Витамины – это низкомолекулярные соединения, выполняющие чрезвычайно важную роль в обмене веществ и жизненно необходимые для нормального функционирования организма. Потребность в них, по сравнению с другими питательными веществами, очень мала, но их дефицит опасен серьезными патологическими изменениями. Большинство из них не синтезируется в организме и поступает исключительно извне с продуктами питания или в составе витаминных комплексов. Особенно важны витамины для женщин, они помогают им сохранить не только здоровье, но и внешнюю красоту.

Характеристика витаминов

На данный момент к группе витаминов отнесено 13 соединений. Их делят на жиро- (А, Д, Е и К) и водорастворимые (С, группы В). Каждый из них задействован в определенных биохимических реакциях, что обуславливает его биологическую активность. Для полноценного функционирования женского организма нужны абсолютно все перечисленные витамины, но некоторые из них особенно.

«Витамины красоты»

Главное желание абсолютного большинства женщин оставаться всегда молодыми и привлекательными. Немаловажную роль в этом играют витамины А (ретинол), Е (токоферол) и С (аскорбиновая кислота). Они отвечают за здоровье и внешний вид кожных покровов, волос, ногтей. Эти соединения обладают антиоксидантными свойствами, защищают клетки от губительного действия свободных радикалов, замедляют процессы старения, участвуют в образовании коллагеновых и эластиновых волокон, повышают скорость деления клеток и регенерацию тканей, улучшают их питание.

Токоферол принимает участие в регуляции работы эндокринной и половой систем, снижает риск сердечно-сосудистых патологий, катаракты, активизирует работу мозга, поддерживает целостность клеточных мембран, помогает зачать и выносить здорового ребенка.

Ретинол повышает остроту зрения, укрепляет костную ткань, участвует в формировании мягких тканей и слизистых оболочек. Как и токоферол, он препятствует развитию заболеваний сердца и сосудов, укрепляет капилляры и повышает активность иммунной системы.

Предупреждение: Прием ретинола, в отличие от бета-каротина, в больших дозах вызывает интоксикацию организма, что проявляется в виде судорог, головной боли, отеков.

Аскорбиновая кислота укрепляет стенки сосудов, ускоряет заживление тканей, освежает цвет лица, обеспечивает появление здорового румянца на щеках, повышает иммунитет.

Видео: Аскорбиновая кислота способна продлить жизнь

Витамины группы В

Входящие в группу В витамины для женщин чрезвычайно важны. Они участвуют в клеточном метаболизме и энергетическом обмене, работе нервной, пищеварительной и иммунной систем, помогают справиться со стрессами, эмоциональными перегрузками, отвечают за хорошее самочувствие. Данная группа включает 8 витаминов (В1, В2, В3, В5, В6, В7, В9 и В12). Для женщины наибольшее значение из них имеют В6 (пиридоксин), В12 (цианокобаламин, кобаламин) и В9 (фолиевая кислота), выполняющие важную роль в реализации основного ее предназначения – рождения здорового малыша.

Пиридоксин участвует в углеводном обмене, процессах репликации нуклеиновых кислот, гемоглобина, секреции гормонов, отвечает за выработку антител, регулирует активность ЦНС, улучшает усвоение ненасыщенных жирных кислот.

Фолиевая кислота необходима для репликации нуклеиновых кислот и синтеза новых клеток, ее присутствие в организме особо актуально в фазы быстрого роста (во внутриутробном периоде и раннем детстве). Ее дополнительный прием практически всегда назначают планирующим зачатие, беременным и кормящим. Также она помогает легче пережить климакс, нормализует аппетит, придает здоровый вид коже, уменьшает вероятность развития гипертонии, болезни Альцгеймера, рака, нарушений памяти.

Кобаламин благотворно влияет на жировой обмен в печени, защищая ее от накопления избытка жира, усиливает действие аскорбиновой кислоты, повышает работоспособность, участвует в образовании и укреплении костной ткани. Он положительно действует на ЦНС и периферическую нервную систему, помогает при бессоннице, апатии, стрессовых ситуациях.

Витамин Д

Для поддержания здоровья и красоты кожи, защиты ее от старения женщинам нужен витамин Д (кальциферол). Он помогает удерживать влагу в кожных покровах, сохраняя их эластичность и упругость, снижает резорбцию костной ткани при остеопорозе, увеличивает степень всасывания кальция и фосфора в ЖКТ и обеспечивает их проникновение в кости и зубы (дентин). Кальциферол значительно облегчает ПМС и течение климакса.

Видео: О значении кальциферола в программе «Жить здорово»

Витамин К

Витамин К (филлохинон) повышает свертываемость крови и останавливает кровотечения, укрепляет стенки сосудов, нормализует моторику ЖКТ, повышает мышечный тонус, способствует минерализации костной ткани, предотвращает опухолевые заболевания. Филлохинон вырабатывается сапрофитными бактериями в кишечнике и поступает из продуктов питания.

Симптомы гиповитаминоза

Дефицит витаминов для организма женщины может привести к довольно тяжелым последствиям, снижению иммунитета, нарушениям менструального цикла. По характерным признакам можно определить, каких именно из них недостает:

при недостаточном поступлении витаминов группы В выпадают волосы, расслаиваются ногтевые пластины, бледнеют кожные покровы, кружится голова, отмечается бессонница и анемия;

при дефиците аскорбиновой кислоты снижается синтез коллагена, ухудшается цвет лица, возникает слабость, апатия, мышечные боли, кровоточивость десен, на коже появляются синие сосуды;

недостаток ретинола чреват снижением остроты зрения, ощущением сухости на роговице глаза и кожных покровах, преждевременным появлением морщин;

нехватка токоферола отрицательно сказывается на состоянии кожи, приводит к снижению полового влечения, появлению белых точек на веках;

дефицит кальциферола сопровождается снижением плотности костной ткани, усталостью, болью в суставах, ослаблением мышц и судорогами.

Потребность в витаминах в разные периоды жизни

Потребность женщины в витаминах зависит от ее возраста, рода занятий и состояния здоровья. Чем старше она становится, тем больше в них нуждается, так как многие процессы со временем замедляются, уменьшается всасывание и выработка нужных веществ.

Витамины для женщин после 20 лет

После достижения 20 лет, а иногда и раньше, в жизни девушек наступает очень ответственный этап. Они становятся более самостоятельными, устраиваются на работу, выходят замуж, переезжают от родителей и создают свои семьи. Такие перемены неизбежно сопряжены с переживаниями, теперь они вынуждены брать на себя ответственность и сами принимать решения, определяющие их будущее. В это время стоит максимально снабдить организм полезными веществами, витаминами, микро- и макроэлементами, чтобы укрепить его и подготовить к беременности, ведь именно в возрасте 20–30 лет большинство девушек впервые становятся мамами.

Начиная с 25 лет косметологи советуют начинать усиленно заботиться о коже на лице, чтобы как можно дольше она оставалась гладкой, бархатистой и без морщинок. Такая забота должна включать не только местное применение масок и кремов, но и внутренний прием витаминов в составе продуктов питания или витаминных препаратов.

Особо актуальны в этот период витамины А, Е, С и группы В. Кальциферол и пиридоксин помогают облегчить болезненные менструации и устранить неприятные симптомы ПМС. На стадии планирования беременности и во время нее требуется фолиевая кислота для предупреждения патологий нервной системы плода.

После 30 лет

В возрасте 30–40 лет женщины обычно ведут достаточно активный образ жизни, воспитывают детей, делают домашние дела, ходят на работу. Для того чтобы оставаться полными сил и энергии, успешно справляться с многочисленными делами, нужно заботиться о здоровье, придерживаться здорового питания и регулярно заниматься спортом. В противном случае пренебрежительное отношение к нему приведет не только к быстрой потере красоты и свежести, но и к развитию хронических заболеваний.

После 30 многие женщины начинают обнаруживать некоторые не очень радостные изменения в своей внешности: первые морщинки, потерю упругости и эластичности кожных покровов, лишние килограммы, ухудшение состояния волос и ногтей.

В возрасте 30 лет для женщин необходимы витамины:

для замедления процессов старения и увядания кожи (витамины «красоты»);

для поддержки нервной системы, улучшения памяти и концентрации внимания (витамины группы В);

для улучшения цвета кожи и предупреждения появления на ней некрасивых пигментных пятен (филлохинон);

для укрепления костной и зубной ткани (кальциферол).

Для женщин, еще не родивших ребенка или планирующих второго или третьего малыша, важны витамины, поддерживающие уже начинающую потихоньку угасать репродуктивную функцию (Е, В3, В6, В9, В12).

Важно: Для нормального функционирования организма после 30 лет важны не только витамины для женщин, но и минералы: железо, йод, кальций, магний, марганец, медь, селен, фосфор и цинк.

После 40 лет

После 40 в женском организме начинают происходить серьезные возрастные изменения, вызванные гормональной перестройкой:

на лице появляется все больше морщин;

ускоряются процессы увядания кожи, снижается ее тонус;

нарушается водно-липидный баланс;

начинают выпадать и седеть волосы;

становятся ломкими ногти;

появляется избыточный вес;

повышается вероятность возникновения тяжелых хронических заболеваний (рак, диабет, патологии сердечно-сосудистой системы и опорно-двигательного аппарата).

Еще одним неприятным моментом данного возраста является климакс, сопровождающийся плохим самочувствием, частыми сменами настроения, головными болями, приливами, нарушениями сна. Вследствие снижения уровня гормона эстрогена в крови из костей начинают вымываться кальциевые соли, а в сосудах откладывается холестерин.

Для поддержки и сохранения молодости и здоровья в данный период необходимы витамины для женщин, обладающие антиоксидантными свойствами (А, С, Е), а также витамины К, Д, В12 и В9.

После 50 лет

Начиная с 50 лет может резко ухудшиться общее состояние здоровья, существенно замедляется скорость метаболизма, могут возникнуть проблемы с щитовидной железой, начинают болеть суставы, уменьшается их подвижность, ухудшается память. При этом на фоне снижения усвояемости витаминов из пищи все более актуальным становится их дополнительный прием в виде специальных комплексов.

Особое значение в этот период приобретает витамин В3 или РР, оказывающий положительное влияние на уровень холестерина в крови, снижающий риск развития атеросклероза, нормализующий артериальное давление. После 50 для усиленной профилактики онкологических патологий нужны витамины-антиоксиданты, ингибирующее окислительное действие свободных радикалов, и пиридоксин.

Улучшить качество сна, функции нервной системы, справиться с депрессией помогут витамины В1, В2, В6 и В12. Очень полезен для дам в зрелом возрасте будет кальциферол, уменьшающий риск переломов костей при случайном падении.

Видео: Какие витамины в зависимости от возраста и рода деятельности нужны женщине

Витаминные комплексы

Известно, что оптимальными источниками витаминов являются продукты питания. К ним относятся фрукты и овощи, ягоды, зелень, злаки, печень рыб, мясо, яйца, орехи и семечки, растительные жиры. Однако в условиях современного темпа жизни далеко не каждый следит за тем, чтобы употреблять в достаточных количествах все необходимые для нормальной жизнедеятельности питательные вещества, витамины и минералы.

Решением проблемы может стать прием сбалансированных витаминных препаратов, подобранных в соответствии с возрастными потребностями. Самыми действенными и популярными из них среди женщин считаются «Дуовит», «Алфавит», «Витрум», «Центрум», «Перфектил», «Мультитабс» и др. Для представительниц слабого пола, переживающих климакс, полезны будут препараты «Ци-клим», «Компливит 45 плюс», «Менопейс».

Дуовит

Дуовит подходит для любой возрастной категории. Он содержит комплекс макро-, микроэлементов и витаминов для женщин, направленный на продление молодости, стимуляцию регенерации клеток, помощь при стрессовых ситуациях, нормализацию сна, повышение физической активности и умственных способностей, борьбу с лишним весом. Препарат выпускается в форме драже синего (с минералами) и красного (с витаминами) цвета.

Алфавит

Серия препаратов Алфавит включает самые различные по составу и спектру действия витаминно-минеральные комплексы. Особенностью данных препаратов является то, что в их состав входит три таблетки разного цвета, которые нужно принимать с интервалом 4–6 ч. Такая схема обеспечивает максимальное усвоение всех компонентов с учетом их совместимости. Наиболее популярны такие препараты данной линии:

«Алфавит Косметик» содержит витамины для женщин, минералы, лекарственные травы, замедляющие процессы старения биофлавоноиды и коэнзим Q10. «Алфавит 50+» разработан для зрелых женщин, направлен на профилактику заболеваний сердца, сосудов, опорно-двигательного аппарата, возрастных изменений сетчатки и защиту глаз от УФ излучения. Включает 13 витаминов, 9 минералов, каротиноиды лютеин и ликопин. «Алфавит Энергия» показан женщинам, ведущим активный образ жизни, укрепляет иммунную систему, повышает работоспособность, активизирует умственную деятельность. В состав входят все нужные женщине витамины, 9 минералов, рутин, янтарная кислота, растительные порошок сибирского женьшеня и лимонника. «Алфавит Эффект» разработан для девушек и женщин, интенсивно занимающихся спортом и фитнесом, способствует увеличению физической выносливости, скорейшему восстановлению после тренировок. Помимо основных витаминов и минералов, состав дополнен энергетиками (аминокислоты карнитин и таурин, экстракт элеутерококка и зеленого чая).

Витрум

Линия витаминов «Витрум» включает довольно широкий спектр препаратов, которые выпускаются в форме таблеток, покрытых оболочкой. Наиболее эффективным для молодых женщин и девушек является «Витрум Бьюти». Данный комплекс содержит все витамины для женщин, минералы и специальные добавки для красоты волос, ногтей, устранение сухости и покраснения кожи, придания ей естественного здорового цвета и сияния.

Для представительниц женского пола 30–45 лет подойдет препарат «Витрум Бьюти Элит», состоящий из аминокислот, лекарственных трав, комплекса биофлавоноидов и других полезных соединений. Он восстанавливает коллагеновые и эластиновые волокна, усиливает процессы микроциркуляции, улучшает питание тканей, обладает мощным антиоксидантным действием.

Для женщин старше 45 лет рекомендуется комплекс «Витрум Бьюти Люкс», содержащий витамины, минералы, экстракт гинкго билоба и лютеин. Данный препарат направлен на борьбу с возрастными изменениями в организме, он способствует минерализации костной ткани, замедляет процессы старения, предотвращает увядание кожи, развитие заболеваний глаз, стимулирует мозговое кровообращение и память.

После 50 лет эффективен будет препарат «Витрум Центурии», компоненты которого активизируют метаболические процессы, выводят токсины, повышают защитные силы, уменьшают тромбообразование и формирование холестериновых бляшек на стенках сосудов, улучшают питание миокарда, препятствуют развитию анемии.

Как принимать витамины

Витамины для женщин должны поступать в организм в количествах, примерно соответствующих рекомендуемым для определенного возраста нормам. От 20 до 60 лет и старше средние суточные количества этих соединений должны составлять:

ретинол (А) – 1 мг;

кальциферол (Д) – 10 мкг;

токоферол (Е) – 15 мг;

аскорбиновая кислота (С) – 90 мг;

филлохинон (К) – 120 мкг;

тиамин (В1) – 1.5 мг;

рибофлавин (В2) – 1.8 мг;

никотиновая кислота (В3, или РР) – 20 мг;

пантотеновая кислота (В5) – 5 мг;

пиридоксин (В6) – 2 мг;

биотин (В7, или Н) – 50 мкг;

фолиевая кислота (В9) – 400 мкг;

цианокобаламин (В12) – 3 мкг.

При их приеме следует учитывать совместимость друг с другом, а также с другими лекарствами. Например, ретинол хорошо сочетается с токоферолом, усиливает действие цинка и препаратов железа. Витамины группы В усиливают действие марганца, меди, селена. Вместе они благотворно сказываются на здоровье нервной системы. Степень усвояемости витаминов группы В значительно снижается при совместном их приеме с кофе и алкоголем, а антибиотики существенно снижают их биологическую активность. Снотворные препараты нейтрализуют действие витаминов А, Е и Д.

При приеме витаминных комплексов необходимо употреблять много жидкости для лучшего их всасывания и четко придерживаться рекомендаций врача или инструкции к препарату. Обычно их принимают одновременно с пищей или сразу после еды, обильно запивая водой. Курс лечения составляет 1–2 месяца 1 или 2 раза в год в зависимости от показаний.

Интересно: Масляные растворы ретинола и токоферола часто женщины используют наружно, добавляя их в маски для лица или волос.

Меры предосторожности

Желание насытить организм витаминами и минералами чревато развитием гипервитаминоза, который может быть не менее опасен для женщин, чем дефицит витаминов. В связи с этим, перед тем как начать принимать какие-либо препараты или БАДы с витаминами, следует проконсультироваться с врачом и пройти обследование. Учитывая все особенности рациона питания и состояния здоровья, доктор оценит реальную необходимость их приема и подберет оптимальный вариант.

С осторожностью их назначают при опухолевых заболеваниях, нарушениях функции печени, травмах, заболеваниях мозга, эпилепсии.

При употреблении витаминных препаратов у людей могут отмечаться побочные эффекты:

аллергическая реакция;

тошнота;

нарушения стула;

боли в желудке;

слабость;

расстройства сна и прочее.

При приеме больших количеств жирорастворимых витаминов случаются передозировки, так как они обладают свойством накапливаться в печени.