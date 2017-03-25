Кашель относится к разряду неприятных симптомов, которые нельзя оставлять без внимания. Чаще всего он сопровождается насморком, слабостью, головной болью и повышением температуры тела и в этом случае свидетельствует о простудном характере заболевания. Именно в такой ситуации составы из лука с медом от кашля способны выступить в роли мощного природного лекарства, эффективно воздействующего на причину недуга.

Целебные свойства лука с медом

Лук и мед – два известнейших продукта с выраженными антисептическими свойствами, в дуэте они представляют собой настоящее «оружие массового поражения» для борьбы с болезнетворными микроорганизмами. Однако свойства снадобья этим не ограничиваются, при кашле оно способно производить комплексный благотворный эффект:

эффективно очищает дыхательные пути;

укрепляет и стимулирует иммунитет;

насыщает витаминами и микроэлементами, не нагружая желудок;

облегчает переваривание пищи;

обладает седативным эффектом;

оказывает мочегонное действие, улучшая выведение токсинов.

Лук с медом от кашля показан не только для лечения, но и для постоянной профилактики ОРВИ и гриппа в сезон простудных заболеваний. Даже регулярное вдыхание паров лука при его нарезке и приготовлении служит процедурой, предупреждающей заражение и очищающей воздух помещения от патогенных бактерий и вирусов.

Выбор ингредиентов

Выбирать компоненты для приготовления лечебных снадобий от кашля следует с осторожностью, избегая подделок, продуктов с истекшим сроком годности и испорченных. По возможности лучше приобретать их на частном подворье: лук с личной грядки и мед с небольшой пасеки от хозяев, которые не злоупотребляют использованием минеральных удобрений, гербицидов и лекарственных препаратов.

Важно отбирать луковицы без гнили и следов поражения вредителями, сочные и плотные. Шелуха должна быть ровной и не иметь повреждений, а сверху собираться в сухой жгут без торчащих зеленых перышек. Не стоит покупать проросший и мягкий на ощупь лук, даже если он продается по сниженной стоимости, поскольку высок риск присутствия гнили и плесени.

Для лечения кашля подойдут любые сорта овоща, выбирать можно согласно своим предпочтениям. Белый лук обычно имеет нежный вкус, он не такой острый, как золотистый, а красные и синие его разновидности бывают необычайно сладкими.

Свежий натуральный мед любого сорта отлично справляется с простудами и может быть использован в качестве ингредиента целебных составов от кашля. Некоторые его разновидности способны производить конкретные ярко выраженные терапевтические эффекты:

Гречишный мед оперативно лечит простуды, кашель и насморк. Липовый сорт незаменим при ангине, ларингите и бронхите, оказывает отхаркивающее и противовоспалительное действие. Акациевый мед повышает тонус организма, укрепляет и поддерживает его силы. Майские сборы отлично справляются со всеми симптомами простуды и гриппа, включая кашель. Мед из горчицы рекомендован к применению при болезнях дыхательной системы. Балканский мед обладает особенным болеутоляющим действием и способствует отхождению мокроты при сухом кашле.

Рецепты приготовления

Существует огромное разнообразие рецептов приготовления целебных снадобий от кашля на основе лука и меда. По возможности следует выбирать те их варианты, где тепловая обработка отсутствует или применяется минимально, это позволяет сохранить все действующие вещества лекарства в активном состоянии.

Затвердевший мед в рецептах часто рекомендуют прогреть перед внесением в состав – так он лучше смешивается с прочими ингредиентами. Однако делать это надо с большой осторожностью и только с использованием водяной бани или специального декристаллизатора. Превышать отметку в +40°C при выполнении этой процедуры нельзя.

Совет: С помощью небольшого количества лимонного сока можно эффективно растопить загустевший мед и обогатить целебные смеси дополнительными действующими веществами.

Рецепт изготовления смеси для быстрого избавления от кашля и насморка

Состав:

Репчатый лук – 1 головка

Мед – 3 ст. л.

Применение:

Измельчить луковицу с помощью блендера и тщательно перемешать образовавшуюся кашицу с медом. Принимать смесь нужно по 1 столовой ложке трижды в день после еды.

Рецепт отвара для лечения кашля

Состав:

Лук среднего размера – 5 шт.

Чеснок – 1 головка

Мед – 1 ст. л.

Вода – 0,5 л

Применение:

Овощи мелко порезать и залить водой, варить в эмалированной кастрюле до размягчения на медленном огне, затем дать остыть. Добавить мед, хорошо размешать и принимать по 1 столовой ложке ежечасно на протяжении 2 дней.

Рецепт настоя для укрепления иммунитета

Состав:

Измельченный сырой лук – 150 г

Мед – 100 г

Виноградное вино – 0,5 л

Применение:

Перемешать лук с медом, залить смесь виноградным вином и убрать для настаивания в прохладное темное место на 14 суток. Затем напиток требуется процедить и употреблять по 3-4 столовых ложки 1 раз в день.

Рецепт сока для лечения гриппа и простуды

Состав:

Лук – 0,5 кг

Мед – 50 г

Применение:

Лук измельчить с помощью блендера, отжать сок и смешать его с медом. Хранить полученный напиток в стеклянной посуде на холоде, принимать по 2 столовых ложки на 250 мл теплой воды после еды.

Рецепт отвара для избавления от сухого кашля

Состав:

Молоко – 2 стакана

Лук репчатый – 5 шт.

Мед – 1 ч. л.

Применение:

Залить лук молоком, довести до кипения и варить, пока овощи не станут мягкими. После того как снадобье остынет и настоится, их можно убрать. Добавить мед, тщательно размешать и принимать по 1 столовой ложке каждый час.

Использование лука с медом для лечения детей

В раннем детском возрасте (до 3 лет) мед, как и сырой репчатый лук, употреблять нельзя. Вареный овощ можно добавлять в пюре и каши уже в возрасте 7-8 месяцев, а с года использовать для лечения при кашле. Для малышей отлично подойдут рецепты, где производится тепловая обработка, а мед заменяется сахаром.

Ребенку, достигшему возраста 3 лет, допустимо использовать сырой лук для лечения кашля короткими курсами (4-7 дней) и в небольших количествах. Начинать знакомство с ним лучше в виде зеленых перышек, которые дают пожевать после приема пищи. Это полезно для санации полости рта и профилактики инфекций.

Указанные для взрослых количества лука с медом, приготовленного по специальным рецептам, необходимо скорректировать с учетом возраста и индивидуальных особенностей организма малыша. Самостоятельное назначение такой терапии недопустимо, все мероприятия по лечению детей от кашля народными средствами должны быть согласованы с педиатром.

Рецепт отвара для лечения кашля у маленьких детей

Состав:

Репчатый лук – 4-5 шт.

Сахар – 0,5 стакана

Применение:

Лук очистить, мелко порезать и залить кипящей водой таким образом, чтобы она полностью его покрыла. Добавить сахар в указанном количестве и варить, пока лук не станет мягким, после чего дать смеси остыть, а затем измельчить ее, используя сито или блендер. Довести полученную массу до кипения и остудить. Взрослым и детям от 12 лет принимать по 1 столовой ложке 3-4 раза в день, 6-12 лет – по 1 десертной ложке, 2-5 лет – по 1 чайной ложке с той же периодичностью.

Видео: Рецепт избавления от кашля для детей и взрослых от фитотерапевта Сергея Киселева

Противопоказания

Лук содержит эфирные масла, оказывающие раздражающее действие на стенки желудка, поэтому гастрит и язвенная болезнь служат противопоказаниями к его применению. Сахарный диабет, в свою очередь, ограничивает возможность употребления меда.

Предупреждение: Людям с патологиями печени и почек применять от кашля лук с медом нужно с большой осторожностью и только после одобрения лечащего врача.

Аллергия на компоненты состава, ранний детский возраст (до 3 лет) и индивидуальная непереносимость также служат абсолютными противопоказаниями к использованию лечебных средств на основе лука и меда. При беременности их следует употреблять с опаской, предварительно получив консультацию специалиста.