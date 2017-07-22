Коррекция фигуры в определенном месте – одна из самых сложных задач. Проблемные зоны у всех разные. Кто-то страдает от выпуклого живота, другого человека не устраивают полные руки, третьему не нравятся бедра. Еще одна распространенная проблема – это толстые ляшки. Если они чересчур объемные, фигура выглядит непропорционально, появляются проблемы с выбором одежды. Приходится отказываться не только от коротких юбок и шорт, но даже от модных брюк.

Причины появления полных ляшек

Строение фигуры часто зависит от генетики. Стоит посмотреть на маму, бабушку, родственниц по линии отца, имеют ли они подобную проблему. Если так, то сокращать объемы в этом месте будет сложно. Верхняя часть ног будет очень быстро поправляться и медленно худеть. Как правило, это обычно происходит у женщин с фигурами типа груша, перевернутый треугольник. Если же ранее все было в порядке, родственницы не страдают подобными проблемами, то нужно копнуть глубже.

Какие могут быть причины:

сидячая работа, отсутствие движения;

гормональные заболевания, сбои, перестройки;

период менопаузы;

банальное переедание.

В период климакса или при гормональных заболеваниях, перестройке фона добиться положительных результатов будет сложно, но корректировка питания и спорт не помешают. Полнота ляшек в первые месяцы после родов также не должна вводить в депрессию. Природой заложено накопление жировой ткани на животе, бедрах, у многих женщин она нарастает еще и в верхней части ног. При грамотном подходе через некоторое время от всего этого можно избавиться, не нужно торопить события, нужно дать организму время на восстановление.

Основа любого похудения – питание

Без диеты и корректировки рациона избавиться от полноты не получится. Также нужно помнить, что похудеть только в определенной зоне нельзя. Объемы будут уменьшаться везде, это одна из особенностей человеческого организма. Не поможет сокращение калорийности или порций без изменения качества пищи. Замена двух булочек на одну или уменьшение порции жареной картошки в этом случае не подойдут.

Как можно быстро похудеть в ляшках при помощи питания:

Ограничить или полностью исключить соль. Задержка воды – одна из причин увеличения объемов, бугристой кожи, отеков. Уже через несколько дней бессолевой диеты заметны первые результаты. Отказаться от жиров и сахара. Это самое доступное «топливо» для работы организма. Если его не давать, начнется переработка внутренних запасов, то есть жировой прослойки. Добавить клетчатку. Грубые пищевые волокна необходимы для снижения жировой ткани, очищения организма, нормализации обменных процессов. Их получают из сырых овощей, злаков. Хорошим источником являются отруби.

Важно пить чистую негазированную воду. Она утолит не только жажду, но и снизит чувство голода, избавит от отеков, поможет справиться с целлюлитом и объемами в проблемных зонах. Также жидкость участвует в расщеплении и выведении жиров.

Что есть, чтобы похудеть

Можно выбрать какую-нибудь диету, например, очень эффективно белково-углеводное чередование (БУЧ), или самостоятельно составить рацион из разрешенных продуктов. Чтобы действительно быстро избавиться от толстых ляшек, получить положительный результат, нужно полностью отказаться от мучных продуктов, промышленных колбасных изделий, консервов, фаст-фуда, газированных напитков (в том числе и минеральной воды). Их нельзя есть даже в утренние часы.

Из чего составлять рацион:

Белок. Преимущественно это курица, нежирное мясо, яйца, рыба и кисломолочные продукты. Овощи и несладкие фрукты. Это источники витаминов, клетчатки. Желательно делать упор на сырые овощи. Злаки. Гречка, перловка, нешлифованный рис, пшено. Употреблять в первой половине дня не более 200 г готового блюда.

Важно! В сладких фруктах и ягодах содержится фруктоза, которая мешает снижению веса. Лучше выбирать зеленые яблоки, грейпфруты. Исключение – ананас, обладающий жиросжигающими свойствами.

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Спорт для похудения в ляшках

Питание важно, но без спорта сделать упор на нужную зону не получится. Не нужно бояться «перекачать» мышцы верхней части ног, для этого потребуется очень много сил и времени, без утяжеления ничего не получится. Самый простой способ выбрать тренировку – пойти в зал, записаться к тренеру. Он составит подходящий комплекс с учетом индивидуальных данных, степени подготовленности. Если такой возможности нет, то придется все делать своими силами.

Эффективные упражнения для верхней части ног:

Махи. Их делают на четвереньках или стоя, лучше совмещать обе позы, так будут задействованы разные мышцы. Выпады. Делать вперед и в разные стороны. Чем ниже прогиб, тем лучше будут задействованы мышцы. Приседания плие. Ноги широко расставлены, носки и колени в стороны. Приседать глубоко, медленно. Ножницы. Аналогично можно делать упражнение «велосипед» лежа на спине. Подъемы ног стоя, лежа. Допускается работа с утяжелением.

Кстати! Замечательным упражнением для верхней части ног является ходьба по лестнице. Самое время отказаться от лифта!

Любая тренировка, даже на конкретную зону, должна начинаться с легкой разминки всего тела. Отсутствие подготовки и разогрева навредит. Время суток для занятий большого значения не имеет, но желательно заниматься физической активностью в перерывах между приемами пищи.

Видео: Как похудеть в ногах и убрать лишние сантиметры

Косметические процедуры для стройных ножек

Внешнее воздействие на проблемную зону творит чудеса с телом и дарит положительные эмоции. Ляшки и ноги станут стройнее, красивее, разгладятся бугорки, кожа станет мягкой и бархатистой. Почему бы не устроить СПА-салон дома?

Массаж в домашних условиях

Массаж поможет разбить жировые отложения, усилит кровоток в нужных местах, избавит от целлюлита, подарит коже гладкость и красоту. Его делают в любое время, но лучше после тренировок, чтобы снять напряжение и расслабить мышцы.

Ручной массаж – самое простое решение, но на своем теле не всегда он получается качественно. На помощь придут специальные ролики, рукавицы, щетки. Замечательно работают вакуумные баночки. Их можно купить в аптеке, стоят приспособления недорого. Хорошим жиросжигающим и разглаживающим действием обладает пчелиный мед. Уже за несколько процедур будет заметен результат, но придется постараться. Простых поглаживаний будет недостаточно, нужны тщательные проработки ляшек, хлопки, щипки. Иногда это очень больно.

Обертывания в домашних условиях

Обертывания помогают быстро похудеть в конкретном месте, чаще всего это бедра, живот, верхняя часть ног и ляшки. Для лучшего эффекта желательно проводить курс из 10 процедур. Время суток значения не имеет.

Для обертываний потребуется пленка в рулоне и специальный состав. Можно купить готовые маски, кремы, гели, в инструкции будет указан способ нанесения, время выдержки и другие нюансы. Если средство делается самостоятельно в домашних условиях, то оно не подлежит длительному хранению и должно использоваться сразу.

Популярные составы:

Мед и корица. На 100 мл достаточно 1 ч. л. Смешать, разогреть, использовать сразу. Шоколад. Проще всего использовать порошок какао. Продукт разводится теплой водой или молоком до однородной кашицы. Можно растапливать на водяной бане темные плитки, разбавлять молоком или сливками. Ламинария. Сухие водоросли измельчить или просто размять руками, залить теплой водой, оставить на 20 минут. Слегка отжать, нанести равномерным слоем. Глина (голубая, черная, белая). Развести водой, по желанию добавить эфирное масло апельсина.

Важно! Обертывания нельзя делать при варикозном расширении вен и звездочках, гинекологических, эндокринных, сердечно-сосудистых заболеваниях.

Время выдержки домашних составов под пленкой колеблется от 30 минут до 2 часов. Допускается легкое жжение, покалывания. Так как процедура требует утепления, то понадобятся теплые штаны или просто постель. Не запрещается заниматься легким спортом, бегом, выполнять домашнюю работу.

Как делать обертывания правильно

Вымыть тело, очистить кожу скрабом. Выполнить легкий массаж, чтобы усилить приток крови к проблемным местам. Разогреть тело. Быстро нанести приготовленный состав толстым слоем, тщательно проработать области, втереть средство в кожу. Обернуть пищевой пленкой внахлест, чтобы не оставалось просветов, зафиксировать края. Утеплить тело одеждой или лечь под одеяло. Смыть через указанное рецептурой время. Нанести на кожу антицеллюлитный или жиросжигающий крем.

Экспресс-методы уменьшения объема ляшек

Изменение питания, спорт и другие усилия не заставят ждать результат, он обязательно будет, но не сразу. Если нужно быстро похудеть, то на помощь придут экспресс-методы.

Работающие способы:

Баня. При прогревании тела выходит лишняя жидкость, сокращаются объемы. Желательно делать упор на проблемную зону: провести массаж, похлопать веником, нанести маску или крем для похудения. Разгрузочные дни. Они помогут быстро вывести лишнюю воду из организма, а с ней уйдут и объемы. Главное правило – никакой соли, сахара и других продуктов, удерживающих жидкость. Идеально для разгрузки подходит кефир, овощи, гречка. Усилить эффект поможет зеленый чай, его можно пить с молоком. Содовые ванны. Доступное, простое домашнее средство, поможет легко похудеть, сократить объемы ляшек и бедер.

Еще один вариант – обратиться в косметический салон или клинику, подобрать процедуру для похудения в конкретной области. Наибольшей популярностью пользуются озонотерапия, криотерапия, мезотерапия. Там же возможно сделать профессиональный массаж разных видов, обертывания, посетить бани или популярные омолаживающие фитобочки. Индустрия красоты все это предлагает, осталось только воспользоваться.

Видео: Как работают содовые ванны для похудения