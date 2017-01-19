Сельдерей – овощ, который можно использовать целиком от самых кончиков до корешков или наоборот. Чаще всего его добавляют в блюда в качестве пряности и используют в диетической кухне. О пользе продукта для похудения известно давно, из него готовят жиросжигающие супы и салаты. Но мало кто знает, что не менее уникальными свойствами обладает сок овоща. Он поможет обрести стройную фигуру, красивую кожу, поправить здоровье, избавит от многих других проблем.

Вся польза сока сельдерея

Сок улучшает все физические показатели благодаря высокой концентрации витаминов и минералов. Особенно богат напиток натрием, калием, селеном, кальцием, цинком, марганцем. В нем содержатся эфирные масла, аминокислоты, флавоноиды. Продукт обладает разносторонним действием, может использоваться для лечения и общего укрепления организма.

Основные полезные свойства сока:

Снижает уровень плохого холестерина, способствует очищению сосудов, повышает их эластичность. Благоприятно действует на нервную систему, помогает бороться с усталостью, снимает раздражительность, обладает легким успокоительным действием. При регулярном употреблении сока сельдерея повышается работоспособность, улучшается настроение. Снижает кислотность желудочного сока, улучшает пищеварение. Обладает легким слабительным действием, может использоваться в лечении запоров. Способствует похудению. Сок сельдерея нормализует жировой обмен, ускоряет метаболизм, может использоваться для лечения ожирения. Помогает справиться с угрями, улучшить состояние кожи, повысить эластичность. Очищает организм от токсинов, улучшает состав и качество крови, положительно влияет на работу сосудистой системы. Продукт показан при варикозной болезни и тромбофлебите, снижает риск инсультов. Обладает мочегонным эффектом, сельдерей полезен при отеках, очищает почки. Уменьшает никотиновую зависимость, может использоваться в борьбе с курением.

Это интересно! Сок сельдерея является сильным афродизиаком, усиливает половое влечение у женщин, повышает сексуальную силу у мужчин.

Видео: Сок сельдерея для здоровья

Противопоказания

Сок сельдерея можно употреблять далеко не всем. В некоторых случаях он может принести огромный вред организму, вызвать осложнения хронических заболеваний и другие проблемы со здоровьем. Важно изучить все нюансы перед началом лечебной терапии.

Противопоказания к употреблению сырого сока:

обострения заболеваний ЖКТ;

диарея;

почечнокаменная болезнь;

детский возраст до 3 лет;

эпилепсия;

обильные менструации.

Нельзя употреблять напиток беременным женщинам. В соке содержатся вещества, влияющие на гладкую мускулатуру, способные вызвать сокращение матки, повышенный тонус, привести к выкидышу. Во время лактации от сельдерея также стоит отказаться, так как сырой сок может принести вред ребенку, спровоцировать повышенное газообразование и боли в животе. К тому же продукт имеет выраженный вкус, который перейдет в молоко.

Все эти противопоказания имеют отношение только к сырому сельдерею и соку из него. При заболеваниях желудка можно употреблять блюда из печеного, отварного или тушеного продукта. К тому же всегда можно использовать овощ наружно для поддержания здоровья и красоты.

Как пить сок из сельдерея

В сутки взрослому человеку можно выпивать до 120 г напитка, но в большинстве случаев достаточно 70-80 мл. Обычно дневную порцию делят на 4-5 приемов, употребляют перед едой. Специфический вкус и аромат сельдерея передается соку, поэтому употреблять его в чистом виде удобно не всем. Часто его смешивают с другими напитками. Лучше выбирать овощ или фрукт, действие которого также будет направлено на решение проблемы.

С какими соками можно смешивать сельдерей:

грейпфрут, ананас, морковь (помогут похудеть);

яблоко, лимон, апельсин (повысят иммунитет);

свекольный сок (поможет в борьбе с запорами);

тыквенный сок (от запоров, улучшит работу желудка):

томатный сок (выгонит воду, избавит от отеков).

В качестве основы можно использовать любые виды овощей и фруктов, если нет индивидуальной непереносимости или каких-либо противопоказаний. Также можно разбавлять напиток из сельдерея обычной кипяченой водой, отваром шиповника, разнообразными компотами.

Способы приготовления сока из сельдерея

В пищу пригодны все части овоща. Ввиду того что рекомендуемые порции небольшие, использование соковыжималки часто бывает нецелесообразным. Чтобы извлечь напиток из корешка, его можно просто натереть, отжать. Листья и зелень удобнее измельчить комбайном и также отжать при помощи ткани, марли, мелкого ситечка.

Хранить сок можно в холодильнике не более десяти часов, но лучше употреблять сразу. Если нужно срочно переработать большое количество сельдерея, то можно воспользоваться соковыжималкой, разлить напиток в формочки для льда и заморозить. Под рукой всегда будет запас средства для внутреннего и наружного применения.

Сок сельдерея для похудения

Сельдерей – овощ №1 в мире для борьбы с лишним весом. О чудесных свойствах растения известно давно. Из него можно готовить разные диетические блюда, но удобнее всего использовать сок. Энергетическая ценность напитка составляет всего 31 ккал, при этом он ускоряет обмен веществ, способствует сжиганию жиров, ускоряет метаболизм, очищает организм. Использовать продукт можно разными способами.

Употребление сока сельдерея с диетами

Напиток из сельдерея можно включить в любой рацион. При употреблении сока 3 раза в день от 20 до 30 мл до еды уже через неделю можно увидеть первые результаты. Если сочетать с правильным питанием или подсчетом калорий, то потери веса могут быть внушительными. При этом организм получит дополнительные витамины, улучшится работа ЖКТ, очистится кровь и сосуды. При правильном подходе из такого похудения можно извлечь огромную пользу.

Разгрузочный день с кефиром

Эффективный вариант разгрузочного дня, который поможет не только скинуть до 1,5 кг веса, но и очистить организм, улучшить работу кишечника. Желательно использовать кефир с бифидобактериями. Жирность продукта - до 1%. Его можно смешивать с соком сельдерея или употреблять отдельно. За день нужно выпить 120 мл напитка из сельдерея и 1500 мл свежего кефира. Проводят кефирные дни через каждые 10 дней. Если соблюдать регулярность, результат появится достаточно быстро.

Видео: Ешь-пей сельдерей и худей

Сельдерей от аллергии

Сок сельдерея эффективен в лечение дерматозов, дерматитов, крапивницы и других кожных заболеваний аллергического происхождения. Для лечения пить по 1 ст. л. перед каждым приемом пищи. Если стебли растения или корень вялые, из них можно приготовить настой. Сырье измельчить, залить кипятком, чтобы жидкость едва покрывала продукт, настоять 2 часа и процедить. Для наружного лечения кожные покровы обрабатывают чистым соком или таким же водным настоем несколько раз в день.

Использование сельдерея в косметологии

Сок сельдерея уникален тем, что подходит для всех типов кожи. Продукт омолаживает и подтягивает, улучшает цвет лица, помогает бороться с прыщами, воспалением и нормализует выработку кожного сала. Во многом действие домашних косметических средств из овоща зависит от вида дополнительных ингредиентов. Все маски готовятся из свежего или замороженного сока сельдерея. Продукт, который стоял больше суток в холодильнике, лучше не использовать, так как полезных веществ в нем уже не осталось.

Питательная маска из сельдерея

Средство для питания сухой, увядающей кожи, обладает легким отбеливающим эффектом. В составе присутствует мед, маска не подходит людям, имеющим непереносимость продуктов пчеловодства.

Состав:

Сок сельдерея – 2 ч. л.

Мед пчелиный – 1 ч. л.

Крахмал картофельный – 1 ч. л.

Применение:

Если мед засахарился, то нужно растопить. Смешать все ингредиенты до однородной консистенции. Кожу лица распарить над ромашковым отваром в течение 5-7 минут, вытереть насухо. Нанести маску. Выдержать 20 минут. Смыть водой комнатной температуры.

Компресс для проблемной кожи из сельдерея

Средство из сельдерея используется для лечения прыщей, подсушивания воспалений. Компресс рекомендуется делать ежедневно до достижения положительного результата. Свежий сок сельдерея подогреть до температуры тела, смочить чистую ткань или несколько слоев марли, слегка отжать и нанести на четверть часа. Ополоснуть лицо чистой водой.

Тоник для жирной кожи

Средство нормализует выработку кожного сала, препятствует возникновению черных точек и прыщей, улучшает состояние кожи. Рекомендуется использовать 2 раза в день. Вместо водки можно использовать настойку календулы.

Состав:

Сельдерей (зеленая часть) – 100 г

Вода – 200 мл

Водка – 30 мл

Применение:

Промытую зелень сельдерея измельчить, сложить в термос, залить крутым кипятком и оставить на час. Отжать через марлю весь сок. Добавить водку, размешать. Протирать лицо после умывания до нанесения крема и косметики. Хранить в холодильнике до 5 дней.