При лечении заболеваний молочных желез большое значение имеет своевременное обнаружение патологических изменений в их состоянии. Для этого широко применяется ультразвуковая диагностика. УЗИ позволяет провести обследование также в профилактических целях. Это дает возможность установить характер новообразований на начальной стадии, когда можно обойтись без тяжелой операции. Рекомендуется проходить обследование регулярно, поэтому женщин интересует, как часто можно делать УЗИ, нужно ли как-то готовиться к обследованию этим методом.

Метод УЗИ и его возможности

В основе метода лежит способность тканей организма поглощать ультразвуковое излучение по-разному, в зависимости от их консистенции и плотности. Ультразвуковые волны направляют на исследуемый участок под различными углами. Это позволяет получить видеоизображение полостей, заполненных жидкостью или воздухом, а также уплотнений любого размера.

УЗ исследование является одним из основных методов обнаружения доброкачественных и злокачественных опухолей, аномального разрастания тканей (мастопатии), полипов и кист в молочных железах. Метод позволяет изучать состояние лимфатических узлов.

УЗИ молочной железы используется для контроля за проведением биопсии (отбора пробы ткани из подозрительного участка железы), а также лапароскопических операций на молочных железах. С помощью этого метода можно проследить за процессом выздоровления пациенток после лечения препаратами или проведения хирургических операций.

Видео: Какие патологии можно обнаружить с помощью УЗ исследования

Преимущества УЗИ

Основными методами диагностики патологий в молочных железах являются УЗИ и маммография. Эти методы нередко дополняют друг друга. Если маммография позволяет определить характер образования, то с помощью УЗИ можно узнать, поражены ли соседние ткани, обнаружить метастазы.

УЗИ имеет следующие преимущества:

Обследование абсолютно безвредно, так как здесь не используется радиоактивное излучение. Это дает возможность назначать его женщинам моложе 30 лет. Чувствительность к воздействию радиации в этом возрасте повышена, поэтому маммография не используется без острой необходимости. УЗИ можно проводить во время беременности и кормления грудью. Исследование можно без вреда для здоровья повторять столько раз, сколько потребуется для наблюдения за ростом опухоли или состоянием груди после лечения. С помощью этого метода можно исследовать лимфатические узлы, обнаруживать в них метастазы. Метод подходит для обследования женщин с любым размером груди. С помощью маммографии невозможно увидеть мелкие новообразования в железах большого размера. Для маленькой груди также подходит только УЗИ, так как маммографию сделать невозможно. УЗ исследование позволяет осмотреть железу при наличии воспалительного процесса, а также после травмы, так как диагностика не требует непосредственного контакта с органом, в отличие от маммографии.

Такое обследование доступно практически каждой пациентке, так как используется сравнительно простое оборудование, цена обследования невелика.

В каких случаях делается УЗИ

Показаниями, когда делать УЗИ молочных желез, является нарушение размеров и формы одной или обеих желез, асимметричное расположение сосков, появление выделений, не связанных с лактацией. Выделения любого вида (прозрачные, кровянистые, гнойные) являются патологией.

Если сосок втянут, кожа груди шелушится, а при подъеме рук на ней образуются впадинки, это говорит о наличии злокачественного процесса. Исследование поможет определить место расположения и особенности развития новообразования. Для уточнения характера опухоли делается биопсия под контролем УЗИ.

Метод применяется для обнаружения уплотнений любого размера и вида. Женщина может заметить их образование путем самостоятельной диагностики. Без этого исследования невозможно обойтись при травмах груди.

Поводом для посещения маммолога и исследования состояния желез является наличие болевых ощущений в одной из них или сразу в обеих. Нередко боль, жжение, чувство тяжести и набухания в груди усиливаются при месячных. Это также говорит о заболеваниях.

В профилактических целях такое исследование рекомендуется делать 1 раз в год всем женщинам репродуктивного возраста. Основной причиной образования и роста опухолей молочных желез является повышенное содержание эстрогенов в организме. У молодых женщин гормональный всплеск связан с эндокринными заболеваниями, использованием контрацептивов. Профилактические осмотры особенно необходимы, если имеется семейная предрасположенность к раку груди.

После 50 лет старение организма и снижение иммунитета способствуют возникновению инфекционных и воспалительных заболеваний половых органов, что ведет к гормональному сбою. Иногда женщины принимают гормональные препараты для устранения симптомов менопаузы. Все это значительно повышает вероятность появления опухолей молочных желез. Поэтому женщинам старше 50 лет рекомендуется делать УЗИ дважды в год.

В какой день цикла лучше проводить УЗИ

Состояние молочных желез находится в прямой связи с фазами менструального цикла. Для того чтобы результаты обследования были наиболее точными, УЗИ молочных желез необходимо делать сразу после окончания месячных, до наступления овуляции (примерно на 5-12 день после начала цикла). В это время в груди отсутствуют отеки, сеть протоков видна наиболее отчетливо. Во второй половине цикла грудь становится набухшей и более плотной, что связано с подготовкой организма к наступлению беременности.

Примечание: Если у женщины цикл нерегулярный, месячные приходят с задержками в 2 месяца и больше, то проводить исследование можно в любой день.

При беременности и лактации УЗИ проводится, в основном, в случае подозрений на онкологию. Структура молочных желез в эти периоды так сильно изменяется, что мелкие узлы невозможно обнаружить. Поэтому с помощью УЗИ не удается диагностировать рак на ранней стадии.

После 50-52 лет, когда менструации у женщины прекращаются, УЗИ можно проводить в любое время, так как состояние молочных желез стабильное.

Видео: Когда и как проводится исследование молочных желез

Как проводится процедура

Во время обследования женщина лежит на спине с поднятыми к голове руками. Кожа груди должна быть очищена от косметических кремов, иначе результат будет неточным. Железы обрабатываются специальным гелем, для того чтобы датчик мог плавно скользить по коже.

При проведении диагностики сначала обследуется здоровая грудь, а затем изучаются патологические изменения в больной. При профилактическом УЗИ проводится осмотр желез, а также зон, в которых расположены лимфатические узлы. Процедура длится 15 минут.

При расшифровке данных определяется соотношение железистой, фиброзной и жировой тканей, расширение протоков, структура долек и кожного покрова.