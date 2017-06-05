Настойка прополиса – наиболее часто используемый в повседневной практике препарат пчелиного клея. Она находит широкое применение в лечении множества заболеваний, особенно тех, что носят инфекционный характер или связаны с повреждением слизистых и кожных покровов. Средство оказывает комплексное оздоравливающее действие на организм и активизирует его защитные силы.

Целебные свойства настойки

Водная и спиртовая настойки прополиса являются препаратами, имеющими лечебные свойства широкого спектра действия. Они применяются в следующих случаях:

лечение болезней желудочно-кишечного тракта, нормализация работы желчного пузыря и печени;

восстановление кровообращения при варикозе и атеросклерозе;

поддержание функции простаты;

терапия простудных и иных поражений дыхательной системы, боли в горле и ухе;

заживление царапин, ран, язв, переломы костей и растяжение связок;

снятие болевых ощущений различной этиологии (в том числе в мышцах и суставах) и воспаления, зуда, уменьшения отечности;

избавление от бессонницы, нервного напряжения, стресса и мигреней;

борьба с молочницей и другими болезнями грибковой природы;

санация полости рта;

восстановление и активизации иммунитета.

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Применение настойки прополиса для лечения в домашних условиях

Для домашнего использования предназначены спиртовая и водная настойки прополиса, которые можно приобрести в аптеке или приготовить самостоятельно:

Спиртовая вытяжка хранится значительно дольше и имеет более высокую эффективность. Для самостоятельного применения лучше ограничиться препаратом с концентрацией 10%. Водный настой прополиса показан для употребления детям, беременным и кормящим женщинам, пожилым людям.

Предупреждение: Лечение народными средствами на основе прополиса в домашних условиях должно быть согласовано со специалистом.

Рецепт приготовления домашней спиртовой настойки прополиса

Прополис в количестве 10-20 г необходимо охладить в течение часа в морозилке, затем измельчить с помощью мелкой терки, поместить в посуду из затемненного стекла, залить спиртом объемом 100 мл и плотно закрыть. Смесь оставляют при комнатной температуре в темноте на 2 недели, ежедневно взбалтывая ее по нескольку раз, после чего осадок отцеживают и хорошо отжимают. Готовую настойку можно хранить в холодильнике более года.

Рецепт приготовления домашнего водного извлечения прополиса

Прополис охлаждают и мелко натирают, затем высыпают в термос с кипятком в количестве 10 г на 100 мл. Настойку оставляют на сутки, после чего процеживают и убирают в холодильник. Для быстрого приготовления смесь можно проварить на водяной бане на протяжении четверти часа. Использовать средство необходимо в течение 7 дней, а оптимально – не более 3 суток.

Поддержание иммунитета

При любом способе использования препаратов прополиса отмечается их благотворное действие на иммунную систему человека. Пчелиный клей является природным антибиотиком, способным подавлять жизнедеятельность патогенных микроорганизмов, включая вирусы, бактерии, грибки и простейших (трихомонаду).

Прием настойки прополиса показан для профилактики инфекционных заболеваний и поднятия иммунитета в периоды межсезонья и массовых эпидемий. Курс начинают с 1 капли средства в сутки, прибавляя по одной ежедневно. Когда количество капель достигнет 30 (через месяц), объем используемого препарата постепенно убавляют таким же образом. Общий курс лечения составляет около 2 месяцев.

Терапия гриппа и ОРВИ

При появлении первых признаков простудного заболевания полезно добавить в утренний чай 25-30 капель настойки и выпить его маленькими глотками. Можно также скатать из рыхлой ваты небольшие шарики, смочить их 3-4 каплями спиртовой вытяжки прополиса и заложить в ноздри, после чего дышать, вдыхая воздух носом и выдыхая через рот. В уши аккуратно поместить такие же тампоны, свернутые из марли, сверху прикрыть слуховой проход сухим пластом ваты и повязать чистым полотенцем или платком из хлопчатобумажной ткани.

Рецепт средства для лечения гриппа и ОРВИ

Состав:

Настойка прополиса – 3 ст. л.

Мед – 3 ст. л.

Кукурузное масло – 3 ст. л.

Применение:

Смешать ингредиенты состава согласно рецепту, кукурузное масло можно заменить облепиховым или подсолнечным. Употреблять средство следует с утра на голодный желудок по 1 ч. л. в течение 14 дней.

Рецепт жидкости для промывания носа при насморке

Состав:

Вода – 1 стакан

Настойка прополиса – 0,5 ч. л.

Соль – 0,5 ч. л.

Применение:

Тщательно размешать в стакане теплой кипяченой воды экстракт прополиса и соль, вылить ее в специальное приспособление для промывания носа или небольшой заварочный чайник с длинным узким носиком. Вставить носик чайника в ноздрю и наклонить голову в противоположную сторону – жидкость должна выходить через второе отверстие. Процедуру необходимо выполнить для обеих сторон поочередно.

Рецепт средства для лечения бронхита и сильного кашля

Молоко согреть, добавить на треть стакана 1 ч. л. настойки прополиса, принять непосредственно перед отходом ко сну. Для детей старше 12 лет на стакан теплого молока нужно положить только треть ч. л. препарата пчелиного клея, 1 ч. л. меда и немного сливочного масла.

Предупреждение: Ребенку младше 12 лет применять спиртовую настойку прополиса нельзя, ее заменяют водной вытяжкой или натуральной прополисной мазью домашнего приготовления.

Рецепт прополисной мази для внутреннего применения

Состав:

Прополис – 10-15 г

Сливочное масло – 100 г

Применение:

Прополис убрать в морозилку на 60 минут, после чего мелко натереть. Растопить сливочное масло на водяной бане, добавить к нему пчелиный клей, хорошо перемешать и варить смесь на огне низкой мощности около получаса, периодически снимая пену. Готовое средство процедить с помощью марли, отжать осадок. Массу оставить для остывания при комнатной температуре, после чего убрать в холодильник для хранения.

Использование настойки прополиса для полосканий горла, полости рта и лечения уха

Лечебные свойства прополиса активно применяются в стоматологии. Для избавления от стоматита, укрепления десен и зубов, борьбы с воспалением и снятия кровоточивости можно полоскать полость рта раствором из 2 ч. л. вытяжки прополиса на 200 г кипяченой воды.

При болях в горле предпочтительно в качестве основы использовать отвар или настой лекарственных растений (зверобоя, ромашки или шалфея), добавляя в него 30 капель препарата на 1 стакан жидкости. Процедуру выполняют 5-6 раз за сутки.

Гнойное воспаление среднего уха можно вылечить, периодически вставляя на 20 минут смоченные в настойке прополиса жгуты из бинта в предварительно очищенный от отделяемого слуховой проход. При выполнении процедуры требуется соблюдать большую осторожность, чтобы не нарушить целостность барабанной перепонки.

Чтобы купировать воспаление при отите, в уши закапывают по 2 капли препарата 1 раз в сутки. Можно также соединить настойку прополиса с медом в равных количествах, хорошо размешать и использовать таким же образом. В сложных случаях готовят смесь вытяжки пчелиного клея с оливковым маслом в соотношении 1:2, хорошо встряхивают и применяют на протяжении 15-20 суток, обмакивая в полученную эмульсию жгутик из марли и оставляя его на 3 часа в слуховом проходе.

Лечение патологий пищеварительной системы

Прием простого средства, состоящего из 0,5 стакана молока и 25 капель настойки прополиса, утром и вечером незадолго до трапезы значительно облегчает состояние при гастритах, дуодените, язве желудка. Для экстренной помощи при отравлении можно использовать полстакана подогретой воды с 25 каплями препарата пчелиного клея.

Для терапии болезней печени и желчного пузыря спиртовую настойку прополиса добавляют в количестве 20 капель в теплый чай утром и вечером на протяжении 7 дней, после чего необходим перерыв на такой же срок и повторный курс.

Избавление от гипертонии

Препараты прополиса способны оказывать выраженное гипотензивное действие, понижать уровень холестерина в крови и препятствовать формированию атеросклеротических бляшек. Самым простым способом лечения является применение 20% настойки пчелиного клея в количестве 20 капель трижды в день за 60 минут до трапезы. Длительность приема составляет около 4 недель, после чего требуется сделать перерыв на полмесяца. При необходимости курс употребления настойки можно повторить сразу же после паузы.

Рецепт напитка для терапии легкой формы гипертонии

Необходимо приготовить смесь из 50 г брусничного сока и 20 капель 30% спиртовой настойки прополиса. Снадобье требуется принимать трижды в сутки за полчаса до еды, благотворный эффект становится заметен уже через 14 дней.

Рецепт комплексного средства для стабилизации артериального давления

Состав:

Ягоды боярышника и шиповника – 4 части

Ягоды черноплодной рябины – 3 части

Семена укропа – 2 части

Спиртовая настойка прополиса (30%)

Применение:

Тщательно перемешать ингредиенты состава, поместить 3 ст. л. сбора в термос, настоять в 1 л кипятка в течение 3 часов. Напиток необходимо принимать по 200 г, добавляя 20 капель настойки прополиса, трижды в день до еды.

Оздоровление кожи и ногтей

Простое смазывание настойкой прополиса пораженных участков кожи несколько раз за сутки применяют при следующих заболеваниях:

псориаз;

экзема;

герпес;

нагноения;

пролежни;

язвы.

Свойства настойки прополиса заживлять повреждения покровной ткани и оказывать антисептическое действие востребованы в косметологии. Для улучшения состояния проблемной и жирной кожи, лечения акне достаточно добавлять несколько капель препарата в крем непосредственно перед его нанесением. Жидкость для очищения можно приготовить, разбавляя средство кипяченой водой наполовину. Допустимо также обогащать пчелиным клеем косметические составы для умывания (пенки, молочко), не содержащие спирта.

Предупреждение: Сухая и чувствительная кожа может отреагировать появлением зуда и покраснений на применение средств, содержащих спиртовую настойку прополиса, или ее использование в неразбавленном виде.

Поражения ногтевой пластины, вызванные грибком, нуждаются в лечении 20% спиртовой настойкой прополиса. Вату смачивают в неразбавленном препарате и плотно прикладывают к больному ногтю до полного высыхания. Процедуру необходимо выполнять ежедневно, пока он не сойдет целиком, что потребует времени и терпения.

Противопоказания

В употреблении прополиса, как и любого продукта пчеловодства, важно строго соблюдать указанные в рецептах дозировки. Побочными эффектами от его применения могут быть головокружение, снижение давления относительно нормальных показателей, нарушение сердечного ритма и упадок сил. В этом случае прием препарата следует немедленно прекратить.

Строгими противопоказаниями к использованию настойки прополиса служат индивидуальная непереносимость и аллергия. Применение спиртовой настойки запрещено во время беременности, кормления грудью, а также для маленьких детей. Осторожность следует соблюдать при наличии патологий печени, желчевыводящих протоков, почечнокаменной болезни, панкреатита и злокачественных новообразований.