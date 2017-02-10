Сахарная эпиляция – один из лучших способов удаления лишней растительности. Она имеет много достоинств: подходит для любых волос, эффективна, позволяет получить идеально гладкую кожу на 2 недели и больше. Для этого не обязательно посещать салон, проведение шугаринга возможно и в домашних условиях. Техника простая и понятная, применяется на любых участках тела и лица. А если сварить пасту самостоятельно, то эпиляция обходится в сущие копейки.

Какая паста подходит для домашнего использования

Все основы для шугаринга переставляют собой сахарную карамель с водой и какой-нибудь кислотой, редко в них присутствуют другие ингредиенты. Рецептов шугаринга в домашних условиях очень много. Независимо от состава, главное здесь – определение правильной консистенции, что и является сложным для большинства женщин.

Основные виды пасты для различных вариантов шугаринга:

Мягкая. Консистенция тягучая, словно мед, идеальна для бандажной техники, редко используется для ручного удаления волос. Средняя. Эта масса используется для мануальной техники, идеальна для обработки рук и ног, хорошо справляется с мягкими и умеренно жесткими волосами. Плотная. Идеальный вариант для подмышек, области бикини и других участков тела с толстой, грубой растительностью. Применяется только для мануальной техники.

При варке рабочего материала в домашних условиях используются все виды, но удобнее работать с карамелью средней плотности. В большинстве случаев она используется на всем теле.

Приготовление пасты для шугаринга. Рецепты

Главное правило в приготовлении шугаринга – постоянный контроль над процессом. Даже за несколько секунд сахар легко переварить. В итоге с ним невозможно будет работать, волосы удалить не получится. Поэтому важно сразу достать все, что нужно, найти свободных 10-15 минут и не отвлекаться от процесса.

Основные моменты:

Сахар лучше брать крупный. Мелкий песок хуже карамелизуется, также не сгодится молотая пудра. Если основного продукта недостаточно, лучше сделать половину порции или 2/3, сократив количество других составляющих ингредиентов. Лимонный сок годится свежий или замороженный. Его можно заменить сухим концентратом. Варить пасту в домашних условиях на плите нужно в кастрюльке из нержавейки. Эмалированная посуда не подойдет, также нежелательно использовать утварь с тефлоновым покрытием. Переливать массу нужно сразу после приготовления или через несколько минут, когда спадет жар. Потом сделать это будет сложно.

Кастрюльку после варки скрести щеткой не нужно, достаточно сразу залить водой. Через полчаса липкий слой растает и самостоятельно отойдет от стенок.

Рецепт шугаринга с лимоном

Классический рецепт пасты для шугаринга. По нему легко сделать жидкую массу под бандажную технику либо густую карамель для мануального способа удаления волос. Все зависит от продолжительности варки. Дополнительно понадобится миска с холодной водой, которая поможет быстро определить плотность.

Состав:

Сахар – 10 ст. л.

Лимон – 0,5 шт.

Вода – 1 ст. л.

Применение:

Из лимона выдавить сок, добавить остальные ингредиенты по рецептуре. Если цитрус мелкий, можно использовать целиком. Размешать, накрыть и поставить на самый маленький огонь. Растопить весь песок, пока масса не закипела. Если начнут появляться пузырьки, а крупинки еще останутся, можно выключить на время плиту, дать сиропу постоять. Далее крышку снять, варить пасту на маленьком огне до карамельного цвета. Минуты через 3 после начала кипения набрать ложкой небольшое количество сиропа и капнуть в миску (в стакан) с холодной жидкостью. Потрогать карамельный кусочек. Он должен загустеть, но мяться, как пластилин.

Если карамель тянется, как жевательная резинка, то она готова для бандажной техники с лоскутками. Для мануального способа продолжить варку. Проверять каждые 15-30 секунд. При необходимости воду менять на более холодную, так как от горячих капель она быстро нагреется. Как только шарик станет густой, снять кастрюлю с огня и поставить на что-то холодное. Перелить в баночку - и паста для шугаринга в домашних условиях готова! Останется только остудить.

Рецепт шугаринга с лимонной кислотой

Если нет натурального лимонного сока, можно приготовить пасту для шугаринга с сухим аналогом. Закладывать продукт нужно строго по норме или немного больше. В этом случае она будет более мягкая и податливая. Если добавить недостаточное количество кислоты, паста не станет тягучей, быстро застынет, качественную эпиляцию произвести не получится.

Состав:

Чистая вода – 2 ст. л.

Сахарный песок – 6 ст. л.

Лимонная кислота - 1/2 ст. л.

Применение:

Соединить все ингредиенты для шугаринга в кастрюле, размешать. Поставить на плиту, прогреть минуту. Выключить. Оставить на 10 минут, периодически помешивать, чтобы крупинки сахара разошлись быстрей. Включить снова плиту. Варить карамель около 4 минут. Периодически проверять готовность, опуская капельку в воду. Готовую пасту снять с огня, перелить, остудить.

Видео: Шугаринг с лимонной кислотой

Шугаринг в микроволновой печи

Этот вариант особенно понравится тем, кто не хочет стоять у плиты либо не имеет достаточно времени на варку сахарной массы. Очень простой и быстрый рецепт пасты для шугаринга. Кроме сахара понадобится микроволновая печь и немного меда. Еще одна особенность – полное отсутствие воды.

Состав:

Мед – 1/4 стакана.

Сахарный песок – 1 стакан

Сок лимона – 1/4 стакана

Применение:

Соединить сок с медом, затем добавить к сахару. Тщательно размешать. Поставить в микроволновую печь на 15 секунд, мощность максимальная. Вынуть, помешать. Нужно избавиться от пузырьков. Поставить снова в печь на 15 секунд. Повторять до тех пор, пока консистенция не станет подходящей. Для проверки капнуть немного приготовленной пасты в воду либо захватить зубочисткой, проверить тягучесть. В горячем виде она должна иметь консистенцию и цвет жидкого меда. В процессе остывания станет гуще.

Совет! Так как паста по этому рецепту будет готовиться в микроволновке, можно для варки использовать конечную тару, в которой масса и будет храниться. Только осторожнее с пластиком. Если он низкого качества, то под действием нагретого сахара может деформироваться.

Рецепт шугаринга с уксусом

Еще один вариант сахарной эпиляции. Для него не нужен ни сок лимона, ни сухая концентрированная кислота. Достаточно иметь в арсенале обычный столовый или яблочный уксус 6%. Этот рецепт пасты для шугаринга особенно хорошо подходит для лета, так как от лимонного сока кожа становится чувствительнее к воздействию солнечных лучей, могут появиться пигментные пятна.

Состав:

Сахарный песок – 6 ст. л.

Уксус 6% – 1 ст. л.

Питьевая вода – 2 ст. л.

Применение:

Смешать все компоненты в кастрюльке, поставить на минимальный огонь, постепенно прогреть до закипания. Затем поставить температуру на двойку. Варить пасту до готовности, регулярно помешивая и проверяя степень застывания капельки в воде. Снять с плиты, остудить до теплого состояния, использовать по назначению.

Совет! Если в кухонном шкафчике не нашлось разведенного уксуса нужной концентрации, то его легко приготовить самостоятельно. Таблица с пропорциями и способ приготовления описаны на этикетке эссенции.

Хранение пасты

Хранится паста для шугаринга в контейнерах или в любых других банках, но идеально подходят для этого силиконовые формочки. К ним липкая масса не пристает, не возникает проблем с извлечением и мытьем. Карамель не требует специальных условий, замечательно стоит в холодильнике или в помещении на полке с другой косметикой, но важно защитить массу от влаги. Для этого используется плотная крышка.

Если карамель со временем становится твердой, то ее нужно подогреть в микроволновой печи. Важно не доводить до горячего состояния, так как под действием высоких температур продукт переваривается и становится непригодным. Также есть большой риск обжечься горячим сиропом.

Видео: Проведение шугаринга в домашних условиях

Противопоказания

Шугаринг имеет ряд противопоказаний: варикозное расширение вен, любые вирусные и кожные заболевания. Не стоит проводить удаление волос на раздраженной или поврежденной поверхности. Также нельзя забывать про непереносимость ингредиентов. Обычно аллергию вызывает цитрус или мед. В этом случае можно выбрать другие варианты: с уксусом и без продуктов пчеловодства.