Холестерин служит важным веществом для поддержания организма человека в здоровом состоянии. Он необходим для формирования мозга ребенка в процессе его внутриутробного развития, а также для адекватной работы нервной системы взрослого. Соединение обладает выраженными антимикробными свойствами и является незаменимым для продукции витамина Д, гормонов половых желез и надпочечников. Негативное влияние оказывает не присутствие холестерина, а повышение его уровня.

Вред холестерина

Повышение холестерина связано, как правило, с нарушениями метаболизма (в частности, недостаточностью функции щитовидной железы) или неправильным питанием. К скачкам приводит обилие в рационе рафинированных продуктов, сладкой, богатой крахмалом пищи.

Заживляя повреждения артериальных стенок, холестерин в избыточных количествах способен служить причиной формирования бляшек, сужающих просвет сосудов и снижающих эффективность кровотока. В результате патологических процессов, ведущих к развитию атеросклероза, значительно возрастает риск инфаркта миокарда, образования тромбов и инсульта.

Виды исследуемого при диагностике состояния организма холестерина различаются:

липопротеины низкой плотности (ЛПНП, так называемый «плохой» холестерин) ответственны за формирование атеросклеротических бляшек и сужение просвета сосудистого русла;

липопротеины высокой плотности (ЛПВП, так называемый «хороший» холестерин) участвуют в очищении артериальных стенок.

Продукты, регулирующие показатели холестерина в крови

Включение в меню продуктов, очищающих сосуды, снижающих и регулирующих холестерин в крови, является одним из самых простых методов улучшения состояния здоровья. Важно придерживаться рекомендаций врача при разработке диеты, поскольку падение показателей содержания данного соединения так же опасно, как его переизбыток. Особенно это касается «хорошего» холестерина, способного предупреждать появление бляшек на сосудистых стенках.

Наиболее полезным является употребление продуктов, богатых фитостеринами, стеролами растительного происхождения, способных восстанавливать нормальное содержание холестерина в крови, а также регулировать соотношение «хорошей» и «плохой» его разновидностей. Полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3 в составе пищи также нормализуют выработку липидов в организме.

Сокотерапия для снижения содержания холестерина

Полифенолы, содержащиеся в ягодах, некоторых фруктах и свежевыжатых соках, активизируют продукцию «хорошего» холестерина в крови. Сокотерапия является одним из эффективных методов снижения риска развития атеросклероза.

Свежевыжатые натуральные соки необходимо применять на протяжении 5 суток по следующей схеме:

в 1 день выпивают 130 г морковного сока и 70 г сока сельдерея;

на 2 день принимают 100 г морковного, по 70 г огуречного и свекольного соков;

на 3 день – 130 г морковного сока и по 70 г соков сельдерея и яблока;

на 4 день полагается выпить 130 г морковного сока и 50 г капустного;

на 5 день, завершающий, принимают 130 г апельсинового сока.

Предупреждение: Свекольный сок после отжима следует на 2-3 часа убирать в холодильник и принимать только после того, как он отстоится и все вредные соединения улетучатся.

Таблица продуктов, снижающих уровень холестерина

Продукт Действие Рекомендации по употреблению Авокадо Избавляет от избытка триглицеридов, снижает уровень общего холестерина на 8%, увеличивает содержание «полезного» холестерина на 15%. Употреблять по 0,5 авокадо (7 ст. л.) на протяжении 3 недель. Миндаль Повышает содержание «полезного» холестерина на 6%, снижает количество «вредного» на 7%. Съедать ежедневно по 60 г орехов. Оливковое масло Снижает показатели «вредного» холестерина на 18%, ослабляет выраженность воспалительных процессов в эндотелии стенок артерий и способствует его расслаблению. Полезно заменить нерафинированным оливковым маслом продукты, содержащие насыщенные жиры. Сардины, дикий лосось, рыбий жир, семя льна Продукты богаты жирными кислотами Омега-3 и соединениями с выраженными антиоксидантными свойствами. Продукты должны присутствовать на столе на постоянной основе. Полезно также периодически проводить курс приема рыбьего жира. Красный виноград, клюква, черника, черноплодная рябина, малина, гранат, клубника Полифенолы в составе перечисленных ягод способны поднять уровень «хорошего» холестерина на 5% в течение 2 месяцев. Особенно полезна клюква, сок которой уже через 30 дней ежедневного употребления приводит к росту содержания этого соединения на 10%. Употреблять ежедневно по 150 г ягод или пюре и соков из них на протяжении 60 дней. Овсяные хлопья, другие цельные злаки, бобовые Большое количество клетчатки благотворно сказывается на процессах пищеварения, снижает показатели содержания холестерина и обеспечивает выраженный детокс-эффект. Сформировать привычку к употреблению завтрака из свежеприготовленных каш из цельных злаков или овсяных хлопьев. Чеснок Продукт является сильным натуральным статином, замедляет продукцию «плохого» холестерина. Для получения лечебного эффекта требуется включать чеснок в ежедневный рацион на протяжении длительного срока: от месяца до трех. Белокочанная капуста Эффективно снижает показатели холестерина и выводит его из организма. Ежедневно включать в рацион овощ в любом виде (свежем, отварном, заквашенном) в количестве не менее 100 г. Зелень (петрушка, артишок, салат, шпинат, лук) Продукты этой группы богаты каротиноидами, лютеином, пищевыми волокнами, способными снижать количество липопротеинов низкой плотности. Добавлять к блюдам свежую и сушеную зелень, ежедневно используя ее в рецептах.

Предупреждение: Жарка рыбы лишает ее полезных свойств и не рекомендуется в качестве преимущественного способа термической обработки. Наибольшее количество нутриентов сохраняется в приготовленном на пару или запеченном продукте.

Продукты, способствующие очищению сосудов

Для эффективной чистки сосудов в домашних условиях рекомендуется не только включать в рацион определенные продукты питания, снижающие холестерин, но и применять их в различных сочетаниях курсами согласно народным рецептам. Наиболее популярными ингредиентами таких составов служат мед, лимон и чеснок.

Таблица продуктов, очищающих сосуды

Продукт Действие Рекомендации по употреблению Хурма Благодаря особенностям состава продукт эффективно расщепляет жиры. Ввести в ежедневный рацион не менее 100 г продукта. Арбуз Способствует расширению сосудов и улучшению кровотока. Сезонное употребление ягоды с середины или конца лета. Зеленый чай Катехины напитка ухудшают усвоение холестерина, препятствуя его отложению на стенках сосудов. Ввести напиток в ежедневный рацион, частично или полностью заменив им другие разновидности чая. Черный шоколад с высоким содержанием какао (от 75%) Фенолы в составе продукта препятствуют тромбообразованию и формированию бляшек на сосудистых стенках. Ежедневно необходимо съедать 20 г продукта.

Рецепт настойки для очищения сосудов

Состав:

Водка – 0,7 л

Лимон – 1 шт.

Чеснок – 2 головки

Лавровый лист – 5 шт.

Применение:

Очищенный чеснок и лимон превратить в пюре с помощью мясорубки, перемешать с водкой и добавить в состав лавровый лист. Настоять лекарство на протяжении 30 суток, отцедить и принимать по 2 ч. л. трижды в день после трапезы.

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