При некоторых заболеваниях шейки матки, когда существует вероятность перерождения клеток в раковые, прибегают к хирургической операции. Удаляют часть органа – поверхностные и более глубокие слои тканей. Исследование удаленного материала показывает, насколько обоснованы опасения врачей, нужно ли еще что-то предпринимать, чтобы болезнь не развивалась дальше или не повторилась. Существуют различные методы конизации шейки матки. Врачи выбирают их так, чтобы у пациентки сохранилась репродуктивная способность, матка не пострадала, чтобы выздоровление прошло быстрее.

Что такое конизация, в каких случаях ее проводят

Конизацией называют операцию по удалению конусообразного участка шейки матки, начиная от участка матки, выходящего во влагалище, и до цервикального канала. Процедура позволяет убрать участок шейки матки с поврежденным эпителием, клетки которого являются атипичными, то есть могут в любой момент дать начало развитию рака.

Конизацию шейки матки производят в следующих случаях:

Если при кольпоскопическом осмотре на шейке матки обнаруживаются такие изменения, как ороговение и утолщение эпителиальной ткани (лейкоплакия), появление на поверхности язвочек и кровоточащих трещин (эрозия). При этом наблюдается выворачивание зева шейки матки в сторону влагалища, смещение эпителиальных слоев. При наличии в области зева рубцов, оставшихся после разрыва шейки во время родов или лечения гинекологических заболеваний. Такие рубцы препятствуют растяжению шейки матки, воспаляются, провоцируют возникновение злокачественной опухоли. При обнаружении на шейке матки полипов (остроконечных кондилом). При выявленной дисплазии 2-3 степени. Диагностируют дисплазию (глубокое поражение плоского эпителия, покрывающего зев шейки матки) по результатам биопсии и гистологического исследования эпителиальной ткани. При 2 степени повреждены средний и нижний слои ее клеток, а при дисплазии 3 степени эпителий полностью состоит из атипичных клеток, поражена поверхность зева. При начальной стадии рака, когда поражен небольшой участок шейки матки.

Конизация шейки матки позволяет избавиться от небольшого сомнительного по характеру новообразования, если оно не затрагивает цервикальный канал.

Цель и виды

Конизация проводится с лечебной и одновременно диагностической целью. Производится удаление не только пораженной, но и части здоровой ткани (захватывается окружающий слой толщиной 5-7 мм). Если при последующем гистологическом исследовании раковые клетки в удаленных тканях не обнаруживаются, то считается выполненной лечебная цель операции. При обнаружении раковых клеток конизация является диагностической процедурой, так как требуется более радикальное лечение (полное удаление шейки матки).

Способы проведения операции совершенствуются. Если раньше конизация проводилась только с помощью обычного скальпеля, то в настоящее время чаще используются малотравматичные методы, при которых у женщины сохраняется способность к зачатию и деторождению.

Существуют следующие виды конизации шейки:

ножевая конизация (с помощью скальпеля);

радиоволновая электроконизация – операция с использованием аппарата «Сургитрон»;

лазерная конизация (с помощью лазерного луча);

криоконизация (вымораживание пораженного участка).

Примечание: При выборе методики проведения конизации обязательно учитывается возраст больной, ее желание иметь детей, причина назначения операции, другие заболевания, которые существуют у пациентки.

Подготовка к проведению конизации

Конизация шейки матки проводится на 1-2 день после окончания месячных. В этот период происходит ускоренный рост уровня эстрогенов в организме. Именно эти гормоны способствуют появлению и развитию новых клеток слизистых оболочек, то есть быстрейшему заживлению поврежденных во время операции участков тканей.

Подготовка начинается за месяц до проведения операции. Она включает в себя кольпоскопическое исследование состояния шейки матки, взятие мазка из влагалища и шейки для исследования под микроскопом с целью обнаружения атипичных клеток, а также для изучения состава микрофлоры. Проводится УЗИ лимфатических узлов и органов малого таза. При необходимости делают биопсию шейки матки.

Обследование перед конизацией

Для изучения общего состояния здоровья пациентка должна не позже, чем за 2 недели до операции пройти осмотр у терапевта, иметь на руках данные флюорографического исследования легких, электрокардиограмму. Необходимо сдать кровь для следующих анализов:

общего (на лейкоциты и другие показатели);

на свертываемость (гемостазиограмма);

для определения группы крови и резус-фактора;

на сифилис, СПИД, гепатиты В и С.

Необходимо также сдать общий анализ мочи для определения состояния почек.

Противопоказания к проведению конизации

Противопоказанием к проведению операции является наличие у женщины инфекционных заболеваний и воспалительных процессов в половых органах. Предварительно проводится полное излечение.

Конизация шейки матки не проводится, если поврежденный участок эпителия слишком обширен и не имеет четких границ, а также если по результатам биопсии установлено наличие раковых клеток в лимфоузлах (инвазивного рака).

Конизация не проводится, если у женщины обнаружены заболевания крови, имеется вероятность возникновения кровотечения из-за ее пониженной свертываемости. Противопоказанием к проведению конизации является наличие тяжелой формы сердечной недостаточности, сахарного диабета, заболеваний почек, гипертонии.

Видео: Конизация, проведение операции, осложнения и недостатки

Проведение конизации

Операция проводится в течение примерно 20-30 минут. В зависимости от метода применяется общий кратковременный внутривенный наркоз или местная анестезия.

Перед началом процедуры поверхность шейки матки обрабатывается раствором люголя или 3% раствором уксусной кислоты. При этом пораженные участки остаются бледными. Производится осмотр шейки с помощью кольпоскопа.

Конизация проводится с постепенным углублением в ткани и захватыванием все большей области в зависимости от обширности участка поражения. Вырезанный участок удаляется пинцетом. После операции поверхность раны обрабатывается для остановки кровотечения.

Осложнения после проведения конизации

Возможными осложнениями являются инфицирование раны в момент операции, воспаление ее поверхности, образование рубца, а также кровотечение при повреждении крупных сосудов. Более отдаленными последствиями конизации могут быть самопроизвольное прерывание беременности на ранних сроках или преждевременные роды.

Еще одним редким осложнением конизации шейки матки является сужение цервикального канала. Это становится причиной бесплодия. После конизации повышается вероятность возникновения у женщины эндометриоза.

Преимущества и недостатки отдельных методов конизации

Болезненность процедуры, осложнения и последствия зависят от того, каким методом она производится. Это влияет также на скорость послеоперационного восстановления пациентки.

Ножевая конизация

Метод считается устаревшим, но у него имеется свое преимущество: он наиболее подходит для отбора материала с диагностической целью, когда необходимо провести исследование на наличие атипичных клеток.

Недостатками его являются болезненность (проводится в основном под общим наркозом), повышенный риск возникновения кровотечений, инфицирования, порезов. После такой операции на шейке остаются рубцы, что может привести к невозможности забеременеть и родить ребенка естественным образом.

Лазерное удаление

Процедура является почти безболезненной, однако, как правило, проводится под общим наркозом, так как во время операции женщина должна лежать совершенно неподвижно. Кровотечения практически не бывает, вследствие того что поврежденные сосуды матки сразу запаиваются.

Преимуществом также является отсутствие послеоперационных рубцов и воспалительных процессов в матке. После обработки лазером микробы погибают.

Точность наведения луча позволяет проводить конизацию шейки матки при достаточно обширной площади поражения тканей, а также если имеется загиб шейки. Недостатком является то, что во время такой конизации возможен случайный ожог соседних здоровых тканей. Для ее проведения требуется сложная аппаратура, с которой могут работать только обученные высококвалифицированные специалисты. Поэтому такая операция на матке стоит дорого.

Видео: Преимущество лазерной конизации

Радиоволновая конизация (диатермоэлектроконизация)

Для проведения используется элекрогенератор «Сургитрон». Разрушение пораженной ткани производится электрическим током высокой частоты, а для извлечения конусообразного участка используется петлевой электрод из тонкой проволоки. Захватывается участок ткани, выходящий на 3-4 мм за поврежденную область. Глубина конуса - от 5 до 8 мм.

Преимущества метода состоят в том, что операцию можно проводить под местной анестезией, петля имеет температуру не больше 55°, то есть ожогов здоровых тканей не бывает. Кроме того, риск кровотечения минимальный благодаря быстрой коагуляции поврежденных сосудов.

Таким методом можно удалить ткань, даже если участок поражения очень небольшой и его невозможно удалить лазером, не повредив соседние ткани матки. Риск осложнений очень незначителен. Поэтому этот метод в настоящее время применяется чаще всех остальных.

Криоконизация

Производится разрушение ткани жидким азотом. Метод не имеет широкого применения, так как пораженная ткань при этом не сохраняется и ее невозможно в дальнейшем исследовать, провести диагностирование. Кроме того, невозможно точно рассчитать площадь вымораживания, в результате чего могут быть повреждены здоровые ткани.

Послеоперационное восстановление

В течение 2 часов после конизации шейки матки женщина должна лежать в палате. После этого она может уходить домой.

Полное заживление происходит через 1-3 месяца в зависимости от метода проведения операции. В первое время женщина может чувствовать постепенно ослабевающую тянущую боль в нижней части живота. Обязательно бывают выделения с примесью крови (прозрачные с прожилками или коричневые мажущие). У некоторых женщин они продолжают появляться вплоть до следующих месячных. Первая менструация после проведенной операции обычно бывает обильной.

В период выздоровления женщине даются следующие рекомендации:

мыться только под теплым душем, не принимать горячие ванны, не посещать сауну, избегать пребывания на солнце и в жарких помещениях;

не поднимать тяжести, не заниматься активными видами спорта, такими как плаванье, езда на велосипеде, бег, прыжки;

не использовать гигиенические тампоны;

не употреблять аспирин и другие антикоагулянты;

в течение 1 месяца нельзя иметь половые контакты.

При возникновении таких симптомов, как обильное кровотечение, появление выделений необычного характера, особенно сразу после месячных (в «сухой период»), женщина должна обязательно обратиться к врачу. Об осложнениях может говорить также повышение температуры тела, появление жжения и зуда во влагалище.

Видео: Как проводится операция

Беременность и роды после конизации

Планировать беременность после проведения конизации шейки матки рекомендуется не ранее, чем через 1 год. Обычно для лечения молодых женщин, планирующих иметь в будущем детей, применяются наиболее щадящие методы проведения операции, такие как лазерная или радиоволновая коагуляция. Чаще всего после конизации препятствия для осуществления зачатия отсутствуют.

Однако эта процедура может сказаться на ее протекании. Снижение эластичности тканей шейки матки из-за образования рубцов ведет к самопроизвольному несвоевременному ее раскрытию под тяжестью плода. Этому способствует и неизбежное, хотя и незначительное, изменение формы и размеров матки (она становится короче, может уменьшиться в объеме). При этом у женщины могут происходить выкидыши или наступают преждевременные роды.

Предупреждение: Конизация шейки матки во время беременности является опасной процедурой из-за большой вероятности кровотечения и выкидыша.

Если у женщины дисплазия 3 степени (неинвазивный рак) обнаружена на сроке до 9 недель, то ей рекомендуется сделать аборт. При обнаружении заболевания в середине беременности за состоянием шейки ведется постоянное наблюдение. Если это необходимо для сохранения здоровья или жизни матери, проводится конизация или более радикальная операция.

В редких случаях, если травматизация незначительна и эластичность шейки не нарушена, женщина может родить ребенка естественным путем. Но чаще всего производится кесарево сечение.