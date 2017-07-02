При борьбе с целлюлитом в ход идут любые средства: народные, косметические и даже аптечные. Именно последние виды пользуются особой популярностью. Некоторые препараты, кроме своего основного предназначения, могут творить настоящие чудеса с телом. Они уменьшают объемы, разглаживают бугристую поверхность, делают кожу гладкой и молодой. Аминофиллин – лекарственное средство старого поколения, но это не влияет на его эффективность.

Что такое аминофиллин

Аминофиллин – бронхолитический медикаментозный препарат. Он используется для лечения заболеваний бронхов, легких, расширяет сосуды, стабилизирует дыхательную функцию, улучшает работу сердечно-сосудистой системы. Имеются аналоги, один из известных – эуфиллин. Выпускается в виде таблеток и раствора в ампулах для инъекций.

Крем как лекарственный препарат фармацевтические компании не производят. Но есть наружные средства с аминофиллином в составе. Их можно приобрести в косметических магазинах, салонах, в аптеках. Они предназначены для лечения целлюлита, содержат оптимальную концентрацию действующего вещества, но не являются медикаментом.

Действие аминофиллина

В борьбе с апельсиновой коркой чаще всего применяют крем или ампульный раствор, так как эти формы наиболее удобны для наружного использования. К тому же можно не бояться передозировки или побочных эффектов, как от таблеток.

Как помогает аминофиллин-крем от целлюлита:

улучшает кровообращение в тканях;

снижает отечность, уменьшает объемы, помогает вывести лишнюю воду;

выравнивает кожу, снижает бугристость.

Все эти свойства были обнаружены еще в 1979 году. Активные вещества препарата провоцируют сжигание, расщепление жировых клеток, высвобождают застоявшуюся воду. В результате килограммы тают, объемы уменьшаются, целлюлит разглаживается.

Как применять аминофиллин-крем

Кремы с аминофиллином в составе не требуют предварительной подготовки, могут использоваться сразу. Так как в составе имеется сильнодействующее вещество, очень важно следить за сроком годности продукта. При первых признаках порчи от применения лучше отказаться.

Как использовать крем:

Тело очистить, можно дополнительно распарить кожу в душе, что усилит действие наружного средства. Нанести небольшое количество крема на проблемную зону, обычно это верхняя часть ног, бедра, иногда руки. Тщательно втереть в кожу до полного впитывания, можно сделать легкий массаж.

Эффективность любого косметического средства напрямую зависит от регулярности. Применять крем нужно ежедневно. Если в инструкции не указана длительность курса, то она составляет месяц. Только по истечению этого времени можно говорить о каких-то результатах.

Совет! Чтобы кожа лучше впитывала крем, действующие вещества проникали в глубокие слои и действительно работали, нужно тщательно отшелушивать проблемные зоны. Для этой цели используют скраб с твердыми абразивными частичками или специальную жесткую мочалку от целлюлита.

Как использовать ампулы аминофиллина

Кроме готового крема или геля, можно использовать ампулы аминофиллина от целлюлита. Но они требуют немного другого подхода. Преимуществом растворов является то, что действующее вещество точно будет внутри и в нужном количестве, так как закладывается самостоятельно.

Способы применения ампул:

Смешать 50 мл любого антицеллюлитного крема с 1 ампулой лекарственного раствора. Соединить 10 мл крема для тела, 10 мл любого косметического масла и 1 ампулу аминофиллина. Растереть до однородности, использовать сразу. Смесь для обертываний: мешать 50 мл крема, 1 ч. л. димексида, 1 ампулу аминофиллина. Тщательно растереть, наносить сразу после приготовления на распаренную кожу.

Принцип нанесения и использования не меняется: смазывать кремом нужно только очищенную кожу. При обертываниях дополнительно используется пищевая пленка, тело можно утеплить, чтобы усилить дренажный эффект. Потеря жидкости увеличится, объемы в проблемных зонах сократятся.

На заметку: Очень часто за основу рекомендуют использовать детский крем. Но он достаточно жирный, плохо впитывается, не всегда подходит к типу кожи. Лучше брать косметические продукты с облегченной текстурой: гели, муссы, молочко.

Противопоказания к использованию

Препарат имеет множество противопоказаний при использовании внутрь. К ним относится тахикардия, инфаркт миокарда, эпилепсия и многие другие заболевания. Но к наружному применению это все не относится, так как всасываемость аминофиллина через кожу низкая.

Основные противопоказания:

повышенная чувствительность кожи;

индивидуальная непереносимость;

повреждения, сыпь на теле.

Если на бедрах, ягодицах и других обрабатываемых зонах выступает сосудистая сеточка, имеются бородавки, папилломы, то применять средство нужно аккуратно. При появлении жжения или обострения проблемы сразу прекратить использование. При появлении аллергической реакции требуется принять антигистаминный препарат.

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