в будущем.

Ближайшие последствия связаны с распространением воспалительного процесса от шейки к полости матки, трубам и яичникам. Воспаление может произойти с одной стороны или с обеих.

Опасным осложнением является кровотечение. Может произойти нарушение менструального цикла, изменение характера месячных. Обычно такие осложнения возникают в течение первых 8 недель.

Отдаленные последствия возникают, если в результате прижигания шейка матки сузилась или произошло перекрывание цервикального канала зарубцевавшейся тканью. Рубцевание бывает и в более глубоком слое (синдром коагулированной шейки), что ведет к полной потере эластичности. Возможно повторное образование эрозии на том же месте.

Нередко развивается эндометриоз, если ближайшая менструация начинается быстрее, чем рана полностью заживет. С током менструальной крови частички эндометрия заносятся в незарубцевавшуюся ткань и начинают разрастаться, образуя очаги воспаления, нарушая проходимость шейки матки.

Подобные осложнения проявляются болями в нижней части живота, повышением температуры, нарушениями цикла и изменением характера выделений.

Желтые выделения после прижигания

Появление обильных выделений желтого цвета может свидетельствовать о следующих патологиях:

Повторное возникновение эрозии шейки матки на том же участке. Причиной становится недостаточно точное воздействие на пораженный участок или травмирование поверхности во время процедуры. Появление во влагалище бактериальной инфекции (она могла быть занесена как во время процедуры, так и впоследствии). Обильные пенящиеся выделения желтого цвета характерны для трихомониаза, гонореи. Они могут иметь зеленоватый оттенок. У таких выделений появляется неприятный запах. Воспаление влагалища (вагинит), яичников (оофорит) или труб (сальпингит). Если возникает гнойный процесс в матке и придатках, то появляются густые желто-зеленые выделения с резким гнилостным запахом.

Примечание: Прижигание химическими препаратами или жидким азотом иногда проводится в несколько приемов, чтобы воздействие было более щадящим. Это не означает, что каждый раз проводится устранение вновь возникшего изъязвления.

Коричневые выделения

Если такие выделения сопровождаются болями в нижней части живота, возникают за несколько дней до менструации, то причиной является эндометриоз. Разрастание эндометрия в область шейки матки сопровождается повреждением большого количества сосудов, в связи с чем выделения становятся коричневыми. Оттенок может быть красноватым или черным. Они обильны, имеют густую слизистую консистенцию. В них заметны сгустки крови. Если у таких выделений появляется плохой запах, это свидетельствует об инфицировании эндометрия, возникновении воспалительного процесса.

Видео: Как проводится криокоагуляция

Как ускорить заживление. Рекомендации врачей

Для того чтобы после прижигания эрозии у женщины не возникло кровотечение, ей рекомендуется избегать в ближайшие недели физических нагрузок и продолжительной ходьбы пешком.

Необходимо беречься от заражения инфекциями. Не следует посещать бассейн, купаться в водоемах. Женщина должна особенно тщательно проводить гигиенические процедуры, используя только проточную воду. Требуется часто менять прокладки. Врачи предупреждают, что тесное синтетическое белье создает особенно благоприятные условия для размножения микроорганизмов. После проведения прижигания необходимо носить белье только из натуральных тканей.

Усилить выделения и спровоцировать кровотечение могут тепловые процедуры. Поэтому мыться можно только под теплым душем. Нельзя принимать ванну, ходить в сауну.

Большой вред несет спринцевание. При этой процедуре можно легко травмировать поверхность заживления, вызвать ожог или заражение инфекцией.

Не разрешается делать трансвагинальное УЗИ, при котором во влагалище вводится датчик. Половые сношения возможны не ранее, чем через 1.5-2.5 месяца после устранения эрозии.

Видео: Ограничения после прижигания эрозии. Характерные особенности выделений