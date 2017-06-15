Разработка и внедрение сильнодействующих лекарств в медицинскую практику позволило решить проблему высокой смертности от заболеваний, которые сейчас удается вылечить в короткие сроки. Однако доступность препаратов для широких слоев населения нередко вызывает злоупотребление ими, что оборачивается серьезной угрозой для здоровья. Так, повысить иммунитет после антибиотиков непросто, поэтому их назначение должно осуществляться только на основе врачебного заключения.

Влияние антибиотиков на иммунитет

Антибиотики представляют собой группу лекарств, используемых для борьбы с инфекциями бактериального происхождения, а также паразитами. Препараты этой группы неизбежно наносят удар не только по болезнетворным микроорганизмам, но и по населяющим внутреннюю среду тела человека популяциям.

Прежде всего, после применения антибиотиков гибнет микрофлора кишечника и половых органов. Результатами нарушения баланса внутренней среды служат ухудшение самочувствия, проблемы в пищеварении и усвоении питательных веществ и витаминов, снижение иммунитета, появление аллергических реакций. Дисбактериоз становится причиной диареи, потери жизненного тонуса, отсутствия аппетита.

Механизм нарушения функционирования иммунитета после приема антибиотиков связан, в первую очередь, с бесконтрольным размножением дрожжевых грибков, ранее сдерживаемых представителями дружественной человеку микрофлоры. Они провоцируют напряженную работу защитных механизмов организма, выделяют токсины, угнетающие деятельность иммунных клеток, отравляют кровь продуктами распада.

Проникая через стенки пищеварительного тракта, дрожжевые микроорганизмы частично разрушают их, что приводит к повышенной проницаемости кишечника. Такое состояние становится причиной попадания в полость тел опасных соединений, в том числе недопереваренных белков, вызывающих мощную реакцию иммунной системы и в результате – непереносимость некоторых продуктов питания.

Постоянная работа иммунитета в интенсивном режиме может вызвать сбой механизма идентификации чужеродных организмов. Развитие агрессии против собственных клеток способно запустить формирование серьезных заболеваний: ревматоидного артрита, аутоиммунного гломерулонефрита, системной красной волчанки, болезни Крона.

Методы восстановления иммунной системы после приема антибиотиков

После перенесенного тяжелого заболевания, особенно потребовавшего приема антибиотиков для излечения, требуется уделить время, чтобы восстановить защитные силы, иммунитет и тонус организма. Программа выздоровления включает:

регулярный полноценный сон;

соблюдение здорового рациона с большим количеством кисломолочных продуктов;

пребывание на свежем воздухе, по возможности – отдых на море или в горах;

физическую активность, выполнение ежедневных гимнастических упражнений;

сохранение хорошего настроения;

укрепление иммунитета доступными средствами.

На повышение иммунитета и возвращение его адекватной работоспособности потребуется от нескольких недель до месяцев, энергичное применение методов восстановления сокращает эти сроки. Любые мероприятия, направленные на активацию защитных сил, должны быть согласованы со специалистом.

Видео: Доктор Комаровский о последствиях лечения антибиотиками. Как восстановить иммунитет ребенка

Лечение дисбактериоза

Поскольку именно нарушение жизнедеятельности нормальной микрофлоры кишечника после приема антибиотиков и является основной причиной сбоев в работе иммунитета, начинать оздоровительные мероприятия необходимо с ее восстановления. Курс приема препаратов, содержащих пробиотики для заселения пищеварительной системы, занимает около 10-15 дней. Подробное описание частоты, доз и сроков применения указаны в аннотации к выбранному препарату.

Наиболее эффективными средствами восстановления кишечных микроорганизмов являются препараты "Бифидумбактерин" и "Лактобактерин". Лекарства выпускаются в виде ампул, капсул, свечей или суппозиториев.

Предупреждение: Препараты, содержащие культуры пробиотиков, обычно требуют хранения в условиях пониженной температуры. Необходимо также внимательно изучить возможные противопоказания к применению выбранного лекарственного средства.

Регулярное употребление в пищу свежих натуральных кисломолочных продуктов, например, кефира или йогурта, значительно ускоряет процесс лечения дисбактериоза и восстановление иммунитета. Существуют также специальные их разновидности, обогащенные полезными микроорганизмами. В день требуется принимать 2-4 стакана напитка.

Применение иммуномодуляторов

Специальные лекарства, способные регулировать работу иммунитета, нередко назначаются врачом пациентам, перенесшим длительное лечение с помощью антибиотиков. Средства естественного происхождения включают препараты иммуноглобулинов, интерфероны, цитокины и лейкинфероны. К синтетическим относятся имунорикс, полиоксидоний:

Биогенными стимуляторами иммунитета служат такие лекарства, как ФиБС или жидкий экстракт алоэ в ампулах. Иммунал и аналогичные препараты разработаны на базе натуральных вытяжек из эхинацеи пурпурной или экстракта женьшеня. Средства с нуклеиновыми кислотами (ацикловир, полидан, ферровир, ридостин) предназначены для повышения неспецифической устойчивости организма человека. Имудон и аналоги являются препаратами, усиливающими продукцию фагоцитов, и имеют бактериальное происхождение.

Коррекция рациона для восстановления иммунитета

Чтобы поддержать иммунную систему и восстановить функции кишечника, необходимо обогатить ежедневное меню пищей, способной послужить щедрым источником витаминов, микроэлементов и антиоксидантов. Полезным будет обратить внимание на следующие продукты:

злаки, семечки, бобовые, хлебобулочные изделия из муки грубого помола помогут насытить организм витаминами группы В и сложными углеводами;

тыква, морковь и томаты содержат значительное количество бета-каротина;

кисломолочные продукты участвуют в восстановлении здоровой микрофлоры внутренней среды;

морепродукты, особенно рыба, являются источниками необходимых жирных кислот;

цитрусовые, квашеная капуста и смородина служат поставщиками аскорбиновой кислоты;

лук и чеснок оздоравливают микрофлору организма и способствуют развитию колоний-симбионтов.

Совет: Продукты, замедляющие пищеварение, особенно выпечку и сладости, лучше исключить из рациона на период восстановления после болезни и приема антибиотиков.

Народные средства для повышения иммунитета

Применение популярных рецептов для домашнего изготовления позволяют наилучшим образом восстановить иммунитет после курса антибиотиков.

Рецепт восстанавливающего иммунитет чая №1

Заварить крепкий черный чай, после охладить его и смешать в равном объеме (по 100 г) с соком черной смородины, добавить к напитку 50 г минеральной воды. При желании жидкость можно подсластить.

Рецепт восстанавливающего иммунитет чая №2

Крупнолистовой черный чай перемешать с высушенной цедрой апельсинов и лимонов, все ингредиенты взять в равной пропорции. Заварить смесь кипятком из расчета 60 г растительного сырья на 1 л воды, настоять жидкость не менее 5 минут.

Рецепт отвара для оздоровления организма

Свежие или высушенные веточки малины мелко нарубить, отмерить 2 ст. л. полученного сырья, залить 200 г кипящей воды и проварить на огне малой мощности в течение 10 минут. Укутать посуду и оставить для настаивания еще на пару часов. Готовое снадобье принимать по 2 глотка ежечасно.

Рецепт клюквенного морса

Свежие ягоды клюквы размять вилкой, залить кипящей водой или горячим чаем. При желании в напиток можно добавить сахар или мед по вкусу.

Рецепт витаминного сбора

Цветы ромашки аптечной, листья земляники и череду хорошо перемешать в равных количествах, отмерить 1 ст. л. растительного сырья и заварить с помощью стакана кипятка. Напиток необходимо настоять и принимать вместо чая.

Закаливание и двигательная активность

Начинать закаливающие мероприятия сразу после тяжелых заболеваний нельзя. Должно пройти не менее 5 суток с наступления момента полного выздоровления, в каждом конкретном случае необходим совет специалиста.

Для улучшения показателей иммунитета важно использовать контрастное закаливание, например, попеременное обливание водой с разницей температур в 15°C в течение 5-7 минут. Процедуры должны быть регулярными, а лучше ежедневными и выполняться на протяжении длительного времени. Их полезно сочетать с растиранием и легким массажем, а также проведением гимнастики.