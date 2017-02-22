О том, что существуют самые различные виды опухолей молочных желез, женщины знают, но, обнаружив у себя уплотнение в груди, естественно надеются, что это не рак. Доброкачественных заболеваний груди немало. Они в большинстве случаев успешно лечатся. Но если на недомогания долго не обращать внимания, откладывать визит к врачу, то состояние будет ухудшаться, так как некоторые из этих заболеваний переходят в рак. И здесь уже вероятность излечения напрямую будет зависеть от его стадии. Поэтому важно иметь представление о том, какие признаки нельзя оставлять без внимания.

Что такое фиброаденоматоз молочной железы. Виды этого заболевания

Это одна из доброкачественных патологий, связанная с аномальными изменениями в тканях груди. Фиброаденоматоз является разновидностью диффузной мастопатии. Это заболевание возникает тогда, когда происходит патологическое разрастание соединительной ткани, за счет чего в груди возникают кисты.

Примечание: Существуют и другие разновидности фиброзно-кистозной мастопатии, например, аденоз молочной железы. Для этого заболевания характерно разрастание железистой ткани (долек).

Выделяют несколько видов фиброаденоматоза:

дольковый – разрастание соединительной ткани, приводящее к увеличению количества долек;

протоковый, при котором сеть протоков становится более разветвленной, они расширяются;

фиброзный, когда соединительная ткань разрастается в мышечную (фиброзную), при этом нарушается структура волокон тканей;

кистозный – образование большого количества кистозных полостей разного размера;

пролиферативный – с разрастанием эпителия в область образовавшихся кист, а также молочных ходов.

При пролиферативной форме фиброаденоматоза молочной железы возможно слияние перегородок, разделяющих отдельные кисты. Образуются наросты, которые могут увеличиваться в размерах, заполнять всю полость. Мелкие наросты в большом количестве возникают в просветах между кистами и протоками. Происходит образование нескольких слоев из таких наростов, выстилающих всю внутреннюю поверхность кисты или расширенного протока (при этом проток перекрывается полностью).

Возможна диффузная форма фиброаденоматоза, при которой в железе рассеяно множество кист. При локальной форме участки поражения располагаются группой. Уплотнение легче нащупать. Если происходит слияние нескольких кист, то образуется болезненный узел (так называемая узловая форма фиброаденоматоза).

Фиброаденоматоз возникает чаще всего в верней части груди, с наружной стороны. Комки, имеющие вид плотных лепешек, могут появиться в обеих молочных железах сразу. Это доброкачественное заболевание чаще всего возникает у женщин 35-40 лет.

Симптомы фиброаденоматоза

Вследствие образования пустот и наростов в тканях у женщин могут возникать колющие боли в груди, особенно перед началом месячных. В этот период происходит набухание желез. Боли вызваны переполнением кист, эластичность стенок у которых понижена из-за наличия наростов, сдавливающих нервные окончания. Чувствуется жжение в груди, появляется ощущение распирания железы. Она становится более плотной, так как в соединительной ткани образуются отеки.

При надавливании на грудь возможно вытекание жидкости из соска (иногда она выходит струей). Выделения из груди бывают прозрачными или окрашенными в розовый, зеленый, черный цвет. Возможно увеличение подмышечных лимфатических узлов. В области молочной железы, пораженной фиброаденоматозом, возникает уплотнение, которое при пальпации не всегда можно обнаружить, так как оно имеет довольно мягкую консистенцию. Боль в груди становится сильнее при физических нагрузках или после нервного перенапряжения.

У женщины проявляются побочные симптомы: нарушается регулярность месячных, возникают признаки нервно-психических расстройств (депрессия, тревожность, навязчивые мысли о смерти). У беременных возможен выкидыш.

Видео: Уплотнения в груди, как проводить самообследование

Причины фиброаденоматоза

Основной причиной большинства заболеваний молочных желез у женщин являются гормональные нарушения. Особенно резкие изменения соотношения гормонов возникают во время беременности, а также при искусственном ее прерывании, отказе от кормления грудью после родов.

Причиной фиброаденоматоза является нарушение соотношения уровней эстрогенов, прогестерона и пролактина. Оно может возникнуть при повышенном содержании эстрогенов в организме, пониженной выработке прогестерона.

Дисбаланс гормонов может быть результатом заболеваний органов эндокринной системы (гипофиза, поджелудочной и щитовидной желез), длительного применения гормональных противозачаточных средств. Повышенный уровень эстрогенов наблюдается после проведения заместительной гормональной терапии препаратами, содержащими эстрогены. Для того чтобы снизить риск появления заболеваний молочной железы, назначаются препараты с добавкой прогестерона, способствующего подавлению синтеза эстрогенов.

Возникновению гормонального дисбаланса способствуют заболевания яичников и других репродуктивных органов. Отказ от грудного вскармливания или его резкое прекращение не только вызывают дисбаланс гормонов, но и могут стать причиной застоя молока, закупорки молочных протоков, возникновения воспалительных процессов. При заболеваниях печени нарушается протекание биохимических реакций, связанных с синтезом гормонов, что также приводит к дисбалансу.

Диагностика

Врач на вопрос пациентки, угрожает ли фиброаденоматоз молочной железы здоровью, объяснит, что это доброкачественная опухоль, непосредственной опасности нет, но обследование обязательно. В ходе обследования выяснится, каков характер изменений в тканях, существует ли тенденция увеличения числа и размера кист, следует ли лечиться или лучше сразу их удалить. Наличие воспалительных процессов и неправильное развитие клеток могут стать причиной возникновения предраковых состояний.

Основными методами диагностики фиброаденоматоза являются:

Пальпация. Врач пальпирует молочную железу для обнаружения уплотнений, места их расположения. Имеет значение количество и форма уплотнений, консистенция и наличие четких границ. Пальпация проводится при горизонтальном и вертикальном положении женщины. Обычно уплотнения нащупываются лучше примерно на 7-10 день цикла, когда грудь наиболее мягкая. Маммография. Делается рентгеновский снимок молочной железы в двух проекциях. Дуктография. Рентген для изучения состояния млечных протоков путем введения в них контрастного вещества. УЗИ. Такое исследование дополняет маммографию. На экране можно хорошо видеть наличие видоизмененных участков в тканях, примерное их расположение и форму. Цветовая допплеросонография – ультразвуковое исследование сосудистой системы желез. Получают цветной снимок, показывающий разветвления сосудов и наличие аномалии. Биопсия тканей из узла поражения и исследование их под микроскопом для изучения характера изменений в клетках, обнаружения атипичного строения, наличия предраковых заболеваний. Лабораторные анализы на эстрогены, прогестерон, пролактин и гормоны, вырабатываемые щитовидной железой.

Проводится также гинекологическое обследование для выявления заболеваний половых органов, консультации с участием эндокринолога.

Видео: Виды заболеваний молочной железы, их диагностика и лечение

Лечение фиброаденоматоза

При заболевании фиброаденоматозом молочной железы недомогания и страхи, связанные с возможными последствиями, снижают качество жизни. Лечение назначается с учетом возраста женщины, вида и стадии болезни. Учитываются результаты анализов на гормоны, наличие эндокринных и других заболеваний.

Хирургическое удаление проводится только в случае образования крупных кист, локализованных в определенном месте. Проводится вылущивание пораженного участка. Иногда производится секторальная резекция, то есть удаляется отдельный сектор железы, пораженный крупными кистами. В редких случаях, при расположении их по всему объему, обнаружении атипичных клеток в тканях, проводится удаление молочной железы полностью (мастэктомия).

При наличии мелких кист в небольшой области применяется лекарственная терапия (консервативная). Прежде всего, проводится лечение заболеваний, которые могли стать причиной фиброаденоматоза. Для улучшения гормонального состава применяются средства, оказывающие следующее действие:

устранение гипо- и гипертиреоза, лечение заболеваний щитовидной железы (эутирокс);

подавление выработки эстрогенов в яичниках (тамоксифен, фарестон);

снижение уровня гормонов гипофиза, стимулирующих выработу эстрогенов, препаратами, содержащими андрогены (даназол);

снижение концентрации пролактина в крови (бромокриптин);

восстановление цикла менструаций (жанин);

повышение уровня прогестеронов (прожестожель, дюфастон).

Обязательно назначаются витаминные комплексные препараты, в составе которых имеется витамин А (ослабляет действие эстрогенов в организме), В6 (снижает уровень пролактина), витамин Е (усиливает действие прогестерона), а также витамины, укрепляющие сосуды и улучшающие кровообращение (С и РР).

При необходимости используются успокаивающие средства. Помимо этого, применяются препараты на растительной основе с противовоспалительным и обезболивающим эффектом (мамоклам), а также средства для улучшения работы печени (эссенциале, карсил).

Примечание: После согласования с врачом нередко в дополнение к этим лекарствам применяются народные средства и способы, помогающие уменьшить воспаление и боль, улучшить гормональный фон (с помощью фитоэстрогенов) и восполнить недостаток витаминов.

Меры профилактики

Укрепление защитных сил организма является важнейшей мерой профилактики фиброаденоматоза. Усилению иммунитета способствует витаминизированное питание, а также дополнительный прием витаминных комплексов, содержащих йод (для поддерживания работы щитовидной железы), селен (противораковое действие) и другие важные для организма элементы.

Необходимо избегать травм груди, носить удобный бюстгальтер. Важную роль играет нормальный образ жизни, отказ от курения и других вредных привычек. Необходимо беречь нервную систему.

Предотвращению гормональных нарушений способствует правильная контрацепция и отказ от абортов, регулярная половая жизнь, длительное грудное вскармливание. Большое значение имеет самообследование груди (1 раз в месяц), а также профилактическая проверка состояния с помощью маммолога.

Видео: Фиброзно-кистозная мастопатия. Меры профилактики