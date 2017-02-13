Сложно понять, когда выделения у женщины нормальные, а когда являются сигналом болезни, особенно в случае, если никакого неприятного запаха нет. Важно обратить внимание, есть ли другие симптомы. Если нет жжения, болезненных ощущений, то, скорее всего, это состояние временное, пройдет само, без лечения. Но при малейшем дискомфорте лучше обследоваться, так как зеленые выделения без запаха могут быть свидетельством серьезных заболеваний с неявными симптомами. Если не лечиться вовремя, появляются осложнения.

Почему появляются зеленые выделения

Нормальные слизистые выделения из половых органов у женщин не являются обильными. Они прозрачны или имеют белый цвет, иногда со слабым оттенком. По характеру выделений можно судить о состоянии репродуктивного здоровья.

Причиной появления у выделений зеленоватого оттенка могут быть:

Изменения в соотношении половых гормонов. Такие изменения возникают, например, во время беременности. При этом выделения бывают обильными, имеют, как правило, белый цвет, но могут приобретать зеленоватый оттенок. Воспалительные процессы в матке, придатках или влагалище. Аллергия на косметические средства по уходу за телом.

Зеленые выделения как симптом воспалительных заболеваний

Причиной воспалительных заболеваний половых органов у женщин могут быть:

Бактериальное заражение инфекциями, передающимися половым путем. Нарушение соотношения между полезными и вредоносными бактериями микрофлоры влагалища. Возникновению таких нарушений могут способствовать попадание во влагалищную среду бактерий из кишечника, из органов мочевыведения или с кожных покровов при несоблюдении правил гигиены, частом спринцевании, длительном употреблении антибиотиков, травмировании половых органов. Раздражение слизистых оболочек аллергенами (ими могут оказаться средства по уходу, материал, из которого изготовлено белье).

Зеленоватая окраска появляется у выделений, которые возникают у женщины при смене полового партнера или начале половой жизни. В микрофлору влагалища при этом попадают бактерии, входящие в чужеродную микрофлору половых органов мужчины. Это и приводит к изменению цвета выделений у женщины. Появление запаха означает заражение инфекцией, передающейся половым путем.

Провоцируют появление белей зеленого цвета сахарный диабет, опухоли половых органов, а также опущение влагалищных стенок. Зеленоватый оттенок выделениям придают лейкоциты, содержание которых резко повышается при возникновении воспалительного процесса. Поэтому такое состояние называется лейкореей.

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При каких заболеваниях возникают зеленые выделения

Воспалительные процессы могут возникать в результате попадания бактериальной инфекции во влагалище, а оттуда – в шейку матки и другие ее отделы.

Трихомониаз. О начале этого венерического заболевания может говорить появление желтоватых или зеленых выделений у женщин. Они обычно обильны, имеют пенистую консистенцию, иногда может появиться неприятный запах. Другими симптомами заболевания являются сильный зуд, раздражение кожи в области половых органов, болезненное мочеиспускание и дискомфорт при половом акте.

Особенно опасно заболевание для беременных женщин, так как может вызвать начало преждевременных родов. Заражение бытовым путем (через банные принадлежности) маловероятно, так как продолжительность жизни трихомонады (исходной инфекции) невелика. Для лечения применяются антимикробные препараты. Лечиться должны одновременно оба половых партнера.

Кольпит (вагинит). Воспаление слизистой оболочки возникает во влагалище при попадании стрептококков, грибков или других видов инфекции, нарушении нормального состава микрофлоры. Снижение иммунитета, стрессы, прием некоторых лекарств (гормонов, антибиотиков) способствуют возникновению патологии.

На начальной стадии появляются зеленые выделения. У женщин возможно быстрое распространение инфекции в область внутренних половых органов. Это ведет к воспалению эндометрия, маточных труб и яичников. При этом в выделениях появляется гной. Возникает неприятный запах. Консистенция бывает различной в зависимости от типа возбудителей инфекции. Отсутствие правильного лечения может привести к бесплодию, осложнениям при беременности, заражению плода.

Бактериальный вагиноз. Это заболевание не является воспалительным. Возникает дисбактериоз влагалища, то есть вытеснение полезных молочных бактерий патогенными микроорганизмами. Чаще всего возбудителями бывают гарднереллы, однако могут встречаться микробы других видов. Выделения являются наиболее характерным симптомом болезни. В острой стадии они обильные, жидкие, как вода, имеют сероватый оттенок. При переходе заболевания в хроническую стадию выделения становятся более густыми и скудными, приобретают зеленую или желтую окраску. Часто при этом бывает рыбный запах.

Факторами, приводящими к возникновению дисбактериоза, являются неправильное спринцевание и использование неподходящих средств интимной гигиены. Ослабление иммунной защиты организма из-за различных заболеваний, гормональная перестройка при половом созревании, беременности, климаксе также способствуют развитию болезни.

В период менопаузы дисбактериоз возникает из-за так называемой сухости влагалища: уменьшения толщины слизистой и нарушения выработки защитной слизи в шейке матки. Бесконтрольный прием антибиотиков, противовирусных препаратов и средств для лечения грибка также приводит к патологическим изменениям влагалищной микрофлоры. Лечение заключается, прежде всего, в устранении причин дисбактериоза, восстановлении нормального содержания лактобактерий.

Зеленоватые выделения при беременности

У беременных появление зеленых выделений без запаха не является патологией, если они не вызывают жжения, покраснения, болезненного мочеиспускания. Они могут быть связаны с временными гормональными нарушениями. Иногда их причиной становится раздражение поверхности половых органов во время гинекологического осмотра.

Однако не исключено и то, что такие выделения являются симптомом дисбактериоза влагалища или различных инфекций, которые у беременных нередко протекают в скрытой форме. Зеленые выделения при этом имеют неприятный запах. Зеленоватый оттенок выделений говорит в этом случае о наличии гноя. Такое возможно на начальной стадии гарднереллеза, трихомониаза, хламидиоза, гонореи. Как правило, болезнь обнаруживается при первом же осмотре. Немедленно начинается лечение, чтобы болезнь не отразилась на состоянии плода.

Зеленые выделения у девочек

Нормальные выделения (слизистые белые) у девочек появляются примерно за 1 год до начала первой менструации. Если появились какие-либо, в том числе и зеленые, выделения у ребенка моложе 8 лет, то причиной является воспаление влагалища или вульвы.

Происходит оно из-за случайного попадания в них, например, мелких частичек песка, травмирования тесным бельем. К тому же в этом возрасте еще не происходит выработка защитной слизи, матка находится в стадии развития, и железы не функционируют. Отсутствие слизи с лактобактериями позволяет инфекции легко проникать во влагалище.

Профилактика образования патологических выделений

Чтобы исключить возможность возникновения у женщины патологических выделений, необходимо тщательно соблюдать правила интимного гигиенического ухода, не использовать средства, раздражающие кожу и слизистую. Применять спринцевание можно в случае крайней необходимости, когда это рекомендовано врачом.

Предупреждение: Профилактические гинекологические осмотры позволяют вовремя заметить начало заболеваний и провести курс лечения.

Не допускать переохлаждения ног и нижней части тела, так как это способствует возникновению воспалительных заболеваний органов мочеполовой системы. Необходимо избегать беспорядочных половых связей, пользоваться презервативами, чтобы избежать инфекционного заражения.

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