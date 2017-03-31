Любая диета требует ограничений, порой, очень жестких. При одной только мысли возникает желание что-то съесть запретное, пробуждается резкий голод, организм требует жирной и сладкой пищи. Именно поэтому большинство известных методик являются неэффективными, в будущем они ведут к набору веса, все потерянные килограммы возвращаются с излишком. К радости многих женщин, существует простая и понятная система, как похудеть без диеты и убрать живот в короткие сроки.

Корректировка питания

Ни один способ не поможет похудеть, если питаться так же, как и раньше. Некоторые корректировки в рацион внести все равно придется, но не стоит это называть диетой. Не нужно лишний раз расстраиваться, чувствовать себя в чем-то обделенным. Позитивный настрой, правильные мысли и мотивация – это уже 90% успеха.

Дробное питание поможет похудеть

Самый простой способ, как убрать живот и без диеты похудеть, – это питаться дробно. Уже через 2-3 дня талия станет заметно тоньше. Постепенно организм привыкнет питаться по времени, небольших порций желудку станет достаточно, при этом стрелка весов будет стремительно двигаться вниз, а живот становиться меньше. Большим плюсом этой методики является то, что можно позволять себе любые продукты и любимые блюда.

Основные правила дробного питания:

Размер порции не более 200 г. Даже если это водянистые овощи или фрукты, увеличивать количество не нужно. Лучше заранее продумать прием пищи, съесть кусочек мяса или яйцо, а к нему добавить желанные продукты. Перерыв между приемами пищи не менее 2,5 и не более 3,5 часов. В это время можно пить только воду. Любая ягодка или маленький орешек в неположенное время – это нарушение правила. На ночь есть нельзя, но можно за 3 часа до сна. Если отбой в 23.30, то последний прием пищи можно сделать в 20.30. После 18.00 есть нужно, чтобы не замедлить метаболизм.

В течение дня нужно употреблять разные продукты. Несмотря на то, что разрешено практически все, злоупотреблять жирными блюдами, соленьями и выпечкой не стоит. Каши, супы, мясо, овощи и рыба необходимы для нормального функционирования организма, они сделают рацион разнообразным, сытным.

Исключение вредной пищи

Есть категория продуктов, которые употреблять нежелательно. Даже в небольшом количестве они тормозят похудение, засоряют организм, нарушают обменные процессы и вызывают сильный аппетит. Без них дело пойдет намного быстрее, на животе и на бедрах не будет откладываться жир, голод уйдет.

Нельзя есть чипсы, майонез, фаст-фуд, мясные полуфабрикаты, колбасы, пить пиво. Также в этот список попадают трансжиры и маргарины, которые чаще всего встречаются в покупных кондитерских изделиях. Найти торт с настоящим сливочным маслом или сметанным кремом на полках в магазине практически невозможно. Каждое пирожное с сомнительным наполнением непроизвольно приведет к набору веса и росту живота, так как организм не сможет расщепить химическое подобие сливочного масла. Если хочется чего-то сладкого, то лучше приготовить десерт дома из настоящих продуктов.

Совет! Соусы – враги стройной фигуры независимо от состава и вида. Сколько человек может съесть обыкновенной отварной картошки, гречки, курицы или макарон? Совсем немного. А с соусами и подливами? Количество увеличивается, иногда в несколько раз.

Водный режим

Правильное и обильное питье поможет похудеть без диеты. Все знают и слышали, что человеку нужно употреблять не менее 2 литров жидкости в сутки, но на деле это мало кто практикует либо не соблюдает (не знает) правила.

Основные моменты:

Учитывается только вода. Часто она заменяется соками, лимонадом, чаем и другими напитками, что неправильно. Пить нужно родниковую, бутилированную, минеральную или фильтрованную воду. Пить необходимо до еды. Обязательно за 20-30 минут хотя бы 1 стакан. Для худеющего человека этот объем увеличивается в 1,5-2 раза. А вот во время еды пить нельзя. Жидкость растягивает желудок, разбавляет пищеварительные соки, затрудняет переваривание, живот будет казаться большим, надутым. После еды пить также необходимо, но только через час. Именно эта хитрость помогает худеть, убирать живот. Существует даже специальная диета для ленивых. В основе лежит именно этот принцип, позволяющий добиться колоссальных результатов в краткие сроки.

Совет! Если не нравится употреблять чистую воду или сложно пить ее в большом количестве, разрешено добавлять несколько ложек лимонного или грейпфрутового сока.

Видео: Как пить воду, чтобы похудеть

Физическая активность

Ключевой момент в похудении – это спорт. Сбрасывать вес, убирать живот получается и без него. Килограммы будут уходить при правильном употреблении еды и воды, но тело не станет красивым, упругим и подтянутым. Стоит ли менять жир на обвисшие складочки и дряблую кожу? К тому же спорт помогает разогнать обмен веществ, сохранить мышцы, проработать определенную зону. У женщин это обычно живот, бедра. В зависимости от типа фигуры, проблемными местами также могут быть руки или ноги.

Существует много разнообразных программ, которые помогут убрать живот в зале или дома. Если времени мало, можно использовать экспресс-тренировки. Хорошим подспорьем в похудении является обруч, простой или утяжеленный хулахуп. Еще один замечательный и доступный тренажер – обычная скакалка. Даже прыгая по 10-15 минут в день, можно добиться замечательных результатов.

Бодифлекс, оксисайз, или Сила дыхательных гимнастик

Дыхательные гимнастики – один из простейших способов, как можно убрать живот без диеты, ни в чем себя не ограничивая. Одна из популярных методик – бодифлекс, изобрела которую Грир Чайдерс. В России эту систему активно пропагандирует Марина Корпан. В отличие от остальных видов спорта и гимнастик, здесь в первую очередь уходит живот. Талия становится тоньше, мышцы подтягиваются. Если все делать правильно, то уже за первый месяц можно похудеть на 1-2 размера.

Плюсы бодифлекса:

Занятия занимают всего 15 минут в день, но делать гимнастику нужно только на пустой желудок. Не требуются тренажеры, не нужно много места, достаточно одного коврика. Кроме похудения, дыхательные гимнастики помогают подтянуть кожу, есть специальные упражнения для шеи, лица. Стягивается желудок. Уже после нескольких тренировок, человек меньше ест.

Плюсов у дыхательных гимнастик, как и их видов, очень много. Но есть и недостатки. Технику нужно делать правильно, иногда требуется несколько занятий с тренером. Также бодифлекс, оксисайз имеют свои противопоказания: беременность, наличие опухолей, сердечно-сосудистые заболевания, проблемы с позвоночником. Зачастую дыхательные гимнастики не помогают людям с эндокринными проблемами.

Видео: Бодифлекс с Мариной Корпан

Спортивное хобби – вариант для лентяев

Существует категория людей, которых удручает одна только мысль о занятиях спортом или посещении зала. Но это не значит, что они должны отказаться от мечты о стройной фигуре и тонкой талии. Самый действенный способ привести тело в порядок – это найти спортивное хобби. Такое, которое требует движения, высокой активности, но при этом приносит удовольствие и моральное удовлетворение. Это самый простой способ, как похудеть без диеты и убрать живот, не думать о еде, сжигать огромное количество калорий.

Что поможет похудеть и убрать живот:

танцы (современные, восточные, групповые);

езда на велосипеде;

коньки ледовые и роликовые, лыжи;

плавание.

Сейчас повсеместно открываются скалодромы, пейнтбольные и конные клубы. Даже обычный поход за грибами, прогулка по берегу реки, дворовый волейбол или бадминтон подарят море позитива. Найти активное хобби по своему вкусу очень легко, было бы только желание!

Совет! Реклама по телевизору? Самое время сделать зарядку! Махи ногами, приседания, наклоны и ходьба на месте несколько раз в день помогут размяться и сжечь пару сотен лишних калорий.

Уход за телом для похудения

Еще один важный момент системы – это уход за телом, в частности за кожей. Зачастую при похудении ухудшается ее состояние, появляется дряблость, может возникнуть целлюлит или растяжки. Некоторые процедуры не только улучшат состояние тела, но также помогут сбросить лишний вес.

Уход за кожей

Во время похудения с диетами или без них важно тщательно очищать тело. Кожа – это проводник, через который вместе с потом выходят соли, продукты распада. Желательно принимать душ 2 раза в день, при недостаточном очищении поры будут загрязняться, могут появиться пробки, прыщи.

Вспомогательные процедуры:

Скрабирование. Отшелушивание омертвевших клеток помогает коже быстрее обновиться, избавиться от целлюлита, предотвратить растяжки или сделать их менее заметными. Для скрабирования можно использовать покупные средства или натуральные: молотый кофе, соль, сахар, овсянка. Контрастный душ. Эта процедура поможет убрать живот, зарядиться энергией, поддержит тонус кожи, обладает укрепляющим эффектом. Ванны. Они также помогают худеть и ухаживать за кожей, но многое зависит от добавок. Очень популярны содовые ванны, хвойные, солевые. Баня, сауна. Тепловые процедуры улучшают кровообращение, очищают поры, полезны при похудении.

Важно после водных процедур увлажнять, питать кожу. Средства выбираются с учетом ее типа и цели. На бедра и ягодицы можно наносить антицеллюлитные средства для похудения. Для других участков тела подойдут обычные кремы, масла. В жаркое время года достаточно легких лосьонов.

Массаж поможет похудеть и убрать живот

При массаже усиливается кровообращение в подкожных слоях, что помогает убрать жировые отложения, улучшает тонус кожи и мышц. Существует несколько видов процедуры, помогающей улучшить вид и состояние тела. Если есть возможность, то лучше довериться специалисту, пройти полный курс массажа. Но и самостоятельно можно добиться каких-то результатов.

Распространенные виды массажа для похудения:

Стараясь избавиться от живота, очень важно действовать аккуратно и поверхностно, то есть работать с кожей и жировым слоем. Ни в коем случае нельзя надавливать на брюшную область, так как это чревато серьезными проблемами, вплоть до смещения и повреждения внутренних органов. Область живота требует особенного подхода и бережного отношения.