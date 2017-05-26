Целлюлит, он же апельсиновая корка, – это не заболевание, а лишь косметический дефект. С ним можно прекрасно жить, но на это мало кто согласен. Девушки всего мира ведут настоящую войну с бугристой кожей, всеми силами пытаются от нее избавиться. Существует огромное количество способов разглаживания апельсиновой корки, но не все из них эффективны. Чтобы попа и ноги обрели гладкость, выглядели молодыми, упругими, придется постараться.

Комплексный – подход 100% результат

Волшебного средства, которое раз и навсегда избавит от апельсиновой корки, просто нет. Не нужно верить рекламе, надеяться на какой-то крем, салонную процедуру, диету или другие способы, обещающие решить проблему быстро.

Только при комплексном подходе можно добиться настоящего результата. Необязательно использовать все, что удастся найти или узнать, это просто нереально, будет отнимать много времени и сил. Велика вероятность, что вскоре все надоест, путь к гладким ногам и попе будет заброшен. Нужно подобрать несколько доступных процедур, которые будут не в тягость, принесут удовольствие.

Видео: Елена Малышева о целлюлите

Кремы, гели, лосьоны и другие наружные средства

При появлении целлюлита на попе, ногах сразу в ход идут ухаживающие косметические средства промышленного производства. Ассортимент гелей, кремов, лосьонов, масел огромен, сюда же можно отнести сыворотки, ампулы. Обычно все эти продукты обладают согревающим, жиросжигающим, разгоняющим кровь действием, изготавливаются на основе перца, горчицы, кофе, трав, масел, цитрусовых экстрактов.

Стоимость антицеллюлитной косметики значительно выше, чем у простых увлажняющих, питательных продуктов, но эффект не всегда есть. На самом деле, большинство женщин просто не умеют правильно применять подобные продукты либо не проходят полный курс.

Важно! Какое бы ни было куплено средство, ему нужно дать время на работу. За 1-2 недели избавиться от апельсиновой корки на ногах и попе невозможно. Обычный курс длится 30 дней.

Правила эффективного применения:

Регулярность. При прохождении курса нужно использовать продукт 1 или 2 раза в день в зависимости от инструкции на упаковке. Перерывов быть не должно. Подготовка поверхности. Любое косметическое средство наносить только на очищенную кожу. Температура средства. Перед нанесением крема или лосьона массу нужно растереть в ладонях, согреть. Активность. Недостаточно просто смазать попу и ноги, нужно провести легкий массаж в течение 2-3 минут до полного впитывания косметического средства.

Эффективность кремов от целлюлита во многом зависит от производителя. Любые наружные средства подобного вида могут увлажнить кожу, немного разгладить бугры, если апельсиновая корка не очень выражена, то результат может быть очень хороший. При застарелой проблеме ни один лосьон или крем не поможет.

Скрабы от целлюлита

Скрабы нельзя рассматривать как основное средство от апельсиновой корки на попе и ногах, но без них просто нельзя. Если ежедневно использовать кремы, маски, делать обертывания, то потребуется предварительная подготовка кожи. Во многих источниках можно найти информацию о распаривании проблемных зон под душем или в ванне. Но почти нигде не указано, что даже самое эффективное, дорогостоящее, уникальное косметическое средство будет бесполезно, оно не проникнет во внутренние слои дермы, если не снять ороговевший слой, не очистить поры от кожного жира и остатков ранее нанесенного продукта.

Скраб – вспомогательный продукт. На активной стадии устранения корки рекомендуется обрабатывать ноги и попу через день. Если кожа жирная, то можно каждый вечер. Необязательно использовать дорогостоящие средства. Расход при частом применении будет большой, вполне подойдет дешевый скраб для тела, можно сделать скраб самостоятельно. Самый популярный абразив – кофе.

Рецепт кофейного скраба от целлюлита

Действие:

Очищает, убирает омертвевшие клетки, жир, выравнивает цвет кожи.

Состав:

Кофе в зернах – 50 г

Масло апельсина/лимона – 2-4 капли

Гель для душа – 50 г

Применение:

Можно использовать для скраба кофейную гущу от испитого кофе, но она мягкая, не дает нужного результата. Натуральные зерна работают намного эффективней. Измельчить основной продукт на кофемолке, добавить гель для душа, влить несколько капель любого цитрусового масла, размешать. Кожу проблемных зон распарить под душем, нанести небольшое количество приготовленного скраба, тщательно помассировать, смыть.

Массаж от целлюлита

Еще один способ, помогающий убрать целлюлит на ногах и попе. Как избавиться от апельсиновой корки с его помощью, подскажет специалист, поэтому идеальный вариант – посещение мастера. Самостоятельно размять бугристую кожу сложно. Ручной массаж рекомендуется проходить курсами по 10-15 процедур, затем делать перерыв 4 недели. При необходимости массаж повторяется нужное количество раз.

Самостоятельно разминать тело сложно, иногда это больно. Можно использовать роликовые или любые другие массажеры. Они облегчают проведение процедуры, хорошо прорабатываю проблемные зоны, можно регулировать степень надавливания. Дополнительно кожа смазывается маслом. Очень эффективен медовый массаж, но он требует изучения техники и имеет свои нюансы.

Другие эффективные виды:

Вакуумный массаж. Его делают специальными банками. Вакуум, который образуется внутри силиконовой емкости, раздражает кожу, усиливает приток крови, устраняет целлюлит. Аппаратный массаж. Используется при выраженном целлюлите. Применяются токи, электрофорез, магнитотерапия, механотерапия. Сухой массаж. Производится щетками, мочалками, специальными рукавицами без использования кремов, масла.

Все виды массажа имеют противопоказания: беременность, кожные заболевания, варикозное расширение вен, инфекционные заболевания, эпилепсия, опухоли. Нельзя обрабатывать области паха, живота, за коленями.

Обертывания против бугристой кожи

Обертывания помогут избавиться от целлюлита на ногах и попе. Это очень популярная методика, которая помогает не только разгладить кожу, но и потерять несколько сантиметров объема. Чтобы все действительно получилось, придется запастись терпением. Процедура не всегда приятная, требует времени, определенных навыков. Есть вероятность испачкать белье, ванную комнату и все вокруг, так как для обертываний обычно используют смеси на основе шоколада, глины, кофе, водорослей, меда, горчицы. Нужно заранее все приготовить, распланировать время.

Этапы проведения обертывания:

Подготовка кожи. Заключается в прогревании, скрабировании, очищении. Наносить массу для обертываний нужно только на распаренную поверхность. Нанесение состава. Так как области, пораженные целлюлитом, обычно большие, удобнее всего покрывать тело руками. Важно наносить толстый слой без просветов. Оборачивание. Хорошо использовать полиэтиленовую пленку для пищевых продуктов. Начинать обматывание нужно снизу до самых бедер. Когда обе ноги будут покрыты, закрывается попа до самой талии. Прогревание. Горячее обертывание работает эффективней, чем холодная процедура. Можно лечь под одеяло либо надеть что-то теплое. Смывание. Можно просто принять душ. Использование моющих средств нежелательно. Крем. Усилить эффект от обертывания поможет крем от целлюлита.

Маски держат под пленкой от 15 до 60 минут. Допустимо легкое покалывание, жжение. Если они становятся выраженными, вызывают боль, сильный дискомфорт, маску с пленкой нужно незамедлительно снять.

Рецепты смесей для обертываний

Маски для обертываний от целлюлита на ногах, попе можно найти в магазинах, в аптеке, но в целях экономии можно готовить самостоятельно. Нежелательно часто менять составы, каждый вид лучше проделать в течение 10 дней.

Распространенные смеси для обертываний:

Медовая. Можно использовать для массажа. Свежий мед смешать с небольшим количеством цельного молока до получения удобной для нанесения маски. Глиняная. Обычно используется голубой вид. Глину развести до кашицы теплой водой, вареным кофе, молоком или травяным отваром. Кофейная. Молотые в порошок зерна залить кипятком, чтобы получилась густая смесь. Остудить до 40°C. Водоросли. Сухую ламинарию распарить, добавить желток, растереть. Шоколадная. Нужно прогреть на водяной бане 200 г натурального какао, разведенного молоком и 1 ст. л. масла для тела. Можно добавить щепотку острого перца.

На заметку: Эфирное масло апельсина помогает бороться с целлюлитом, его можно добавлять в любые смеси для обертываний, а также в кремы, скрабы. Важно не переборщить, на одну порцию достаточно 2-3 капель.

Ванны от целлюлита

Приятный способ избавления от целлюлита. Ванны можно совмещать с массажем, растиранием кожи щетками, варежками, скрабами. Распространенные добавки: соль, мед, молоко, травяные отвары, чай. Хорошо помогает разгладить кожу, а также убрать объемы пищевая сода.

Общие принципы применения ванн от целлюлита:

Курс минимум 10 процедур. Можно проводить через день или ежедневно. Температура воды 37-38°C. Она не должна повышаться. Желательно использовать термометр. Время приема 20-30 минут. После ванны кожа растирается, наносится крем или масло от целлюлита.

Антицеллюлитные ванны противопоказаны при заболеваниях сердечно-сосудистой, эндокринной системы, во время беременности, при любых кожных проблемах. Нельзя проводить процедуры во время менструации, нужно правильно определить время начала курса.

Упражнения от целлюлита

Избавиться от целлюлита поможет спорт. Но далеко не все виды эффективны. Хорошо помогает плавание, бег, велоспорт. Если нет времени или желания целенаправленно чем-то заниматься, то можно просто подобрать комплекс упражнений, направленный на решение конкретной проблемы. В основном это прыжки, махи, приседания простые и с утяжелением, выпады. Важно не забывать про предварительную разминку, разогрев мышц. Первые результаты можно заметить уже через неделю.

Видео: Тренировка «Антицеллюлит»

Питание для устранения целлюлита

Целлюлит бывает не только у полных, но и у худых людей. Ему подвержены люди любого возраста, в том числе и дети. Но это не повод, чтобы употреблять неправильную пищу. При грамотно построенном рационе прощание с апельсиновой коркой пройдет намного легче. Важно приучить себя есть маленькими порциями, чтобы вся пища переваривалась, быстро покидала желудок, все лишнее не откладывалось в проблемных местах.

Что нельзя употреблять:

копчености;

колбасные изделия;

сладости;

выпечку;

жирное мясо, птицу.

Стоит отказаться от соленой, маринованной пищи, которая задерживает воду в организме. Кофе нужно сократить до 1 чашки в сутки либо полностью заменить зеленым чаем. Для перекусов использовать фрукты, овощи. Растительных продуктов в сутки нужно употреблять не менее 1 кг. Клетчатка поможет очистить организм, поспособствует разглаживанию апельсиновой корки. Не стоит забывать про чистую воду, зерновые каши, отруби, кисломолочные продукты без красителей и консервантов. Такая диета уменьшит проявления целлюлита и избавит от нескольких килограмм.

Меры предосторожности

Нельзя использовать наружные средства, если на коже имеются высыпания, раны, виднеются или выпирают венки. Любые процедуры нужно согласовать с врачом-дерматологом или флебологом в зависимости от имеющейся проблемы. При сердечно-сосудистых заболеваниях нельзя принимать горячие ванны, распаривать тело под душем.

Абсолютно любой продукт или ингредиент в средстве может вызвать аллергию. При первых же признаках нужно прекратить применение, отказаться от любых косметических средств против целлюлита до полного устранения реакции.