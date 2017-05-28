Диагностирование заболеваний молочной железы проводится с помощью УЗИ и маммографии. Эти исследования помогают обнаружить уплотнения, кальцинаты, участки разрастания тканей. Однако точно установить характер новообразования при этом невозможно. Между тем, важно распознать злокачественную опухоль как можно раньше, так как успех лечения целиком зависит от стадии развития патологии. Биопсия молочной железы позволяет подтвердить наличие или отсутствие раковых клеток. В некоторых случаях она используется как малоинвазивный способ лечения.

Показания к проведению биопсии

Принцип обследования заключается в том, что из подозрительного участка молочной железы отбирается проба тканей, а затем проводится ее исследование под микроскопом. Таким путем можно обнаружить раковые клетки, если они есть в данном образце.

Биопсия применяется в диагностических целях только тогда, когда с помощью УЗИ и маммографии уже установлено наличие уплотнений, их количество, размеры и локализация. Эта процедура позволяет обнаружить в молочной железе кисты, распознать фиброаденому и рак.

Показаниями к проведению пункции груди являются:

наличие у женщины необычных выделений из сосков, особенно кровянистых;

изменение формы и симметрии сосков, покраснение, образование корочек, втягивание;

увеличение размеров и искажение формы груди;

наличие уплотнений;

появление на коже груди участков покраснения, других изменений.

Видео: Как проводится биопсия молочных желез

Виды биопсии грудных желез

При выборе метода проведения биопсии молочной железы врач учитывает результаты УЗИ и маммографии, а также характер симптомов, которые проявляются у пациентки. В зависимости от способа отбора исследуемого материала различают игольчатую (по-другому, пункционную) и хирургическую биопсию.

Игольчатая биопсия

Отбор пробы осуществляется с помощью игл различной толщины и формы. При необходимости процесс контролируется с помощью УЗИ, маммографии, МРТ. Существуют следующие разновидности игольчатой биопсии молочных желез:

тонкоигольная;

толстоигольная (кор-биопсия);

вакуумная аспирационная биопсия (ВАБ).

Если требуется отобрать материал из нескольких участков железы одним проколом, причем новообразования невозможно прощупать из-за их глубокого расположения, то используется так называемая стереотаксическая биопсия. Ее проводят под контролем УЗИ, маммографии или МРТ.

Тонкоигольная биопсия

Отбор пробы производится шприцем с очень тонкой длинной иглой. Процедура напоминает обычную инъекцию.

Тонкоигольная аспирационная биопсия (ТАБ) используется для исследования новообразований, которые обнаруживаются наощупь при пальпации. Чаще всего применяется для диагностирования кист, а также опухолей в лимфатических узлах.

При проведении тонкоигольной биопсии молочной железы пациентку усаживают. На железе обозначается участок, из которого требуется взять пробу ткани. После обработки кожи антисептиком («заморозки») игла вводится в уплотнение. Небольшая порция материала засасывается в шприц путем неоднократного оттягивания поршня.

Если проводится биопсия кисты, то таким путем отсасывается вся заполняющая ее жидкость. После процедуры происходит быстрое заживление кисты.

Стереотаксическая тонкоигольная биопсия применяется, если необходимо обследовать сразу несколько узлов в глубине ткани. Для точного подведения иглы используется УЗИ или рентген.

Толстоигольная биопсия

Для отбора пробы используются более толстые иглы различного диаметра со специальными режущими приспособлениями. Погружение иглы в опухоль и ее возвращение обеспечивают специальные автоматические устройства. Это позволяет отобрать большое количество материала, что дает возможность получить более точные результаты.

Трепан биопсия. При проведении биопсии молочной железы используется толстая игла с резцом и специальной трубкой для сбора материала. Устройство вводится в небольшой разрез, сделанный скальпелем, погружается до соприкосновения с опухолью. Срезается слой ткани, которая извлекается путем выведения трубки наружу. Такое погружение-извлечение трубки производится от 3 до 6 раз для отбора нужного количества «столбиков» ткани.

Срезы изучаются под микроскопом (проводится гистологическое исследование). Такую диагностику осуществляют обычно перед назначением лучевой терапии или в ходе операции по удалению опухоли. Этим методом можно произвести полное удаление небольшого новообразования (эксцизию) или отрезать от него кусочек (произвести инцизию).

Стереотаксическая толстоигольная биопсия используется для исследования опухолей, расположенных глубоко в мышцах груди.

Вакуумная аспирационная биопсия

Образцы тканей высасываются из опухоли с помощью прибора, создающего вакуум. Через погруженную в ткань иглу они поступает в емкость для сбора материала. Поворачивая иглу в различных направлениях, можно отобрать образцы из 8-10 участков, не вытаскивая ее для опорожнения (стереотаксический вариант).

Разновидности прицельной биопсии

Прицельная биопсия – это процедура забора исследуемой ткани, при которой процесс контролируется с помощью УЗИ, рентгена или МРТ. Такой способ позволяет проводить пункцию новообразований, которые невозможно обнаружить методом пальпации из-за их малой величины или большого размера груди.

Биопсия молочной железы под контролем маммографии

Точность введения иглы в опухоль контролируется с помощью рентгена (применяется цифровой маммограф). При проведении процедуры пациентка лежит на животе. Используется специальный стол с отверстиями для молочных желез и пластинами для их фиксации. Стол приподнимается, для того чтобы врачу было удобно манипулировать. Проводится местное обезболивание. Через прокол или надрез (в зависимости от вида биопсии) вставляется игла. Молочная железа просвечивается рентгеновскими лучами с помощью специальной трубки для точного установления места локализации новообразования.

Биопсия под контролем УЗИ

Больная укладывается на спину с откинутой за голову рукой. К коже прикладывается датчик УЗИ для определения местонахождения опухолевого образования. После обработки антисептиком под местным наркозом вводится игла и производится отбор пробы. Иногда в месте отбора врач устанавливает небольшую металлическую метку, чтобы обозначить эту область. УЗИ-контроль также применяется перед проведением хирургической биопсии в момент введения проволочной петли, отмечающей границы опухоли.

После проведения игольчатой биопсии ранка зажимается для предотвращения кровотечения, происходит быстрое заживление, на коже не остается рубца. Пациентка в тот же день уходит домой.Если на месте прокола образуется небольшой кровоподтек или припухлость – это нормально. Для их устранения необходимо приложить к этому месту ледяной компресс, принять легкое обезболивающее.

К врачу необходимо обратиться, если отек увеличивается, рана кровоточит или появляются другие выделения из нее, окружающая область краснеет, воспаляется.

Видео: Как проводится тонкоигольная биопсии под контролем УЗИ

Биопсия молочной железы под контролем МРТ

Процедура требует введения контрастного вещества, которое у некоторых пациенток вызывает аллергическую реакцию. Перед процедурой надо предупредить врача о наличии аллергии на любые лекарства или продукты.

Магнитное поле, а также контрастное вещество оказывают вредное воздействие на плод при беременности. Поэтому о своем состоянии женщина должна обязательно сообщить врачу.

Преимущество МРТ контроля биопсии молочной железы состоит в том, что здесь не используется радиоактивное излучение, а в ходе исследования получается объемное изображение опухоли, на котором отчетливо видны все нюансы.

Применяется местное обезболивание. Пациентке внутривенно вводится контрастный раствор. Она лежит на животе. Молочные железы располагаются в специальных отверстиях в столе аппарата. Ободки, окружающие отверстия, способны проводить радиомагнитные волны. Игла вводится через точечный надрез или прокол. Процедура длится 45 минут. Иногда пациентке дают снотворное, чтобы она могла лежать неподвижно.

После операции на ранку накладывается давящая повязка. Во время процедуры врач может ввести в исследуемую область металлическую метку или ограничить новообразование тонкой проволочкой. Это облегчает впоследствии проведение операции по удалению опухоли.

Хирургическая биопсия

Это оперативный метод исследования, который является наиболее точным и информативным. Его недостатком является травмирование тканей и продолжительность заживления.

Эксцизионная (щипковая) биопсия

Оперативным путем удаляется все уплотнение вместе с небольшим количеством окружающих здоровых тканей. Применяется местная анестезия («замораживание») или проводится внутривенное обезболивание.

Перед операцией под контролем УЗИ в ткани вводится проволочка для обозначения границ опухоли. Для этого используется тонкая игла.

После процедуры делается рентгеновский снимок удаленного новообразования. Его сравнивают со снимком, сделанным до операции. Если изображения совпадают, это означает, что опухоль была удалена полностью. Если нет, процедуру проводят еще раз на следующий день. Дополнительная операция требуется также при необходимости удаления лимфоузлов.

Рентген показывает, содержатся ли раковые клетки в частицах здоровой ткани, окружающей вырезанное уплотнение. Если наблюдаются так называемые «негативные края» (или «гистологически чистые»), то дополнительной операции не требуется. Наличие «позитивных краев» означает, что опухоль удалена не полностью, требуется еще одна операция.

Инцизионная биопсия

Если участок поражения слишком велик, опухоль невозможно удалить полностью, вырезается лишь часть новообразования, которая отправляется на гистологический анализ. После получения результата принимается решение о способе дальнейшего лечения.

Хирургическая биопсия молочных желез проводится в стационаре. После операции накладывается стерильная повязка. Как правило, женщина в тот же день отправляется домой. В течение 1-2 недель она приходит к врачу для обработки раны антисептиком и наблюдения за процессом заживления.

В случае повышения температуры тела, покраснения шва и появления других признаков инфицирования раны женщине необходимо сразу обратиться к врачу.

Что необходимо учесть при подготовке к проведению биопсии

Перед проведением биопсии врача необходимо предупредить о беременности, аллергии на лекарственные средства, наличии электрокардиостимулятора. Кожа молочной железы и подмышечной впадины должна быть чистой, свободной от косметических средств. Перед процедурой требуется снять украшения, очки, зубные протезы.

После проведения биопсии необходимо надеть бюстгальтер, поддерживающий грудь. Это позволит удерживать ледяной компресс на месте прокола.

Предупреждение: Если женщина постоянно употребляет аспирин или другие средства для разжижения крови, их прием надо прекратить за 3 дня до проведения процедуры, чтобы не возникло кровотечение.

До начала вмешательства берется общий анализ крови для определения свертываемости.

Результаты биопсии

Результаты обследования бывают готовы через несколько дней. Заключение выдает врач-патолог, проводивший процедуру. В нем указываются данные о размерах, локализации, консистенции опухоли, наличии кальцинатов или участков некроза. Если обнаружены злокачественные клетки, то в заключении указывается тип опухоли, зависимость ее роста от гормонального фона в организме.

Возможны следующие варианты результатов биопсии молочной железы:

Нормальные – клетки тканей не имеют атипичной структуры, их форма и размер соответствуют норме. Неполные – результаты вызывают сомнения, так как для анализа было отобрано недостаточное количество материала. Нераковые – обнаружены атипичные изменения тканей, однако новообразования не являются опухолями. Например, обнаружена киста или мастопатия, при этом встречаются клетки с двойным ядром, необычного размера. Доброкачественные – обнаружена опухоль, но раковых клеток нет, ее роста не наблюдается. Злокачественные - обнаружена раковая опухоль, установлены ее размеры и локализация, а также стадия роста.

Возможные осложнения после биопсии, противопоказания

При проведении биопсии иногда возможно появление такого осложнения, как инфицирование ранки. При этом возникает воспалительный процесс в области разреза или прокола (признаками являются покраснение и отек ткани, высокая температура). Помимо того, при плохой свертываемости крови или повреждении крупного сосуда может возникнуть кровотечение.

После хирургической биопсии иногда изменяется размер и форма молочной железы.

Рекомендация: Если женщине назначено проведение биопсии, то откладывать обследование из-за предполагаемых осложнений не рекомендуется. Врачи напоминают о том, что, если вовремя не обнаружить характер патологии в груди, последствия могут быть куда более серьезными.

Противопоказаниями к назначению биопсии являются возникновение рецидива раковой опухоли, наличие метастаз. Биопсия молочных желез не назначается при наличии у пациентки нарушений кроветворения, хронических заболеваний нервной и сердечно-сосудистой систем, а также тяжелых заболеваний печени и почек.

Видео: Насколько опасна биопсия