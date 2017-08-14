Киста яичников является очень распространенной гинекологической патологией. Женщин, столкнувшихся с подобным диагнозом, интересует, насколько опасно такое новообразование и можно ли обойтись без хирургического вмешательства. Все зависит от вида кисты, ее размеров и общего самочувствия пациентки. Иногда возможно лечение и без операции, если новообразование невелико по размеру и отсутствуют осложнения. В каждом случае вопрос решается индивидуально с учетом возраста женщины, ее желания сохранить детородную способность, особенностей ее организма, а также имеющихся симптомов.

Как образуется киста яичника

Кистой яичника называют доброкачественное новообразование, возникающее при растяжении тканей органа. Эти новообразования имеют вид раздутого шарика, заполненного жидкостью. Диаметр такого шарика может достигать 10-12 см.

Причиной образования являются гормональные нарушения в организме, воспалительные, инфекционные и другие заболевания матки и яичников, раннее половое созревание, врожденные аномалии развития половых органов. Киста может образоваться на одном из яичников или на обоих. Двусторонняя патология нередко становится причиной бесплодия женщины.

Другими осложнениями, с которыми сталкиваются при наличии кисты, является перекручивание ее ножки. Некроз тканей становится причиной сепсиса. Новообразование может неожиданно лопнуть. При этом его содержимое выбрасывается в брюшину, в результате чего возникает перитонит.

Достигшая больших размеров киста сдавливает сосуды, нарушая кровообращение. Она оказывает давление на мочевой пузырь и кишечник, затрудняя их работу. Симптомы появляются только после того, как новообразование достигает достаточно большого размера (7-8 см в диаметре). При этом женщина ощущает тянущие боли в одном или обоих яичниках, возможно увеличение размеров живота и появление его асимметрии. При перекручивании ножки или разрыве новообразования появляются симптомы «острого живота» (резкая боль, тошнота, рвота).

Различные виды кисты отличаются между собой по характеру развития и степени опасности.

Разновидности кисты яичника

Различают функциональные (ретенционные) и дисфункциональные (органические) образования яичника.

Функциональные образуются в связи с нарушением процессов менструального цикла. Их основными проявлениями являются нерегулярные длительные месячные, межменструальные кровотечения. Особенность в том, что такие кисты яичника без операции исчезают самостоятельно в течение 2-3 циклов. Поэтому они редко достигают больших размеров. К ним относятся лютеиновая (желтого тела) и фолликулярная кисты.

К органическим относят все новообразования, которые не исчезают через 3 месяца. Чаще всего для их удаления требуется хирургическая операция, но в некоторых случаях возможно и проведение консервативного лечения. К ним относятся следующие виды кист:

параовариальная (околояичниковая, образующаяся на его придатке);

эндометриоидная (образующаяся за счет врастания в ткани яичника частиц эндометрия, забрасываемого из матки с менструальной кровью);

дермоидная, являющаяся врожденной патологией, содержит частички жировой и костной тканей.

Дополнение: Причиной возникновения эндометриоидной кисты может явиться половое сношение во время менструации, а также переполнение матки менструальной кровью при неправильном использовании прокладок и тампонов.

Диагностика

Установить наличие патологии, определить ее вид и размеры позволяют следующие методы диагностики:

Гинекологичекий осмотр и пальпация живота в области матки и яичников. Трансабдоминальное (наружное) и трансвагинальное (через влагалище) УЗИ яичников. С помощью специального датчика можно установить размеры кисты, проследить за их изменением. Пункция брюшной полости через задний свод влагалища проводится для определения наличия в ней крови. КТ или МРТ позволяют получить объемное изображение яичника вместе с прилегающими органами. Таким путем определяют форму, расположение новообразования по отношению к другим органам, обнаруживают признаки злокачественного перерождения (метастазирование).

Проводится тест на беременность, так как предполагаемая киста может оказаться плодным яйцом, закрепившимся вне матки (внематочная беременность). В этом случае ни о каком консервативном лечении речи быть не может, нужна срочная хирургическая операция.

Видео: Когда и как проводится терапия кисты яичника

Лечение безоперационными методами

Консервативные методы применяются для того, чтобы остановить процесс роста новообразования, способствовать его исчезновению путем восстановления гормонального фона. Кроме того, оно необходимо для улучшения общего самочувствия женщины и предотвращения осложнений.

Такая терапия противопоказана в тех случаях, когда наблюдается быстрое увеличение размеров новообразования, у женщины появляются симптомы сдавливания сосудов и соседних органов (расширение вен на ногах, затрудненные дефекация и мочеиспускание, боли в животе). Консервативные методы неприменимы, если происходит перекручивание ножки кисты, а также если при обследовании выявлена опасность перерождения кисты в рак.

Медикаментозная терапия

Лечение кисты яичника без операции проводится с применением гормональных, гомеопатических средств, витаминных препаратов, методов физиотерапии. Важную роль играет при этом соблюдение специальной диеты, занятия лечебной физкультурой.

Рекомендации: Врачи настоятельно рекомендуют отказаться от курения, употребления алкоголя, напоминают, что стрессовые ситуации и физические перегрузки усугубляют развитие заболевания.

В некоторых случаях женщине может потребоваться консультация невролога и назначение антидепрессантов или успокаивающих средств, таких как новопассит или нотта. Для устранения болевых ощущений назначаются обезболивающие препараты и спазмолитики (ибупрофен, спазмалгон, но-шпа).

Если обнаруживаются сопутствующие воспалительные процессы и инфекционные заболевания, то назначаются антибиотики, противогрибковые средства или противовоспалительные свечи (дистрептаза).

Функциональные новообразования. Терапия гормональными препаратами способствует рассасыванию фолликулярных и лютеиновых кист небольшого размера. Используются препараты на основе прогестерона, которые способны снижать содержание в крови эстрогенов. Среди них жанин, марвелон, регулон и другие противозачаточные оральные средства.

Нередко для нормализации гормонального фона женщинам назначается дюфастон. Его обычно принимают, начиная с 11 дня цикла и до 25 дня, когда вероятность образования функциональных кист повышена. Доза препарата подбирается для каждой женщины строго индивидуально в соответствии с результатами анализа крови на гормоны. Прием препарата производится в течение 2-3 месяцев. Дюфастон назначается для лечения даже при беременности, поскольку не влияет на ее протекание и состояние плода.

Эндометриоидные кисты. Нередко они возникают на обоих яичниках. На начальной стадии применяется медикаментозное лечение гормональными препаратами, подавляющими выработку гормонов гипофиза (даназол), производными прогестерона (левоноргестрел). Используются обезболивающие, противовоспалительные, витаминные и иммунные препараты. Это позволяет приостановить рост новообразования, предотвратить его нагноение, усилить иммунную защиту организма.

Если терапия не дает заметного эффекта в течение 3 месяцев, существует опасность разрыва кисты, она увеличивается до 7 см, появляется на обоих яичниках, превращается в опухоль, которая начинает распространяться на кишечник и мочевой пузырь, то ее удаляют хирургическим способом. В основе заболевания лежит нарушение гормонального фона в организме. Поэтому после операции обязательно проводится лечение гормональными препаратами для устранения дисбаланса.

Параовариальная. Она располагается между маточной трубой и яичником, крепко удерживается связками. Обойтись без операции при кисте яичников в данном случае практически не удается, так как она не способна рассасываться самостоятельно. Гормональные препараты при ее лечении неэффективны. Если размеры не превышают 2 см, то чаще всего применяется выжидательная тактика, лечение откладывается, проводится наблюдение за ее состоянием.

Народные целители утверждают, что при этом эффективными оказываются домашние средства, с помощью которых можно остановить рост кисты и даже добиться ее уменьшения. С этой целью рекомендуется принимать перед каждой едой по 1 ст. л. настоя, приготовленного из смеси алоэ, зверобоя, тысячелистника и полыни (по 50 г), 3 л кипятка, 2 стаканов спирта и ½ кг меда.

Ускоряет рассасывание новообразования мазь следующего состава: 200 мл оливкового масла, 1 вареный желток, 30 г растопленного воска. Мазь наносят на тампон и вводят во влагалище на ночь.

Замечание: Ни в коем случае не следует полагаться только на домашние способы. Пациентка должна находиться под постоянным наблюдением врача, применение народных средств должно быть обязательно согласовано. Если врач говорит, что для лечения параовариальной кисты яичников нужна операция, ее необходимо провести в ближайшее время, не дожидаясь осложнений.

Единственным полностью результативным способом избавления от такого новообразования является лапароскопическое удаление.

Дермоидная киста. Консервативное лечение в данном случае бесполезно. Проводится только хирургическая операция. Иногда требуется частичное или полное удаление яичника.

Видео: Что такое фолликулярная киста

Физиотерапия

Физиотерапевтические методы используются после проведения основной терапии. Применяются следующие процедуры:

Электрофорез (введение лекарственных веществ с помощью электрического тока). Глубоко проникая под кожу, они накапливаются там и оказывают длительное воздействие на организм. Магнитотерапия. Под воздействием магнитного поля ускоряется кровообращение, исчезают отеки и боли, вызванные воспалением тканей. Ультрафонофорез – воздействие на органы ультразвуком. Рефлексотерапия (иглоукалывание). Бальнеологическое лечение (радоновые ванны и лечебные грязи).

Лечение в период климакса

После 50 лет у женщин не могут образоваться функциональные кисты, способные к саморассасыванию, так как яичники стареют, прекращаются менструации и связанные с ними процессы в репродуктивных органах. В этом возрасте значительно повышается риск злокачественного перерождения любых новообразований в матке и яичниках, в том числе и кистозных. Поэтому их удаляют (чаще всего вместе с яичником). После этого проводится восстановительное медикаментозное лечение антибиотиками, противовоспалительными препаратами и витаминами.

Лечение при беременности

С наступлением беременности функциональные кисты у женщины как, как правило, рассасываются к 16 неделе. Если новообразование появилось во время беременности, то врач особенно внимательно контролирует состояние пациентки.

При возникновении тянущей боли с левой или правой стороны живота проводится госпитализация с подозрением на образование кисты яичника. Симптомы правосторонней кисты могут быть схожими с симптомами аппендицита. Окончательно ставят диагноз с помощью УЗИ. На раннем сроке возможно консервативное лечение препаратами прогестерона (дюфастоном и другими).

Если появляются осложнения, то кисту удаляют, чтобы предотвратить опасные для здоровья и жизни женщины осложнения.