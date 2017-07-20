Обнаружив у себя в груди уплотнение в виде горошины или небольшого мячика, женщины идут к врачу с надеждой, что это не раковая опухоль. Узнав, что новообразование доброкачественное, они начинают сомневаться, надо ли делать операцию, вырезать опухоль. Особенно волнует этот вопрос беременных женщин, у которых обнаружена фиброаденома молочной железы. Существуют ситуации, при которых откладывать операцию или отказываться от нее опасно. В каждом случае врач индивидуально решает, какую методику лечения выбрать.

Что представляет собой фиброаденома

Фиброаденома – это опухолевое новообразование в молочной железе, образующееся за счет разрастания волокон соединительной (фиброзной) ткани. Оно имеет доброкачественный характер, но в отдельных случаях перерождается в злокачественную опухоль (саркому).

Существует несколько видов фиброаденомы:

периканаликулярная (ткань разрастается вокруг млечного протока);

интраканаликулярная (опухоль образуется внутри млечного протока);

смешанная (ткани разрастаются внутри и снаружи протока);

листовидная (в опухоли образуются листовидные щели, заполненные слизью). Именно этот вид фиброаденомы молочной железы с большой вероятностью может перерождаться в саркому.

Обнаруживается опухоль в виде мягкого шарообразного образования диаметром от 5 мм до нескольких сантиметров. В отличие от раковой опухоли, фиброаденома не связана с кожей груди, при пальпации свободно перемещается. Локализуется она, как правило, в верхней наружной части железы. Причем встречается в одной из них или одновременно в обеих. Возможно образование нескольких опухолей, располагающихся в разных областях молочной железы.

Опухоль безболезненна. При значительных размерах новообразования наблюдается увеличение молочной железы. Кожа ее при этом имеет обычный вид.

Опухоль является гормонозависимой. Она образуется и растет в результате превышения нормы содержания эстрогенов в организме, причиной которого могут быть эндокринные нарушения, употребление гормональных препаратов, в том числе с целью контрацепции. Гиперэстрогения может возникнуть также в результате заболевания яичников, ожирения, недостаточной физической активности женщины и воздействия других факторов. Чаще всего такая опухоль обнаруживается у женщин в возрасте 20-35 лет, когда содержание эстрогенов в организме достигает максимума.

Какие методы лечения применяются при фиброаденоме

Выбор метода лечения зависит от возраста женщины, размеров и вида фиброаденомы. Существует 2 метода лечения: консервативный и оперативный.

Удалять фиброаденому или нет, врач решает после проведения обследования, включающего в себя УЗИ, маммографию, анализ крови на гормоны и антитела к раковым клеткам, биопсию молочных желез с последующим гистологическим исследованием тканей опухоли.

Консервативное лечение проводится в том случае, когда новообразование имеет диаметр не больше 8 мм. Женщине назначается прием препаратов, подавляющих выработку эстрогенов и снижающих их содержание в крови, а также препаратов, содержащих витамин Е и йод. Рекомендуется специальная диета, позволяющая сбросить вес. Состояние молочной железы пациентки постоянно контролируется с помощью УЗИ. Если замечают, что опухоль не только не уменьшается, но начинает расти, ее устраняют хирургическим способом.

Когда проводится операция

Оперативное удаление – это основной способ лечения. Операция проводится обязательно в следующих случаях:

Когда по результатам анализов точно установить характер опухоли не удается. Подозрения на рак опровергаются или подтверждаются при последующем гистологическом исследовании удаленного материала. При обнаружении даже небольшой листовидной опухоли. Если замечен быстрый рост фиброаденомы (она увеличивается вдвое в течение 5 месяцев). Новообразование имеет диаметр 3-5 см или больше. При желании женщины убрать косметический дефект молочной железы или наличия у пациентки канцерофобии. При планировании беременности. У женщин старше 40 лет (существует повышенная вероятность образования злокачественных клеток из-за резкого изменения гормонального фона).

Предупреждение: К сожалению, даже операция не дает гарантии того, что опухоль не возникнет снова, если не устранена причина ее образования – нарушение гормонального фона. Поэтому важно проводить лечение заболеваний, в результате которых произошел гормональный сдвиг, регулировать массу тела.

Видео: Показания к удалению фиброаденомы и методы проведения операции

Фиброаденома при беременности

Во время беременности уровень эстрогенов в крови значительно повышается, так как они вырабатываются плацентой. В результате этого может начаться быстрый рост опухоли. Это влияет на выработку молока и затрудняет процесс кормления ребенка. Если во время беременности обнаруживается опухоль больше 1 см в диаметре с плотной капсулой, то ее обязательно удаляют, хотя на протекании самой беременности и состоянии плода наличие опухоли не сказывается.

Однако в некоторых случаях, когда размеры опухоли невелики, оболочка еще не до конца сформировалась, удаление не производится, так как операция – это стресс для организма беременной. За состоянием опухоли в таком случае ведется постоянное наблюдение. При длительном кормлении грудью (в течение 1.5-2 лет) она может рассасываться самостоятельно.

Фиброаденома при климаксе

Если диагностика подтвердила, что опухоль носит доброкачественный характер, к тому же она возникла до появления симптомов климакса, то ее не удаляют. Причина в том, что при снижении количества эстрогенов, происходящем у женщины в связи со старением организма, рост опухоли иногда полностью прекращается, болезнь регрессирует.

Как производится хирургическое удаление фиброаденомы

Как правило, операция производится под местным наркозом. После удаления опухоли накладывается косметический шов.

Удалять фиброаденому молочной железы можно следующими способами:

Энуклеацией (вылущиванием). Такой метод применяется для устранения маленьких опухолей, если характер ее установлен абсолютно точно, подозрения на рак сняты полностью. Секторальной резекцией. Операция производится под местным или общим наркозом. Этим способом устраняются объемные опухоли, когда имеются подозрения на рак. При этом удаляется не только сама фиброаденома, но и окружающие ее ткани. Наложение косметического шва позволяет сделать незаметным место разреза. Иногда для быстрого рассасывания шва применяется специальный гель, предотвращающий образование рубца. Его наносят в первые сутки после операции. Недостатком метода является то, что после операции до полного заживления в груди ощущается боль. Лазерным выжиганием. Операция проводится в течение 15 минут, применяется для устранения фиброаденомы любого вида. После удаления опухоли остается небольшой быстро заживающий шов. После такой операции боль может наблюдаться в области шва в течение нескольких дней. Удаление производится под местной анестезией.

Дополнение: В очень редких случаях, когда опухоль вырастает до размеров больше 8 см или обнаруживается множество рассеянных уплотнений, приходится проводить полное удаление груди, но обычно обнаружить и удалить фиброаденому удается на более ранней стадии.

Видео: Что такое фиброаденома. Как проводится операция по ее удалению

Осложнения после оперативного вмешательства

После операции по удалению опухоли может возникнуть нагноение раны вследствие занесения инфекции. Возможно повышение температуры. Устраняют воспалительный процесс с помощью антибиотиков.

Замечание: Решая вопрос о том, делать или нет операцию, женщины должны учесть, что после удаления фиброаденомы любым хирургическим способом лактационная функция молочной железы не нарушается.

Для того чтобы заживление прошло быстро и благополучно, женщина должна соблюдать рекомендации врачей: в течение 2 недель после удаления фиброаденомы не посещать сауну, не заниматься физкультурой, избегать пребывания под солнечными лучами, не принимать горячую ванну, пользоваться только душем. Запрещается делать какие-либо компрессы на грудь и заниматься самолечением другими способами.

В 15-20% случаев возникает рецидив заболевания, и операцию приходится делать повторно.