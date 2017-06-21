Своевременное обследование молочных желез необходимо для того, чтобы установить причину недомоганий, на которые жалуется женщина при посещении маммолога. Заметив у себя необычные выделения из соска, обнаружив при самостоятельном ощупывании какие-то узелки в груди, женщина, как правило, думает, что у нее рак. Опытный врач уже после визуального осмотра и пальпации молочных желез может сказать, есть ли у нее серьезные основания для волнения. Рекомендуя способ лечения, он ориентируется на результаты обследования, выбирает самую действенную и наименее травмирующую методику.

Для чего проводят пальпацию

Пальпация и осмотр молочных желез – это наиболее простые методы, с которых начинается маммографическое обследование. Осмотр позволяет заметить необычные признаки на коже груди: втягивание ее на отдельных участках, покраснение, шелушение, изъязвление. Можно увидеть также бугры под кожей, которые говорят о наличии изменений в тканях, расположенных близко к поверхности. Иногда происходит сдавливание сосудов, поэтому заметны расширенные вены.

Путем прощупывания выявляют наличие уплотнений – одного или нескольких, оценивают глубину их расположения в молочной железе. По форме и характеру уплотнений врач может предположить, какого типа заболевание возникло у женщины. Так, при фиброаденоме появляются мягкие подвижные узлы, а при раке молочной железы – плотные, спаянные с кожей.

При таком обследовании изучается также состояние лимфатических узлов, по увеличению которых предполагают, какой стадии развития достигла опухоль. Изменения в лимфоузлах учитываются при выборе методики лечения.

Рекомендация: Врачи-маммологи рекомендуют проходить осмотр и пальпацию груди не только при наличии жалоб, но и в профилактических целях. Женщинам старше 30 лет советуют делать это 1 раз в год, проходя одновременно УЗИ или маммографию (по усмотрению врача).

Как проводится пальпация женской груди

Проводится поверхностное и глубокое ощупывание обеих молочных желез.

Поверхностное ощупывание позволяет обнаружить уплотнения в верхних слоях, их подвижность относительно кожи. При этом определяют наличие плоского (симптом «площадки») или втянутого («умбиликация») участков. Они появляются за счет того, что образование опухоли приводит к укорачиванию связок в данной области.

Глубокое ощупывание охватывает ткани в толще груди от ключиц до нижнего края ребер, а также от грудины до подмышечных впадин. Обязательно обследуются подмышечные и подключичные зоны, где расположены лимфатические узлы.

Для сравнения проводят одновременную диагностику обеих желез. Ощупывание проводят осторожными круговыми движениями 2-5 пальцами, сложенными вместе (подушечками, но не кончиками). В конце процедуры определяют наличие выделений из соска, для чего его сдавливают вместе с ареолой.

Пациентку обследуют в положении стоя и лежа. В положении стоя женщина обследуется с поднятыми руками. Прощупывание в положении лежа проводится в трех позициях:

рука со стороны обследуемой железы заводится за голову;

рука отводится в сторону;

рука располагается вдоль тела.

При таком обследовании пациентка должна располагаться на плоской жесткой кушетке. Под лопатки кладут небольшой валик, чтобы грудная клетка не сжималась. Производится пальпация самой молочной железы, а также ребер и грудины.

Видео: Прощупывание женской груди и лимфоузлов

Методики проведения процедуры

Обследование проводится с использованием нескольких методик, главная цель которых не пропустить ни одного участка молочной железы.

Ощупывание по квадрантам. Молочную железу условно делят на 4 квадранта. Прощупывают вначале верхний внутренний квадрант, а далее – по часовой стрелке. В каждом квадранте прощупывание проводят от соска к наружной части железы.

По спирали (концентрическими кругами). Ощупывание проводят, начиная с подмышечной области, а затем по спирали приближаются к соску.

По радиальным линиям, расходящимся от соска. Обследуют грудь, начиная от ареолы.

Видео: Как осуществляется пальпация

О чем могут говорить результаты пальпации

По результатам визуального осмотра и пальпации врач делает заключение о том, соответствует ли состояние молочных желез норме или имеются признаки патологии. Если обнаружены подозрительные новообразования или выделения из сосков, требуется, как правило, проведение биопсии.

Признаки здоровых молочных желез

Здоровые железы имеют равномерную окраску, расположены симметрично, соски выглядят одинаково. Кожа гладкая, отсутствуют какие-либо бугры или уплотнения.

Примечание: Грудные железы могут незначительно отличаться по объему, но никаких отклонений по форме у них быть не должно, соски расположены симметрично.

При профилактическом обследовании женщин репродуктивного возраста врач обычно выясняет, какие ощущения в груди они испытывают накануне и во время менструации. В здоровой молочной железе в этот период возникает небольшая отечность, вызывающая болезненную чувствительность к прикосновениям. Грудь незначительно увеличивается в размерах. Если подобные проявления не являются периодическими, это говорит о наличии заболевания.

Какие заболевания диагностируются этим методом

При пальпации молочных желез могут быть обнаружены уплотнения, выделения из сосков и другие патологии, совокупность которых указывает на наличие следующих заболеваний:

Фиброаденома. Для этой доброкачественной опухоли характерно образование округлых подвижных уплотнений, имеющих четкие контуры. Возможно увеличение подмышечных лимфоузлов. Киста молочной железы. Болезненное гладкое уплотнение имеет овальную форму, не связано с кожей. Увеличение размеров приводит к возникновению таких симптомов, как изменение формы груди, белые с зеленоватым оттенком выделения из соска, покраснение кожи (появление синюшного оттенка), увеличение лимфатических подмышечных узлов. Внутрипротоковая папиллома – опухоль, образующаяся в млечном протоке. Проявляется кровянистыми обильными выделениями из соска. Рак молочной железы. Образуется плотная бесформенная малоподвижная опухоль. Возможно появление видоизмененных участков кожи. Наблюдается асимметрия сосков, искажение формы молочных желез, кровянистые выделения, отеки в области лимфатических узлов. Рак Педжета (рак соска). Наблюдается его утолщение, кожа в области ареолы покрывается корочками и чешуйками.

Дополнение: Следует заметить, что во время прощупывания болезненные ощущения чаще всего свидетельствуют о наличии в молочной железе доброкачественной патологии (мастита, мастопатии). Ощупывание при наличии злокачественной опухоли доставляет боль, только если опухоль достигает значительных размеров.

У беременных и кормящих женщин пальпация затруднена. Во время беременности в молочных железах увеличивается число протоков, разрастается сеть кровеносных сосудов. Состояние груди меняется: она становится более плотной, увеличивается в размерах, меняется цвет ареолы и соска, просматриваются вены.

Женщина должна обратиться к гинекологу или маммологу, если в груди обнаруживается уплотнение, возникает отек и покраснение на отдельном участке, происходит увеличение лимфатических узлов под мышками и в районе ключиц.