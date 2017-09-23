Тренировки в зале и правильное питание не всегда помогают сделать животик плоским, а талию тонкой. Если ненавистный жирок никак не хочет уходить, то поможет специальный антицеллюлитный массаж. Эта процедура усилит кровообращение, разгладит бугорки, вернет коже тонус и сделает тело красивым. Нужно немного – найти хорошего мастера или освоить правильную технику выполнения массажа в домашних условиях.

Эффективность массажа живота

Нельзя заранее предвидеть, как подействует антицеллюлитный массаж живота в конкретном случае. У одних девушек получается за курс получить идеальный результат. Другие люди вынуждены проводить его повторно, чтобы окончательно решить проблему. Это зависит от многих факторов: количества жира и степени целлюлита, питания во время курса, индивидуальных особенностей. Но результат в любом случае появится, первые изменения обычно заметны через 5-6 процедур.

Показания:

целлюлит, жировые прослойки;

дряблая кожа, ослабленный тургор;

растяжки;

свисающие складки.

Лучшего результата можно добиться при комплексном подходе. Желательно сочетать массаж с обертыванием, спортом, другими косметическими процедурами. Регулярное скрабирование проблемной зоны также поможет избавиться от апельсиновой корки, подтянуть живот. Если кожа тела сухая, то нужно подобрать хороший увлажняющий крем.

Правила проведения и подготовка

Антицеллюлитный массаж живота всегда проводится только на жировой складке. Нельзя давить на внутренние органы, хлопать, перебирать большие участки, как это делается при проработке спины, бедер. Глубокие движения можно делать только по направлению хода толстого кишечника. Если нет представления о строении органа, от этой затеи разумней отказаться, ограничить курс только жировой тканью.

Основные правила:

Процедуру можно делать за час до еды или через два часа после нее. Нельзя проводить какие-либо манипуляции с животом сразу после обеда или ужина. Длительность одного сеанса не менее 20 минут. Короткие пятиминутки неэффективны. Проводить массаж желательно ежедневно. Максимальный перерыв не должен превышать 48 часов, то есть двух суток. Если пропустить несколько дней, результаты будут намного хуже. Во время курса нужно провести коррекцию питания. Хотя бы на время отказаться от быстрых углеводов (мучные изделия, сладости), а также жареных блюд, которые быстро откладываются на животе. Массаж желательно проводить на разогретой коже. Перед тем, как приступить к технике, кожу живота нужно тщательно растереть, но можно просто распарить в душе. Полезно проводить процедуру после бани или сауны, в этом случае объемы будут уходить еще лучше.

После процедуры нужно дать телу отдых и время на восстановление. Поэтому желательно заниматься животом вечером или перед обеденным сном.

Видео: Как делать массаж от целлюлита

Классический (обычный) массаж от целлюлита

Классическая процедура на животе может проводиться самостоятельно, но часто основные приемы включаются в курсы другого массажа, например, с медом или с вакуумными банками. В этом случае обычные упражнения подготавливают кожу к дополнительным манипуляциям. Базовая ручная техника несложная, она и сама по себе дает хороший результат, но только при систематическом выполнении.

Самомассаж можно делать стоя или лежа. Если задействован мастер или другой человек, то лучше принять горизонтальное положение.

Как правильно делать обычный массаж живота

Классическую процедуру можно делать на сухом теле, но лучше использовать смазки. Это любые кремы, масла, гели. Усилить эффект помогут антицеллюлитные косметические продукты. Если тело вспотело, то перед сеансом нужно очистить живот с мылом, чтобы вышедшая соль и грязь не впитывались назад.

Техника антицеллюлитного домашнего массажа живота:

Погладить живот по часовой стрелке 15 раз, затем против нее еще 15 раз. Размять кожу 2 минуты. Тщательно проработать пальцами складочки. Качели. Сложить ладони вместе, захватив немного кожи. Перекатывающими движениями проработать всю площадь. Пила. Растереть кожу ребрами обеих ладоней поперек талии, начиная со стороны спины, постепенно двигаясь к пупку. Легкие похлопывания. Делать их можно ладонями или костяшками пальцев. Перебирания. Захватываются небольшие складочки поочередно. Сначала нужно «пройти» вниз, затем подняться вверх. Щипки. Затрагивается только верхний слой кожи и жир. Поглаживания. Завершают сеанс массажа, можно одновременно втереть антицеллюлитный крем.

На заметку! Прекрасным подспорьем в устранении жировых отложений станет грубая антицеллюлитная щетка или мочалка. Их можно применять в душе или растирать сухое тело перед процедурой.

Медовый массаж на животе

Антицеллюлитный медовый массаж живота – это уникальная в своем роде косметическая процедура, которая позволяет за 10-15 сеансов преобразить фигуру. Очень важно довериться профессионалу либо изучить все правила, чтобы не навредить. Для достижения нужного эффекта понадобится хороший натуральный мед. Разновидность продукта значения не имеет, как и густота, при необходимости его всегда можно растопить. Если мед не натуральный, эффективность процедуры будет не более 20%.

Чем полезен массаж с медом:

Убирает целлюлит. Мед проникает в глубокие слои, способствует расщеплению жировой прослойки, разбиваются уплотнения, усиливаются обменные процессы. Ухаживает за кожей. Мед предотвращает дряблость, отвисание, помогает предотвратить появление растяжек. Кожа стягивается, словно кусок резины, становится упругая. Выводит токсины. Очень важно после массажа выбрасывать остатки меда, тщательно очищать кожу, так как на поверхность будут выходить вредные вещества, продукты распада.

У медового массажа, кроме основных противопоказаний, есть свое – аллергическая реакция на продукты пчеловодства, она встречается достаточно часто.

Как правильно делать медовый массаж

Кожу перед медовым массажем желательно разогреть. Это можно сделать в душе, ванне, просто приложить горячее полотенце. Как вариант – пощипать, погладить жировую прослойку, это вызовет прилив крови, появится тепло.

Как проводится массаж:

На поверхность живота от нижней части груди до лобка нанести тонкий слой теплого меда, кожу погладить руками. Сделать легкие щипки жировой прослойки, что дополнительно прогреет живот, усилит кровообращение. Приложить ладони к поверхности живота, перекатывающим движением оторвать. Снова приложить и оторвать. Это основной момент массажа, при котором питательные вещества меда проникают внутрь, вытягиваются токсины, грязь, ненужные залежи. Приложить смоченное в горячей воде полотенце, затем холодную ткань. Повторить несколько раз.

Длительность массажа определится сама. Как только мед престанет липнуть к рукам и тянуть за собой кожу, можно прекращать.

Важно! Медовый массаж отличается болезненностью, он не подходит людям с низким болевым порогом. После процедуры могут оставаться небольшие синяки. Нужно действовать аккуратно, нельзя отрывать руку резко, все движения плавные.

Видео: Медовый массаж, или как убрать живот за 15 сеансов

Баночный вакуумный массаж

Банки для вакуумного массажа продаются в аптеке, их можно приобрести в интернете. Стоимость приспособления невысокая, а эффект от него потрясающий. Удобнее всего использовать банки из резины, силикона. Основное правило антицеллюлитного баночного массажа живота остается неизменным – это аккуратность. Надавливать на брюшную полость, растягивать кожу и проводить какие-либо другие манипуляции, которые могут как-то навредить, нельзя. Работа идет только на жировой складке.

Баночную технику желательно совмещать с классическим массажем, так как проводить ее можно не на всех областях. К тому же обычные поглаживания, щипки, перебирания складок разогревают тело лучше любого душа или бани.

Как правильно делать медовый массаж

Банки должны засасывать кожу вместе с жировой прослойкой, но при этом скользить по телу. Без смазки ничего не получится. Можно использовать специальные массажные масла, кремы, антицеллюлитную косметику.

Пошаговая техника:

Нанести средство для скольжения на сухую, желательно разогретую кожу. Размазать по всей поверхности. Помять жировую складку на животе руками до легкой красноты, можно сделать щипковый массаж, захватывая небольшие участки кожи. Смазать края банок маслом или кремом дополнительно, приложить к животу. Кожа должна втянуться примерно на 1,5 см. Водить банкой по бокам, стараясь не затрагивать центральную часть вокруг пупка. На ней вакуумный массаж делать нельзя. Нанести антицеллюлитный крем, накрыться, полежать под одеялом 20-30 минут. Можно просто надеть утепляющий пояс.

Курс банок также составляет 10-15 процедур. Если целлюлит есть на бедрах, ягодицах, то можно проводить массаж сразу на всей нижней части тела, но это потребует больше времени.

Противопоказания к массажу живота

Нельзя проводить курс массажа во время или сразу после перенесенных простудных заболеваний, инфекций. Если была проведена хирургическая операция на брюшной полости, то потребуется дождаться полного заживления шва и получить разрешение врача.

Основные противопоказания:

онкологические заболевания;

гипертония;

эндокринные нарушения;

кожные проблемы и заболевания;

нарушение свертываемости крови.

Массаж нельзя делать во время беременности, но можно к нему прибегнуть после родов. Процедура поможет убрать жир, поспособствует сокращению кожи. Важно при этом помнить, что все манипуляции проводятся исключительно на складках, внутренние органы не должны испытывать давление. Если возникают сомнения в безопасности процедуры, рекомендуется проконсультироваться с гинекологом.