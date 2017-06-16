Для детей любого возраста сон очень важен. Это не просто отдых после активности, в это время происходит усвоение информации, которую малыш получает за день, совершенствуется его психическое развитие. Поэтому сон должен быть крепким и здоровым, чтобы в новый день он вошел бодрым, готовым к новым впечатлениям. Далеко не все дети способны проспать всю ночь. Нормальным считается, если ребенок встает по физиологическим причинам или если он голоден. Но нередко ребенок просыпается ночью с истерикой, и родители не знают, как успокоить его, чтобы не испугать и не навредить.

Что считать истерикой

Многие мамы хоть раз вставали из-за плача своего 2-3-летнего ребенка, который до этого спокойно спал, просыпаясь разве, когда хотел в туалет или перекусить. Истерику от обычных ночных просыпаний отличить достаточно легко. Это сильное нервное возбуждение, чаще неконтролируемое, проявляющееся в крике, слезах. Возможна дрожь, бесконтрольные движения руками и ногами. Встревоженный ребенок может не узнавать своих родителей, отталкивая их и даже нанося удары.

Ночные истерики нередко путают с капризами, которые проявляются, как и дневные капризы ребенка. Малыш начинает плакать от того, что нуждается в мамином внимании. Как только мама окажется рядом или он получит, что хотел, ребенок успокаивается и самостоятельно засыпает.

Если же родителям не удается успокоить, напротив, от прикосновений малыш кричит сильнее, вырывается, дыхание становится прерывистым, лоб покрывается потом, речь идет об истерике. Они могут быть единичными, повторяться через большой промежуток времени или не повторяться вовсе. Но большее беспокойство вызывают повторяющиеся практически каждую ночь подобные ситуации. Здесь уже стоит задуматься о скорейшем принятии мер.

Врачи не советуют сразу относить это состояние к патологиям. Как правило, никаких отклонений психического и неврологического характера здесь нет. В большинстве случаев проходит время, и дети перерастают этот период. Это не значит, что следует ждать момента, ничего не предпринимая. Необходимо разобраться в причинах.

Причины ночных истерик

Физиология сна достаточно сложна. Сон состоит из быстрой и медленной фаз, сменяющих друг друга на протяжении ночи. И если у взрослого человека преобладает медленная фаза, когда тело расслаблено, а мозг отдыхает, то у детей, особенно младшего возраста, преобладает фаза быстрого сна.

В этот период мозг занимается обработкой информации, полученной за день. Можно наблюдать, как у малыша двигаются глаза под закрытыми веками, он подергивает руками и ногами, произносит звуки, слова, даже целые предложения.

У малышей быстрый сон наблюдается на всем протяжении ночи. Чем старше становится ребенок, тем более продолжительным становится медленный, глубокий сон. В фазу быстрого сна возникают сновидения, которыми чаще всего вызваны истерики многих детей. Это могут быть как плохие сны, кошмары, так и просто обилие впечатлений. Это сравнимо с моментом бодрствования, когда ребенок плачет от переутомления и множества эмоций. То же самое происходит, когда он спит, только все это он переживает во сне, не умея еще отличить сон от реальности.

Что конкретно вызывает у ребенка истерики по ночам, в этом-то и стоит разобраться родителям.

Нездоровая атмосфера в семье

Маленькие детишки очень чувствительны к негативной энергетике. Если в доме напряженная атмосфера (ссоры, скандалы или постоянно уставшая, раздраженная мама), все это обязательно отразится на детской психике. Днем, когда взрослые громко выясняют отношения, оскорбляя друг друга, ребенок способен спрятаться в укромном уголке и тихонько наблюдать за происходящим, а ночью он испытает этот ужас повторно. Чувствуя слабую защиту мамы и папы, малыш видит кошмары и просыпается в слезах.

Важно! Нужно учиться выяснять отношения за пределами комнаты, где есть дети. Будет идеально, если взрослые поучатся вести диалоги, не повышая голос. Нельзя втягивать в конфликт кроху! Мамы, которые срываются на детях, должны вспомнить, что самое маленькое раздражение — это большая трагедия для сына или дочки.

Страхи и кошмары

Кошмарные сновидения, как правило, связаны с повышенной эмоциональной нагрузкой. Если в течение дня малыша серьезно отругала мама, он поссорился с другом на детской площадке, долго смотрел телевизор перед сном, где показывали страшную Бабу Ягу или «некрасивого и злого дядю» из взрослого фильма, то ночью эти страхи вернутся к ребенку, и истерики избежать вряд ли удастся.

Следует ограничить просмотр телевизора, тем более перед сном. Когда истерика случилась, то маленького нужно успокоить, погладив его по голове и прошептав ему теплые слова. Если необходимо, то включить мягкий свет (ночной светильник или бра с очень слабым свечением — идеальны для детской). Хорошая практика — укладывать ребенка с любимой мягкой игрушкой, которая обязательно «защитит» от плохих снов.

Неправильный режим дня

Некоторые современные родители популяризируют воспитание «без рамок»: пошуметь и побегать можно везде, где любимое чадо желает, а кушать и отдыхать тогда, когда хочется. А ведь ничего хорошего в том, что ребенок просыпается к обеду, а укладывается на ночной сон глубоко за полночь, нет. Истощается нервная система, появляются проблемы со сном.

Распорядок дня необходимо нормализовать. Процедура отхода ко сну должна быть приятной и длиться не менее часа: поиграть в интересные, но спокойные игры, принять теплую ванную, возможно, с рекомендованными педиатром успокоительными травами, почитать книжечки или послушать музыку.

Гиперактивные дети

Таких ребят становится все больше, ведь современная жизнь диктует свои правила. Родители, пытающиеся сделать из ребенка гения, увы, часто переусердствуют. С понедельника по воскресение малыш посещает множество кружков, секций, мероприятий. Но не всегда они выдерживают подобный ритм.

Бывает так, что и сам гиперактивный ребенок требует подобной насыщенной жизни, но нужно задуматься, есть ли у него время для игр со сверстниками или самостоятельных занятий любимым делом. Яркие будни несут большую нагрузку, которую малыш не ощущает. Но ночью все это проявляется в виде капризов, возникающих от переутомления.

На заметку: Обязательно необходимо развивать ребенка, но делать это надо не вопреки здоровью. Родители должны оставить время «для детства», чтобы сын или дочь выросли не только умными и всесторонне развитыми, но и здоровыми.

Конечно, причиной ночных истерик ребенка могут быть и проблемы со здоровьем. У маленьких это чаще зубки, колики, неврологические проблемы. Тогда этот вопрос лучше решать с врачом. Стоит обратиться за консультацией, если ситуация не улучшилась в возрасте 7-8 лет (в это время, как правило, детские истерики по ночам прекращаются).

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Чего делать нельзя

Родителям, чьи дети часто просыпаются ночью, нужно помнить, что малыш и так напуган, скорее всего, страшным сном, не стоит пугать его еще больше. Нельзя кричать на ребенка, стараясь его разбудить окончательно, резко обливать или брызгать в лицо водой, тем более холодной. Нельзя шлепать по щекам и уж тем более бить, каким бы уставшим ни был родитель.

Некоторые мамы делятся опытом, когда при неукротимом ночном плаче им помогает резкое дуновение в лицо. Но то, что подошло одним, не всегда действенно для других. Если подобная практика не применялась, лучше ее и не использовать. Когда дуют в лицо плачущему ребенку, это вызывает временную задержку дыхания (на чем и основан метод), но невозможность ребенка вдохнуть может напугать его еще больше, и тогда истерика перерастет в панику. Последствия могут быть самыми неожиданными: от легкого испуга до серьезных неврологических проблем, например, заикания.

Как справиться с ночной истерикой

Прежде всего, следует выяснить и устранить причины, по которым ребенок просыпается ночью:

Организовать режим дня, определив время для дневного сна детям до 5-6 лет. Отход на ночной сон должен быть спокойным, исключающим слишком активные и шумные игры. Некоторое время, пока истерики повторяются, маме лучше спать в комнате малыша, чтобы, проснувшись от кошмарного сна, он не испугался еще больше, не увидев родителей рядом. Психологи в качестве альтернативы предлагают мягкую игрушку, с которой ребенок будет засыпать. Гиперактивных детей лучше показать педиатру и детскому неврологу. Возможно, они порекомендуют препараты, предназначенные специально для детей, снимающие излишнее возбуждение.

Самое лучшее, что может сделать мама – это взять ребенка на руки и попытаться успокоить его поглаживаниями, легкими ритмичными постукиваниями по спине, пошептать о том, что она рядом, ничего плохого не случится.

Если же ребенок активно отбивается, возможности успокоить его нет, не следует ждать, когда истерика закончится сама, ведь этого может и не случиться. В некоторых случаях у особенно впечатлительных малышей повышается температура, возникают судороги, даже приступы эпилепсии. Привести ребенка в чувства поможет мягкая ткань, смоченная в прохладной (но не холодной) воде. Ею следует протереть лоб, щеки, грудь, живот, ножки и ручки ребенка. От контраста температур ребенок, скорее всего, придет в себя, перестанет кричать и отбиваться, и тогда его можно будет взять на руки.

Если малыш умеет говорить, то утром нужно расспросить его о причине истерики. Например, страшный сон мама и папа сумеют объяснить, рассказав крохе, что все увиденное — это не реальность. И обидеть сына или дочь никто не посмеет.

Пройдет совсем немного времени, и ночные истерики, мучавшие любимое чадо, минуют. По статистике, к четырем-пяти годам, они исчезают полностью. Если же проблема носит постоянный характер, а в дневное время ребенок к тому же ведет себя очень агрессивно, то стоит насторожиться. Подобное поведение сигнализирует о неврологическом заболевании, например, повышенном внутричерепном давлении, распознать которое самостоятельно родителям не под силу.

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