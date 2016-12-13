Вопрос быстрого и безболезненного похудения актуален всегда. Никакие жесткие ограничения, правила, возможные негативные последствия не избавляют от желания в краткие сроки обрести фигуру мечты. Если впереди предвидятся праздники или важные события, то потеря веса перерастает в необходимость. Один из известных способов – диета на 10 дней, которая имеет несколько вариантов. Все они действенны, помогают в краткие сроки избавиться от лишнего веса, но требуют основательного подхода и дисциплины.

Особенности строгих диет

Не стоит рассчитывать на то, что диета на 10 дней минус 10 кг избавит от такого количества жира. Большую часть отвеса будет составлять вода. Но в любом случае фигура станет менее объемной, уйдет живот, размер одежды изменится в меньшую сторону.

Особенности быстрых диет:

Все системы основаны на снижении энергетической ценности рациона до 1200 ккал в день, иногда и ниже. Даже если разрешается употребление продуктов в любом количестве, превышать этих показателей не стоит. Практическая потеря веса может отличаться от обещаний. Если начальная масса тела небольшая, то потерять 10 кг за несколько дней невозможно. Но вполне реально скинуть 3, 5 или 7 кг. Ни одна система не приветствует употребление алкоголя. При экспресс-похудении спиртные напитки могут принести огромный вред вплоть до отравления организма.

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Противопоказания и вред

Экспресс-методики для быстрого похудения противопоказаны пожилым людям и детям. Строгие диеты являются серьезной нагрузкой даже для здорового и молодого организма. При неграмотном подходе можно разладить работу внутренних систем, нарушить гормональный фон.

Абсолютные противопоказания к проведению быстрых диет:

хронические заболевания ЖКТ;

нарушения в работе эндокринной системы;

почечная недостаточность;

сердечно-сосудистые заболевания.

Нельзя использовать быстрые диеты чаще двух раз в год. Потеря 10 и более килограммов веса – это серьезный шаг, к которому нужно подготовиться и все обдумать. Начало похудения не должно совпадать с первыми днями менструального цикла.

Суповая диета

Один из самых простых и легко переносимых вариантов диеты. Минус 10 кг выходит за счет снижения калорийности рациона, основой которого является легкий овощной суп. Его нужно употреблять в течение суток, в том числе и на завтрак. Первые блюда замечательно насыщают, подавляют чувство голода, быстро наполняют желудок, но при этом имеют низкую калорийность. Еще одним большим достоинством супа является согревающее действие, что особенно удобно зимой, когда именно из-за холода многие другие диеты приносят дискомфорт.

Овощи не только помогут сбросить вес, но и улучшат кишечную моторику, очистят организм. Все ингредиенты доступные, недорогие. Суп можно приготовить на один или на несколько дней, что делает диету еще удобнее.

Из чего готовить основное блюдо:

капуста;

сельдерей;

помидоры;

перец;

морковь.

Для вкуса можно использовать зелень, лук и чеснок, острые специи в любом количестве. Но соль нужно исключить. Калорийность овощного супа не будет превышать 50 единиц на 100 г продукта. Поэтому размер порции ничем не ограничен, блюдо можно употреблять в любом количестве. Но, чтобы получить максимальный результат и быстро похудеть, рекомендуется четко определить время приемов пищи, соблюдая промежуток между ними в 2,5-3 часа.

Белковая диета

Белковая диета на 10 дней дает до минус 10 кг, но подходит она только абсолютно здоровым людям, не имеющим заболеваний желудка, печени и почек. В противном случае можно нанести непоправимый вред организму. Основными преимуществами системы является сытность, эффективность и разнообразное меню. Худеют абсолютно все, кто будет точно и правильно соблюдать режим. На переработку белка организм тратит намного больше энергии, чем на углеводы и жиры. За счет этого и происходят значительные потери веса.

Основные принципы диеты:

Основой рациона являются нежирные белковые продукты: курица или индейка без кожи, яйца, молочные продукты, рыба, говядина, сыр тофу. Употреблять пищу нужно 5-6 раз в день. Оптимальный размер порции - 250 г. Для улучшения вкуса можно использовать приправы, бальзамический уксус, лимонный сок, небольшое количество зелени. На белковой диете обязательно употребление 3 л воды каждый день. Жидкость будет выносить из организма продукты распада, ускорит похудение. Один раз в день можно употреблять свежие овощи: огурцы, помидоры или капусту. Они облегчат переваривание белков, улучшат работу пищеварительной системы. Продукты для рациона можно варить, парить, тушить или запекать. Жарка даже в малом количестве масла запрещена.

Важно! Из-за недостаточного потребления клетчатки побочным эффектом белковой диеты могут быть запоры. Самый простой способ от них избавиться – добавить в пищу пшеничные отруби, не более 30 г в день. Они очень полезны при похудении и мягко очищают кишечник.

Примерное меню на один день

Вариант меню на один день диеты, все остальные можно составлять самостоятельно. Не рекомендуется употреблять яйца в большом количестве, если имеются проблемы с холестерином и проходимостью сосудов. Можно просто ограничить потребление желтков, которые содержат вредный жир.

Завтрак: омлет из яиц или только белков

Перекус: творог обезжиренный

Обед: мясной бульон, отварная курица

Полдник: кефир или йогурт

Ужин: запеченная рыба, огурец или помидор

Рацион неполноценный и скудный с пищевой точки зрения. На белковой диете обязательно употребление витаминов с первых ее дней.

Жесткая питьевая диета

Одна из самых строгих, но, вместе с тем, простых систем. За 10 дней на ней можно похудеть, вывести из организма шлаки, уменьшить объем желудка. Основное правило – исключение всех твердых и форменных продуктов. Основой рациона является питье. Но не всякое. Сладкие напитки, фруктовые соки и другая калорийная жидкость не приветствуется. Соль запрещена.

Что можно употреблять в течение дня:

нежирные бульоны;

несладкие овощные и фруктовые соки;

чай, какао, травяные отвары и настои;

молочные, кисломолочные напитки, сыворотку.

Разрешается несладкий кофе, но в небольшом количестве. Напиток раздражает стенки желудка, может привести к диссонансу пищеварения. Основным продуктом диеты должна быть чистая вода, которую нужно употреблять не менее двух литров в день. Самыми тяжелыми будут первые два дня системы. Далее организм привыкнет, переноситься питьевой рацион будет намного легче.

Видео: Эффективная капустная диета

Как не вернуться к прежнему весу

Большого труда составляет не добить минус 10 кг веса за несколько дней, а сохранить достигнутые результаты в течение длительного времени. Вес может возвращаться стремительно, особенно если похудение проводилось перед праздничными мероприятиями.

Нельзя после системы набрасываться на еду. Новые продукты вводить в рацион нужно постепенно, каждый день добавлять по одному, употреблять в небольших количествах. Желательно в первые недели делать максимально легкий ужин из белковых продуктов, овощей, кефира. Возвращение к полноценному рациону должно быть плавным.