Для борьбы с «апельсиновой коркой», портящей внешний вид женского тела и вызывающей появление ряда комплексов, в настоящее время имеется много методов. Особую популярность среди них на протяжении последних лет приобрел вакуумный массаж, выполнять который можно как в домашних условиях, так и в салонах. В самом простом варианте для его проведения нужны обычные медицинские банки, широко применяемые раньше в народе при заболеваниях органов грудной клетки. Более современные методики предполагают использование специальных приборов и оборудования.

Эффективность процедуры

Во время вакуумного массажа на обрабатываемом участке кожи в результате отсасывания и нагнетания воздуха создается градиент давления. При этом происходит прилив крови, повышается скорость клеточного метаболизма, улучшаются процессы микроциркуляции и питания, что способствует сжиганию жира и выведению продуктов его распада. Данный метод оказывает довольно глубокое воздействие, которое затрагивает не только кожу и подкожно-жировую клетчатку, но и расположенные под ними мышечные ткани.

Массаж с использованием вакуума при целлюлите оказывает следующее действие:

устраняет застойные явления;

улучшает кровообращение и лимфоотток;

увеличивает поступление кислорода к тканям;

расслабляет мышцы и способствует быстрому восстановлению их после интенсивных занятий спортом;

укрепляет соединительную ткань;

способствует выведению шлаков, токсинов и лишней жидкости из подкожно-жировой клетчатки.

После курса процедур наблюдается разглаживание поверхности кожи, повышается ее тонус, исчезает дряблость, она становится более подтянутой, упругой и эластичной. Преимуществом метода является возможность воздействовать только на определенные проблемные зоны, что позволяет корректировать и моделировать контуры фигуры в соответствии со своими желаниями.

Особо эффективен вакуумный массаж для профилактики и лечения целлюлита на ранних стадиях, но даже в запущенных ситуациях он поможет значительно улучшить внешний вид кожи. Его используют вместе с другими методами в комплексных программах по похудению, когда необходимо избавиться от большого количества подкожного жира.

Рекомендация: Для более быстрого избавления от лишнего веса вакуумный массаж необходимо сочетать с диетой, физическими нагрузками и другими косметологическими процедурами.

Разновидности вакуумного массажа

Наиболее часто целлюлит у женщин локализуется в области бедер и ягодиц, реже на животе. Проводимый в этих зонах вакуумный массаж может быть статическим или динамическим. В первом случае банки или специальный прибор с насадкой ставят на проблемные участки на некоторое время, а затем аккуратно снимают, а во втором их перемещают по телу в определенных направлениях.

Различают следующие виды массажа:

Баночный – осуществляется при помощи различных массажных банок, отличающихся размером, материалом (силикон, стекло, пластик или резина) и силой воздействия. Аппаратный – проводится с использованием специального прибора, принцип работы которого заключается в последовательном чередовании повышенного и пониженного давления, метод позволяет регулировать и менять в течение процедуры силу воздействия. Вакуумно-роликовый – осуществляется на оборудовании, снабженном несколькими видами роликов и банками разных размеров. Процедура может проводиться в режиме с постоянным вакуумом или в автоматическом режиме, когда вакуум подается в соответствии с выбранной программой. Ролики обеспечивают эффективное разбивание подкожно-жирового слоя и равномерное всасывание кожи, что предупреждает возникновение болезненных ощущений. Лазерно-вакуумный – заключается в комплексном воздействии на проблемные зоны с целлюлитом лазерного излучения и вакуума. Лазерному облучению подвергается только участок тела, ограниченный чашей, внутри которой создается вакуум. В результате усиливается его лечебные свойства, оказывается глубокое воздействие на сосуды и ткани, расположенные под кожей. Активный лимфодренаж и стимуляция трофики тканей уменьшает отек и быстро оказывает выраженное антицеллюлитное действие.

Видео: Преимущества воздействия вакуумом на поверхность кожи

Основные правила массажа

При выполнении вакуумного массажа, особенно самостоятельно в домашних условиях, очень важно соблюдать определенный порядок действий и придерживаться правил. Это поможет избежать таких неприятных последствий на коже, как синяки, гематомы, лопнувшие сосуды и других травм.

Принципы выполнения массажа:

массаж от целлюлита вакуумными насадками нужно проводить на очищенной коже, для этого предварительно следует принять теплый душ и обработать кожу скрабом;

перед началом процедуры важно массажными движениями рук (поглаживания, растирания, выжимания) разогреть участки кожи, которые будут подвергаться действию вакуума, делать это надо до тех пор, пока они немного не покраснеют;

выполнять массаж следует после нанесения на кожу масла для облегчения скольжения;

длительность обработки одной зоны должна быть не более 10 минут;

массажные движения нужно выполнять строго по направлению лимфотока (снизу вверх по ногам, круговые и прямые в области ягодиц, по часовой стрелке на животе);

для усиления эффекта после завершения массажа на обработанные участки кожи наносят крем для похудения, составы для обертываний или маску с антицеллюлитным эффектом.

Предупреждение: При выполнении вакуумного массажа категорически недопустимо затрагивать подколенную ямку, паховую область и внутреннюю сторону бедер.

Обычно для борьбы с целлюлитом рекомендуется курс, включающий 10–15 сеансов массажа, которые проводят с интервалом 1–2 дня. Первые результаты будут заметны в среднем через 5 процедур. При склонности к образованию целлюлита повторять такое лечение в профилактических целях можно не чаще, чем раз в полгода.

Вакуумный массаж в домашних условиях

В домашних условиях вакуумный массаж обычно проводят с использованием банок. Их приобретают в аптеке, где они продаются по отдельности или в виде комплектов для массажа при целлюлите, включающих банки разного диаметра. Предпочтительнее применять силиконовые банки. Они более удобны, так как позволяют регулировать степень разреженности воздуха внутри. Некоторые стеклянные и пластиковые банки бывают снабжены резиновой грушей или насосом, также позволяющим регулировать вакуум.

Кроме банок, можно приобрести специальный массажер, предназначенный для самостоятельного массажа в домашних условиях. Принцип его работы аналогичен банкам, но он позволяет точно регулировать силу вакуума и осуществлять несколько видов массажа при помощи различных насадок и режимов.

Перед началом баночного массажа следует разогреть кожу и обильно смазать ее маслом. Нужно учитывать, что нанесенное масло или смесь масел в ходе процедуры будет эффективно впитываться и глубоко проникать под кожу, поэтому выбирать лучше максимально полезные масла. К ним относятся оливковое, кокосовое, миндальное, льняное масло, масло авокадо, жожоба, виноградных, персиковых и абрикосовых косточек. Для данного массажа не следует добавлять в базовое масло эфирные масла, перец, имбирь, горчицу и другие разогревающие и раздражающие кожу компоненты. Это увеличит риск возникновения осложнений.

Непосредственно массаж выполняют следующим образом. Подбирают подходящую по диаметру банку в соответствии с тем, в какой области будет проводиться процедура. Силиконовую банку сжимают в руках, выдавливая воздух, и прикладывают к коже. При выборе для массажа обычных стеклянных банок в пинцете зажимают смоченный в спирте кусочек ваты, поджигают его, а затем помещают в банку на несколько секунд и прикладывают банку к телу. Если используется банка, снабженная насосом для создания вакуума, то сначала ее прикладывают к телу, а потом откачивают воздух.

Массаж необходимо выполнять медленными движениями, направленными по массажным линиям. В конце каждой такой линии банку нужно аккуратно отсоединить и начать «рисовать» новую линию. Первые массажные движения выполняют при не слишком сильном вакууме, чтобы кожа втягивалась в банку не более чем на 1 см, при повторном прохождении тех же мест постепенно увеличивают силу всасывания. Нельзя задерживать баночку на одном и том же месте слишком долго, так как это чревато появлением синяков.

В первые разы продолжительность массажа не должна превышать 5 минут. Затем постепенно, в зависимости от чувствительности кожи и ощущений, можно увеличивать интервал. Сначала во время массажа отмечаются болевые ощущения, а в течение нескольких дней после присутствовать крепатура. По мере привыкания тела дискомфортные ощущения с каждым разом будут все менее ощутимы.

Совет: До и после массажа рекомендуется употреблять больше жидкости. Это поможет облегчить выведение из организма токсинов и других вредных веществ, скопившихся в жировой ткани.

Видео: Советы специалиста по проведению вакуумного антицеллюлитного массажа в домашних условиях

Противопоказания

Вакуумный массаж от целлюлита, несмотря на его высокую эффективность в комплексной борьбе с лишними жировыми отложениями, имеет довольно внушительный список противопоказаний. В связи с этим перед тем, как начинать курс процедур, лучше проконсультироваться с врачом во избежание серьезных последствий для здоровья.

Проводить процедуры нельзя в период менструаций, при беременности и лактации, а также тем женщинам, у которых имеются следующие проблемы со здоровьем:

нарушение функций сердечно-сосудистой системы (гипертония, гипотония, ишемическая болезнь);

острые инфекционные и хронические заболевания в стадии обострения;

тромбофлебит, склонность к образованию тромбов;

нарушения свертываемости крови и склонность к кровотечениям;

варикозное расширение вен;

онкологические заболевания;

наличие родимых и пигментных пятен больших размеров, любые воспалительные процессы на коже и нарушения ее целостности в предполагаемом месте массажа.

Нарушение функций опорно-двигательного аппарата, заболевания крови и лимфатической системы также станут противопоказаниями к проведению подобной процедуры.

Видео: Баночный массаж в домашних условиях