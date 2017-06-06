Черноплодная рябина (арония) – кустарник или небольшое дерево, встречающееся практически на каждом садовом участке. Ее ягоды можно приобрести на рынке, частных подворьях в свежем, сушеном и замороженном виде. Они имеют терпкий специфический вкус, насыщенный цвет, приятный запах и служат сильнодействующим лекарственным средством. Их использование для лечения в домашних условиях должно быть заблаговременно согласовано с врачом.

Заготовка ягод черноплодной рябины

Плоды аронии собирают осенью (в сентябре или начале октября), предпочтительно после первого заморозка, и сушат на открытом воздухе под навесом. Высушенное растительное сырье сохраняет лечебные свойства не более 2 лет. Упаковать его можно в картонные коробки или банки из стекла, закрытые пергаментной бумагой.

Быстрый способ сушки предполагает использование специальных сушилок или духовки. Начинают обработку при температуре 40°C до подвяливания плодов, затем прибавляют ее не более чем до 60°C. Правильно заготовленные ягоды должны стать сморщенными, но не потерять присущий им аромат и цвет.

Совет: Удобным способом сушки ягод черноплодной рябины в лечебных целях является их развешивание в кистях на натянутой нити на веранде, чердаке или балконе.

Заморозка ягод – предпочтительный способ хранения, такое сырье удобно использовать в рецептах приготовления народных средств. Быстрое замораживание при температуре не выше -15°C позволяет полностью сохранить сахара, но оттаивание и повторная заморозка недопустимы. Компоты, морсы, варенье, вино, а особенно настойки на основе плодов аронии также имеют большую ценность для повседневного употребления.

Рецепт варенья

Состав:

Ягоды черноплодной рябины – 3 кг

Сахар – 4,5 кг

Яблоки – 1 кг

Тертые грецкие орехи или корица – 0,5 ч. л.

Вода – 600 мл

Лимоны большого размера – 2 шт.

Применение:

Рябину залить кипятком и настоять 12 часов, на полученной жидкости в количестве 3 стаканов сварить сироп с сахаром. Положить ягоды, очищенные от кожуры и сердцевины яблоки, орехи или корицу, дать составу закипеть и подержать его на огне в течение 5 минут. Остудить смесь до чуть теплого состояния, снова вскипятить и проварить 10 минут. Нарезать лимоны, добавить в варенье и оставить его готовиться еще на четверть часа.

В процессе варки пенку необходимо периодически снимать. Готовое лакомство разливают горячим в стерильные стеклянные банки с обычными крышками из пищевого полиэтилена.

Рецепт приготовления целебного домашнего вина

Состав:

Ягоды черноплодной рябины – 5 кг

Сахар – 2 кг

Изюм – 50 г

Вода – 1 л

Применение:

Ягоды и изюм для приготовления вина водой не промывают. Чистыми руками нужно тщательно размять плоды аронии и выложить их в эмалированную или стеклянную посуду большого объема. К полученной массе добавить 0,75 кг сахара, изюм и аккуратно перемешать. Емкость требуется перевязать марлей и убрать в тепло на 7 дней, ежедневно вымешивая состав и контролируя отсутствие на нем плесени.

По истечении указанного срока сок отжимают (для этого можно воспользоваться специальным прессом) и помещают в стеклянную бутылку емкостью не менее 10 л. В отжатую массу необходимо сложить оставшийся сахар в количестве 1,25 кг и вылить подогретую кипяченую воду, хорошо размешать и снова убрать в теплое и темное место на неделю. Важно также каждый день перемешивать снадобье.

На бутыль с соком надевают резиновую перчатку, предварительно сделав прокол в одном из ее пальцев, и ставят в тепло и темноту для брожения. Когда будет готов настой на осадке, его сливают, не отжимая более, и добавляют к соку после снятия с него образовавшейся пены.

Процесс брожения займет еще около 60 дней, пока осадок не исчезнет, крепость напитка составит 10-12 градусов. При необходимости к нему можно добавить спирт или водку в нужной концентрации и оставить для дозревания в холодильнике на 4-5 месяцев.

Предупреждение: Беременность и период кормления грудью являются противопоказанием к приему спиртосодержащих лекарственных препаратов аронии.

Целебные свойства черноплодной рябины

Ягоды черноплодной аронии имеют чрезвычайно насыщенный состав:

витамины (С, К, Е, В1, В2, В6, биофлавоноиды, бета-каротин);

микроэлементы (йод, железо, медь, фтор, молибден, бор, марганец);

сахара (сахароза, глюкоза, фруктоза);

органические кислоты.

Биологически активные вещества позволяют плодам растения проявлять выраженные лечебные свойства, основой которых служит антиоксидантное воздействие на клетки организма человека и нормализация работы иммунной системы. Они борются с возникновением аллергических реакций, улучшают функцию щитовидной железы, желудка и кишечника, печени и желчного пузыря, почек, сердца и сосудов.

Большое количество витаминов и йода позволяет преодолеть апатию, слабость и упадок сил, избавиться от кровоточивости десен, гемофилии и ревматизма. Регулярное употребление сока, разведенного водой вполовину, помогает снизить содержание сахара в крови, что чрезвычайно полезно для людей, больных диабетом. В борьбе с ним помогает также сорбит, содержащийся в ягодах растения.

Антоцианы черноплодной рябины способствуют лечению ожирения и нормализации веса. Имея калорийность всего 55 кКал, растение эффективно устраняет чувство голода, тормозит рост клеток жировой ткани. Эти же вещества блокируют развитие раковых опухолей.

Свежевыжатый сок и ягоды растения имеют большое значение в терапии нервных болезней. Они помогают справиться с эмоциональной неуравновешенностью, регулируя процессы возбуждения и торможения в клетках головного мозга.

Видео: Практикующие врачи о лечебных свойствах рябины черноплодной

Нормализация артериального давления и функции системы крови

Снижение внутричерепного и артериального давления – наиболее востребованное свойство черноплодной рябины. Она участвует в регуляции уровня холестерина, предотвращая формирование атеросклеротических бляшек, а также заметно влияет на показатели свертываемости крови. В результате риск развития тромбоза небольших сосудов идет на убыль, что, в свою очередь, служит эффективной профилактикой варикоза, ишемии сердца, инсульта и других патологий, связанных с недостаточным питанием клеток головного мозга.

Регулярный прием средств на основе черноплодной рябины способствует возвращению эластичности и упругости стенкам сосудов, повышению их проницаемости, расширяет просвет кровеносного русла. Для нормализации высоких показателей артериального давления неразбавленный сок употребляют по 5 ч. л. 2-3 раза в день за полчаса до трапезы.

Для предупреждения развития атеросклероза рекомендуется курсами по 1-1,5 месяца съедать по 100 г ягод трижды в сутки за 30 минут до приема пищи. Полезно совместить употребление рябины с плодами черной смородины и препаратами шиповника.

Рецепт настойки для повышения уровня гемоглобина

Состав:

Ягоды черноплодной рябины – 100 г

Листочки вишни – 100 шт.

Сахар – 1,5 стакана

Водка – 0,75 л

Вода – 1,5 л

Применение:

Растительное сырье необходимо прокипятить в течение 15 минут на огне малой мощности, затем отцедить жидкость и отжать осадок. Добавить в отвар сахар, водку, настоять около 14 дней.

Рецепт снадобья для терапии ревматизма

Ягоды аронии в количестве 1 кг измельчить посредством мясорубки, засыпать 0,5 кг сахарного песка. Дать составу немного настояться, тщательно размешать, выложить в стеклянную посуду и хранить в холодильнике. Принимают средство по 2 ст. л. дважды за сутки.

Рецепт средства для лечения гипертонии

Перемешать 50 г свежевыжатого сока ягод черноплодной рябины с 1 ст. л. меда, принимать напиток трижды в день за полчаса до еды на протяжении 4-6 недель.

Рецепт чая для предотвращения развития склероза сосудов головного мозга

Высушенные ягоды черноплодной рябины и шиповника смешать в равных долях, высыпать в термос и залить кипятком в соотношении 1 ст. л. растительного сырья к 200 мл воды. Через 60 минут, когда напиток настоится, его можно употреблять вместо чая 2-3 раза за день.

Повышение иммунитета

Для стабилизации работы иммунной системы достаточно включить в ежедневный рацион домашние заготовки из ягод черноплодной рябины (варенье, компоты, морсы) в периоды сезонных простуд и массовых эпидемий ОРВИ и гриппа. Они очищают внутреннюю среду организма от шлаков, тяжелых металлов, радиоактивных соединений и болезнетворных микробов.

Рецепт общеукрепляющего напитка

Сухие ягоды в соотношении 10 г на 100 г кипятка проварить на водяной бане в течение 5-10 минут, охладить и отцедить жидкость, отжав осадок. Принимать напиток необходимо по 100 г 3-4 раза за сутки.

Рецепт средства для поддержания иммунитета и лечения авитаминоза

Состав:

Ягоды черноплодной рябины – 5 стаканов

Чеснок – 2 головки

Соль

Применение:

Ягоды и очищенный чеснок перетереть, присолить и хорошо перемешать, сложить полученную массу в заранее подготовленную и простерилизованную стеклянную посуду. Принимать состав понемногу можно сразу после приготовления, хранить в холодильнике.

Рецепт настойки для защиты от простудных заболеваний

Состав:

Ягоды черноплодной рябины – 2,5 стакана

Водка – 1 л

Мед – 3 ст. л.

Порошок коры дуба – 1 щепотка

Применение:

Ягоды вымыть, высыпать в стеклянную банку, добавить мед, кору дуба и хорошо перемешать. Влить к смеси водку, закрыть емкость герметично и убрать для настаивания на 16-20 недель. Периодически состав нужно доставать и встряхивать. Готовый напиток необходимо отцедить и разлить по бутылям.

Рецепт «живого» варенья для приема в период межсезонья

Свежие ягоды черноплодной рябины в количестве 1 кг измельчают с помощью мясорубки или блендера, соединяют с сахаром (800 г). Состав оставляют ненадолго настояться, затем снова хорошо перемешивают до полного растворения кристаллов. Готовый продукт перекладывают в стерильную стеклянную банку с крышкой из пищевого полиэтилена, хранят в холодильнике.

Рецепт снадобья для восстановления сил после болезни

Для избавления от слабости необходимо перетереть в пюре плоды черной смородины и рябины, добавить мед по вкусу. Смесь употребляют в течение дня по 1 стакану.

Помощь в работе пищеварительной системы

При пониженной кислотности желудочного сока достаточно съесть несколько ягод черноплодной рябины незадолго до трапезы: это поможет работе желудка, избавит от отрыжки, неприятных ощущений (в том числе чувства тяжести в животе), активизирует процесс пищеварения и усвоение нутриентов.

Бескаменный холецистит хорошо поддается терапии с применением черноплодной аронии. Она также служит желчегонным средством, улучшает перистальтику кишечника и снимает спазмы. Ягоды растения производят закрепляющий эффект, поэтому показаны для лечения диареи и расстройства желудка.

Рецепт сбалансированного витаминного чая для повышения аппетита, улучшения функции печени и желчного пузыря

Высушенные ягоды аронии, черной смородины и шиповника, взятые в равных долях, высыпать в кипяток и поставить на водяную баню на 10 минут. Готовую жидкость снять с огня, немного остудить и пить вместо чая с сахаром или медом вприкуску. Приготовить такой напиток можно с помощью термоса со стеклянной колбой, настаивая состав на протяжении 4 часов.

Польза для желез внутренней секреции

Плоды аронии благотворно влияют на работу эндокринной системы, оказывая стабилизирующее действие. Особенно полезны они для оздоровления щитовидной железы.

Рецепт средства для лечения гипертрофии щитовидной железы

Перетереть свежие плоды рябины с сахаром в соотношении по весу 1:2, принимать по 1 ч. л. трижды в день за 30 минут до трапезы.

Рецепт настойки для терапии заболеваний щитовидной железы

Состав:

Свежие ягоды аронии – 1 стакан

Спирт – 0,5 л

Мед – 2 ст. л.

Применение:

Для приготовления средства свежие ягоды аронии нужно качественно растолочь и выложить в стеклянную банку емкостью 1 л. К плодам добавить спирт, встряхнуть и убрать в прохладное темное место на 30 дней. По истечении указанного срока жидкость требуется отцедить, ввести мед и настоять еще 2-3 суток.

Рецепт настоя для приема при диабете

Свежие ягоды черноплодной рябины вымыть, превратить в пюре, взять 1 ст. л. и настоять 30 минут в стакане кипятка. Отцедить жидкость и употреблять по 2-3 ст. л. трижды в сутки.

Применение черноплодной рябины во время беременности

Употребление умеренных количеств черноплодной рябины в период вынашивания ребенка приносит немалую пользу будущей матери. Она обеспечивает организм необходимыми для преодоления токсикоза микроэлементами и витаминами, защищает малыша от риска возникновения патологий в формировании нервной системы и других врожденных пороков. Именно высокая антиоксидантная активность ягод защищает клетки от нарушений в процессе их роста, развития и дифференциации, а также способствует восстановлению поврежденных участков ДНК.

При аллергии или непереносимости витаминных комплексов для беременных и кормящих матерей плоды аронии способны во многом их заменить (особенно в комплексе со средствами из шиповника и черной смородины).

Противопоказания

Ягоды аронии являются сильнодействующим средством даже при простом употреблении их в пищу. Противопоказания к использованию черноплодной рябины должны строго соблюдаться во избежание развития патологических побочных эффектов:

повышенная кислотность желудочного сока;

язвенные болезни желудочно-кишечного тракта;

высокие показатели свертываемости крови;

тромбофлебит;

склонность к запорам;

гипотония;

аллергия, индивидуальная непереносимость.

Не стоит давать ягоды черноплодной рябины детям до 2 лет.

Видео: Все о свойствах черноплодной рябины в программе «О самом главном»