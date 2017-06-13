Новообразования в молочной железе появляются в результате неправильного развития ее тканей. Состояние груди связано с соотношением половых гормонов в организме женщины. В различные периоды ее жизни, связанные с репродуктивными процессами, гормональные сдвиги неизбежны, что повышает риск возникновения опухолей. Некоторые из них имеют доброкачественный характер, но при этом не исключается вероятность злокачественного перерождения. К таким опухолям относят, например, листовидную фиброаденому молочной железы. Ее удаляют хирургическим путем.

Что такое листовидная фиброаденома

Филлоидная (листовидная) фиброаденома образуется за счет аномального разрастания соединительной (фиброзной) и железистой тканей молочных протоков и долей. Фиброаденома представляет собой плотный узел, состоящий преимущественно из фиброзных волокон и небольшого количества железистого эпителия.

Тело листовидной опухоли разделено на отдельные кистозные полости, напоминающие щели или листья. Каждая из них заполнена киселеобразной массой. На внутренней стороне стенок крупных полостей вырастают полипы.

Такой узел легко перемещается под кожей при прощупывании, чем отличается от раковой опухоли. Особенность состоит в том, что это новообразование может перерождаться в саркому (злокачественную опухоль). У женщин листовидная фиброаденома груди обнаруживается преимущественно в период полового созревания (в 11-20 лет) или возрастного торможения работы репродуктивных органов (при климаксе, в 40-55 лет). В редких случаях заболевание встречается и у женщин репродуктивного возраста.

Чаще всего обнаруживаются фиброаденомы диаметром 1-7 см. Но известны случаи, когда опухоль вырастает до 35-45 см, а вес ее доходит до 6 кг. Характер новообразования от размеров не зависит. Даже маленькая опухоль может резко перерождаться в рак. В то же время большая опухоль нередко оказывается доброкачественной.

По степени опасности такую фиброаденому подразделяют на следующие формы:

доброкачественную;

злокачественную;

промежуточную (или пограничную).

Возможно образование единственного уплотнения, а также одновременно нескольких, даже сразу в обеих железах.

Развитие опухоли продолжается годами. После обнаружения может пройти 10 лет, прежде чем она начинает расти под воздействием каких-либо факторов, приводящих к внезапному сдвигу гормонального фона. Появлению и развитию опухоли способствует резкое повышение уровня эстрогенов в организме или снижение уровня прогестерона.

Листовидная форма фиброаденомы встречается реже, чем остальные. Злокачественное перерождение наблюдается примерно в 10% случаев.

Видео: Симптомы фиброаденомы груди, причины, методы диагностики

Причины возникновения листовидной опухоли

Образованию и росту фиброаденомы молочной железы способствуют факторы, приводящие к значительному изменению гормонального фона. К ним относятся:

Аборты. После них происходит резкое падение уровня прогестерона, который усиленно вырабатывался для сохранения жизнеспособности зародыша. Заболевания яичников и матки, приводящие к нарушению процессов менструального цикла и связанных с ними гормональных изменений. Заболевания органов эндокринной системы. В поддерживании гормонального баланса важную роль играют гормоны, вырабатываемые гипофизом, щитовидной железой, надпочечниками. Нарушение обмена веществ (ожирение, сахарный диабет), заболевания печени. Длительное использование оральных контрацептивов и употребление лечебных гормональных препаратов, содержащих преимущественно эстрогены. Нарушения в работе центральной нервной системы. Возрастные колебания гормонального фона.

Ускоренный рост фиброаденомы может произойти под воздействием ультрафиолетового облучения в солярии или во время долгого пребывания под лучами солнца. Провоцируют рост подобного новообразования травмы молочных желез, купание в чересчур горячей ванне.

Фиброаденома у девушек

Причиной образования фиброаденомы у юных девушек является резкое увеличение содержания эстрогенов в крови, связанное с созреванием яичников. Нередко после стабилизации гормонального фона рост опухоли полностью прекращается. Иногда она обнаруживается лишь в зрелом возрасте, когда начинает развиваться в результате каких-либо гормональных нарушений.

Листовидная фиброаденома у беременных женщин

Такая опухоль, как правило, появляется у женщин еще до зачатия. Гормональный всплеск, повышенная выработка эстрогенов при беременности могут спровоцировать рост новообразования, быстрое перерождение филлоидной фиброаденомы.

Однако это происходит не всегда. На протекание беременности и развитие плода опухоль не влияет, но за ее состоянием ведется постоянное наблюдение.

Листовидная фиброаденома у пожилых женщин

После прекращения менструаций в период постменопаузы выработка эстрогенов в организме значительно снижается, поэтому чаще всего рост уже существующей опухоли прекращается. Однако в этот период нередко у женщин возникают заболевания эндокринных желез, следствием которых является аномальное повышение уровня эстрогенов в организме. При этом начинается быстрый рост и перерождение небольшой листовидной опухоли молочной железы, не обнаруженной ранее. Поэтому женщинам пожилого возраста рекомендуется чаще проходить профилактические осмотры у маммолога.

Симптомы и признаки наличия листовидной фиброаденомы

Отличительной особенностью такой опухоли является поэтапное развитие. Между ее образованием и началом роста могут пройти годы. При этом какие-либо внешние признаки и болезненные симптомы у женщины довольно долго отсутствуют, поэтому опухоль редко удается обнаружить на ранней стадии.

Когда опухоль начинает расти, появляются следующие признаки:

Увеличение размеров и формы молочных желез. Крупные узлы обычно выпирают под кожей, железа обвисает под тяжестью растущей опухоли. Изменение цвета кожи над опухолью. Кожа растягивается, становится тоньше, краснеет. Появляется синюшный оттенок, образуются язвочки. Нарушается симметрия сосков, из них выделяется жидкость, иногда с примесью крови. В груди появляются боли, которые трудно ослабить с помощью обычных обезболивающих средств.

При прощупывании опухоль обнаруживается в виде плотного образования, не связанного с кожей, имеющего четкие границы. Чаще всего она расположена в верхней наружной части молочных желез.

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Диагностика

Диагностируя фиброаденому, врач учитывает возраст пациентки. Листовидная фиброаденома молочной железы, как правило, начинает расти у женщины после 40 лет, а другие фиброаденомы – после 30 лет. Филлоидная опухоль растет быстрее, чем остальные.

Диагностируют опухоль путем осмотра, пальпации и инструментальных методов.

УЗИ. На снимке можно увидеть характерную дольчатую структуру опухоли, состоящей из отдельных щелей.

УЗДГ (ультразвуковая допплерография) – исследования состояния сосудов железы. При наличии листовидной опухоли наблюдаются характерные видоизменения вен и артерий.

Маммография. Помогает обнаружить округлые новообразования в груди, оценить их размеры, уточнить структуру.

МРТ – безопасный метод, с помощью которого можно получить трехмерное изображение новообразований, уточнить их количество и связь с другими тканями. Поскольку здесь не используется вредное излучение, такое исследование можно проводить несколько раз, чтобы наблюдать за развитием опухоли и заметить рецидивы после лечения.

Биопсия. С помощью специальных инструментов делается биопсия,то есть берется образец тканей опухоли или жидкости из кистозных полостей. После изучения строения клеток под микроскопом делается заключение о доброкачественном или злокачественном характере новообразования.

Примечание: Если женщина регулярно проводит самообследование груди, то она сможет заметить появление опухоли на ранней стадии, что даст ей больше шансов на полное и малотравматичное излечение.

Лечение

Листовидная опухоль молочной железы независимо от ее размеров и характера удаляется хирургическим путем, так как она может начать быстро расти в любой момент. Применяются такие методы, как энуклеация, секторальная резекция молочной железы или мастэктомия.

Энуклеация – вылущивание маленькой опухоли через разрез в железе. Такой метод применяется только при полной уверенности в отсутствии раковых клеток.

Секторальная резекция (лампэктомия). Удаляется опухоль, а также здоровая ткань вокруг нее (ширина удаляемой полосы примерно 1-3 см). Это делается для предотвращения повторного образования опухоли на том же месте, что вполне возможно.

Дополнение: Повторное образование опухоли может произойти в течение 1-2 лет после операции. Через каждые 6 месяцев женщина должна проходить УЗИ или МРТ обследование. В случае рецидива заболевания производится удаление молочной железы.

Мастэктомия – частичное или полное удаление железы. Полное удаление производится, если размеры опухоли слишком велики, имеется несколько узлов, а также в том случае, если сама грудь маленькая, удалить новообразование частично невозможно.

Такая опухоль обычно не распространяется на лимфатические узлы, поэтому при операции удаляется только сама молочная железа. После удаления злокачественной или пограничной листовидной фиброаденомы иногда назначается лучевая терапия. Если появляются метастазы, то применяется химиотерапия.

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