Похудение не всегда приносит радость. Часто на месте ненавистного жира появляются не менее нежеланные складки дряблой кожи. Они портят вид, о привлекательной фигуре не может идти и речи. Величина проблемы напрямую зависит от множества разных факторов: количества сброшенных килограммов, скорости, возраста человека, наличия или отсутствия ухода. В любом случае, после похудения кожа потребует внимания, дать его нужно вовремя и правильно.

Бороться с дряблостью или ждать?

Кожа – уникальный орган. При наборе веса клетки делятся, размножаются, поверхность увеличивается, обтягиваются новые площади тела. При правильном похудении все это сокращается, принимает первоначальный размер, но далеко не всегда. Чтобы кожа успевала за изменением тела, нужно сбрасывать не более 2-3 кг в месяц. Если изначально масса тела большая, потеряно от 10-15 кг, все это в ускоренном темпе, появится дряблость, складки. Можно оставить все так, как есть. Со временем ситуация, возможно, и улучшится, но стоит ли ждать? В возрасте после 30 лет тургор ослабевает, телу нужна помощь и хороший уход.

Проблемные места:

живот;

руки;

лицо;

внутренняя поверхность бедер;

грудь.

Хуже всего коррекции поддается грудь. Так как она состоит на 90% из жировых клеток, при похудении остается много лишних тканей, они собираются некрасивыми складками.

Все методы борьбы с обвисшей кожей после похудения можно разделить на 3 группы: домашние средства, салонные процедуры, хирургические способы. Кардинальные меры, то есть операции по удалению тканей, применяются только в сложных случаях. Пластическая хирургия – дорогостоящее направление, во многих случаях решить проблему можно без нее.

Важно! Многие из доступных способов подтянуть кожу противопоказаны после беременности. Давление на брюшную область, массаж, обертывания могут навредить в первые 2-3 месяца после родов, помешать восстановлению женских органов, спровоцировать кровотечение.

Домашние способы борьбы с обвисшей кожей

Проблема не будет настолько сильной, если начинать уход за телом вместе с диетой. Но так бывает очень редко. Чаще вопрос встает остро, когда нужно привести в порядок кожу после похудения, то есть с опозданием. Достоинство домашних способов – доступность, дешевизна, многообразие. К недостаткам можно отнести длительность процедур, регулярность. Чтобы добиться действительно хороших результатов, нужен комплексный подход и самодисциплина.

Питание, витамины, вода

Кожа в первую очередь реагирует на недостаточное поступление необходимых веществ, снижается тонус и эластичность. На время восстановления тела важно принимать витаминные комплексы, так как получить все необходимое из продуктов питания, особенно в зимний период, невозможно. Не менее важно учитывать соотношение белков, жиров и углеводов, брать их из правильных продуктов.

Основы питания для восстановления кожи после похудения:

Белки. На 1 кг веса женщинам нужно употреблять 2,2 г. При весе 60 кг это около 132 г. Основные источники: птица, мясо, рыба, молочные продукты невысокой и средней жирности. Жиры. Минимальное количество для женщин 40 г. Если его сократить, последует гормональный сбой. Основные источники жиров: орехи, растительные масла, молочные продукты, мясо и рыба. Углеводы. На 1 кг веса рекомендуется употреблять 2,5 г углеводов. Если масса тела 60 кг, то получается 150 г. Основные источники: злаки, грибы, овощи, фрукты, мед.

Огромную помощь коже после похудения окажет обычная вода. Пить нужно регулярно, маленькими глотками, желательно по 1 стакану в час. Недостаток жидкости снижает тонус, эластичность, появляются морщинки, сухость и другие проблемы. Не стоит злоупотреблять газированными напитками и даже минеральной водой, в которой много солей.

Рафинированный сахар, жирная пища, еда с консервантами и красителями – враг не только проблемной, но и обвисшей кожи. При таком питании она никогда не сможет восстановиться, останется дряблая, серая, морщинистая.

Косметический уход

Косметики для борьбы с обвисшей кожей сейчас очень много. В продаже есть гели, кремы, тонизирующие лосьоны, антицеллюлитные сыворотки и другие средства, которые также помогают сделать тело красивым. Эффект будет намного лучше, если начинать все это использовать в самом начале похудения. Обычно в инструкции указан способ нанесения крема, но если нужен действительно видимый результат, придется устроить в ванной комнате настоящий SPA-салон.

Принципы применения косметики для подтяжки:

Распаривание кожи. Тело нужно прогреть в ванне, душе или в сауне, в бане. Поры кожи раскроются, подготовятся к впитыванию крема, он проникнет глубже в слои дермы, результат будет лучше. Скрабирование, очищение. Производится после распаривания. Любая кожа требует отшелушивания, а проблемной и обвисшей оно просто необходимо. Старые клетки нужно снимать, чтобы на их место из глубин поднимались новые. Можно использовать скраб с абразивными частицами, жесткие мочалки, варежки, специальные щетки. Нанесение крема. Проводится после водных процедур. Это не просто смазывание, а настоящий массаж с втиранием, поглаживанием, щипками. Прорабатывать проблемную зону нужно до тех пор, пока все средство не впитается.

Если нет времени выполнять этот комплекс процедур ежедневно, можно делать несколько раз в неделю, но наносить тонизирующую, укрепляющую косметику нужно каждый вечер. Каждое утро после пробуждения принимать контрастный душ, уделяя особое внимание проблемным зонам. Заканчивать купание холодной водой. Обвисшая после похудения кожа нуждается в регулярном уходе, увлажнении, питании.

Важно! Если на коже имеются повреждения, прыщи, свежие растяжки или швы, никакие разогревающие средства наносить нельзя!

Обертывания

В проблемных зонах нарушено кровообращение, следовательно, и питание клеток. Самый простой способ его восстановить в домашних условиях – это обертывания. На тело наносятся самодельные смеси или специальные маски, купленные в магазинах. Далее нужно аккуратно обернуть проблемные участки пищевой пленкой, создать эффект сауны.

Обычно средства имеют разогревающие компоненты: перец, горчицу, кофе, мед, благотворно действует на обвисшую кожу шоколад, кофе, глина. Готовые массы для обертываний удобно использовать, но нужно учитывать размер проблемной зоны, курс процедур может получиться достаточно дорогим. В этом случае маски под пленку удобнее готовить самостоятельно.

Рецепты составов для обертываний:

Перцовка. В 100 г жидкого меда добавить 2 щепотки красного перца, тщательно растереть. Нанести на проблемные зоны, обернуть, оставить на 30 минут. Шоколадное обертывание. Растопить на водяной бане 100 г шоколада с содержанием какао 70%, добавить 3-4 капли цитрусового масла, использовать смесь, пока она теплая. Кофе. Можно использовать измельченные зерна или испитую гущу. Массу развести водой до состояния кашицы, можно добавить щепотку красного перца, использовать по классической схеме. Глина. Порошок развести травяным отваром или водой, можно добавить щепотку корицы. Использовать на проблемных зонах.

В среднем курс состоит из 10 процедур, которые делаются ежедневно или через день, далее идет перерыв 2-3 недели. После каждого обертывания наносится увлажняющее средство.

Массаж для подтягивания кожи

Подтянуть после похудения кожу поможет массаж. Он усилит приток крови, повысит тонус, восстановит доступ кислорода и коллагена к клеткам. Но на проблемных областях его нужно делать крайне аккуратно, пощипывать, разглаживать, но не растягивать складки. Усилить действие помогут цитрусовые и другие укрепляющие масла. Если есть возможность, то лучше обратиться к специалисту, пройти курс из 10 первых процедур массажа у него. Далее можно будет прорабатывать проблемные зоны самостоятельно.

Для домашнего массажа во время похудения и после него можно использовать специальные банки. Они втягивают кожу, создают вакуум, усиливают приток крови и улучшают питание проблемных зон. Несмотря на примитивность и простоту процедуры, эффективность у баночного массажа достаточно высокая. При прохождении 10-дневного курса каждый месяц можно добиться хороших результатов.

Видео: Массаж для подтягивания кожи. Баночный массаж

Салонные способы подтяжки кожи

Эстетическая медицина и косметология уступают по эффективности хирургической коррекции, но дают лучший результат, чем домашние методы. С их помощью можно придать телу тонус, восстановить эластичность, в некоторых случаях полностью убрать отвисание кожи после похудения.

Популярные методики:

Инъекции. Сюда также относятся мезотерапевтические процедуры. В проблемные зоны вводятся коллагеновые и эластиновые белки, кислоты и другие вещества, уменьшающие дряблость кожи, улучшающие вид и состояние. Аппаратные методики. Сейчас популярен LPG-массаж (вакуумно-роликовый), но есть и другие аппараты на основе диодных лазеров, ультразвуковых кавитаций, радиочастотных излучений. Нитевой лифтинг. Он идеально подходит для лица и шеи, которые в первую очередь страдают при сильном похудении. Делаются небольшие проколы, через которые пропускаются нити. Никаких шрамов, царапин после нитевого лифтинга не остается.

У каждого салонного метода есть свои противопоказания. Каким способом лучше подтянуть кожу, решается индивидуально. Большинство методик требует прохождения курса из определенного количества процедур.

Салонные лифтинг-процедуры

В салонах и косметических кабинетах также могут предложить другие процедуры, которые помогут подтянуть кожу, например, обертывание морскими водорослями или грязями. В домашних условиях его проводить сложно, как и найти качественное сырье для приготовления состава. Не менее популярны солевые и кислотные пилинги, которые ускоряют обновление клеток, омолаживают, осветляют и подтягивают кожу.

В салонах и SPA-центрах могут предложить лечебно-косметические ванны, приготовленные из целебных растений, в некоторых заведениях делают травяные бочки. В программах обычно присутствует несколько видов ручного массажа.

Спорт поможет подтянуть кожу

Спорт необходим не только для похудения и поддержки мышц в тонусе, но и для сохранения упругости кожи. Если нет возможности посещать фитнес-клуб или центр, можно проводить занятия в домашних условиях. Для тренировок важно подбирать упражнения, которые будут максимально прорабатывать проблемные зоны, способствовать напряжению и расслаблению кожи. Желательно чередовать аэробные занятия с силовыми упражнениями.

Примерный комплекс упражнений:

Разминка 5-7 минут. Основная фитнес-тренировка. Дополнительные подъемы рук и ног из положения лежа на спине и боку. Планка, скручивания туловища, упражнение «велосипед». После основных упражнений можно сделать глубокие приседания.

Положительно влияет на состояние кожи плавание, бег, танцы. Физическая активность ускоряет метаболизм, улучшает кровообращение, оказывает положительное действие на организм. Благоприятно влияет не только на тело, но и на внутреннее состояние йога. Уже через несколько недель будут заметны изменения кожи, она разгладится.

Подтянуть кожу в нужных местах также помогут дыхательные гимнастики. Они не только приводят в порядок тело, но и улучшить контур лица, шеи, который часто страдает после похудения. Для живота можно использовать упражнение «вакуум». Если нужно проработать разные зоны, то разумней подобрать подходящий комплекс бодифлекса или оксисайза.

Видео: Бодифлекс с Мариной Корпан