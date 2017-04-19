До недавнего времени хирургическая операция была единственным способом избавления от фиброаденомы – доброкачественной опухоли молочной железы. В последние годы появились новые методы лечения, без разрезов и иссечения тканей. Безоперационное лечение, как правило, проводится под местным наркозом. На молочной железе практически не остается следов. Главное, при обнаружении даже маленького уплотнения женщине необходимо сразу обратиться к врачу, чтобы установить характер новообразования. Состояние фиброаденомы молочной железы можно контролировать, если она мала.

Способы лечения фиброаденомы

Принимая решение о том, как лечить женщину при обнаружении фиброаденомы, врач опирается на результаты обследования. В первую очередь, необходимо точно знать, что это новообразование не имеет злокачественного характера. Затем учитываются размеры уплотнения.

Чаще всего фиброаденома встречается в единственном числе, однако могут быть и исключения. Поэтому важно тщательно обследовать обе молочные железы.

Большое значение имеет возраст и физиологическое состояние женщины. Эта опухоль является эстрогенозависимой, то есть ее образование и рост провоцируются повышенным содержанием эстрогенов в организме. Она возникает обычно у молодых женщин. Причем у девушек до 20 лет возможно появление так называемой ювенальной, или незрелой формы. При этом опухоль молочной железы не имеет плотной оболочки, с ней можно справиться без операции, она рассасывается под воздействием лекарства. У женщин старшего возраста возникает опухоль в зрелой форме, с капсулой.

В возрасте до 30 лет вероятность появления гормональных всплесков повышена, уровень эстрогенов достигает максимума. Если у женщины была маленькая фиброаденома, то при беременности она может вырасти в 2-3 раза, так как в это время в организме сильно меняется гормональный фон.

К 40 годам начинается постепенное снижение выработки половых гормонов вплоть до наступления менопаузы и постменопаузы, когда яичники перестают функционировать. Поэтому у женщин старше 40 лет фиброаденома образуется редко.

Примечание: Даже если в 40-45 лет опухоль такого рода у женщины обнаруживается, то, скорее всего, она появилась раньше, но не удавалось заметить, так как она не росла.

Существуют следующие способы лечения:

консервативное (сдерживание роста опухоли);

хирургическое (удаление только фиброаденомы или отдельного участка молочной железы вместе с ней);

малоинвазивное разрушение опухоли (без повреждения тканей молочной железы).

Кроме этого, возможно замедлить развитие фиброаденомы методами нетрадиционной медицины (с помощью фитопрепаратов, гомеопатических и народных средств).

Показания к хирургическому лечению железы

Наиболее опасной формой фиброаденомы молочной железы является листовидная, при которой в опухоли образуются листовидные кисты – пустоты, заполненные слизью. Может произойти нагноение содержимого кист. В такой фиброаденоме нередко появляются клетки атипичного строения, которые перерождаются в раковые. Обнаруживается такая опухоль чаще всего у женщин старше 50 лет, в период менопаузы. Она увеличивается очень быстро. Поэтому листовидные фиброаденомы обязательно удаляют хирургическим способом, не дожидаясь их роста.

Устранение проводится и в том случае, когда фиброаденома крупнее, чем 1 см в диаметре, к тому же женщина планирует рождение ребенка. Если есть риск перерождения в рак или сомнения в доброкачественном характере опухоли, то она обязательно удаляется вместе с соседними тканями. Затем проводится их гистологическое исследование.

Видео: Показания к удалению фиброаденомы

Когда возможна консервативная терапия

Лекарственные препараты оказывают наиболее эффективное действие при лечении незрелых опухолей у юных или у пожилых женщин. Если точно установлено, что опухоль доброкачественная, достаточно мелкая (меньше 8 мм в диаметре), расположена в одной груди, является единственной, то без операции можно обойтись при лечении женщин любого возраста.

Назначается прием гормональных препаратов с повышенным содержанием прогестерона для снижения уровня эстрогенов в крови. Опухоль не рассасывается, но рост ее прекращается или сильно замедляется. Женщина должна посещать врача каждые 3 месяца, чтобы контролировать состояние опухоли с помощью УЗИ и анализов на онкологию.

Для профилактики развития фиброаденомы молочной железы проводится лечение сопутствующих заболеваний, которые спровоцировали гормональный сдвиг. Вызвать появление новообразования в груди могут заболевания репродуктивных органов (миома матки, например), эндокринные нарушения. Провоцирует рост опухоли ожирение (в жировой ткани вырабатываются эстрогены), поэтому во время лечения женщина должна стараться похудеть с помощью специальной диеты.

Если опухоль обнаружена у беременной женщины, то операция откладывается на более позднее время, если в ней не обнаружено атипичных клеток и отсутствует риск перерождения в рак. После родов рекомендуется грудное вскармливание.

Современные способы удаления фиброаденомы без операции

Преимуществом современных малоинвазивных и неинвазивных методов является то, что они гораздо менее болезненны, не требуется общий наркоз для проведения процедуры. Устранение опухоли молочной железы занимает меньше 1 часа, проводится в амбулаторных условиях. Заживление происходит быстро, к тому же не остается рубцов на поверхности железы и не меняется ее форма.

Такое лечение без операции проводится только в случае полной уверенности в том, что опухоль незлокачественная. Этими способами полностью удаляют опухоли размером до 3-3.5 см.

К ним относятся:

маммотомия;

криодеструкция;

высокочастотная абляция;

абляция лазером;

ультразвуковая абляция (эхо-терапия).

Маммотомия (ультразвуковая биопсия)

Процедура проводится с помощью маммотома – роботизированного аппарата, в котором все манипуляции контролируются ультразвуковым устройством. Отсасывание опухоли специальным зондом проводится через надрез размером 6 мм. При этом достаточно бывает местного обезболивания уколом лидокаина. При необходимости могут быть удалены кальцинаты.

После процедуры разрез закрывается очень мелкими танталовыми скрепками, что дает возможность наблюдать с помощью ультразвукового устройства за изменениями на месте удаления. Если возникает рецидив и опухоль возникает снова, ее удается сразу заметить.

Для фиброаденомы более крупного размера такой метод применяется в диагностических целях. Если обнаруживается, что опухоль перерождается в рак, ее немедленно удаляют хирургическим способом.

Криодеструкция

Метод заключается в том, что через прокол в фиброаденому вводится аргон. Опухоль замораживается, а через несколько месяцев полностью рассасывается. Процедура проводится под местным наркозом. Эффекта можно достигнуть, если размеры опухоли не больше 3 см.

Видео: Лечения фиброаденомы методом криодеструкции

Высокочастотная абляция

Бесконтактным способом с помощью радиоволн высокой частоты производится разогревание опухоли, после чего она гибнет. Под контролем УЗИ ее удаляют через разрез в несколько миллиметров с помощью специальной палочки.

Удаление лазером

Через прокол в опухоль вводится световод, в который пропускается направленный лазерный луч. Нагревание опухоли приводит к гибели клеток. Полностью исключено попадание инфекции в ткани молочной железы. Лечение фиброаденомы быстрое, бескровное, практически безболезненное.

Эхо-терапия

Это метод бесконтактной терапии. На поверхности железы не остается никаких следов. На опухоль направляется ультразвуковой поток, который воздействует только на больную ткань, при этом не взаимодействует со здоровыми. Происходит разогревание и уничтожение опухоли. Для обезболивания применяется метод седации (пациентке вводится успокаивающее средство, погружающее ее в состояние полусна).

Применение нетрадиционных методов

Врачи предупреждают об опасности любого самолечения и бесконтрольного использования методов нетрадиционной медицины для лечения заболеваний груди. Не допускается использование препаратов, содержащих растения-фитоэстрогены (красный клевер, соя), а также применение согревающих компрессов (они могут спровоцировать рост опухоли).

При фиброаденоме на ранней стадии по согласованию с лечащим врачом могут использоваться гомеопатические и народные средства противовоспалительного и общеукрепляющего действия. При этом предварительное обследование должно полностью подтвердить отсутствие рака груди и тенденции к быстрому росту опухоли.

В дополнение к традиционному лечению рекомендуется употреблять настои горца птичьего или таких растений, как тысячелистник, ромашка. Для приготовления лекарства берется 15 г какой-либо из этих трав, заливается 1 стаканом кипятка, настаивается в течение 2 часов. Пьют теплый настой 2 раза в день по ½ стакана.

Можно использовать настойку эхинацеи. Готовится так: 100 г цветков настаивают 5-6 дней на 100 мл водки. Принимают по 30 капель, разбавляя их 50 мл воды, трижды в день в течение 1 месяца.