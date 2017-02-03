По мнению многих женщин, для борьбы с целлюлитом все средства хороши. И каждая стремится, перепробовав различные варианты, выбрать один наиболее эффективный, который довольно быстро сделает ее кожу гладкой и подтянутой. Достаточно часто для борьбы с «апельсиновой коркой» применяют разные виды обертываний. Самыми действенными из них считаются горячие. Одним из компонентов, обеспечивающих разогревание при нанесении на кожу, может быть мазь Капсикам. Обертывания с Капсикамом оказываются очень эффективными в борьбе с целлюлитом, однако подходят далеко не всем.

Свойства Капсикама

Капсикам – это лекарственный препарат местного применения, который назначается при мышечных и суставных болях, радикулите, невралгии, остеохондрозе. Выпускается в форме мази белого или белого с желтоватым оттенком цвета, обладает характерным запахом камфоры и скипидара.

При нанесении на кожу он оказывает сосудорасширяющее, обезболивающее (отвлекающее), раздражающее и гиперемизирующее действие. В его состав входят пять активных веществ:

диметилсульфоксид;

камфора рацемическая;

скипидар живичный (терпентинное масло);

нонивамид;

бензилникотинат.

После нанесения мази на кожу она быстро всасывается, и уже через несколько минут ощущается жжение и тепло, что приводит к расслаблению мышц и постепенному уменьшению боли.

Считается нормальным появление сильного покраснения и выделение четких границ, а также повышение температуры тела в месте нанесения мази.

Важно: Мазь Капсикам изначально не предназначена для борьбы с целлюлитом, выбор ее в качестве компонента для обертываний должен быть обдуманным, с учетом всех противопоказаний и возможных негативных последствий!

Многие женщины отмечают, что после обертываний с Капсикамом кожа становится более гладкой, упругой, эластичной, уменьшаются объемы бедер, делаются менее заметными растяжки. Наилучшие результаты получаются при начальной стадии целлюлита. Основной механизм действия этого средства заключается в том, что в месте нанесения оно согревает кожу, усиливает кровообращение, улучшает питание тканей и способствует выведению избытка жидкости, придающей дополнительные килограммы и сантиметры. При этом непосредственно на жировую ткань никакого влияния оно не оказывает.

Правила выполнения обертываний

Особенностью мази Капсикам является ее способность вызывать сильное жжение кожи в месте нанесения, поэтому даже в лечебных целях использовать ее сможет не каждый. Особо осторожными следует быть людям с нежной и чувствительной кожей, склонной к аллергии. В связи с этим в целях безопасности и снижения риска возникновения побочных реакций при выполнении обертываний с ней необходимо придерживаться следующих правил:

не наносить состав на область живота;

перед выполнением процедуры вымыть тело, используя массажную щетку для проблемных зон, гель для душа или скраб;

после нанесения состава тщательно вымыть руки, чтобы не допустить его попадания на лицо, слизистые оболочки, глаз, рта;

всегда разбавлять препарат основой (детский или обычный питательный крем, гель для душа, косметические масла) примерно в 4–5 раз и не применять его совместно с другими средствами, обладающими разогревающим эффектом;

не выполнять депиляцию за сутки до процедуры;

за час до нанесения состава и в течение часа после не принимать пищу;

в течение дня после процедуры запрещено принимать горячую ванну, заниматься спортом, посещать солярий и пребывать на открытом солнце.

Обертывание с Капсикамом не рекомендуется делать чаще, чем через день. Курс обычно составляет 10–15 процедур, после чего при желании повторить его нужно сделать перерыв на один месяц.

Рецепты обертываний

Среднее время выполнения обертываний составляет 20–40 минут. Выдерживать такой состав с Капсикамом более часа в стремлении добиться лучшего результата не рекомендуется, так как можно получить ожог. Проведение процедуры состоит из предварительной подготовки кожи, нанесения состава на проблемные зоны, оборачивания пищевой пленкой, выдерживание указанного времени, смывания средства и нанесения питательного крема.

Максимальный согревающий эффект наблюдается через 30 минут после нанесения мази на кожу и сохраняется затем в течение еще 3–6 часов в зависимости от ее индивидуальных особенностей.

Обертывание с кофеином

Состав:

Капсикам – ¼ ч. л.

Кофеин (ампулы) – 2 шт.

Крем для тела (лучше детский) – 1 ч. л.

Применение:

Смешать до однородного состояния указанные ингредиенты. Полученную массу тонким слоем нанести на проблемные участки бедер и ягодиц, не слишком туго обернуть пищевой пленкой в несколько слоев, сверху надеть теплые штаны или бриджи. Выдержать 30–60 минут и смыть водой с мылом.

Обертывание с эфирным маслом

Состав:

Капсикам – ½ ч. л.

Детский крем – 1 ст. л.

Эфирное масло цитрусовых (лимона, апельсина) – 3 капли

Применение:

Смешать Капсикам и детский крем, добавить эфирное масло. Распределить состав по зонам с целлюлитом на бедрах и ногах. Обмотать сверху полиэтиленовой пленкой, утеплить. Выдержать полчаса, а затем смыть.

Обертывание с папаверином

Состав:

Кофеин (ампулы) – 2 шт.

Папаверин (ампулы) – 2 шт.

Капсикам – ¼ ч. л.

Мед (жидкий) – 40 г

Применение:

На чистую кожу массажными движениями нанести состав, приготовленный путем смешивания приведенных компонентов. Обмотать сверху пленкой, утеплить и оставить на полчаса, после чего смыть теплой водой с мылом и гелем для душа.

Обертывание с белой глиной

Состав:

Белая глина – 1 ст. л.

Кофеин (ампулы) – 1 шт.

Капсикам – ¼ ч. л.

Молотый кофе – 1 ст. л.

Молоко

Вода

Применение:

В глину добавить немного воды для получения густой кашицы. Молотые зерна натурального кофе залить небольшим количеством теплого молока до состояния густой массы. Смешать глину с кофе до однородности, добавить остальные ингредиенты, тщательно перемешать. Нанести полученный состав на проблемные участки кожи, обернуть пленкой, утеплить. Выдержать 30 минут, затем смыть остатки средства водой.

Совет: Во время обертываний с Капсикамом лучше чем-нибудь заняться, например, домашними делами, просмотром фильма или даже спортивными упражнениями. Это поможет отвлечься от испытываемых неприятных ощущений.

Видео: Рецепт обертывания с молотым кофе, сопочной грязью, Капсикамом и спирулиной

Меры предосторожности

При проведении обертываний, в составе которых имеется Капсикам, очень важно соблюдать меры предосторожности. Его использование как в лечебных, так и в косметических целях противопоказано в случае:

аллергии или индивидуальной непереносимости любого из компонентов мази;

патологий сердечно-сосудистой системы;

варикозного расширения вен;

беременности и лактации;

онкологических заболеваний;

наличия любых нарушений целостности кожного покрова (царапины, ссадины, воспаление, высыпания) в предполагаемом месте нанесения.

Важно: Если обертывание с Капсикамом вызывает сильное жжение и дискомфорт следует немедленно прекратить процедуру и тщательно смыть его с тела прохладной водой.

При нанесении Капсикама на кожу возможно появление побочных эффектов по типу аллергической реакции (зуд, крапивница, отек). Как правило, спустя 12 часов они самостоятельно исчезают, не оставляя следов. Чтобы проверить наличие аллергии на компоненты препарата, нужно небольшое количество мази нанести на запястье или внутренний сгиб локтя и пронаблюдать за реакцией организма в течение суток. Вариантом нормы может считаться незначительное покраснение кожи в месте нанесения. Появление сыпи, зуда, высыпаний является характерным признаком аллергической реакции и противопоказанием к использованию данного средства.