Капуста – второй по популярности и объемам употребления овощ в нашей стране после картофеля. Из него готовят первые и вторые блюда, салаты, выпечку, закуски. А еще можно делать сок. И пусть он не будет обладать высокими вкусовыми свойствами, но зато принесет неимоверную пользу организму. Напиток можно использовать в лечебных, диетических и косметических целях. В любом варианте он несет огромную ценность для человека.

Польза капустного сока для организма

Сок капусты обладает антибактериальным, противовоспалительным действием. Он издавна используется для лечения кожных заболеваний, избавления от гнойников, прыщей, снятия отечности с тканей. Не менее эффективен продукт при внутреннем применении. В свежем соке содержится огромное количество витаминов и минеральных веществ, его можно применять внутрь для лечения, оздоровления и укрепления организма.

Основные свойства:

Сок полезен при язвенных заболеваниях органов пищеварения, снимает болезненность, способствует скорейшему заживлению и восстановлению слизистых. Продукт помогает худеть, эффективен в лечение ожирения. Капустный сок полезен людям, имеющим сахарный диабет. Напиток помогает регулировать уровень глюкозы в крови, разнообразить рацион. Благоприятно влияет на кожу и волосы, может использоваться для приготовления домашней косметики: масок, ополаскивателей, лосьонов. Продукт улучшает пищеварение, помогает избавиться от тяжести в желудке при переедании или употреблении тяжелых блюд. Обладает противокашлевым действием. Капустный сок используется для лечения простудных заболеваний.

Напиток нужно вводить в рацион ослабленным людям, отстающим в росте и развитии детям. В соке содержится железо, участвующее в кроветворении, снабжении тканей и органов кислородом.

Капуста бывает разная

Абсолютно из всех видов капусты можно приготовить сок, и каждый будет по-своему полезен. В белокочанном овоще содержится большое количество витаминов C и K, которые помогают организму бороться с инфекциями, противостоять вирусам, укрепляют иммунную систему. Краснокочанная капуста – лидер по содержанию антоциана. Это вещество обладает противоопухолевым и антиоксидантным действием, именно ему она обязана ярким цветом. В цветной капусте содержание витаминов в 1,5 раза больше, чем в белокочанных сортах.

Видео: Ценность сока из краснокочанной капусты

Вред и противопоказания

Капустный сок вызывает повышенное газообразование. Взрослому и здоровому организму вреда это не принесет, но опасно во время беременности. Повышенное давление в кишечнике может привести к тонусу матки и риску преждевременных родов. Не рекомендуется вводить свежий напиток в рацион детей до года. Незрелая пищеварительная система способна отреагировать непредсказуемо.

Основные противопоказания:

энтероколит;

панкреатит;

повышенная кислотность желудка;

спазмы кишечника и желчных ходов.

Вред капустного сока и противопоказания – понятия относительные. Если напиток нельзя употреблять внутрь при некоторых заболеваниях пищеварительной системы, то не запрещается наружное использование в косметических и лечебных целях.

Как готовить и хранить сок

Польза капустного сока напрямую связана с качеством овоща. Если при выращивании использовалось большое количество удобрений, проводились многочисленные обработки от вредителей, то о пищевой ценности продукта не может идти и речи. Для приготовления напитка нужно выбирать свежие, сочные кочаны, выращенные в благоприятных с экологической точки зрения районах.

Для приготовления капустного сока удобно использовать электрическую соковыжималку. Другими способами извлекать напиток сложно, выход получается минимальный. Верхние листья снимают, кочан режут кусочками, пропускают через соковыжималку. Готовый продукт употребляют сразу. В холодильнике сок может храниться до 5 часов. Чем дольше он стоит, тем меньше концентрация полезных веществ.

Совет! Больше всего нитратов скапливается в мясистой кочерыжке. Эту часть овоща смело выбрасывают, если капуста не выращена на собственном участке.

Как правильно употреблять

Начинать прием сока в лечебных целях нужно с небольших порций, для первого раза достаточно 1-1,5 стакана в день. Употребляют продукт за 20-30 минут до еды, разделив на 2-3 приема. Можно его добавлять в другие овощные или фруктовые напитки. Идеально сочетается капуста с соком моркови, свеклы, яблочным. Нельзя забывать, что дополнительный ингредиент тоже будет оказывать на организм какое-то действие. Если при употреблении чистого сока появляются неприятные ощущения в ЖКТ, то разрешается сокращать концентрацию напитка посредством разбавления чистой водой.

Совет! Чтобы улучшить вкус и пользу капустного сока, можно в него выдавить несколько долек лимона или добавить немного концентрированной сухой кислоты.

Использование для похудения

Сок капусты помогает очистить организм от токсинов, нормализовать углеводный обмен, препятствует всасыванию жиров. Калорийность напитка низкая, составляет всего 25 ккал на 100 мл. Продукт можно использовать для похудения в качестве самостоятельного или вспомогательного средства.

Как употребляют сок для похудения:

Выпивать за 30 минут до еды по 0,5 стакана не реже 3 раз в день. Напиток запустит выработку пищеварительных ферментов, притупит чувство голода, улучшит работу желудка. Разгрузочный день. Его можно проводить на чистом соке или совмещать с употреблением свежей, квашеной капусты. Разнообразить рацион также помогут огурцы. Среднесуточная калорийность рациона не должна превышать 800 ккал.

Здоровому человеку в сутки можно выпивать до 1,5 литров напитка, при этом внимательно отслеживая самочувствие и реакцию кишечника. При необходимости количество сока сокращается, заменяется чистой водой, чаем.

Видео: Как использовать капустный сок для похудения

Капустный сок при гастрите и язве

Напиток полезен при заболеваниях желудка, сопровождающихся пониженной кислотностью. Его можно использовать в лечение гастрита. Содержащиеся в продукте вещества снимают раздражение и воспаление стенок пищеварительного органа, способствуют скорейшему заживлению повреждений. Также употребление напитка поможет избавиться от изжоги и тошноты, которые часто появляются в период обострения гастрита.

В лечебных целях используется только свежий сок, который нужно пить по 0,5 стакана 3 раза в день за 30 мин до еды. Курс лечения не менее 1 недели, до достижения положительного результата. Если в течение первых 7 дней никаких улучшений в состоянии не наступит, рекомендуется обратиться к врачу.

Капустный сок от синяков, гнойников, ушибов

В капусте содержатся вещества, ускоряющие заживление тканей, снимающие отечность, способствующие скорейшему рассасыванию синяков. Это самое простое и доступное средство, которое можно использовать при разнообразных кожных проблемах.

Способы применения:

Компрессы. В свежем напитке смочить хлопчатобумажную ткань, привязать к пораженному месту, оставить на 2 часа, затем повязку сменить. Кашица. Измельчить мясистый лист, завязать в марлевый мешочек, приложить к пораженному месту, слегка придавить, чтобы выходил сок. Лед. Если в доме есть ребенок или деятельность человека связана с частыми травмами, то сок можно заморозить заранее. При ушибе достать лед из морозилки, приложить к ушибу, возможно, удастся избежать появления синяка. Протирки. При трофических язвах, диатезе, прыщах полезно несколько раз в день обрабатывать кожу соком, разведенным пополам с водой.

При гнойных поражениях кожи смешивают сок капустный и картофельный в равных пропорциях, смачивают ткань, покрывают рану и оставляют компресс на всю ночь или на день. Если добавить в напиток немного крахмала, нанесенную кашицу оставляют на несколько часов.

Капустный сок в косметологии

Капустный сок – уникальный продукт, который поможет не только сохранить молодость, красоту кожи и волос, но и подарить им здоровье. Существует много разных способов использования напитка. Его применяют в чистом виде, но намного эффективнее работают смешанные средства на его основе.

Увлажняющая и освежающая маска для лица

Средство освежит кожу лица, наполнит влагой, подарит свежий и отдохнувший вид. Такую маску используют в качества экспресс-метода перед важным событием.

Состав:

Капустный сок – 3 ст. л.

Геркулес – 1 ст. л.

Мед – 1 ч. л.

Применение:

Геркулес перемолоть. Можно взять овсяную муку. Добавить жидкий мед, сок, все размешать. Дать маске постоять пять минут. Нанести на лицо, выдержать 30 минут. Если средство будет подсыхать и тянуть кожу, можно оросить чистой водой из пульверизатора. Маску смыть, кожу протереть тоником, смазать кремом.

Маска для укрепления и роста волос

Средство ускоряет рост волос, укрепляет корни, препятствует выпадению. Наносится на кожу головы. Если тип волос сухой, то можно приготовить средства больше и нанести по всей длине.

Состав:

Сок капустный – 3 ст. л.

Сок алоэ – 3 ст. л.

Репейное масло – 1,5 ст. л.

Применение:

Все ингредиенты маски смешать, подогреть на водяной бане до 37 градусов, втереть в кожу головы. Надеть утепляющий колпак, выдержать не менее одного часа, можно оставить на ночь. Вымыть волосы шампунем, нанести увлажняющий бальзам. Частота применения маски - 2 раза в неделю. Для видимого результата нужно пройти не менее 10 процедур.

Капустный сок при простудных заболеваниях

Основное достоинство капустного сока – натуральность. Средство практически не имеет противопоказаний, при этом оно эффективное и действенное. Его используют в качестве лекарства или общеукрепляющего средства, вреда напиток не принесет.

Рецепт от ангины, тонзиллита

Для этого рецепта можно сделать дневную порцию напитка, хранить в стеклянной банке в холодильнике, но не более 12 часов. Свежеприготовленный сок развести теплой водой в пропорции 2:1. Производить полоскание горла каждый час до полного выздоровления.

Видео: Капуста и капустный сок при лечении кашля

Рецепт от кашля

Это средство справляется даже с сухим кашлем, поможет отхождению мокроты. Применяется для лечения детей при условии отсутствия аллергии на мед. Смешать 100 мл сока с 20 мл цветочного меда. Принимать в течение дня по одной столовой ложке. Смесь можно подогревать, но делать это лучше на водяной бане.