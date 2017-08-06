Здоровым детям трудно усидеть на месте. Они подпрыгивают, бегают, лезут на горку, гоняют на велосипеде, прыгают дома с дивана. Причем чувство опасности у детей еще не развито. Поэтому бесконечное мамино «осторожно, упадешь!» они пропускаю мимо ушей. Травмы у детей встречаются нередко, в том числе ушибы головы. Это может привести к сотрясению головного мозга. У детей оно не всегда проявляется сразу. Однако состояние это опасно своими последствиями, требуется неотложная медицинская помощь. Родители должны знать, какие у ребенка возникают симптомы и как оказать ему первую помощь.

Что такое сотрясение мозга и чем оно опасно

Сотрясение головного мозга – это наиболее простая разновидность травмы головы, которая, тем не менее, проявляется расстройствами здоровья, выраженными в различной степени. Наблюдаются 3 периода этого состояния:

Острый, при котором возникают симптомы нарушения функционирования головного мозга. Он длится до 10 дней, после чего состояние возвращается к норме. Промежуточный – длится до полугода. За это время при своевременном лечении функции мозга восстанавливаются полностью. Отдаленный. Он продолжается 1-2 года после травмы. К его окончанию наступает либо полное выздоровление, либо у человека наблюдаются необратимые патологии.

Обычно у детей при падении и ушибах бывает легкое сотрясение, после которого наступает полное восстановление здоровья.

После сотрясения головного мозга у ребенка возможно появление таких осложнений, как кровоизлияние в мозг и отек его тканей, посттравматическая эпилепсия. В качестве отдаленного последствия может быть раннее старение мозга, которое отражается на общем состоянии здоровья и продолжительности жизни.

Наиболее часто такая травма наблюдается у детей в возрасте старше 7 лет. Опасность в том, что падение или ушиб могут произойти в отсутствие взрослых. Ребенок не обращает внимания на необычные признаки или скрывает, что с ним произошло. При этом последствия более серьезные, так как помощь не оказана вовремя.

У детей до 2 месячного возраста подобная травма наблюдается реже всего. Особенности развития детей таковы, что в течение первого года жизни у них развиваются двигательные центры, только потом начинают функционировать отделы мозга, отвечающие за психические реакции и умственное развитие.

Поэтому они вначале учатся переворачиваться на бок, ползать, ходить, а затем уже осознавать, как преодолевать препятствия, узнавать близких, овладевать речью, ориентироваться в пространстве. Вследствие этого ушиб головы является довольно характерной травмой для детей младшего возраста. До полутора лет оно чаще всего возникает по невнимательности родителей, оставляющих малыша без присмотра на пеленальном столике или кровати. Дети постарше страдают вследствие естественной физической активности.

Предупреждение: Врачи предупреждают, что к сотрясению мозга может привести даже интенсивное укачивание детей. Так называемый «синдром встряхивания» возникает также при прыжках с высоты, резком торможении при беге.

Видео: Что такое сотрясение мозга

Симптомы и признаки

Разделяют первичные и вторичные признаки сотрясения мозга у детей. К первичным относятся следующие:

Бледность кожных покровов. Сразу после удара или падения у ребенка может побледнеть лицо, а затем кожа на руках и ногах. На них проступают вены, от чего кожа кажется прозрачной. Появляется синий или зеленоватый оттенок. Образование гематомы (шишки) на голове. Если наблюдается только ушиб мягких тканей головы, то шишка небольшая, быстро исчезает после прикладывания льда. Если она не уменьшается, а становится еще больше, необходимо вызвать «скорую», так как это повреждены ткани и сосуды. Головная боль. Она обычно постепенно усиливается, возникает в области виска и затылка. После лечения боль, хоть и не такая мучительная, беспокоит ребенка еще в течение нескольких недель. Расстройства зрения. После удара иногда наступает кратковременная слепота. Сужение и подергивание зрачков. Учащение дыхания. Оно возникает сразу после получения травмы и обычно быстро проходит. Слабость. Возможно возникновение головокружения, тошноты и рвоты. Учащение сердцебиения (тахикардия), колебания артериального давления, шум в ушах, повышенное потоотделение. Может произойти кратковременная потеря сознания.

Вторичные признаки у детей проявляются не сразу, а спустя несколько дней и даже недель. Появляется светобоязнь и непереносимость громких звуков, бессонница, детям снятся кошмарные сны. Снижаются реакции на действия окружающих, малыш не воспринимает обращенные к нему слова, становится раздражительным. Нередко после травмы дети не помнят, что с ними произошло и что было потом.

Видео: Травмы головы и их опасность

Симптомы, по которым наличие сотрясения устанавливает врач

Для успешного лечения важно при наличии симптомов сотрясения мозга у детей вызвать врача, который установит, можно оставить ребенка дома или требуется срочная госпитализация и осмотр травматолога, невролога. Симптомами, которые требуют обязательного обращения к врачу, являются любые нарушения работы центральной нервной системы, усиливающиеся боли в голове, головокружение и рвота.

Врач обращает внимание на такие признаки, как появление асимметрии лица за счет напряжения связок, втягивание кончика языка, сведение глазных яблок к переносице, подергивание их, снижение двигательных рефлексов. Специалист замечает симптомы раздражения мозговых оболочек (боль в области головы и шеи, повышение температуры до 39° и другие).

Проявления сотрясения у малышей и старших детей

Симптомы сотрясения отличаются у детей разного возраста. Чем старше малыш, тем ярче у него выражены признаки патологии.

Грудные дети. Если обычно малыш громко плачет, когда ему больно, то при возникновении сотрясения мозга он не кричит, может лишь постанывать. У него бледнеет кожа, появляется рвота. Малыш грудного возраста срыгивает, отказывается от груди, плохо спит или, наоборот, слишком сонлив. Потери сознания обычно не бывает. Возможно выпячивание родничка из-за повышения внутричерепного давления.

Дошкольники. Возможна потеря сознания. Малыш жалуется на сильную головную боль, его тошнит и рвет. Пульс у него то очень частый, то замедленный, наблюдаются колебания давления. Ребенок бледнеет и потеет. Он становится плаксивым, плохо засыпает, стонет во сне, просыпается со слезами.

Младшие школьники и подростки. Как правило, они сами могут рассказать о симптомах сотрясения: тошноте, головокружении, слабости, боли в голове. Иногда у них наступает после травмы амнезия длительностью до 10 минут, нарушается координация движений, наблюдается посттравматическая слепота, глухота.

Первая помощь

Если у детей появляются симптомы сотрясения мозга, то первое, что необходимо сделать, – это вызвать «скорую помощь». Пострадавшего укладывают на бок, чтобы он не захлебнулся при рвоте. Подкладывать мягкую подушку нельзя. Если требуется госпитализация, его переносят на жестких носилках.

Дома до приезда врача необходимо создать условия для того, чтобы ребенок как можно меньше страдал от головной боли (выключить яркий раздражающий свет, приглушить звуки). На место ушиба прикладывают лед. Если есть рана, ее обрабатывают перекисью водорода и перевязывают.

Нельзя использовать без ведома врача никакие лекарства или народные способы лечения, так как это может спутать картину. В больнице врач выяснит, нет ли у ребенка повреждения сосудов и кровоизлияния, не повреждены ли кости. Осколки могут попадать в головной мозг, вызывая его воспаление.

В первую очередь, родители должны взять себя в руки, чтобы успокоить ребенка. Если малыш в сознании, необходимо разговаривать с ним. Это позволит заметить, как он реагирует, не допустить, чтобы малыш заснул до приезда врача, который по реакциям определит тяжесть состояния.

Необходимо проверять частоту пульса. Следует быстро собрать вещи, необходимые в больнице, так как при травмах головы чаще всего требуется госпитализация.

Диагностика

При поступлении в больницу проводится обследование ребенка следующими методами:

общий анализ крови на лейкоциты и свертываемость;

рентген головы для обнаружения повреждения черепных костей;

УЗИ для определения наличия отека, гематом в тканях мозга;

энцефалография – рентгеновское исследование активности центров головного мозга, его кровоснабжения, смещения его отделов;

КТ и МРТ головного мозга – методы, позволяющие получить его объемное компьютерное изображение, заметить все изменения в структуре.

Берется также спинномозговая пункция для определения наличия крови в различных отделах мозга, обнаружения воспаление его оболочек.

Лечение

Если врач устанавливает, что состояние ребенка удовлетворительное, его оставляют для лечения дома, рекомендуя ему покой, употребление обезболивающих средств.

В стационаре ребенок находится под постоянным наблюдением медиков, которые принимают все меры к тому, чтобы быстро устранить симптомы сотрясения мозга, не допустить возникновения осложнений. При отсутствии тяжелой травмы, ребенка оставляют в больнице на 3-4 дня.

При лечении используются мочегонные средства (например, диакарб) в сочетании с препаратами калия, поддерживающими работу сердца (панангин, аспаркам). Это позволяет избежать отека мозговых оболочек.

Применяются успокоительные средства (феназепам, настойка валерианы), чтобы улучшить настроение ребенка, снять напряжение. Назначаются также антигистаминные средства (супрастин). Используются противорвотные средства (церукал).

Для восстановления функционирования головного мозга назначаются витамины группы В, а также препараты ноотропного действия, улучшающие питание и кровообращение мозга. Для снятия головной боли назначаются анальгетики.

После выписки пациента из больницы врачи предупреждают о необходимости избегать просмотра телевизора, пользования компьютером, чтения книг. Рекомендуется на 2-3 недели отказаться от занятий спортом и других физических нагрузок, больше отдыхать.

Рекомендуется наблюдать за состоянием ребенка в течение 1-2 лет, для того чтобы не упустить появления отдаленных последствий.

Видео: Последствия травм головы