Возрастное изменение гормонального фона приводит к тому, что с наступлением климакса у женщины появляются специфические недуги, связанные с нарушением работы различных органов. В частности, уменьшаются размеры матки и яичников, снижается выработка слизи в шейке матки. За счет этого объем нормальных выделений при климаксе снижается. Но вследствие сухости влагалища повышается риск возникновения воспалительных заболеваний, образования опухолей. Возможны патологические выделения. На изменение их характера в период менопаузы необходимо обращать особое внимание.

Нормальные выделения

Влагалищные выделения у женщины любого возраста являются показателем состояния репродуктивного здоровья. Угасание детородной функции организма отражается на выработке слизи в шейке матки. Она продолжает выполнять свою защитную роль, препятствуя проникновению в органы возбудителей инфекции. Однако объем ее уменьшается вплоть до того, что в этот период у женщин появляется сухость влагалища.

Считается, что при климаксе слизистые выделения являются нормальными, если их объем не превышает 2 мл в день, они прозрачные (могут иметь слабый желтоватый оттенок из-за окисления слизи на воздухе). Кроме того, у них не должно быть резкого запаха. В состав выделений входит не только слизь, но также плазма и лимфа, поэтому по консистенции они напоминают рисовый отвар.

Нормальные бели при климаксе не вызывают у женщины неприятных ощущений, раздражения половых органов.

Виды патологических выделений

В зависимости от характера патологии могут появляться выделения следующего типа:

слизистые (если они являются слишком скудными или чересчур обильными, имеют консистенцию пены, дурно пахнут);

гнойные (густые, имеют серовато-зеленый оттенок, резкий запах);

творожистые (белого цвета, с комочками, имеют кислый запах);

кровянистые (цветом от ярко-красного до коричневого, появляются в виде сукровицы, мазни или кровотечения).

Наиболее опасными считаются кровянистые выделения, особенно в постменопаузальный период, когда их невозможно спутать с менструациями.

Кровянистые выделения в период пременопаузы

Примерно до 45-50 лет у женщины еще наступают менструации, однако регулярность их прихода нарушается из-за нестабильности гормональных процессов в организме. Объем и продолжительность кровянистых выделений колеблется. Они могут быть мажущими коричневыми продолжительностью меньше 2 дней, а в следующий раз – обильными бордово-красными, идут, не прекращаясь, в течение 2 недель. Помимо нерегулярных месячных, при климаксе возможно появление выделений крови, если женщина принимает препараты заместительной гормональной терапии для ослабления приливов и других недугов этого периода.

Во время пременопаузы у женщин чаще появляются эндокринные заболевания, усиливающие гормональный сдвиг. К нарушению выработки гормонов приводит неправильный обмен веществ, возникающий из-за плохой работы органов пищеварения, недостатка витаминов. Все это становится причиной появления нерегулярных кровянистых выделений.

Происхождение кровянистых выделений в период постменопаузы

С прекращением менструаций и гормональной перестройки у женщины исчезают физиологические факторы, которые могли бы привести к появлению кровянистых выделений. Теперь они становятся только симптомом патологии (заболеваний матки или придатков).

Предупреждение: При появлении следов крови в выделениях у женщин в период постменопаузы медлить с визитом к врачу особенно рискованно. Наиболее грозной причиной таких выделений может быть рак матки. Откладывая визит к гинекологу, пытаясь каким-то образом самостоятельно устранить проблему, женщина теряет драгоценное время для своевременного обнаружения и удаления опухоли.

Характерные признаки патологических выделений

При заболеваниях матки происходит повреждение слизистых оболочек, возможно разрушение тканей и сосудов. Возникают очаги гнойного воспаления. Поэтому у патологических выделений появляются следующие признаки:

водянистая консистенция;

наличие пены, сгустков слизи, зеленоватого гноя или крови;

неприятный запах;

вызывают раздражение наружных половых органов, покраснение и зуд кожи в области промежности;

возникает жжение и зуд во влагалище.

Обычно выделениям сопутствуют такие симптомы, как затрудненное мочеиспускание, сопровождающееся резью в мочевом пузыре. Кроме того, могут появляться боли в животе и пояснице, а в отдельных случаях происходит повышение температуры тела.

Предупреждение: К врачу необходимо идти срочно, если в период постменопаузы в выделениях у женщины появляется кровь, и при этом она не принимала препаратов ЗГТ для ослабления симптомов климакса. На наличие опухоли в матке может указывать появление запоров и задержка мочеиспускания.

Причины появления патологических выделений

Причинами появления аномальных выделений у женщин после наступления климакса являются патологии, связанные с гормональными нарушениями, хроническими заболеваниями половых органов, инфекционным поражением органов нижнего таза, отклонениями эндокринного характера.

Заболевания, связанные с гормональными нарушениями

Эндометриоз. В течение всего репродуктивного периода у женщины во время месячных происходило регулярное обновление слизистой оболочки матки. Это было обусловлено высоким уровнем женских половых гормонов. Во время климакса, когда уровень эстрогенов в организме резко снижается, эндометрий уменьшается в объеме, прекращается его разрастание. Поэтому нередко с наступлением менопаузы заболевание отступает, даже если женщина много лет страдала от его проявлений.

Но в некоторых случаях гормональный сбой (недостаточная выработка прогестерона в организме), наоборот, приводит к возникновению эндометриоза. Одним из провоцирующих факторов является нарушение обмена веществ. В жировой ткани вырабатываются эстрогены, поэтому ожирение нередко при климаксе приводит к эндометриозу. Способствует неумеренному разрастанию эндометрия также сахарный диабет, гипертония.

Эндометриоз может возникать у женщин, перенесших операции по удалению матки и придатков, образуется на месте рубцов. Инфекционные заболевания, ослабление иммунитета также провоцируют появление эндометриоза.

При климаксе это заболевание вызывает появление кровянистых мажущих выделений, а чаще – обильных кровотечений, что приводит к анемии. В этом возрасте эндометриоз является предвестником рака.

Миома матки. Доброкачественная опухоль в виде узлов в мышечной ткани матки. При ее увеличении у женщины растет живот, появляются боли в его нижней части, нарушается пищеварение и мочеиспускание. Характерным симптомом миомы является появление обильных кровянистых выделений.

Эрозия и дисплазия шейки матки. Эрозия связана с разрушением поверхностных слоев эпителия шейки матки, а дисплазия – это повреждение всех слоев слизистой оболочки. При этих заболеваниях белые выделения становятся обильными, запаха не имеют, в них появляются примеси крови.

Полипы в матке. Их образованию может способствовать разрастание эндометрия, выскабливание и повреждение матки в более молодом возрасте. При наличии полипов женщина в период менопаузы замечает у себя белые выделения без запаха с прожилками крови.

Видео: Как образуются полипы эндометрия

Онкологические заболевания

Рак шейки матки. На ранних стадиях проявления болезни отсутствуют. При климаксе кровянистые выделения являются характерным и чаще всего единственным симптомом, по которому его можно обнаружить. Другие симптомы (боли внизу живота и крестце) появляются позднее.

Рак матки (эндометрия). Выделения сначала белые водянистые, потом в них появляется кровь. Кровотечения усиливаются, в них имеются гнойные сгустки.

Видео: Факторы, провоцирующие возникновение рака шейки матки

Инфекционные и воспалительные заболевания половых органов

Вульвовагинит. Воспалительный процесс во влагалище. В период климакса слизистая оболочка влагалища становится более тонкой. Из-за недостатка смазки на поверхности возникают трещинки, которые легко воспаляются. Развивается дисбактериоз влагалища, при котором погибает полезная микрофлора. При этом появляются липкие слизистые выделения с примесью гноя, с запахом рыбы. Цвет пенистых выделений серый, гной придает им желто-зеленый оттенок. Женщина испытывает жжение, зуд и все остальные симптомы раздражения поверхности влагалища.

Цервицит – воспаление слизистых оболочек шейки матки. Иммунитет у пожилых женщин значительно ослабевает, инфекция при этом быстро распространяется из влагалища в шейку матки. Если заболевание запущено, то произойдет воспаление эндометрия (эндометрит) и придатков матки. Характерным признаком цервицита являются интенсивные желтые гнойные выделения, в которых имеются сгустки крови. Других симптомов, кроме выделений, при климаксе может и не быть.

Молочница (кандидоз). Возникает из-за ослабления иммунитета и нарушения состава влагалищной микрофлоры. Развитию грибка кандида может способствовать переохлаждение, прием лекарств и другие факторы. Выделения напоминают творожистую массу, имеют характерный кислый запах.

Инфекции, передающиеся половым путем

Как и в молодости, женщина менопаузального возраста может заразиться трихомониазом, гонореей, хламидиозом и другими инфекциями, передающимися во время полового акта. При пониженной сопротивляемости организма воспалительные процессы быстро распространяются из наружных половых органов в матку и придатки, поражают мочевыводящие органы.

При таких заболеваниях возможны следующие выделения:

Трихомониаз – водянистые, пенящиеся, белые с желтовато-зеленым оттенком. Имеется резкий неприятный запах. Гонорея – гнойные серо-зеленые густые выделения. Возникают постоянные позывы к мочеиспусканию, зуд и жжение во влагалище. Хламидиоз. Выделения могут быть прозрачными или белыми слизистыми. Поражение мочевыводящих путей приводит к тому, что моча становится мутной, возникают рези во время мочеиспускания.

Диагностика и профилактика заболеваний половых органов при климаксе

Поскольку многие заболевания имеют сходные симптомы, то разобраться в причине патологических выделений, тем более избавиться от них, женщина самостоятельно не сможет. Важное мерой профилактики перехода заболеваний в хроническую форму является посещение врача и прохождение обследования 2 раза в год.

УЗИ покажет наличие каких-либо патологических новообразований. Осмотреть шейку и полость матки можно с помощью кольпоскопа – оптического прибора, освещающего и увеличивающего изображение исследуемой поверхности. По анализам крови устанавливают природу воспаления и инфекционного поражения, обнаруживают наличие онкологии.